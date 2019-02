La casa d’aste più famosa al mondo, Christie’s, ha annunciato la vendita un raro frammento di meteorite dalla particolare forma a cuore. Il valore è stimato tra i trecentomila e i cinquecentomila dollari.

Il ritrovamento del meteorite. Il frammento di meteorite è lungo circa 23 centimetri e si è formato da una delle più grandi tempeste di meteoriti degli ultimi millenni. Era parte di un’enorme massa di ferro che 320 milioni di anni fa si è distaccata dalla fascia principale degli asteroidi, nel Sistema Solare, ed è precipitato in Siberia il 12 febbraio 1947. La casa d’aste ha rivelato che dopo essere entrato nell’atmosfera terrestre, il grande meteorite si è scomposto in frammenti più piccoli, causando un enorme lampo di luce nel cielo. La violenza dell’esplosione del bolide di ferro ha causato il crollo dei camini sui tetti delle abitazioni, ha fatto esplodere i vetri delle finestre e ha addirittura sradicato numerosi alberi. I testimoni hanno visto per ore una scia di fumo di oltre trenta chilometri sospesa nel cielo, mentre il boato causato dal superamento della velocità del suono è stato udito ad oltre trecento chilometri di distanza dall’impatto. In totale, si sono registrati duecento crateri causati dallo schianto dei vari frammenti, molti dei quali larghi ben 26 metri.

I prezzi dei meteoriti. Il “Cuore dello Spazio”, come è stato ribattezzato questo meteorite messo in vendita, potrebbe non essere alla portata di tutte le tasche, sia per la sua forma che per la sua composizione. Sarah Crowther, della University of Manchester’s School of Earth and Environmental Sciences, ha dichiarato alla CNN che il “Cuore dello Spazio” appartiene a un raro gruppo di meteoriti di ferro, chiamati IIAB: «Ci sono attualmente 134 esemplari che fanno parte di questo gruppo, su un totale di oltre sessantamila meteoriti conosciuti». L’esperta ha anche aggiunto che la particolare forma ne ha notevolmente aumentato la valutazione, che per meteoriti dello stesso gruppo si aggirano solitamente tra l’uno e i quattro dollari al grammo. Il fatto che il frammento si sia distaccato dal corpo principale a una bassa altitudine gli ha permesso di conservare una forma frastagliata e non modellata, che potrebbe invece farlo somigliare a un oggetto artefatto. Il “Cuore dello Spazio” proviene della New York’s Macovich Collection of Meteorites.