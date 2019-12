L’Atalanta schiera Malinovskyi, Super-Mario e Muriel

Primo tempo

3′ – Partenza sprint del Bologna che schiaccia l’Atalanta nella sua area. Batti-ribatti davanti alla porta di Gollini, la difesa riesce a liberare.

Le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

Prepartita

Senza Zapata, Ilicic e Gomez (non convocato per la contusione subita in Champions), Gasperini vara la formazione anti-Bologna, inserendo in regia Malinovskyi, e all’attacco Pasalic e Muriel. In difesa rientra Toloi dalla squalifica ad affiancare Palomino e Djimsiti, con Castagne e Gosens a spingere sulle ali e con Freuler e De Roon a formare l’ossatura di centrocampo. Queste le decisioni del Gasp. Barrow partirà dalla panchina e sarà pronto a entrare per far respirare Muriel.

Sarà fondamentale capire con quale testa entrerà in campo l’Atalanta. Avrà smaltito la sbronza del passaggio agli ottavi di Champions? Riuscirà immediatamente a sintonizzarsi sulle frequenze del campionato di Serie A? Le risposte le avremo a breve. I motivi non mancano. L’ennesimo passo falso del Napoli (anche Rino Gattuso non è riuscito a cambiare il vento sotto al Vesuvio) e la gara in programma lunedì sera fra Lazio e Cagliari potrebbe permettere all’Atalanta di fare un ulteriore passo importante verso le primissime posizioni di classifica. Per quanto riguarda il Bologna, De Leo ha già avuto modo di dire, in sede di conferenza stampa, che questo non è il momento opportuno per sfidare Gasperini. Ma sappiamo quanto sia importante l’apporto di Sinisa dalla panchina. I rossoblù si affidano in attacco al trio Sansone, Palacio, Orsolini. Vedremo, siamo fiduciosi. Tutti si aspettano grandi cose da Malinovskyi, che ogni domenica che passa, capisce sempre meglio il calcio italiano. Il ragazzo ha grandi qualità e un sinistro “importante” (come dice Gasperini). L’importante è che non cada nella tentazione di strafare. Sappia che di fronte avrà una difesa perforabile. Ci provi e ispiri gli inserimenti di Muriel e di SuperMario Pasalic.