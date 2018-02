Foppapedretti, un 3-0 bugiardo

Foto in copertina: 3mmedia.it

È accaduto quel che speravamo potesse non accadere. La Foppapedretti Bergamo torna a bocca asciutta dalla trasferta del Mandela Forum di Firenze perdendo la sfida in casa del Bisonte in tre set e, di conseguenza, compromettendo seriamente il proprio cammino verso i play-off. La battuta d’arresto subita in Toscana fa nuovamente scivolare le rossoblù a -5 dalle avversarie di giornata, un divario difficilmente recuperabile considerando che mancano solamente quattro turni al termine della regular season. Ma non solo. Gli zero punti raccolti nel capoluogo di regione toscano consentono a Legnano, che invece ha conquistato un punto contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena, di agganciare la Foppa al terzultimo posto (in questo momento la formazione di Micoli è comunque avanti in virtù del maggior numero di vittorie); pertanto, dopo aver dato uno sguardo in avanti per qualche giorno, forse ora converrà proseguire a dare un’occhiata anche a quanto succede alle proprie spalle.

L’anticipo della diciottesima giornata ha emesso due verdetti. Il primo è quello che – nonostante il 3-0 – la Foppapedretti Bergamo se la può giocare con tutte, la seconda è che a questa squadra manca però la necessaria lucidità nei momenti decisivi. Nel match contro il Bisonte il punteggio dei singoli parziali è sempre stato deciso ai vantaggi, un segnale che la Foppa – in campo con la diagonale composta da Malinov e Malagurski, Popovic e Strunjak al centro, Sylla e Acosta in posto quattro e Cardullo libero – sa resistere e lottare, ma nel momento di far sentire la propria voce grossa manca quel pizzico di mordente necessario per chiudere i giochi. Di conseguenza ne esce che Firenze – schierato con Dijkema in regia, Sorokaite opposta, Santana e Tirozzi schiacciatrici-ricevitrici, Milos e Ogbogu centrali e Parrocchiale libero – ne approfitta e ringrazia.

Un vero peccato anche perché il 3-0 è bugiardo per quanto visto in campo. Il primo set viaggia sul sostanziale equilibrio con continui capovolgimenti di fronte che prosegue sino ai vantaggi in cui la Foppa si vede annullare tre palle set prima che Santana – 22 punti con 60 per cento in attacco – e Ogbogu chiudano sul 30-28. Le due frazioni successive sono invece una la fotocopia dell’altra. La squadra allenata da Caprara – subentrato a Bracci qualche giornata fa – scava il solco in un paio di occasioni per set (11-6 e 18-14 nel secondo; 8-4 e 18-15 nel terzo), ma le rossoblù sono caparbie nell’annullare i divari (12-12 e 18-18 nel secondo; 15-15 e 22-22 nel terzo). Peccato però che poi Sylla (solo 9 punti e 23 per cento) e compagne si smarriscano nuovamente quanto il gioco si fa duro con i tre punti che rimangono a Firenze.

Il Bisonte Firenze-Foppapedretti Bergamo 3-0

(29-27, 30-28, 26-24)

ll Bisonte Firenze: Sorokaite 16, Alberti, Bonciani, Santana 22, Parrocchiale (L), Ogbogu 6, Pietrelli, Milos 10, Tirozzi 16, Dijkema 2. Non entrata: Di Iulio. Allenatore: Caprara.

Foppapedretti Bergamo: Strunjak 4, Malagurski 15, Battista 1, Popovic 8, Cardullo (L), Marcon, Paggi 1, Boldini, Malinov 1, Sylla 9, Acosta 16. Non entrate: Imperiali, Ruffa. Allenatore: Micoli.

Arbitri: Frederick Moratti di Frosinone e Stefano Cesare di Roma

Durata set: 35’, 37’, 31’. Totale 103′

Note: spettatori 800 circa. Muri 5-7, ace 4-2, errori in battuta 8-4

Risultati 18^ giornata

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19 27-25 25-19)

Il Bisonte Firenze – Foppapedretti Bergamo 3-0 (29-27 30-28 26-24)

Lardini Filottrano – Pomì Casalmaggiore 3-1 (25-21 25-23 22-25 25-20)

SAB Volley Legnano – Liu Jo Nordmeccanica Modena 2-3 (25-22 29-27 18-25 13-25 15-17)

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-19 25-17 25-17)

myCicero Volley Pesaro – Saugella Team Monza 2-3 (17-25 25-16 23-25 25-22 10-15)

Classifica

Imoco Volley Conegliano 47; Igor Gorgonzola Novara 43; Savino Del Bene Scandicci 39; Unet E-Work Busto Arsizio 32; Saugella Team Monza 30; Liu Jo Nordmeccanica Modena 29; myCicero Volley Pesaro 26; Il Bisonte Firenze 20; Pomì Casalmaggiore 17; Foppapedretti Bergamo 15; Sab Volley Legnano 15; Lardini Filottrano 11.

Prossimo turno

Sabato 10 febbraio, ore 20.30

Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano

Pomì Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Saugella Team Monza – Lardini Filottrano

Domenica 11 febbraio, ore 17

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Foppapedretti Bergamo – myCicero Volley Pesaro

Savino Del Bene Scandicci – SAB Volley Legnano