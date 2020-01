Gomez, Freuler, Gosens: l’Atalanta dilaga!

Primo tempo

45′ – Si chiude senza recupero il primo tempo. Gran partita di Gomez e ottima prova corale di tutti gli interpreti nerazzurri. Il Parma non riesce mai a rendersi pericoloso.

43′ – GOL DELL’ATALANTA. Ilicic penetra dalla fascia destra in mezzo e tira in porta, conclusione deviata che finisce sui piedi di Gosens che da due passi deve solo metterla in fondo al sacco.

36′ – Prova il tiro a giro Muriel: palla non di molto fuori dal palo più lontano.

32′ – GOL DELL’ATALANTA. Giro palla stupendo, triangolo Freuler-Gomez al limite dell’area con il passaggio di quest’ultimo che trova Freuler solo davanti al portiere e non sbaglia.

28′ – AMMONITO GOMEZ per un fallo da dietro su Sprocati sulla trequarti del Parma. Troppa veemenza.

26′ – AMMONITO PEZZELLA. Fallo su Ilicic al limite dell’area. Punizione da posizione favorevole.

24′ – Ilicic e tre, bomba potente di sinistro nel sette e Sepe è bravissimo a deviare in corner.

21′ – Ancora Ilicic: conclusione dal limite dell’area, centrale e bloccata dal portiere.

19′ – OCCASIONE PER L’ATALANTA. Ilicic si smarca al limite dell’area a prova il diagonale rasoterra. Bravo il portiere del Parma a bloccare.

11′ – GOL DELL’ATALANTA. Strepitoso tiro di sinistro di Gomez da fuori area si infila sotto il sette. Era stato servito da De Roon sulla trequarti.

8′ – Ammonito Barillà per fallo su Ilicic.

3′ – Ritmi subito elevati. Fiammata del Papu sulla sinistra e De Roon manca l’aggancio davanti alla porta. Il Parma efficace in contropiede.

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

La partita

Quella di oggi, contro il Parma, è una ghiotta occasione per l’Atalanta. Vincere significa avvicinare la Roma a un solo punto di distanza in classifica. Ieri i giallorossi hanno perso in casa contro il Torino. Mentre la Lazio si conferma al terzo posto (se vinciamo rimane a 5 punti). I biancazzurri continuano a vincere. Ieri, seppure allo scadere, con il Brescia hanno conquistato la nona vittoria consecutiva in questo campionato, uguagliando il record di Eriksson. I nerazzurri, se vogliono rimanere agganciati al treno, che corre veloce verso la vetta, non possono fallire la partita di oggi pomeriggio, che si disputa al Gewiss Stadium davanti ai propri tifosi. Al di là del fatto che ci si aspetta una gara divertente, giocata su ritmi veloci, con due sistemi di gioco differenti, ma ben definiti, i fan della Dea sono curiosi per due motivi in particolare: il ritorno di Zapata (finalmente guarito, ma oggi parte dalla panchina), che tutti vogliono rivedere esultante per i suoi gol; e ammirare il talento del giovane Kulusevski. Il ragazzo cresciuto a Zingonia in settimana ha firmato per la Juventus (credo che una plusvalenza di questa portata l’Atalanta non l’abbia mai registrata in tutta la sua storia). A Bergamo non ha trovato spazio in prima squadra, ma si è fatto valere a Parma, dove D’Aversa ha saputo sfruttare le sue doti fisiche e tecniche, affiancandolo a Gervinho, con buon profitto (quattro gol e sette assist in questo girone di andata). Oggi però Gervinho non sarà della partita in quanto sfortunato, mentre Inglese e Cornellius partiranno dalla panchina (non ancora al cento per cento per via degli infortuni subiti). Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, tra i convocati figurano due giovani della Primavera: Okoli (difensore centrale) e Traore (esterno d’attacco): un messaggio al mercato? Gasperini così facendo copre con due giovani da lanciare in prima squadra copre due dei ruoli in cui la Dea si dice mancante (Kjaer e Arana ancora non convocati e, a sorpresa, nemmeno Ibanez). Contro i crociati Gasp gioca con Gomez-Ilicic-Muriel e regala una chance anche a Sportiello. Castagne e Pasalic riposano. Il cambio colombiano a gara in corsa è annunciato. Se son rose…