Viva dopo 300 km in un motore d’auto. È davvero incredibile la storia di una gattina arrivata a Romano (alla concessionaria Baccanelli) da Livorno rinchiusa sotto il cofano, e che ora è adottabile. L’hanno chiamata Giulietta e cerca casa. I meccanici dell’autosalone l’hanno sentita e,una volta estratta con grande cura, hanno chiamato l’Associazione Stragatti R per darla in affidamento. A pubblicare il racconto della vicenda della gattina è stata Gaia Gazzaratta, responsabile dell’associazione Stragatti R, che opera su Romano.

Una storia non unica. L’associazione Stragatti R accoglie tanti trovatelli. Un attività intensa che riguarda anche la gestione delle colonie feline sparse sul territorio cittadino e che ha portato alla realizzazione e prossima apertura dell’Oasi felina. Un centro dove potranno essere accolti e curati i gatti, in attesa di essere adottati e che farà da riferimento sul territorio, non solo di Romano ma della Bassa orientale. Ed è proprio Giulietta stessa, tramite Gaia Gazzaratta, che ha lanciato l’appello su Facebook per trovare una famiglia. «Ragazzi non badate al mio aspetto… è giustificato… ora vi racconto: non sono una trovatella della pianura bergamasca arrivo da un posto dove c’è il mare, dove le “ h” sono aspirate, dove l’ intercalare non è il vostro “ pota” ma “ boia de” se non avete ancora capito arrivo dalla Toscana precisamente dalla bella città di porto di Livorno – ha scritto – ora cerco casa, per adottarmi basta contattare l’associazione Stragatti R».