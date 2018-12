Per i regali di Santa Lucia e Natale la scelta ideale è una sola: Scuolaufficio. Il megastore di Bergamo è perfetto per acquistare i preziosi doni da consegnare ai propri cari. Sia grandi che piccini troveranno tutto e di più in questo immenso negozio di cancelleria. Non perdete tempo dunque, recatevi nella struttura di Borgo Palazzo 205, da sempre all’avanguardia e pronta a proporre idee curiose, utili e originali. Andiamo ad approfondire il discorso.

Un mondo infinito di giocattoli. Fra i regali di Santa Lucia e Natale un posto d’onore ce l’hanno sicuramente i giocattoli. Scuolaufficio tiene tutte le migliori marche, dalla Mattel ai Giochi Preziosi, per qualsiasi tipo di gioco, dal Lego (vero e proprio evergreen) alle bambole, passando per i più importanti regali d’importazione. Per i più grandi invece troviamo tutto un altro mondo: dalle penne agli accessori per i computer e per la scrivania, dalle borse da ufficio a tutto quanto riguarda la telefonia. Senza scordarsi di calendari e agende 2019, anche personalizzati.

Non solo i regali di Santa Lucia e Natale. Naturalmente i doni per i più piccoli non sono l’unico articolo disponibile. Troviamo anche tutto ciò che riguarda gli addobbi e le decorazioni di Natale per la casa. Spazio dunque agli alberi, al presepe, alle luci, alle lanterne e ai portacandele. Ma anche alle tovaglie natalizie, agli accessori per la festività, ai biglietti di auguri, da quelli classici a quelli più innovativi. Pensate che ne esistono persino alcuni modelli in cui è possibile registrare auguri in formato vocale. E poi ovviamente si può trovare tutto per decorare i negozi e le loro vetrine.

Informazioni e contatti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.scuolaufficio.it, la pagina Facebook “Scuolaufficio Srl“, l’account Instagram @scuolaufficiosrl, scrivere a info@scuolaufficio.it, chiamare lo 0353884100 o recarsi direttamente a Bergamo, in via Borgo Palazzo 205.

Informazione pubblicitaria