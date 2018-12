Ed è subito Zapata! Atalanta avanti dopo un minuto

Le formazioni ufficiali

Una sfida dal peso specifico enorme, con l’Atalanta che sogna i tre punti per riagganciarsi definitivamente al treno europeo, in attesa della partita del Milan di domani. Per questo la sfida con la Lazio nella ghiacciaia di Bergamo (previste temperature sotto zero) è di quelle importanti e Gasperini lo sa. Non a caso, il tecnico nerazzurro ha deciso di rispolverare l’argenteria più bella e importante stasera e in attacco schiera il ritrovato Ilicic con il Papu e Zapata. Dietro, invece, Mancini prende il posto di Masiello. Ma ecco le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Le ultime da Zingonia

di Fabio Gennari

Tre punti per continuare a sognare, una vittoria per riaprire definitivamente la bagarre europea e per confermare lo spessore della squadra che contro le compagini che la precedono in classifica ha perso solo al cospetto del Napoli nel finale di partita. Atalanta-Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di serie A, si giocherà stasera alle 20.30 nella ghiacciaia di Bergamo (previsti due gradi sotto lo zero) e i presupposti per una grande partita ci sono tutti.

Zapata-Immobile, la sfida delle punte. Dentro una partita come questa le sfide personali sono decisive. Ci sono gli uno contro uno a tutto campo, ma anche confronti di reparto che affascinano e pungolano la discussione. Da domenica scorsa anche l’Atalanta ha un bomber che può far male a ogni avversario e si chiama Duvan Zapata.

Il numero 91 colombiano ha segnato la tripletta decisiva a Udine e il confronto con Immobile, faro dell’attacco biancoceleste é scontato. Il laziale è una certezza del calcio italiano da diverse stagioni, se gli lasci un briciolo di campo rischia di essere letale, ma Gasperini conosce bene le sue caratteristiche e le opportune contromisure sono già in cantiere. Zapata è invece più complicato da inquadrare, alla Dacia Arena ha fatto gol da opportunista giocando una gara stellare anche spalle alla porta.

Torna Ilicic, il campo la Dea migliore. Oltre alle attese conferme di crescita di Zapata, la bella notizia per Gasperini è il ritorno dal primo minuto di Josip Ilicic. Lo sloveno ha scontato le due giornate di squalifica contro Napoli e Udinese e si prepara a riprendere il suo posto nella zona destra dell’attacco orobico, sostituendo l’argentino Rigoni.

Con Ilicic in campo, Gomez tornerà a fare il trequartista puro alla Cristante (a Udine ha giocato un po’ defilato) e ci si attendono grandi cose in considerazione della crescita di squadra e del fatto che l’ultima di Ilicic a Bergamo è stato uno strepitoso spot per il bel calcio. Era metà novembre, l’Inter veniva asfaltata con un perentorio 4-1 e il numero 72 giocò alla grande fallendo pure due colossali possibilità di fare gol a due passi da Handanovic.

La classifica, occasione enorme per l’Atalanta. Focalizzata l’attenzione sui singoli più attesi, i tre punti saranno ovviamente contesi tra due squadre che hanno valori e umore molto diversi e che in questo momento non possono che vedere l’Atalanta favorita. I nerazzurri giocano bene, la Lazio arriva da una serie negativa di risultati, con due cardini dell’anno scorso come Luis Alberto e Milinkovic-Savic lontanissimi parenti dei grandi giocatori ammirati nella passata stagione anche a Bergamo.

Con la Lazio quinta a quota 25 e il Milan impegnato domani sera a Bologna, che in classifica è a quota 26 (quarto posto), è importante per la Dea vincere, vista la possibilità di accorciare sulle posizioni che contano restando nel gruppo insieme a Sampdoria, Roma e Fiorentina che hanno vinto domenica al pari del Sassuolo. In casa Atalanta formazione confermatissima rispetto a Udine con un Ilicic in più: avere massima fiducia, il questo momento, è scontato.