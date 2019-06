Ha un volto angelico con occhi suadenti e lineamenti perfetti. Un ragazzo fresco, intelligente e già molto amato dal grande pubblico. Forse anche per il suo aspetto esteriore di ragazzo pulito, d’altri tempi. Arriva dalla bella Sicilia e dell’isola porta con sé i colori del mare d’inverno. Dopo la vittoria ad Amici 18, il successo gli è piombato addosso e la sua vita, come le vite di tutti i ragazzi usciti dai talent, è cambiata completamente.

Ma Alberto era pronto. Ha studiato per anni (diplomato in Teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina, ha conseguito la laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera), è abituato alla disciplina e ha le idee ben chiare per il suo futuro da artista che lo vedrà, come forse è già accaduto ai suoi predecessori come Il Volo, all’estero, sui grandi palchi della musica lirica. Ha già un numero incalcolabile di ragazze e ragazzine che lo seguono ovunque e che si piazzano fuori da qualsiasi luogo, con qualsiasi condizione atmosferica, disposte a fare infinite file per incontrarlo e vederlo dal vivo. Effetto Alberto, effetto successo. Il successo è arrivato con la vittoria ad Amici, ma per arrivare lì la strada è stata lunga e impegnativa. E l’amore per la musica arriva da lontano, fin da quando era piccolo. A dimostrazione di questo amore autentico e unico, Alberto ha fatto un tatuaggio con la musa della musica e uno spartito con le note di O Sole Mio. Legatissimo alla sua famiglia, alla quale ha dedicato la vittoria, Alberto è un ragazzo che ama trascorrere il tempo con le persone care. Dal punto di vista sentimentale, non si sa praticamente nulla, anche se siamo certi che non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le uniche voci in merito parlano di una relazione con la sua ex compagna Tish.

Fin dal suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi è stato giudicato come una delle figure più interessanti del programma e destinato alla finale. In una intervista, Alberto ha dichiarato di sapere che la vittoria al talent non è tutto, anzi, ma è certamente un trampolino di lancio importante. Ha una voce calda, incredibile, vellutata e assolutamente perfetta. Ha un profilo Instagram in cui posta fotografie di ogni tipo e in cui, spesso e volentieri, mette in evidenza il suo lato estetico. A un ragazzo così posato, sicuro di sé e preparato non si può che augurare un successo strepitoso. Il suo primo album si intitola Solo ed è pubblicato per Polydor / Universal Music Italia. Contiene undici brani, tra cui due cover, Guarda che Luna di Fred Buscaglione feat. Arisa e Adesso tu di Eros Ramazzotti, oltre a nove splendidi inediti tra i quali spicca il nuovo singolo Accanto a te, che vede tra gli autori la sua collega di talent Giordana Angi. Un inizio strepitoso che avrà un seguito anche migliore.