Novità di questi giorni l’apertura della nuova farmacia a Curnasco. Un locale luminoso, completamente ristrutturato, gestito dalle sorelle Marina e Silvana Bonanno che, da Palermo, si sono trasferite qui per cominciare questa nuova avventura.

«Siamo a Treviolo da gennaio, quando siamo arrivate per seguire i lavori di ristrutturazione della farmacia – racconta Marina –. Ci troviamo benissimo. Certo, c’è un po’ di nostalgia per la nostra famiglia, per la nostra terra e per il mare, ma siamo molto felici della nostra scelta. Abbiamo fatto questo salto di più di mille chilometri, abbiamo rivoluzionato tutta la nostra vita e abbiamo trasferito le nostre famiglie, coinvolgendole in questo cambiamento radicale, che non investe solo la fascia lavorativa. Anzi, quella è l’unica rimasta invariata, perché noi nasciamo farmaciste e qui continuiamo a fare il nostro lavoro, che è sempre lo stesso, seppure con burocrazia e regole diverse».

Marina e Silvana Bonanno, le nuove farmaciste di Curnasco, da Palermo

«Questa è una farmacia vinta a concorso, per l’esattezza con il concorso Monti del 2012 – spiega Silvana –. Il bando prevedeva che potessimo scegliere tra due regioni d’Italia. Abbiamo scelto questa non a caso, ma perché nostra madre è mantovana. Con la Lombardia c’è da sempre un legame affettivo. Nostra nonna stava qui, noi ci venivamo in vacanza, era la nostra seconda casa. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, siamo figlie di un farmacista e, da quando ci siamo laureate, abbiamo lavorato con nostro padre a Palermo. Abbiamo alle spalle un’esperienza più che ventennale. Io ho una specializzazione in farmacia ospedaliera e negli ultimi cinque anni ho lavorato in ospedale, mentre Marina ha una specializzazione in scienze e tecnologie cosmetiche, in farmacia si occupava del laboratorio, dedicandosi anche alla preparazione dei prodotti. È un’attività che vorremmo…»

Per leggere l’articolo completo rimandiamo a pagina 29 di Bergamopost cartaceo, in edicola fino a giovedì 12 aprile. In versione digitale, qui.