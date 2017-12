Con il rognone aveva fatto faville. Poi ieri sera Tiziana Sassi, 44enne di Romano di Lombardia, casalinga e madre di 4 figli, ha superato gli ultimi ostacoli: è una delle venti concorrenti della settima edizione di Masterchef Italia. Si è accaparrata l’ultimo grembiule disponibile. A disossare il pollo è andata benone ma è poi stata rinviata all’ultimissima prova: rimandata, infatti, nel piatto creativo dove aveva a disposizione solo cinque ingredienti e la facoltà di sceglierne altri tre. Nel duello all’ultimo posto contro Lenka ha vinto: la sua frittura di pesce da fare in dieci minuti è risultata meglio cotta.

Come si presenta. <Nasco nel 1973 a Romano di Lombardia, una piccola città in provincia di Bergamo dove tutt’ora vivo con mio marito Fabio e i miei figlio Raoul, Riccardo, Laura e Brando. Da qualche anno ho lasciato il mio lavoro da contabile per dedicarmi alla famiglia e al volontariato, riscoprendo la mia grande passione per i fornelli: grinta e positività… in cucina come nella vita, gioiosa e attiva sempre! La passione per la cucina nasce da lontano: ultima di sei fratelli, cucinavo fin da piccolissima per la mia numerosa famiglia, utilizzando le materie prime del nostro orto e i conigli e le galline dei recinti… quello che oggi chiamiamo Km0!».

Com’è andata. I quattro giudici – Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e la new entry Antonia Klugmann – hanno deciso i concorrenti che meritano di far parte della cucina del talent culinario più famoso di sempre. I primi a conquistare un posto dopo la prova iniziale sono Caterina, Antonino, Simone e Joayda. Seguono Manuela, Ludovica, Jose, Alberto, Eri, Francesco, Italo e Giovanna. C’è posto anche per Denise e Davide oltre che per Fabrizio e Marianna. A questo punto i concorrenti si trovano ad affrontare un’ulteriore prova per l’assegnazione degli ultimi grembiuli liberi. Si parte col primo duello: Matteo contro Rocco, vinto da quest’ultimo che si aggiudica il grembiule. Secondo duello: Simonetta contro Carlotta: passa Simonetta. La terza sfida è tra Stefano e Michele: passa Stefano. L’ultimo posto nella cucina di Masterchef è, come già detto, di Tiziana che vince contro Lenka. Sono questi i nomi dei venti concorrenti di Mastechef 7: tra loro c’è colui o colei che vincerà l’edizione.