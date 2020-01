Correva l’Avvento del Natale 1991. A Cerete Basso una bimba chiede: «Papà mi fai un presepe?». La bimba sapeva di avere un babbo muratore, capace di costruire cose importanti e difficili, e l’aspettativa alla sua richiesta era alta. Chissà quale presepe sarebbe uscito da quelle mani sapienti. Con quella semplice domanda la bimba, a sua insaputa, è riuscita ad accendere una scintilla che ancora oggi arde nei cuori di molte persone di Cerete. Fiorenzo Savoldelli ha da poco compiuto sessant’anni. È lui il papà che ha dato una risposta alla propria figliola, così stupefacente che il paese, ammirato da quell’opera, ha voluto che ogni anno a Natale il presepe fosse realizzato nella chiesa parrocchiale. Da giovane «bòcia», cresciuto nei cantieri dell’edilizia, Fiorenzo ha sempre cercato di specializzarsi, prima frequentando la scuola d’arte Fantoni, poi ottenendo (studiando la sera) il diploma di geometra al Quarenghi. Una volta aperta la scuola edile a Seriate, è stato chiamato come formatore delle nuove generazioni di muratori e vi è rimasto per trentadue anni, sino al raggiungimento della pensione. Oggi è anche assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rovetta, dove abita. Tutta la sua sapienza è stata messa al servizio della presepistica, elevando il livello tecnico-artistico della tradizione bergamasca.

A Cerete, piccola frazione di novecento anime della Valle Seriana, ogni anno sono migliaia le persone che vengono a visitare quelli che possiamo tranquillamente definire piccoli capolavori artistici. Per dare l’idea del livello, si tenga presente che da anni le opere di Cerete vengono invitate all’Arena di Verona, dove si tiene la rassegna internazionale dei presepi dal mondo. Incuriositi, abbiamo chiesto di poter visitare il laboratorio, per carpire qualche segreto. A novembre i lavori fervevano febbrili. «Siamo in chiusura – ci ha raccontato Fiorenzo -. E come ogni anno abbiamo l’ansia di non potercela fare per tempo». Ogni anno il gruppo “Amici del presepio di Cerete” ne realizza sempre uno diverso. Sono ricostruzioni di monumenti, vecchi borghi, piazze storiche e chiese o santuari. Citiamo a memoria: Assisi con il profilo e le sue basiliche (superiore e inferiore), al tempo del terremoto del 1997; Piazza del Campo di Siena; il borgo di Vernazza delle Cinque Terre in Liguria; Piazza Vecchia con il profilo di Città Alta sullo sfondo; Clusone con la basilica e la danza macabra; la piazza di Gandino con il Palazzo Giovanelli; Gromo; lo stesso paese vecchio di Cerete Basso; la rotonda di San Tomè. Tutte le opere sono rigorosamente e fedelmente riprodotte in scala.

Ma come fate? E quanto tempo impiegate per realizzarle?

«Cominciamo un anno prima, scegliendo il soggetto. Democraticamente, decido io. Partiamo dai disegni, dalle schede tecniche, dai rilievi fotografici e poi cominciamo a operare. Quattro mesi è il tempo medio della realizzazione pratica».

Si avvale di artigiani esperti?

«Siamo un gruppo di volontari. Abbiamo l’elettricista, il piastrellista, il modellista, l’intagliatore, il falegname, l’artista scultore, il tinteggiatore. Ognuno ha il suo compito ben preciso. Io predispongo le misura in scala e poi ognuno fa ciò che deve. Siamo arrivati a un livello di pignoleria tale che quando stavamo lavorando alla piazza di Siena (e mi mostra un sacchetto contenente dei pilastrini di legno) ci siamo accorti che i pilastrini della piazza erano sbagliati di tre millimetri. Li abbiamo rifatti».

Siete di una precisione maniacale. Chi fa parte della squadra?

«Olivio Bocassini, Giuseppe Faccanoni, Emilio Donadini, Maurilio Rizzardini, Adriano Cerea, Gabriele Giacomo, Mery Giudici, Barbara Caccia, Stefania Balduzzi e Clara Marconi. Queste persone hanno sempre in mente il presepe, tutto l’anno. Quest’anno qualcuno ha riportato dalle vacanze un sacchetto di sassi piatti e quasi tutti della stessa misura. Serviranno per formare il selciato dell’opera che stiamo preparando».

A quale soggetto avete lavorato quest’anno?

«Il presepe di quest’anno è dedicato alla Cornabusa con il Santuario. Diversamente dagli altri anni, abbiamo utilizzato le misure utili al santuario, al luogo dove da gennaio è stato collocato, così siamo sicuri che verrà valorizzato e non smontato o messo in qualche scantinato a marcire».

Avete giovani che vi seguono?

«Dopo trent’anni qui siamo sempre gli stessi. Stiamo invecchiando. Sarebbe auspicabile l’ingresso di nuove forze giovani, con nuove idee e competenze. Speriamo. Altrimenti questa esperienza rischia di finire fra poco».

Il parroco, don Sergio Alcaini, sogna di poter avere a Cerete tutta la collezione e farne un museo. «Ma non abbiamo spazio».