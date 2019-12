I personaggi che hanno segnato il nostro 2019

Quando si avvicina rapida la fine di un anno, sono due i temi: come passare la sera del 31 e fare un bilancio degli ultimi dodici mesi. Due imprese di non poco conto, va detto. Lasciando a voi la soluzione del primo dilemma (al massimo ci permettiamo di avanzare qualche consiglio), ci soffermiamo invece sulla seconda questione. Come ormai da tradizione, anche quest’anno BergamoPost ha pensato, nell’ultimo numero dell’anno, di tirare un po’ le somme dei dodici mesi appena trascorsi scegliendo una serie di personaggi che, per diversi motivi, si sono distinti in quel di Bergamo. La scomparsa di un campione emblema della bergamaschità come Felice Gimondi ci ha portati a dedicare a lui la prima pagina. Ma non poteva essere l’unico. Del resto, spesso abbiamo scritto che la nostra città è cambiata. Tanto e in poco tempo. In meglio, per tante cose. E se questo è successo è anche per merito di persone che, in diversi campi, dalla politica allo sport, dall’imprenditoria alla cultura, si sono messi in gioco anche (se non soprattutto) per Bergamo. È a loro, dunque, che dedichiamo questo numero ed è a loro e alle loro storie che dedichiamo questa pagina.

Giorgio Gori

C’era davvero un altro nome, in politica? Se il 2018 è stato, per il sindaco Giorgio Gori, l’anno dell’amarezza con la batosta alle elezioni regionali, il 2019 è stato quello del riscatto. Ché a Gori si possono rinfacciare tanti difetti, ma certo non gli manca il coraggio. In pochi avrebbero avuto gli attributi di rimettersi in gioco per la propria città dopo aver provato a correre, appena dodici mesi prima, per la carica di governatore regionale e aver perso così. Lui, invece, ci ha creduto. E ha creduto soprattutto nel lavoro che lui e la sua Giunta hanno svolto dal 2014 a oggi. In campagna elettorale ha dato il meglio di sé: sempre preciso e puntuale negli interventi, onnipresente nei quartieri e agli appuntamenti. La concomitanza del voto cittadino con quello europeo vedeva Gori, esponente del Pd, dietro al rivale leghista Giacomo Stucchi, ma la vittoria finale è stata…

Roberto Spagnolo

Gli occhiali a specchio e la barba curata lo fanno apparire un agente segreto. E, in qualche modo, Roberto Spagnolo è lo 007 dell’Atalanta. Quello che si muove dietro le quinte, vicino ai Percassi tanto quanto a Gasperini, alla società tanto quanto ai tifosi. Il ruolo, ufficialmente, è quello di direttore operativo; in realtà, fa un po’ di tutto. O meglio: dove l’Atalanta ha bisogno, lui c’è. E non è un caso, dunque, che Antonio Percassi abbia deciso di affidare a lui il coordinamento e la gestione dei lavori di riqualificazione dello stadio. Un progetto lungo, ma che nell’estate di quest’anno ha già portato al primo tassello: la nuova, bellissima Curva Nord. Strappare un sorriso a Spagnolo non è semplice. Non è un burbero, semplicemente sta nel suo. A ottobre però, quando ha visto finalmente piena di gente la Pisani, un sorriso l’ha fatto eccome. Dopo mesi e mesi di duro lavoro, di problemi di risolvere, di grattacapi, ecco il frutto di tanta fatica. Sorriso sì, commozione no. Ché quella la tiene per…

Stefano Scaglia

Ci sono cose che, nonostante lo scorrere del tempo, paiono non cambiare mai. Poi, all’improvviso, la sterzata. E a darla, quasi sempre, è una persona. Un leader, o quantomeno un soggetto con una visione, che sa perfettamente quale sia l’obiettivo. Quando Stefano Scaglia è arrivato alla guida di Confindustria Bergamo, pochi lo conoscevano. Lui, imprenditore delle valli, con certi ambienti cittadini centrava poco. E forse proprio per questo è stato in grado di cambiare tanto, se non tutto. Da anni Confindustria Bergamo pareva essersi chiusa nella sua torre d’orata, incapace di incidere come avrebbe dovuto sulla città. Scaglia, con un decisionismo mite nei modi ma forte nelle idee, ha ridato una visione. Che non riguarda soltanto gli industriali, ma tutta Bergamo. Non è un caso se, nella “partita” Promoberg e in quella per la guida della Camera di Commercio, Confindustria abbia giocato un ruolo chiave. Uscendone sempre…

Francesco Micheli

A dire il vero, Francesco Micheli il suo premio l’ha già vinto: il mensile Classic Voice lo ha infatti inserito fra i dieci personaggi più rilevanti del mondo musicale 2019. Ma limitare il successo del direttore artistico del festival Donizetti Opera all’ambito musicale sarebbe riduttivo. Col suo lavoro, iniziato nel 2015, Micheli ha infatti cambiato completamente il ruolo della cultura nella città, passata dall’essere un mero divertissement a un traino economico, i cui primi frutti sono stati colti proprio quest’anno. A inizio dicembre, la commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che stanzia un milione all’anno per il triennio 2020-2022 alla Fondazione Teatro Donizetti per il Donizetti Opera. Il doppio della cifra stanziata due anni fa dal Parlamento per il biennio appena conclusosi. A dimostrazione che il grande lavoro svolto da Micheli e la sua squadra non si tramuta soltanto in spettacoli e applausi, ma anche in denaro sonante. Del resto, i risultati sono sotto gli occhi di…

Angelo Pessina e Francesco Defendi

Non chiamateli eroi. Sono loro stessi a dirlo, a chiederlo. Perché non si sentono tali. Eppure hanno salvato delle vite senza curarsi dei rischi che correvano. Angelo Pessina e Francesco Defendi sono il miglior esempio di coraggio e altruismo che la società civile abbia potuto offrire. Tanto che anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di insignirli dell’onorificenza al Merito della Repubblica. I due, rispettivamente 57 e 75 anni, a settembre hanno visto schiantarsi al suolo nei pressi dell’Aeroclub Taramelli il velivolo privato Mooney M-20 su cui viaggivano Stefano Mecca con le figlie Marzia, Chiara e Silvia e, incuranti delle fiamme e del fumo, sono intervenuti per tentare di portare in salvo l’uomo e le tre ragazze. Il loro intervento ha permesso a Chiara e Silvia di sopravvivere. «Io non sono un eroe. I veri eroi sono quelli che muoiono, io ho…

Antonia Locatelli

Nessuna onorificenza per Antonia Locatelli, scomparsa a il 19 settembre in Borgo Santa Caterina dove era nata nello stesso giorno del 1945. La sua storia è però stata un inno alla vita che merita di essere ricordato. Infermiera, ha fatto della sua professione un servizio totale ai più poveri in tre nazioni. Dopo alcuni anni agli Ospedali Riuniti, nel 1972 raggiunge il Laos, nella capitale Vientiane, dove si prende cura di malati e anziani e gestisce un centro che accoglie gli studenti. Qui aderisce all’istituto secolare delle Ausiliatrici di Maria Madre della Chiesa, che ha il carisma della formazione umana e cristiana della donna. Tre anni dopo, a causa dell’avvento del sanguinario regime comunista, è costretta a rientrare a Bergamo e ritorna a lavorare ai Riuniti. Nel 1978 parte per le Filippine, ma due anni dopo, per malattia, è di nuovo costretta a tornare a casa. Dopo la pensione nel 1992, sente parlare della Bolivia e raggiunge Cochabamba dove andrà a gestire un…

