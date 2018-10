Per fortuna questa volta la legge del “non c’è due senza tre” viene smentita. La terza giornata è quella buona per l’AtalantaMozzanica, che rompe il digiuno di successi ed elimina lo zero alla casella dei punti in classifica andando a vincere 2-0 sul difficile campo del Tavagnacco grazie alle reti di capitan Stracchi e Pellegrinelli. Altro weekend di riposo invece per l’Orobica, anch’essa formazione bergamasca militante nella massima serie femminile, che sarebbe dovuta scendere sul terreno di gioco della Juventus, ma il match è stato rinviato al 31 ottobre in quanto le bianconere sabato hanno disputato la Supercoppa Italiana perdendo 1-0 contro la Fiorentina.

Vittoria di squadra. In Friuli è il gruppo a vincere. L’AtalantaMozzanica soffre un po’ nei frangenti iniziali, ma poi sblocca la partita e coglie un’affermazione di squadra. Ancora out Re, Ardito può però contare sulla rientrante Rizzon e su Colombo e Lazzari, tutte presenti dal primo minuto. Ma le prime fasi sono per il Tavagnacco, che scalda i guantoni a Lemey al 14’ con un tentativo di Mella e sfiora nuovamente il vantaggio qualche minuto più tardi ancora con Mella. Dal 20’ in poi crescono le nerazzurre, che rispondono con una conclusione da fuori area di Lazzari al 27’, ma rischiano al 30’ quando Rizzon salva sulla linea un tentativo di Erzen. Al 33’ Piazza salva su Cambiaghi, ma non può nulla due giri di lancette dopo sul tiro da distanza ravvicinata di Stracchi su assist di Colombo.

Foto di Sergio Piana

Ripresa in controllo. Il vantaggio dà un’iniezione di fiducia alla formazione di Michele Ardito che sfiora il raddoppio con Cambiaghi (7’ st) e Scarpellini (12’ st) e resiste all’offensiva del Tavagnacco limitatasi a un colpo di testa di Erzen (10’ st). Per il resto le nerazzurre tengono bene il campo concedendo poco alle friulane e chiudono ufficialmente la pratica con lo 0-2 firmato da Pellegrinelli, abile a infilare la sfera nell’angolino basso della porta difesa da Piazza. L’AtalantaMozzanica potrebbe arrotondare il punteggio, ma l’incornata di Colombo (42’ st) e la conclusione al volo di Cambiaghi (44′ st) non hanno fortuna: il primo tentativo si spegne sopra la traversa mentre sul secondo serve il miracolo di Piazza.

Bergamasche in gol. Nel big match della terza giornata fra Sassuolo e Milan, in casa rossonera non sono bastate le reti bergamasche di Valentina Giacinti e Lisa Alborghetti (stupendo destro al volo sotto l’incrocio dei pali) che avevano temporaneamente portato sull’1-2 le rossonere poi raggiunte da Ferrato per il definitivo 2-2.

Tavagnacco-AtalantaMozzanica 0-2

Tavagnacco: Piazza, eccoti (37’st Del Stabile), Camporese, Frizza, Mella, Fracaros (40’st Ferin), Cavicchia (17’st Sevsek), Mascarello, Errico, Zuliani, Erzen. All.: Rossi. A disposizione: Bonassi, Winter, Blasoni, Tomasi.

AtalantaMozzanica: Lemey, Vitale, Piacezzi, Rizzon, Martani (32’st Mandelli), Stracchi, Scarpellini, Colombo, Lazzari, Cambiaghi (45’st Codecà), Pellegrinelli (dal 40’st Fusar Poli). All.: Ardito. A disposizione: Salvi, Marchesi, Zanoli, Re.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco (assistenti Gilberto Laghezza di Mestre e Andrea Mirarco di Treviso).

Reti: 35’ pt Stracchi, 34’ st Pellegrinelli.

Risultati 3^ giornata

Tavagnacco-AtalantaMozzanica 0-2 (35’ Stracchi (A), 81’ Pellegrinelli (A))

Florentia-Chievo 2-1 (31’Boni (C), 60’,69’ Rinaldi (F))

Sassuolo-Milan 2-2 (29’ Ferrato (S), 34’ Giacinti (M),39’ Alborghetti (M), 46’ Ferrato (S))

Verona-Roma 1-0 (30’ Rus (V))

Fiorentina-Pink Bari rinviata

Juventus-Orobica rinviata

Classifica

Milan e Sassuolo 7 punti

Juventus* 6 punti

Hellas Verona* e Florentia 4 punti

AtalantaMozzanica, Fiorentina* e Tavagnacco* 3 punti

Orobica**, Roma*, Pink Bari**, Chievo 0 punti

(* una gara in meno; ** due gare in meno)

Prossimo turno

Pink Bari–Sassuolo

Roma–Juventus

Chievo Verona–Fiorentina

Milan–Tavagnacco

AtalantaMozzanica–Hellas Verona

Orobica Bergamo–Florentia