A luglio dello scorso anno sette appassionati hanno ricostruito la città di Bergamo – il centro piacentiniano, per la precisione – con 250mila pezzi di Lego. Con una cura commovente per i particolari. Per il momento è stata esposta in varie manifestazioni, ma nel fine settimana la vedremo dalle nostre parti, a Villa di Serio, per Mattoncini in Villa. Sei dei magnifici (e un po’ pazzi) sette sono bergamaschi: Michele Bosio, Marco Zucchinali, Paolo Rocchi, Corrado di Ceglie, Omar Rottoli e Stefano Mazzoleni, più un bresciano, Raffaele Lardaro. Fanno parte di ItLug, un’associazione italiana che riunisce centinaia di appassionati del mondo Lego. Per la ricostruzione in scala della città, grande 13 metri quadrati, ci sono voluti 14 mesi e migliaia di ore di lavoro. Dai rilievi condotti da questi singolari ingegneri e costruttori sino al progetto vero e proprio, validato poi dalla casa madre dei mattoncini Lego, che prende come riferimento per la scala proprio i minifigur, gli omini Lego. I dettagli delle strade e dei palazzi della città sono stati realizzati dando sfogo alla fantasia, adattando i pezzi esistenti.

La manifestazione. Più in generale, la manifestazione ospitata dalla palestra polifunzionale del paese (orari: sabato dalle 14 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 18) giunge alla sua terza edizione: l’evento legato è promosso dall’associazione Traiettorie Instabili con la presenza di ItLug e con il patrocinio del Comune di Villa di Serio e Promoserio. Lo scorso anno i visitatori sono stati 9mila. Alcuni numeri di questa edizione: più di 1500 mq di area espositiva coperta; espositori provenienti da tutto il nord Italia; 5 milioni i pezzi di Lego stimati che verranno utilizzati per le creazioni.