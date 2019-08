Una bella novità a Urgnano: Fermento Festival, ideato dalla neonata associazione commercianti “Cap 24059”. Tre giorni di musica, arte, cultura, sport, cucina a km 0 e solidarietà. Si comincia venerdì 2 e si va avanti fino a domenica 4. Grazie al supporto dei numerosissimi sponsor, nella serata di apertura, sul palco principale a ingresso libero – in piazza Libertà, nella rocca – si esibirà Morgan dal vivo, con il progetto “Bioelectric Tour” insieme al polistrumentista Daniele Depuis in arte Megahertz, accompagnato dai The White Duke. Un live che li vedrà esibirsi con un repertorio che rappresenta un viaggio attraverso i più noti brani di Morgan e dei Buevertigo, con omaggi ai mostri sacri della musica internazionale – David Bowie soprattutto – in chiave elettronica.

Nella serata di sabato 3 si esibiranno i Medicina Crow, storica cover rock band urgnanese, capaci di far ballare e cantare intere generazioni. Domenica si chiuderà con il cabaret di Omar Fantini che porterà in scena il suo irriverente spettacolo dal titolo “Ciclisti, vegani e altre piaghe”. Uno show in stile stand-up comedy pungente ed attuale che passa in rassegna quelle che ritiene essere vere e proprie piaghe dei nostri giorni. La domenica, nel parco del castello, andrà in scena anche il format vincente di “Apelungo”, una giovane realtà che sta portando in tour nei più importanti locali della movida estiva un progetto che è diventato il punto di riferimento per l’aperitivo più cool. Fermento Festival porterà sul territorio moltissime iniziative culturali grazie in primis alla partecipazione della compagnia teatrale “Rieccitazioni” di Milano che sabato metterà in scena nel giardino pensile del castello Albani “Luceva talvolta la luna, racconto di una strega” oltre ai laboratori sensoriali nel parco Albani. Grandi collaborazioni anche per il mondo del kilometro 0 grazie a Slow Food Bergamo ed il distretto agricolo della bassa bergamasca con degustazioni e laboratori.