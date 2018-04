Il genio, l’ineguagliata capacità pittorica, la formazione a Urbino e poi Firenze, fino alla consacrazione romana, gli incontri, i committenti illustri, le tante passioni, gli amori… Il tutto racchiuso in un curioso dato biografico: Raffaello è nato e scomparso lo stesso giorno, il 6 aprile (1483-1520). E proprio oggi, 6 aprile 2018, in concomitanza della grande mostra “Raffaello e l’eco del mito” che l’Accademia Carrara ha organizzato a Bergamo (negli spazi della GAMeC) fino al 6 maggio, la pinacoteca cittadina ha deciso di celebrare l’artista e il suo genio con un video bellissimo e particolare, realizzato attraverso una sequenza di dipinti esposti in mostra e l’autoritratto conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Un racconto non solo di volti ma di storie, di pittura, di artisti che prima, durante e dopo Raffaello, fino ai nostri giorni, hanno ispirato, guardato, celebrato, costruito il mito.

Un’occasione in più per invitare chi ancora non lo avesse fatto a visitare la mostra, che sta ottenendo grandi numeri. Dalla sua inaugurazione, infatti, sono già stati circa quarantamila i visitatori (dati resi noti dall’Accademia stessa il 3 aprile), di cui ben duemila soltanto nel weekend pasquale appena trascorso. Il venti per cento degli ospiti totali venivano dall’estero mentre, tra gli italiani, molti visitatori sono arrivati anche dal Veneto, dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte. Proprio adesso, inoltre, si entra nell’ultimo mese di apertura della mostra e, per l’occasione, l’Accademia lancia un’iniziativa esclusiva riservata a chi è residente nella città di Bergamo: una visita nei giorni infrasettimanali al prezzo speciale di nove euro. Insomma, il video che vedete in apertura di articolo non è altro che un gustoso assaggio di ciò che, fino al 6 maggio, è possibile gustarsi a “Raffaello e l’eco del mito”. Buona visione e buona mostra (ci auguriamo).

Elenco delle opere in sequenza nel video:

Raffaello, San Sebastiano, 1502-03, Accademia Carrara Bergamo

Perugino, Santa Maria Maddalena, 1500 c., Galleria degli Uffizi Firenze

Raffaello, Ritratto di Elisabetta Gonzaga, 1503-1504 c., Galleria degli Uffizi Firenze

Maestro della Leggenda di sant’Orsola, Ritratto di giovane uomo, 1480 c., Accademia Carrara Bergamo

Marco d’Oggiono, Giovane in figura di san Sebastiano, 1492-1493 c., The Cleveland Museum of Art

Raffaello, Cristo Redentore benedicente, 1505-06 c., Pinacoteca Tosio Martinengo Brescia

Raffaello, Ritratto di donna (La Fornarina), 1519-1520 c., Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, Galleria Corsini a Palazzo Barberini, Roma

Mariella Bettineschi, L’era successiva (Raffaello, La Fornarina), 2010, Collezione privata, Roma

Antonio Donghi, Annunciata, 1940, Collezione Alessandra e Paolo Barillari, Roma

Salvo, Autoritratto (come Raffaello), 1970, Archivio Salvo Torino

Luigi Ontani, RaffaEllo, 1972, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Torino

Francesco Vezzoli, Self-Portrait as a Self-Portrait (After Raffaello Sanzio), 2013, Collezione dell’artista

Raffaello, Autoritratto, 1505-1506 c., Galleria degli Uffizi Firenze