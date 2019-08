Oggi, giovedì 29 agosto, per tutti coloro che hanno nel cuore l’Atalanta è un giorno speciale. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la Dea sarà una delle protagoniste dei sorteggi di Champions League. L’appuntamento è alle ore 18, con “l’evento” (perché di questo, alla fin dei conti, si tratta) che verrà trasmesso in diretta su Sky e Italia 1. Ovviamente, però, coloro che racconteranno i sorteggi sono dovuti partire un bel po’ prima con destinazione Montecarlo: la location è infatti il Grimaldi Forum del Principato. E tra coloro partiti in mattinata c’è anche il nostro atalantologo di riferimento, Fabio Gennari. Che, come sempre in questi casi, ci sta sommergendo di video e foto. Questo, dunque, è il suo diario di viaggio.

Dopo aver attraversato la Lombardia e la Liguria, ecco che la squadra composta dal nostro Fabio, dai colleghi Giacomo Mayer e Fabrizio Romano e dal tifoso Simone Pontiggia arriva finalmente nel Principato. La vista, dalla collinetta che sovrasta Montecarlo, è di quelle stupende.

Una volta entrati nel piccolo Stato, invece, è subito aria di Champions. Manca solo l’iconica musichetta (ma noi sappiamo che Fabio e tanti altri tifosi ce l’hanno ormai fissa come suoneria del cellulare)…

[Seguono aggiornamenti]