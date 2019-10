9 OTTOBRE

1 – Furto al Trony, due ladri in arresto. Recuperati 115 smartphone rubati

Razzia stanotte al Trony di via Caravaggio 45 a Treviglio. In cinque, all’una di notte, hanno fatto irruzione nel punto vendita tagliando la saracinesca e la vetrina. Hanno rubato telefonini per un valore complessivo di 100 mila euro prima di darsi alla fuga. Ma la vigilanza del Gsi Security Group e i carabinieri sono riusciti a bloccare due malviventi, mentre gli altri tre si sono dati alla fuga. La refurtiva – 115 smartphone – è stata recuperata.

2 – Boom di abbonamenti per le stagioni di Prosa e Altri Percorsi

Ad appena una settimana dall’inizio della vendita è boom di abbonamenti per le stagioni di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti: sono oltre 360 in più i nuovi abbonamenti sottoscritti rispetto alla passata stagione. Un dato particolarmente significativo che, al fine di poter venire incontro alle numerose richieste di biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Sociale – già in tutto esaurito con i soli abbonamenti -, ha portato la stessa Fondazione a programmare tre rappresentazioni straordinarie per altrettanti titoli in cartellone.

3 – Ultime ore per vincere il restauro della Fontana del Delfino

Ultimo giorno per votare e vincere il restauro della Fontana del Delfino di via Pignolo: dopo un mese di contest, aperto da Sanex-Palmolive, la fontana di Bergamo è prima di quasi 3 punti percentuali nella gara con altre otto opere d’arte di cinque regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio). L’obiettivo è quello di vincere il restauro dell’opera e riportarla all’originario splendore, grazie alla partecipazione attiva di tutti i cittadini, che sono invitati a votare l’opera preferita qui. Ancora per qualche ora i bergamaschi possono votare la statua che si trova al crocevia tra Città Alta e Città Bassa, tra le vie Pignolo, san Tomaso, Masone e Pelabrocco: qualora Bergamo dovesse vincere, il suo restauro sarebbe non solo finanziato, ma anche completato entro il prossimo gennaio. Non sarà facile visto che l’Artemide di Torino è alle spalle di poco e può contare sui voti di una città che conta un numero di abitanti 7 volte quelli di Bergamo, ma i bergamaschi hanno risposto alla grande, facendo cadere una pioggia di voti (al momento più di 400mila) sulla statua di via Pignolo.

4 – Fugge contromano sull’asse e si schianta (senza patente)

Ha notato che la polizia locale di Ponte San Pietro lo stava fermando, allora ha accelerato sul suo scooter, andando a zigzag tra le auto sulla Briantea. Quindi ha preso contromano uno svincolo dell’asse interurbano, ma è finito contro un muretto per evitare gli agenti ed è scappato a piedi, ma è stato preso: dovrà pagare una multa da 6.700 euro.

5 – Volo salvavita Cagliari-Bergamo per una bambina di tre anni

Volo straordinario dell’Aeronautica militare per trasportare da Cagliari a Bergamo una bambina di 3 anni bisognosa di particolari cure mediche urgentissime. Un aereo Falcon 900, partito dalla base militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato alla volta di Cagliari per imbarcare la piccola e portarla poi a Bergamo, da dove in ambulanza ha proseguito per il policlinico di San Donato Milanese. Il volo salva-vita si è concluso poco prima delle 13 di ieri.

6 – Giro di Lombardia, una maglia dedicata a Gimondi

Un Giro di Lombardia dedicato a Felice Gimondi, scomparso il 16 agosto in Sicilia. E il cui nome è impresso sul colletto della maglia che verrà consegnata al vincitore della che partirà sabato da Bergamo e si concluderà, dopo 243 chilometri, a Como.

7 – In piazzale Alpini una fontana con 36 zampilli

Il nuovo piazzale Alpini avrà una fontana decisamente scenografica ma a raso, come se ne vedono un po’ in tutta Europa. Una soluzione per mantenere la presenza dell’acqua senza la complessa manutenzione delle vasche. La fontana prevede 36 getti che si innalzano da terra.

8 – Eurogravure, stasera l’assemblea per organizzare la mobilitazione

Si terrà stasera, mercoledì 9 ottobre, alle 20.30, al Circulì di via Mazzini a Caravaggio, l’assemblea “operaia popolare studentesca cittadina” per organizzare la solidarietà e la mobilitazione, larga e prolungata con gli operai della cooperativa Project. Quest’ultima, da una quindicina di anni aveva in appalto il reparto di confezionamento della maxi tipografia Eurogravure di Treviglio. Da lunedì, però, l’attività verrà internalizzata e i dipendenti della cooperativa rischiano di restare senza lavoro.

8 OTTOBRE

1 – La confessione del marito di Zina: «È stato il mostro della gelosia»

Ha ammesso l’omicidio della moglie Zinaida Solonari -madre di tre figlie di 16, 12 e 8 anni, le ultime due avute da lui – tra le lacrime Maurizio Quattrocchi: «Non se lo meritava, è stato il mostro della gelosia che mi ha trasformato in una bestia», ha detto. Il giudice ha convalidato l’arresto in carcere.

2 – Vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia Treviglio

Scritte ingiuriose e insulti sulla nuova sede di Fratelli d’Italia Treviglio. Tugnoli: «Non ci facciamo intimidire». È successo questa notte. Le due serrande metalliche della nuova sede di Fratelli d’Italia Treviglio, in via Anita Scotti, sono state imbrattate con scritte e insulti nei confronti di militanti e sostenitori del movimento di Giorgia Meloni. A commentare l’accaduto è la coordinatrice cittadina Valentina Tugnoli. «Nonostante l’inaugurazione ufficiale della nuova sede si terrà probabilmente a novembre, già da diversi giorni stavamo utilizzando la sede per esigenze logistiche, legate ad esempio alla raccolta firme contro lo ius soli che proponiamo a livello nazionale. Questa mattina la brutta sorpresa, ma non ci facciamo certo intimidire: le attività continuano, e stasera saremo regolarmente aperti come previsto».

3 – Asfaltature in città: si va avanti a ritmi serrati

Lavori ancora in corso in città: il Comune di Bergamo asfalta in questi giorni altre due importanti vie della città, dopo – tra le altre – via Bersaglieri, via Corridoni e diversi tratti delle circonvallazioni cittadine. Gli operai incaricati da Palazzo Frizzoni saranno al lavoro nei prossimi giorni in via Bono (giovedì in serata) e in via Pascolo dei Tedeschi (due giorni a partire da martedì 15), rispettivamente in centro e sui colli della città. In rifacimento anche la pavimentazione del vicolo San Carlo.

4 – Scontro tra auto e moto Trescore. Nulla da fare per il diciottenne

Non ce l’ha fatta il 18ebbe di Capriolo ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il giovane S.M., era in sella al suo motociclo 125 Aprilia quando, nella notte tra sabato e domenica a Trescore Balneario, si è scontrato con una Opel condotta da un 28enne del posto. Il sinistro si è verificato in via Antonio Gramsci (strada provinciale 89 in località Zandobbio) poco dopo le 3 e le condizioni del ragazzo sono da subito apparse disperate. È infatti stato trasportato a Bergamo in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale di Bergamo.

5 – Bariano, perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione

Perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione. È successo questa mattina, 8 ottobre, intorno alle 11.30, in via Aldo Moro, Bariano. Nell’incidente è rimasta coinvolta solo un’auto e fortunatamente non ci sono stati feriti. La Renault, per motivi ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo la sua corsa contro la recinzione di una palazzina, abbattendola. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.

6 – Eurospin apre a Seriate, al via la ricerca di personale

Prossimamente aprirà a Seriate, in via Nazionale, un nuovo supermercato della catena Eurospin. I lavori sono in corso e l’azienda conta di inaugurare il punto vendita a dicembre. Serve personale, naturalmente, e la selezione è aperta. Hanno precedenza i residenti di Seriate: informazioni allo Sportello Lavoro gestito dall’agenzia Mestieri Lombardia nei locali delle ex cascine di Paderno in via Paderno, aperto lunedì e giovedì dalle 9 alle 11 (telefono 035.335996; 345.625.8032).

7 – Fontana del Delfino, domani ultimo giorno per votare

La Fontana del Delfino, nella piazzetta di borgo Pignolo, è in cima alla classifica di «Libera l’arte», con il 42,1% dei voti (dato di ieri) davanti alla statua di Artemide di Torino, al 40,2%. C’è tempo fino alla mezzanotte di domani per assicurarsi la vittoria del concorso bandito dalla multinazionale Sanex-Palmolive: la scultura con più clic vincerà un intervento di restauro gratis.

8 – Ryanair, i primi Boeing 737 Max entreranno in servizio a Orio al Serio

Dei 58 previsti in primavera ne arriveranno una trentina, probabilmente tra gennaio e febbraio 2020 e i primi si alzeranno in volo dallo scalo bergamasco. Stiamo parlando dei Boing 737 Max diventati, loro malgrado, famosi dopo i tremendi incidenti aerei in Indonesia ed Etiopia. Nel primo semestre del 2019 Ryanair attendeva di aggiungerne 58 alla sua flotta, ma lo stop deciso dalle autorità per far luce sull’accaduto ha generato non pochi problemi. Tra questi anche una crisi con i piloti, prima troppo pochi per soddisfare l’esigenza della compagnia aerea e ora in esubero. Si parla di 500 unità su 5000, ma con l’arrivo nei nuovi 737 Max l’organico verrà riassorbito. Il problema di software evidenziato dagli incidenti è stato risolto e la struttura del Boenig è stata definita “solidissima”. Lo scalo bergamasco è risultato il più idoneo per la presenza dei centri di addestramento e manutenzione. Un mercato, quello italiano, che per Ryanair è in continua crescita. Dei 43 milioni di passeggeri stimati, ben 11 milioni transiteranno proprio dall’aeroporto “Il Caravaggio”.

7 OTTOBRE

1 – Schianto a Trescore nella notte tra sabato e domenica, gravissimo un 18enne motociclista

Un altro brutto incidente nella nostra provincia, un altro motociclista in fin di vita. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Trescore, nei pressi del ponte del fiume Cherio, al confine con Zandobbio. Vittima un diciottenne di Capriolo (Brescia), ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che stava viaggiando a bordo di una moto. Nell’incidente, il giovane ha riportato un violento trauma cranico e i medici si sono riservati la prognosi considerata la gravità delle sue condizioni. Il ragazzo stava arrivando da Zandobbio quando, per cause ancora da accertare, si è violentemente scontrato con un’auto proveniente da un’altra direzione e guidata da un 28enne della zona. Il diciottenne è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato traumi su tutto il corpo, in particolare alla testa. L’uomo alla guida della vettura, invece, è rimasto fortunatamente illeso.

2 – Dalmine, 22enne investito nei pressi del casello

Un’ambulanza e un’auto medica sono state inviate sul provinciale a Dalmine all’altezza della rotonda che porta al casello dell’autostrada per l’investimento di un pedone avvenuto alle 7. Si tratta di un giovane di 22 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto ci sono stati rallentamenti.

3 – Migliorano le condizioni di Federico Laini, sindaco di Pisogne vittima di un incidente

Non è più in pericolo di vita, ma resta ancora ricoverato in un reparto di Terapia intensiva: Federico Laini, sindaco di Pisogne, dopo essere rimasto coinvolto sabato 5 ottobre, all’ora di cena, in un incidente stradale a Costa Volpino, si è risvegliato dal coma domenica 6 e ha dato confortanti segnali di ripresa.

4 – Mercato immobiliare a Bergamo: vendite in lenta risaliti, boom di affitti

Piccoli ma importanti segnali di ripresa per il mercato immobiliare bergamasco. Ne parla il Corriere della Sera, che sottolinea come nel primo semestre del 2019 i prezzi abbiano segnato una crescita. Non succedeva dal 2008, l’anno in cui scoppiò la crisi e che fece precipitare tutto. L’immobiliarista bergamasco Gianfederico Belotti spiega: «Complessivamente, il primo semestre 2019 segna una prudenziale risalita. Il fenomeno è ben più accentuato per gli appartamenti nuovi, quelli con meno di dieci anni, con un aumento in un range tra il 5 e il 7 per cento. Sempre a livello macro, possiamo dire che le quotazioni hanno raggiunto il livello del 1999, l’anno in cui cominciò a gonfiarsi la bolla, poi esplosa nel 2008». Il presidente provinciale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, Salvatore Ranucci, aggiunge: «Noi registriamo un più uno per cento di vendite nel primo semestre del 2019. Con una forchetta di prezzi che va da -0,5% al +1%. Di certo oggi i valori sono più realistici rispetto ai tempi della bolla. E se il prezzo è ancora gonfiato, l’appartamento non si vende. Ricordo per inciso che rispetto all’età dell’oro immobiliare, chiaramente drogata, c’è stato un crollo massimo del 50%. Dal 2014 al 2018 i prezzi si sono stabilizzati. E ora stiamo assistendo a una lenta risalita. La nota dolente è la pressione fiscale sugli appartamenti, che non stimola gli investitori a puntare sul mattone. Una cosa è certa: i bergamaschi tengono alla casa. Soprattutto se è bella e in centro». Il vero boom si è fatto invece registrare sugli affitti, soprattutto quelli a breve termine e quelli a scopo turistico.

5 – Si è conclusa Creattiva, numeri da record: 322 aziende presenze e settantamila visitatori

Si è conclusa un’altra edizione di Creattiva, uno degli eventi di maggior successo e appeal della Fiera di Bergamo. I numeri del 2019, del resto, confermano queste sensazioni: record di imprese presenti, ovvero ben 322 provenienti da 16 Regioni italiane e ben 13 Paesi stranieri, e ben settantamila visitatori in tre giorni, molti anche da fuori provincia, cosa che ha fatto gioire anche albergatori e titolari di case vacanza.