Principio d’incendio al Papa Giovanni

Squadre di vigili del fuoco di Bergamo sono intervenute verso le 10 di martedì 13 agosto all’ospedale Papa Giovanni per un principio d’incendio che si è verificato al terzo piano della Torre 7. Secondo le prime informazioni, una paziente di psichiatria, una ragazza di vent’anni, è morta e potrebbe essere stata proprio lei ad appiccare il rogo in un estremo gesto autolesionista. Un testimone l’avrebbe vista avvolta dalle fiamme vicino al suo letto. Alcune finestre del reparto risultano sfondate, forse dall’interno. Tre piani della torre sono stati evacuati e altri otto pazienti risultano intossicati. I degenti della psichiatria sono stati spostati in Pronto Soccorso. Le fiamme sono state domate ma danni e disagi hanno riguardato, oltre al reparto di psichiatria, l’oncologia, la nefrologia, i sistemi informativi, i laboratori della Paolo Belli e le aule didattiche,

Travolta in centro, trentenne in gravi condizioni

Travolta mentre attraversava il viale all’altezza del passaggio della Torre dei Caduti una donna trentenne è ricoverata in gravi condizioni. La donna è stata investita in pieno da una Toyota che viaggiava verso Città Alta ed è stata sbalzata a una decina di metri di distanza. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa, il cui personale ha intubato la ferita e poi l’ha portata al Papa Giovanni in codice rosso.

I funerali di Luca e Matteo a Borgo Palazzo

Si sono tenuti lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo i funerali di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, i due ragazzi morti nell’incidente nella notte fra sabato e domenica ad Azzano. A dare loro l’ultimo saluto oltre un migliaio di persone, che hanno stipato la chiesa già un’ora prima della cerimonia, prevista per le 15. Tantissimi gli amici che sull’ingresso della chiesa hanno appoggiato grandi bacheche con messaggi e fotografie di momenti felici dei due ragazzi. «Vedo questi giovani – ha detto a L’Eco di Bergamo il parroco di Borgo Palazzo, don Eliseo Pasinelli – che di fronte a un fatto così drammatico stanno dando la risposta giusta: quella che viene dall’insegnamento del Signore, della chiesa e dell’oratorio». Per tutta la settimana, gli amici di Luca e Matteo hanno continuato a vegliare le loro salme in silenzio e con compostezza, prima all’ospedale, poi in Borgo Palazzo, quartiere nel quale i due ragazzi erano cresciuti e vivevano. Un grandissimo abbraccio collettivo, che ha coinvolto l’intera città. Al funerale erano presenti anche il sindaco Gori con la fascia tricolore e i soccorritori intervenuti dopo il terribile incidente. Sui feretri, un mazzo di rose bianche e la maglia dell’Olimpia, la squadra di calcio dove Luca e Matteo hanno giocato assieme e si sono conosciuti. «È un momento di fede – ha detto don Pasinelli nell’omelia -. Ho chiesto al Signore di aiutarmi a scrivere un messaggio da parte di Luca e Matteo: “Cari familiari abbiamo vissuto sbagliando e imparando. Sapeste quanto è bello essere qui. Abbiamo bisogno che voi preghiate. Abbiamo capito quanto è bello amare. Che gioia vedere Dio e ancora i nostri occhi hanno bisogno di essere purificati per vederlo meglio. Amici, grazie, senza di voi non potevamo vivere. Da qui vediamo tutto quello che fate e abbiamo ancora bisogno di vostri bei gesti. Non smettete di essere generosi e sinceri. Grazie a voi genitori che avete dato bei messaggi, avete detto quello che avevate nel cuore. Familiari non piangete, il vostro cuore nel dolore e il nostro soffre se voi soffrite. Vogliamo dire a tutti di aprire il cuore e fare del bene anche a chi non l’ha fatto”». Luca Carissimi e Matteo Ferrari sono morti a poche ore di distanza, tamponati sulla loro Vespa da una Mini Cooper guidata dal trentatreenne Matteo Scapin, ora agli arresti domiciliari accusato di omicidio stradale aggravato da guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Erano appena usciti dalla discoteca Setai di Orio al Serio.

Ingegnere della Tenaris muore in Sicilia travolto da un’auto

Francesco Capodilupo, 38 anni, originario di Avellino ma residente a Bergamo è morto in un incidente stradale a Terrasini, nei pressi di Palermo. Capodilupo, ingegnere della Tenaris, era in vacanza in Sicilia con la moglie. La moto sulla quale viaggiavano è stata coinvolta in un terribile scontro con una vettura, sulla quale c’erano sei persone, nei pressi di un passaggio a livello. Francesco Capodilupo, trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale civico di Palermo è deceduto poche ore dopo; la moglie, Valentina Michelli, 33 anni, insegnante, è in gravissime condizioni. Francesco e Valentina si erano sposati due anni fa, a Paestum, e avevano appena comprato casa a Bergamo nella zona di Celadina. Erano in vacanza in Sicilia per la settimana di Ferragosto. Valentina è originaria proprio di Terrasini. Le indagini sono in corso ma dalle prime ricostruzioni sembra che l’automobile, superando il passaggio a livello, abbia preso un dosso e il conducente abbia perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta. Feriti, anche se in modo meno grave, anche i sei occupanti dell’auto, tra i quali una donna incinta finita all’ospedale civico di Partinico con diverse fratture, e un bimbo di pochi mesi, ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale.

Autista perde il controllo del pulmino: 7 feriti

Stavano tornando dalle vacanze al mare, organizzate dall’Unità pastorale di Roetta. Due i mezzi interessati: un pullman con 70 ragazzi e un pulmino con cinque ragazzi e due volontari autisti, tutti maggiorenni. All’altezza di Imola, intorno alle 16, improvvisamente il mezzo ha sbandato e si è ribaltato. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Gli occupanti del pulmino più giovani sono tutti di Rovetta. Fortunatamente non hanno avuto gravi danni, solo tanto spavento. Per l’autista di Songavazzo, invece, le condizioni sono più serie, ed è ricoverato a Cesena. Il pullman con i 70 ragazzi ha fatto ritorno intorno alle 19,30.

Due fratelli rischiano di annegare nel canale

Stavano trascorrendo la domenica in riva al canale scolmatore che collega l’Adda al canale Muzza a Cassano d’Adda. Uno dei due fratelli salvadoregni decide di fare il bagno, ma appena entrato ha accusato un malore. Il fratello, accortosene, si è subito tuffato in soccorso, ma ha dovuto fare i conti con la forte corrente del canale, non è riuscito a stare a galla ed è andato a fondo. Alla fine sono stati entrambi tratti in salvo da alcune persone che hanno assistito alla scena. Il fratello di 26 anni, il primo ad essere entrato, se l’è cavata con un grande spavento, mentre il fratello soccorritore, che è rimasto sul fondo dell’aqua per alcuni minuti, è stato ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano.

Successo ad Almenno per l’università della caccia

La tradizionale sagra degli uccelli, che ogni anno si svolge al parco Sant’Uberto di Almenno San Salvatore ha visto la partecipazione di una gran folla. Sono state 10 mila le persone accorse sin dall’alba per ammirare gli esemplari dei vari tordi sasselli e bottacci in mostra e curiosare tra i 120 espositori. L’85.a edizione ha visto la nività di quest’anno, quella della riapertura dei roccoli, chiusi da qualche anno. Curiosa e affascinante come sempre anche la gara di chioccolo a bocca libera o con fischietto e, tra le più amate, anche la mostra del cane da caccia. Non sono mancate manifestazioni di disturbo da parte di alcuni ambientalisti, allontanati dalla Polizia poco prima di mezzogiorno.

Idranti rotti a Cisano, ragazzi si confessano al sindaco

Dopo la segnalazione del sindaco di Cisano Andrea Previtali, che ha lanciato il monito sui social, postando anche alcune foto dei vandalismi commessi contro gli idranti dell’aditorium, ecco che i responsabili del brutto gesto si sono fatti vivi. Erano già stati catturati dalle telecamere di videosorveglianza. E’ stato lo stesso sindaco a darne notizia sulla pagina Facebook. Ora, come già accaduto in precedenza per altre situazioni, ai ragazzi autori del vandalismo, toccherà fare alcuni lavori socialmente utili.