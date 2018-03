19 MARZO

1 – Scarpe da 20mila euro (nascosti). Fermata una donna all’aeroporto

Scarpe da 20mila euro. Non perché firmata da chissà quale stilista, ma imbottite di contanti. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bergamo, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio (l’aeroporto), con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno infatti scoperto valuta non dichiarata per un importo complessivo pari 20.050 euro «facendo le scarpe» a una cittadina marocchina in partenza per la Spagna. Le banconote erano state nascoste nelle calzature indossate dalla donna, all’interno delle tomaie e sotto le suole. Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10 mila euro, la donna si è avvalsa dell’istituto dell’oblazione immediata. versando il 15% della somma, pari a 1.507 euro.

2 – Operazione Hydra, truffe a Stato e aziende per 7 milioni e mezzo

Nove arresti, 123 indagati e 82 società coinvolte nell’organizzazione che truffava Inps, Stato e aziende sgominata dalla Guardia di Finanza di Varese con l’Operazione Hydra. E sono rimaste coinvolte anche aziende bergamasche. Il sistema funzionava così: si prendeva il controllo di aziende inattive o in fase fallimentare, acquistandone le quote o, a volte, con la connivenza dei proprietari. Una volta controllate, si procedeva alla fase di reclutamento dei falsi dipendenti, «pescati» dai margini della società, 92 in totale oggi indagati. Una volta che questi avevano maturato i requisiti, venivano licenziati e aiutati a richiedere i sussidi di disoccupazione. L’Inps versava i sussidi su carte ricaricabili, intestate al dipendente ma in realtà in mano ai truffatori. Il 30% andava poi al falso lavoratore, il resto nelle mani degli autori della truffa. Che poi, grazie ai commercialisti complici e autori, arrivavano a chiedere anche il conguaglio delle cifre l’anno successivo. Così, la rete criminale ha sottratto alle casse pubbliche almeno 913mila euro. Ma quella per frode all’Inps non è l’unica attività criminale del sodalizio, nel corso dei 2 anni e mezzo di indagine della Guardia di Finanza sono emerse truffe anche ad altre aziende e attività. Acquisite le società «pulite», facciata dell’organizzazione, le si svuotava di ogni bene sottraendolo quindi ai creditori. Inoltre, con queste si contattavano altri imprenditori dai quali si acquistavano materiali presto rivendibili sul mercato. Peccato che il pagamento avveniva con assegni bancari scoperti, bonifici garantiti da false fidejussioni o bonifici disposti e poi annullati. Entrati però in disponibilità della merce, questa veniva ceduta ad altre società dell’organizzazione criminale oppure rivenduta a terzi. Con aziende, come una di Treviso, truffata così per tre volte da tre diverse imprese del gruppo. Un «gioco» da 3 milioni di euro a danni degli imprenditori privati, inconsapevoli e truffati. Che si sommano ai 3 milioni e 600 mila euro derivati da reati di bancarotta fraudolenta.

3 – SuperEnalotto, a Sarnico con un 5 vinti 35mila euro

La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma a Sarnico si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 35mila euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla ricevitoria Jambo, in Piazza XX Settembre 1. Il Jackpot per il prossimo concorso mette in palio 116,1 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del concorso. La sestina vincente è stata centrata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.

4 – Brignano, minacce e botte ai genitori. 28enne italiano allontanato da casa

I militari dell’Arma si sono difatti trovati ad indagare in queste ultime settimane ancora su episodi di violenza domestica. Il protagonista di tutto ciò, questa volta, è stato un 28enne italiano nullafacente, residente a Brignano Gera d’Adda, con problemi di tossicodipendenza ma non solo, che per mesi avrebbe ingiuriato, minacciato, picchiato e comunque sottoposto a ripetuta violenza fisica e psicologica i relativi genitori conviventi ma non solo. Le indagini sono state coordinate dal Pm Letizia Ruggeri, mentre l’ordinanza coercitiva a carico del giovane figlio violento è stata emessa dal Gip Lucia Graziosi. Il provvedimento del Giudice parla di costante ed abituale stato di sopraffazione del 28enne ai danni dei genitori, con atti di violenza fisica che, a volte, hanno anche costretto i congiunti del giovane a ricorrere alle cure mediche, in ragione appunto delle lesioni personali subite. Un vero e proprio stato di terrore creato nell’abitazione familiare, a volte sfociata anche in danneggiamenti delle suppellettili o dei mobili di casa. A Dicembre il 28enne arrivò addirittura ad aggredire lo zio paterno, «responsabile» di essere intervenuto in difesa del fratello, procurandogli 28 giorni di prognosi. Insomma, un desolante quadro di continua violenza e tensione, interrotto soltanto con l’emissione nei suoi confronti di un provvedimento della Magistratura in relazione alle certosine indagini compiute dai militari dell’Arma. Quando i carabinieri della stazione di Treviglio si sono quindi presentati a casa sua e hanno dato esecuzione alla misura cautelare, allontanando quindi dall’abitazione familiare il 28enne, il medesimo, alla vista dei militari, è rimasto in silenzio, forse realizzando per la prima volta la gravità delle sue condotte.

5 – Via due auto e la cassaforte dall’autosalone a Gazzaniga

Non si sono fatti intimidire dal fatto che l’autosalone si trovi in una zona residenziale. Vi si sono introdotti forzando l’ingresso, hanno trovato le chiavi dei mezzi e hanno pure sradicato la cassaforte dalla parete. Poi sono fuggiti con una Mercedes Cla Amg bianca e un’Audi S6 Avant Full, oltre naturalmente al forziere. Il colpo è andato in scena poco dopo le 20 di sabato 17 marzo da «Brignoli & Tombini auto», in via Salici 35 a Gazzaniga.

6 – Vittima di tentato scippo si difende. Ma nessuno la aiuta

Una settantenne è stata vittima di un tentato scippo domenica mattina in via Paleocapa, a Bergamo. Un marocchino di 26 anni pluripregiudicato e residente a Bonate Sopra ha cercato di strapparle lo zainetto, ma lei ha resistito e si è messa a urlare. Lo scippatore, così, è fuggito a mani vuote, ma è stato arrestato poco dopo dalle Volanti della questura mentre stava mettendo a segno un altro furto. La donna, in seguito, si è lamentata del fatto che nessuno è intervenuto, nonostante di gente di passaggio (soprattutto in auto) ce ne fosse parecchia.

7 – Valleve, l’orso M18 è uscito dal letargo

L’immagine scattata il 10 marzo dalla fototrappola di Stefano Locatelli, a Valleve, è inequivocabile. L’orso bruno M18, arrivato dal Trentino lo scorso autunno, si è risvegliato dal letargo e ha evidentemente molta fame. Il plantigrado è figlio di mamma KJ1, nata in Trentino, e di Gasper, proveniente dalla Slovenia.

8 – Sbanda e finisce fuori dall’auto: 66enne muore a Rota Imagna

Incidente mortale ieri mattina sulla provinciale 20, a Rota Imagna: Elia Capelli è stato travolto dal suo stesso veicolo. Il 66enne, piccolo imprenditore edile di Capizzone, verso le 12.30 ha sbandato con la sua Toyota Rav4. Ha affrontato una curva sulla sinistra ma, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sbalzato dall’auto, è finito schiacciato dall’auto.