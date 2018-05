7 MAGGIO

1 – Bandiere a mezz’asta a Bergamo per la scomparsa di Ermanno Olmi

Il Comune di Bergamo, dalle prime ore di domattina, esporrà a mezz’asta le bandiere sugli edifici comunali, in segno di lutto per la scomparsa di Ermanno Olmi, il grande regista nato a Bergamo 87 anni fa: così ha deciso, poco fa, la Giunta dell’Amministrazione cittadina. Questa mattina, il sindaco Giorgio Gori ha inoltre voluto rivolgere, via twitter, «un ultimo affettuoso saluto a Ermanno Olmi, figlio illustre di Bergamo, che di questa terra ha splendidamente raccontato le radici contadine, i valori, la fatica e la dignità».

2 – Danneggiata statua di papa Giovanni XXIII nel Giardino della Pace

Intorno alle 19 di sabato scorso la statua di papa Giovanni XXIII posizionata nel Giardino della Pace di Sotto il Monte ha subito un danneggiamento. La parte inferiore del monumento è stata annerita da fiamme che si sarebbero sviluppate proprio nel buio della notte. Inizialmente si pensava ad un atto vandalico, ipotesi che però è stata presto scartata. A rovinarla sarebbero state invece le fiamme delle candele situate accanto ad essa.

3 – Perseguita ex moglie e parenti inviando delle pizze a domicilio

Telefonate reiterate e regali non graditi, tra cui un ingente quantitativo di pizze, alla ex moglie e ai familiari di lei, nella Bergamasca e in Calabria. Ma non solo. I carabinieri di Calusco d’Adda hanno arrestato un uomo per atteggiamenti persecutori. Un atteggiamento fastidioso che si è rivelato essere una vera e propria angheria, perché la ex di lui non voleva più saperne. E non è la prima volta. L’uomo, un 46enne, era già agli arresti domiciliari analoghi comportamenti sempre nei confronti della stessa donna, è stato arrestato nella serata di ieri.

4 – Furti seriali in piscina a Osio Sotto, due ragazzi denunciati

Furti seriali in piscina a Osio Sotto, una svolta nelle indagini ha portato alla denuncia di due ragazzi, un 19enne italiano e un 16enne senegalese, entrambi incensurati e residenti a Ciserano. A fine aprile, all’interno degli spogliatoi maschili della piscina, in via delle Industrie, si erano verificati alcuni furti ai danni di utenti della struttura. In particolare, in un caso era stato forzato un armadietto da cui era stato sottratto poi un telefono cellulare. In un altro caso, invece, era stato rubato un paio di scarpe. Convocati in caserma, i due hanno ammesso le relative responsabilità dopo le contestazione avanzate dai carabinieri, restituendo tra l’altro anche la refurtiva.

5 – Qualità dei men scolastici, Bergamo perde due posizioni

Rimane nella top ten a livello nazionale (su 51 province censite) ma perde due posizioni, Bergamo. Parliamo di ristorazione scolastica. Siamo ottavi e non più sesti e ci distinguiamo positivamente per la bassa quantità di carne rossa. Si tratta della terza edizione della ricerca condotta da Foodinsider, stilata secondo il parere di genitori e commissioni mensa. Cremona è al primo posto, con Trento e Fano che completano il podio.

6 – Essere animali, doppio blitz in allevamenti di maiali

Ieri pomeriggio una trentina di attivisti dell’associazione Essere Animali hanno realizzato un blitz davanti a due allevamenti intensivi di maiali nella bassa bergamasca. «Un’azione per ricordare i maiali che proprio adesso sono chiusi dentro enormi capannoni come questi. Ben 12 milioni ogni anno finiscono al macello dopo una breve vita di privazioni e prigionia. Dietro a ogni numero c’è la storia e la vita di un essere vivente». Un modo per manifestare contro gli allevamenti intensivi. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di allevamenti. Circa la metà del patrimonio suinicolo nazionale è allevato nella nostra regione, con oltre 4milioni di maiali in 8.643 allevamenti.

7 – Da Bergamo ad Alessandria d’Egitto, il nuovo volo Air Arabia

«Bergamo è la porta di ingresso di Air Arabia Egypt in Italia e in Europa». Con queste parole Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia, ha salutato il volo inaugurale di Air Arabia Egypt, atterrato allo scalo di Orio al Serio. La compagnia del gruppo Air Arabia, di casa negli Emirati Arabi Uniti, collegherà lo scalo lombardo ad Alessandria d’Egitto con due voli settimanali, in partenza il venerdì e la domenica, operati con A320. «La rotta su Alessandria – ha aggiunto Adel Al Ali – seguirà lo sviluppo con cui otto anni fa abbiamo lanciato il volo da Bergamo verso Casablanca con Air Arabia Maroc. Non è un caso che abbiamo scelto Bergamo per questo debutto: si tratta di uno scalo fondamentale per la crescita del nostro network in Europa e per lo sviluppo del nostro business».