21 MAGGIO

1 – Gravissimo incidente sul lavoro. Operaio perde la mano a Casnigo

Un nuovo, grave infortunio sul lavoro, questa volta in Val Seriana. Un operaio di 45 anni di Fiorano al Serio ha perso la mano destra mentre stava lavorando alla Poliplast, una ditta di via Carrali a Casnigo. L’incidente è avvento alle 10.50. L’operaio, stando alle prime informazioni, stava lavorando su un macchinario che trita la plastica quando la mano destra è rimasta intrappolata. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce blu di Gromo e l’elisoccorso del 118. L’operaio è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, nella speranza di poter procedere alla ricostruzione delle dita amputate.

2 – Gattina sbranata al parco da un cane a Treviglio

Gattina sbranata al parco da un cane di grossa taglia. È successo venerdì della scorsa settimana nei giardini pubblici di via Grossi a Treviglio e ora la micia lotta tra la vita e la morte. Anche se, secondo il veterinario che l’ha curata, il suo destino è ormai segnato. Un episodio che è solo la punta dell’iceberg dei problemi che ci sono in quell’area verde. C’è infatti il divieto di accesso per i cani, ma molti padroni fanno finta di non saperlo e fanno scorrazzare liberamente i cani all’interno. Qualcuno addirittura ha tagliato più volte la recinzione per fare entrare il proprio animali. E così mamme e bambini spesso sono costretti alla fuga.

3 – Intitolata a Celestino Maria Fava, vittima di ‘ndrangheta, la palestra della scuola “Rosa”

Intitolata questa mattina a Celestino Maria Fava la palestra della scuola primaria “G. Rosa” dell’Istituto Camozzi. Celestino Maria Fava venne ucciso a ventidue anni dalla ‘ndrangheta il 29 novembre 1996 a Palizzi, paese della Calabria in cui viveva; ad oggi i colpevoli non sono stati individuati. Gli studenti della scuola “Rosa” nel corso dell’anno scolastico hanno intrapreso un percorso di educazione alla legalità, grazie al quale sono venuti a conoscenza della storia di Celestino Maria Fava anche attraverso la testimonianza diretta dei suoi genitori e famigliari. Proprio per questo motivo lo scorso 21 marzo, in cui si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, nel corso della seduta del Consiglio comunale dei ragazzi gli studenti hanno proposto di intitolare la palestra della propria scuola al ventiduenne calabrese, proposta che è stata accolta favorevolmente dal Consiglio comunale.

4 – Rubato il furgone del gruppo alpini. Caravaggio, l’appello corre sui social

Rubato il furgone del Gruppo Alpini di Caravaggio. Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. I ladri si sono intrufolati all’interno del piazzale recintato della sede della Protezione civile dove era stato parcheggiato il Fiat Doblò utilizzato dalle Penne nere per le loro tante attività. Un danno non indifferente per il gruppo che utilizza il furgone per partecipare alle tante attività in zona soprattutto ora che inizia la bella stagione. Un furgone che gli alpini, tra l’altro, stavano ancora pagando. Il Gruppo Alpini ha condiviso sui social un appello perché chiunque abbia visto qualcosa possa aiutare a recuperare il furgone. Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione cittadina, ma dalle prime indagini non è emerso nulla.

5 – Furto di carte di credito a Urgnano, condannata una donna

Diventa definitiva la condanna per appropriazione indebita continuata ed utilizzo fraudolento di moneta elettronica. Arrestata e portata in carcere dai carabinieri della compagnia di Treviglio una 35enne pregiudicata. Dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione per fatti risalenti al 2008 e 2009. I carabinieri si sono presentati a casa sua e l’hanno arrestata su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo.

6 – Rotonda al buio da due mesi, continuano gli incidenti a Pontirolo

Una rotonda al buio da ormai due mesi, teatro di quattro incidenti dall’inizio dell’anno. Succede a Pontirolo, all’incrocio tra via e la Provinciale per Treviglio. Praticamente, la principale porta d’accesso al paese. Polemica in aula, ma per il vicesindaco Pierangelo Bertocchi la colpa è delle assicurazioni.

7 – Trota record pescata nell’Adda

Coronamento di un sogno per Mikhael Conti. Il 29enne residente a Pedemonte, frazione di Berbenno, ha pescato dall’Adda una trota da record. Sabato sera infatti all’amo è stato preso un esemplare dalle dimensioni incredibili: circa un metro la lunghezza della trota marmorata pescata. Incontenibile la gioia del pescatore che ha immortalato lo straordinario evento. Mikhael Conti quasi non ci credeva quando ieri sera sotto al ponte di Caiolo in Provincia di Sondrio ha tirato su dall’acqua il pesce di fiume del peso di 9 kg. Il grosso pesce per il grande sforzo non si è più ripreso quindi Mikhael ha chiamato i guardiapesca che lo hanno prelevato per le analisi del caso.

8 – Francesco vince il campionato nazionale di nuoto promozionale svoltosi ad Agropoli

Grande soddisfazione per la città di Romano quando domenica uno dei suoi cittadini, Francesco Carelli, 18 anni appena compiuti ha vinto al campionato nazionale di nuoto promozionale svoltosi ad Agropoli. Francesco nello stile libero ha staccato tutti i suoi avversari, risparmiandosi fino alla prima tornata quando con uno sprint da campione ha lasciato una lunga scia dietro sé, con gli avversari che si sono arresi di fronte alla sua potenza di bracciata. Buona anche la prestazione dell’atleta romanese nello stile a farfalla. Carelli ha gareggiato nel campionato che è stato organizzato dalla Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Il romanese Francesco Carelli è conosciuto anche nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 2016 infatti è stato scelto per fare da comparsa nel videoclip della canzone di Luciano Ligabue G come Giungla. Nel finale della canzone, Francesco compare seduto su una scala accanto ad una ragazza e con un gesto romantico intriso d’affetto la bacia sulla guancia.