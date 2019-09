2 SETTEMBRE

1 – Si stringe una fascetta al collo per gioco, gravissima 11enne

Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. È successo a Calvenzano venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è in prognosi riservata. A lanciare l’allarme è stata la madre che era l’unica persona in casa insieme alla figlia.

2 – Cadavere nel lago, al via le operazioni di recupero

Cadavere nel lago d’Iseo a Tavernola: stamattina, lunedì, sono cominciate le operazioni di recupero dell’auto su cui si trova un corpo in avanzato stato di decomposizione, scoperto alcuni giorni da due sub a ottanta metri di profondità. Sul posto è impegnata la Marina Militare Italiana (reparto subacquei di La Spezia), con il supporto del Gruppo Soccorso Sebino di Pisogne e del Nucleo Sommozzatori della Croce Rossa italiana, alla presenza dell’Arma dei carabinieri. Il recupero dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma già in queste ore sono si sono tenute le prime operazioni. Un sub amatoriale è stato in grado di leggere il numero della targa della vettura, una Ford Fiesta, che risulterebbe intestata a Rosario Tilotta, sparito nel nulla nel luglio del 2004 quando aveva 59 anni e risiedeva a Scanzorosciate con la giovane moglie di origini albanesi.

3 – La Cittadella dello sport sarà intitola a Yara Gambirasio

Il prossimo 23 settembre il complesso della Cittadella dello Sport di Bergamo verrà intitolato a Yara Gambirasio. Lo ha annunciato il padre della ginnasta 13enne uccisa e abbandonata in un campo dove il corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011, a pochi chilometri da Brembate Sopra.

4 – Colpito da arresto cardiaco. Salvato dalla vicina di casa

È stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nel cortile del suo condominio a Treviglio. Il 52enne è stato salvato dalla vicina di casa 25enne, Carolina Resmini, che gli ha praticato il massaggio cardiaco che aveva imparato al liceo. I dettagli e l’intervista completa sul Giornale di Treviglio in edicola.

5 – Oggi i funerali del bimbo annegato in piscina in Abruzzo

Si terranno oggi pomeriggio alle 16, a San Giovanni Bianco, i funerali del bimbo di 5 anni annegato giovedì scorso nella piscina dell’hotel di Silvi Marina, Abruzzo, dove’era in vacanza con i suoi familiari. Già domani potrebbero essere ascoltati il bagnino dell’hotel e il gestore-direttore del resort Abruzzo Marina di Silvi, iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e omessa vigilanza con il padre del bambino, Riccardo, elettricista, e la madre Cristina, casalinga. Le indagini dovranno accertare eventuali responsabilità.

6 – Funerali di Elena Casetto, la 19enne morta all’ospedale

Le urla della madre, disperate, sono state un colpo al cuore per tutti i presenti. Stamattina si sono tenuti i funerali di Elena Casetto, la 19enne vittima del rogo che il 13 agosto si è propagato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quanto successo al terzo piano della Torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni resta da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.

7 – Maltempo, ancora danni sulla linea e treni in ritardo

Diversi treni sono partiti con decine di minuti di ritardo questa mattina sulla linea Milano-Verona a causa dei danni del temporale. Colpita in particolare l’infrastruttura ferroviaria all’altezza di Rovato. Ripercussioni piuttosto importanti sono state subite anche dai treni della linea Lecco-Bergamo-Brescia. In particolare il treno da Milano Centrale delle 8.50 è partito con 43 minuti di ritardo, mentre quello delle 8.25 con 64 minuti di ritardo.

8 – Festa della Lega: i militanti ammettono gli sbagli di Salvini

«Il capitano ha commesso alcuni errori politici: ha staccato troppo tardi la spina al governo e ha scommesso sullo scioglimento delle camere. Sbagliando». Lo scrive Paolo Padoin, già prefetto di Firenze, su FirenzePost, riportando alcuni commenti dei militanti presenti alla Berghem Fest di Alzano. «I sostenitori restano compatti a sostegno di Salvini, e sotto il tendone della festa lo accolgono con il grido “Non mollare mai” e “Voto, voto, voto”, anche se diversi militanti riconoscono alcuni passi falsi».