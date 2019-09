16 SETTEMBRE

1 – Via Tiraboschi, lavori quasi terminati. Riasfaltatura di notte, tra il 17 e il 19

Nella notte tra martedì e mercoledì e in quella tra mercoledì e giovedì (tra il 17 e il 19 settembre) Il Comune provvederà a riasfaltare via Tiraboschi. Un intervento necessario dopo i lavori di allargamento delle aree pedonali di queste ultime settimane, intervento ormai agli sgoccioli. La via sarà quindi interrotta al traffico privato tra le ore 20 e le 5 di entrambe le notti, sarà consentito invece il traffico dei mezzi pubblici fino alla mezzanotte.

2 – Evade dai domiciliari fingendo di essere all’ospedale

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre, i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia hanno arrestato T.S.A., una donna italiana di 34 anni, risultata assente all’atto del controllo eseguito dai militari nell’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari. L’evasa, sottoposta alla misura cautelare dei domiciliari per il reato di rapina aggravata, è stata successivamente rintracciata al Pronto soccorso dell’ospedale di Romano di Lombardia. I militari hanno accertato che vi si era recata solo dopo il controllo all’abitazione di detenzione, mossa che la donna fatto nel tentativo di procurarsi un alibi per giustificare, adducendo motivi sanitari, l’assenza dal domicilio.

3 – Dolore e sconcerto per la morte di Leandro Aloe

La notizia della scomparsa di Leandro Aloe, 33 anni, residente a Sotto il Monte, ha sconvolto non solo amici e partenti, ma anche i tanti appassionati di due ruote che con lui condividevano la grande, sconfinata passione per le motociclette. Aloe era un biker conosciuto e stimato. Migliaia i chilometri che aveva percorso sulle strade del Lecchese, della Bergamasca, della Brianza e non solo. Ma ieri la sua vita è finita in un letto dell’ospedale di Merate a causa dei traumi riportati in un incidente avvenuto proprio mentre si trovava in sella alla sua adorata Ducato Tanti gli attestati di stima, i ricordi, gli omaggi che in queste ore hanno riempito la rete, come quello dei Motociclisti Bergamaschi: «Non eri solo un fratello biker ma anche un amico , vero e sincero. Non ci sono parole per la tua scomparsa, vorrei solo che tornasse indietro il tempo per evitare questo crudele destino». E ancora: «Un ragazzo riservato, tranquillo, anche un po’ misterioso… Non sono mai riuscito ad inquadrarti appieno ma ti ricorderò per sempre come una persona buona con la passione comune per la moto. Un amico insomma… Buon viaggio Leandro, ciao».

4 – Investito stamane in Brebemi. Morto un pedone di 46 anni

Un pedone è stato travolto da un mezzo in corsa questa mattina poco prima delle 8 sulla A35 nel tratto che da Calcio porta a Chiari, in direzione Brescia. L’incidente è avvenuto sulla corsia centrale. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Romano di Lombardia con un’ambulanza e un’automedica ma per la vittima non c’è stato niente da fare. L’uomo, un 46enne, è morto pochi minuti dopo.

5 – Arrestati capi ultrà della Juventus, perquisizioni anche a Bergamo

Come riportano i colleghi di nuovaperiferia.it, è in corso dalle prime ore della mattina, lunedì 16 settembre, una vasta operazione della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo Criminalità Organizzata della locale Procura della Repubblica, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell’ambito dell’operazione denominata “Last Banner”, la Digos di Torino sta eseguendo 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei “Drughi”, di “Tradizione-Antichi Valori”, dei “Viking”, del “Nucleo 1985” e di “Quelli … di via Filadelfia”, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Sono in corso – con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – 39 perquisizioni con la collaborazione delle Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella, nei riguardi di 37 fra i principali referenti dei summenzionati gruppi ultrà (ed anche del “Nab – Nucleo Armato Bianconero”), anch’essi indagati nell’ambito della medesima indagine.

7 – Cambio gomme, frode da un milione. Imprenditore di Parre nei guai

La Tenenza della Guardia di Finanza di Clusone, nel corso di due verifiche fiscali nei confronti di una ditta e di una società di Parre – succedutesi nel tempo – e operanti nel settore del commercio, riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli ha scoperto che le due imprese contabilizzavano fatture per operazioni inesistenti, al fine di frodare l’Iva. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata sui documenti di acquisto di pneumatici emessi da società che, attraverso specifici approfondimenti investigativi, sono risultate delle mere «cartiere», cioè soggetti privi di qualsivoglia struttura aziendale, intestate a «prestanome», create appositamente per emettere fatture false e consentire di evadere l’Iva. Complessivamente i militari hanno accertato la contabilizzazione di fatture false per un imponibile pari a 1.315.450 euro ed Iva per 289.348 euro.

8 – Fermato ed espulso un marocchino già colpito dal decreto a maggio

Nuovi controlli sul territorio per la Locale di Spirano. Venerdì, intorno alle 11, gli agenti hanno provveduto a controllare un soggetto vicino a piazza della Libertà, che con atteggiamenti sospetti e a bordo di una bicicletta da donna con passeggino posteriore, si aggirava in paese nei pressi di un’attività commerciale. Alla richiesta di fornire documenti atti alla propria identificazione, la persona ha immediatamente fornito una carta di identità italiana. Ma, in quanto cittadino extracomunitario, non ha esibito il permesso di soggiorno necessario per attestare la propria presenza sul territorio italiano. Il soggetto, identificato poi in N.M. di origine marocchina, ha così tentato di giustificarsi, dichiarando di aver lasciato a casa la ricevuta di rinnovo del documento. Gli operanti, ritenendo però le dichiarazioni del fermato non veritiere, hanno immediatamente accompagnato il soggetto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Qui gli agenti hanno scoperto che egli risultava colpito da decreto di espulsione, come da provvedimento del Questore di Bergamo emesso il 9 maggio 2019. Terminati gli atti di rito, il soggetto è stato preso in consegna dal personale della Questura e accompagnato coattivamente all’aeroporto della Malpensa per essere imbarcato alle 18.30 su un volo per il rimpatrio.