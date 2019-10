28 OTTOBRE

1 – Fiamme al polo chimico di Filago. Nube di fumo da materie plastiche

Incendio oggi pomeriggio in un’azienda del polo chimico dell’Isola, la Far Polimeri di via delle Industrie a Filago. Le fiamme avrebbero interessato del materiale plastico contenuto in un serbatoio dismesso di circa sei metri che era in fase di smontaggio. I dipendenti hanno circoscritto il fuoco, poi sono intervenuti i vigili del fuoco e l’Ats di Bergamo e Novate, oltre ai carabinieri.

2 – Un anno fa la prima “tempesta perfetta” sulla Bergamasca

Era esattamente un anno fa, domani. Lunedì 29 ottobre, la Bergamasca si rendeva conto forse per la prima volta nella sua storia di cosa significhi “global warming”. All’indomani di un weekend quasi primaverile, cade infatti proprio domani l’anniversario del primo dei quattro downburst che hanno colpito in soli tre mesi l’intera provincia, causando danni per milioni di euro. Tre eventi che ci hanno messi violentemente e dolorosamente di fronte alle conseguenze locali del climate change, costringendoci a ripensare – con fatica – al nostro rapporto con il meteo.

3 – Si completa il restauro di Sant’Agostino (entro due anni)

Due anni e quattro mesi di lavori per sei milioni e trecentomila euro. Sta per alzarsi il sipario sull’ultimo atto del restauro di Sant’Agostino. Una volta completato l’intervento, l’attuale sede del polo umanistico dell’Università degli Studi di Bergamo sarà interamente rinnovata e fruibile. Il cantiere aprirà nei prossimi mesi e prevede due tipologie di intervento: il recupero degli spazi intorno al chiostro piccolo e dell’ex sagrestia, e il rifacimento di tutte le facciate del complesso, ad eccezione di quella dell’ex chiesa (l’attuale aula magna), già restaurata in un recente passato. Il restyling nasce dalla collaborazione tra l’ateneo e Comune di Bergamo, a carico di quest’ultimo sono la progettazione e la direzione dei lavori.

4 – Classifica green di Legambiente. Bergamo perde sette posizioni

Ecosistema Urbano 2019: Bergamo cala di qualche posizione, attestandosi al 25mo posto della classifica di Legambiente, confermandosi comunque davanti ai più importanti centri della Lombardia (Brescia e Milano). Pesano i dati sull’incidentalità, quello sui consumi idrici domestici e quelli sulla qualità dell’aria, soprattutto i valori di ozono e biossido di azoto. Molto bene invece i valori riguardanti energie alternative (solare, termico e fotovoltaico, con Bergamo 12esima in Italia), quello sui passeggeri del trasporto pubblico e sulle piste ciclabili, con la città in entrambi i casi nella Top20 nazionale. Buono il risultato per raccolta differenziata e alberi (rispettivamente 23° e 31° posto).

5 – Costrette a prostituirsi con riti “juju”, sgominata banda di nigeriani

Usavano riti «juju» per costringere giovani ragazze di nazionalità nigeriana a prostituirsi nella zona di Milano. È in corso fin dalle prime ore di oggi una maxi operazione dei Carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione nigeriana in Lombardia. Per convincere le ragazze a prostituirsi i nigeriani arrestati – di cui quattro in Bergamasca – usavano una forma di stregoneria praticata in alcune parti dell’Africa per la quale si usano amuleti e incantesimi.

6 – Tar sospende chiusura di una sala slot: «Errore nel provvedimento»

Il Tar Brescia ha accolto il ricorso di un esercente e sospeso il provvedimento del Comune di Bergamo di chiusura per una settimana per il mancato rispetto di quanto prescritto (nell’ordinanza sindacale) è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso Tulps, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell’attività. «Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, nei soli termini di seguito indicati; considerato che, come già rilevato in sede di decreto monocratico, l’Amministrazione comunale ha posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di sospensione l’art. 17 quater del TULPS che, peraltro, richiama le ipotesi di violazioni di cui al precedente art. 17 bis, ipotesi tra cui non è contemplato l’art. 88, riferibile alla tipologia di autorizzazioni rilasciate al ricorrente; rilevato che, diversamente, il potere sanzionatorio di sospensione, che comunque va riconosciuto all’Amministrazione comunale, risulta trovare adeguato fondamento normativo nell’art. 10 del TULPS, che però non è stato invocato ed applicato nel caso in esame», si legge nella pronuncia.

7 – Disabili, da Ats Bergamo 300mila euro per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati

Regione Lombardia ha stanziato fondi per l’acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Al territorio di Bergamo Regione Lombardia ha assegnato inizialmente la somma di 289.133 euro e, ad oggi, sono stati erogati ai cittadini contributi pari a 221.000 euro. Regione Lombardia ha ritenuto importante continuare a sostenere questa misura e, nel luglio 2019, ha assegnato ulteriori 221.830,00 euro per il territorio orobico. Ad oggi sono quindi ancora disponibili poco meno di 300.000 euro per finanziare gli ausili previsti dal provvedimento regionale citato.

8 – Tragedia a Romano, Giuseppe Messina muore carbonizzato nell’incendio della sua baracca

Tragedia a Romano: un uomo di 74 anni, Giuseppe Messina, è morto carbonizzato in un grosso incendio divampato nella prima serata di sabato 26 ottobre. È accaduto all’ex maneggio San Giorgio, una struttura abbandonata a sud della città di cui la vittima era stato gestore.