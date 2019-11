11 NOVEMBRE

1 – Viaggiatori a bocca aperta in aeroporto per la maratona “Donizetti sing&fly”

Quindici sessioni con ventidue musicisti, poi il gran finale serale con una banda di 60 elementi. Per un giorno l’area partenze dell’aeroporto di Orio al Serio si è trasformata in un grande palco, nel segno di Gaetano Donizetti. Un’iniziativa decisamente originale per salutare l’apertura del Donizetti Opera.

2 – Botteghe storiche, premiate a Milano 8 insegne bergamasche

Ci sono anche otto imprese bergamasche tra le 45 botteghe storiche premiate da Confesercenti Lombardia per aver saputo valorizzare la loro attività nel corso dei decenni, attraverso il “racconto quotidiano” delle peculiarità che le rendono uniche. Si tratta di Macelleria Equina Rossoni (Verdello, aperta nel 1910), Trattoria Visconti (Ambivere, 1932), Trattoria D’Ambrosio (Bergamo, 1943), Nespoli Funghi (Bergamo, 1943), Calzature A. Mager (Sant’Omobono, 1954), Parigi Market (Ponte Nossa, 1958), La Bottega Del Buongustaio (Bergamo, 1970), Cartolibreria Nani (Alzano Lombardo, 1971).

3 – Boccone di traverso, paura per una bimba di due anni a Leolandia

Una bimba di due anni ha rischiato di soffocare nel primo pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre 2019, in un ristorante all’interno del parco divertimenti Leolandia di Capriate. Salva grazie al pronto intervento di un medico. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

4 – La Bassa in lutto per una mamma. Samanta Agazzi lascia due bimbe

Se n’è andata a 45 anni, per una malattia, una giovane mamma originaria di Arzago e residente a Casirate, Samanta Agazzi. Lascia due bimbe di 11 e 14 anni. Ex infermiera dell’Asst Bergamo Ovest e volontaria nella Croce rossa, i suoi genitori hanno gestito per anni un’azienda di auto demolizioni ad Arzago. «Mi unisco al dolore dei familiari per la scomparsa di Samanta, una donna che ha combattuto a lungo la sua battaglia e che se n’è andata troppo presto, sono le parole del sindaco di Arzago Gabriele Riva.

5 – L’ex rettore dell’ateneo Stefano Paleari diventa consultore di Papa Francesco

Papa Francesco ha nominato Stefano Paleari, docente di Analisi dei sistemi finanziari presso l’Università degli Studi di Bergamo, e commissario straordinario di Alitalia, tra i nuovi consultori del Pontificio consiglio della Cultura. Lo riferisce lunedì 11 novembre il Bollettino della sala stampa vaticana.

6 – Violenza e minacce contro i carabinieri, arrestato 35enne a Covo

I carabinieri lo hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia, lesioni a Pubblico Ufficiale dopo essere intervenuti, a Covo, per evitare che una lite degenerasse in aggressione. È successo nel pomeriggio di ieri, 10 novembre, in via Garibaldi. In manette un 35enne di origini marocchine.

7 – A Bergamo evasi 19 milioni nel settore “bollo auto”. Spedite 83 mila lettere di sollecito

Oltre 83 mila lettere di ingiunzioni di pagamento inviate a cittadini bergamaschi con l’obiettivo di recuperare quasi 19 milioni di euro. Dopo Milano e Brescia, Bergamo è la terza provincia lombarda per evasione dal bollo auto.

8 – Benemerenze del Comune, segnalazioni possibili

Il Comune di Bergamo anche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze destinate a premiare persone, enti, società, istituzioni che si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra città con disinteressata dedizione. Le segnalazioni, che possono essere inviate da ogni cittadino e a cui dovranno essere allegati gli elementi informativi della persona segnalata e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate al Comune di Bergamo – Segreteria del Sindaco – Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo e spedite entro il 20 novembre 2019 a mezzo mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo Palazzo Uffici, piazza Matteotti 3 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 08.30-15.45.