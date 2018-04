24 APRILE

1 – Calcioscommesse, Doni e Signori tra i 31 imputati rinviati a giudizio

Sono 31 gli imputati rinviati a giudizio dal gup del tribunale di Bologna nel processo sul Calcioscommesse: fra di loro anche Cristiano Doni e Beppe Signori,. Il giudice ha accolto quasi per intero le richieste del pm Roberto Ceroni nei confronti dei 32 soggetti accusati di associazione a delinquere pluriaggravata finalizzata alla frode sportiva: solo per uno degli imputati, un commercialista, infatti, il gup ha stabilito il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. La prossima udienza è fissata per il 19 giugno.

2 – Furto nella notte al Centro Didattico Produzione Musica (Cdpm)

Colpo nella notte al Cdpm, il centro didattico produzione musica di via De Amicis, nella zona di via Carducci. La notizia del furto è stata resa nota dal direttore Claudio Angeleri, che ha pubblicato su Facebook alcune foto delle aule sottosopra. «Rubare è un atto vile e vigliacco – scrive Angeleri -, ma lo è ancora di più quando il reato riguarda una scuola. Un luogo dove si crea cultura, bellezza, rapporti tra persone. Fortunatamente resta il ricordo delle note della big band di poche ore prima con Gianluigi Trovesi. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine».

3 – Tragedia di Pioltello, trasferito il dirigente Rfi indagato

A tre mesi dalla tragedia che il 25 gennaio ha provocato tre morti a Pioltello, la Procura continua a indagare. Intanto è trapelata la notizia che Rfi, Rete ferrovie italiane, ha deciso di trasferire uno dei dirigenti indagati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni. L’allora responsabile di produzione per la Lombardia Vincenzo Macello, infatti, è stato destinato ad altro incarico a Roma. Rivestirà il ruolo di responsabile dell’Ufficio risorse umane. Macello è tuttora iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai Pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti. Stando a quanto spiegato da Rfi, il trasferimento del manager non sarebbe legato ai fatti di Pioltello, ma si tratterebbe di un semplice avvicendamento dei dirigenti all’interno della società.

4 – Ballano con la Madonnina e la rompono. Denunciati 5 ragazzini insospettabili

Sono stati convocati in caserma dai carabinieri a Zingonia e così denunciati tutti e cinque a piede libero i ragazzini che dieci giorni fa rubarono e poi distrussero una statua della Madonna di Zingonia. Erano arrivati anche a filmarsi mentre eseguivano un balletto con la statua, per poi caricarlo su Instagram. Si tratta di due diciottenni e di tre diciassettenni, tutti residenti a Ciserano e di buona famiglia, insomma degli insospettabili. L’accusa per loro è di «concorso in offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose». A distanza quindi di dieci giorni dallo spregevole atto vandalico che, dopo la virale diffusione sui social, aveva indignato molte persone e di fatti colpito l’intera opinione pubblica. Fu responsabilmente il sindaco di Ciserano Enea Bagini a denunciare l’accaduto ai carabinieri e così a far avviare le indagini di rito. Da qui, acquisendo agli atti il video messo in circolazione dagli stessi ragazzi ed effettuando le comparazioni fisiognomiche del caso si è arrivati alla compiuta identificazione dei 5 responsabili, ognuno con un ruolo ben preciso e tutti quanti responsabili del grave reato previsto dal Codice Penale con una pena che può arrivare sino a 2 anni di reclusione. La loro posizione è ora al vaglio della Magistratura Ordinaria di Bergamo per i maggiorenni e della Magistratura Minorile di Brescia per i minorenni. Hanno fatto delle ammissioni, cercando comunque di ridimensionare l’accaduto e, per quanto possibile, anche di circoscrivere le rispettive singole colpe.

5 – L’esposizione dei dinosauri vola, 25mila ingressi in soli 40 giorni

La mostra di dinosauri al muse di scienze naturali Caffi vola. L’evento per i cento anno dell’istituzione culturale sta facendo il pieno di visitatori, soprattutto famiglie. «A quaranta giorni dall’apertura della mostra i risultati di pubblico sono di grande soddisfazione – ha detto l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti -, sono infatti oltre 25mila i visitatori che hanno varcato le soglie del museo. Una proposta che piace non solo ai bambini ma che fa tornare in museo anche una fascia di visitatori adulti che si ricordano del “loro” museo visitato per la prima volta da piccoli. La spettacolare esposizione diventa inoltre occasione di una serie di approfondimenti sulla conservazione dei reperti del museo e di una riflessione sui grandi temi scientifici come la teoria dell’evoluzione e le cause dell’estinzione di alcune specie. Chi frequenta i laboratori didattici potrà anche apprendere come le nuove tecnologie unite ad un lavoro artigianale ed artistico hanno permesso la ricostruzione realistica dei Dinosauri esposti».

6 – Via XXIV Maggio, nuovo discount Aldi al posto dell’In’s

C’era una volta il Punto Sportivo, dove si andava a giocare a stecca e non solo. Parliamo di Via XXIV Maggio, vicino all’incrocio con via Broseta. E c’era una volta anche il discount In’s. Ora arriva un nuovo supermercato, della catena tedesca Aldi. I lavori di sistemazione sono in corso in questi giorni. L’orario di apertura sarà ampio: dalle 7.15 alle 21.

7 – Lavoro nero, licenza sospesa per pizzeria e kebab a Verdello

Proseguono i controlli degli esercizi pubblici e delle attività commerciali della Bassa Bergamasca. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato effettuato a Verdello, dove i carabinieri della stazione cittadina, unitamente agli Ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, hanno ispezionato due locali. Si tratta di una pizzeria e di un ristorante con anche servizio di pizzeria e kebab. In entrambi i casi la gestione era effettuata da parte di cittadini stranieri. Nel primo esercizio sono stati rintracciati quattro lavoratori in nero, mentre nel secondo due. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione immediata dell’attività commerciale e sono state applicate maxi sanzioni per diverse migliaia di euro, oltre che prescritta la regolarizzazione dei lavoratori «sommersi» individuati.

8 – Polizia Stradale di Treviglio a rischio chiusura, il sindaco: «Tutti i Comuni in campo»

Il distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio è a rischio chiusura, ma i sindaci promettono battaglia. Primo fra tutti quello di Treviglio Juri Imeri che si è fatto portavoce della protesta trasversale fra tutte le forze politiche. «I sindacati – ha detto Imeri – mi hanno sottoposto il rischio della chiusura del distaccamento trevigliese della Polizia stradale. Ho dato la mia disponibilità immediata a farmi portavoce della questione, inviando una lettera agli altri 49 sindaci del territorio di competenza e informando in tempo reale i referenti e parlamentari bergamaschi di Lega Nord (che hanno preparato una interrogazione immediata), Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Pd. Anche Fratelli d’Italia ha garantito il massimo impegno. Ho ricevuto una disponibilità rapida e trasversale. Assieme, amministratori e politici, lavoreremo per evitare che un presidio territoriale importante venga tolto al territorio».

23 APRILE

1 – Vive nei boschi e coltiva marijuana. Arrestato un 38enne bergamasco

Si era ritirato nei boschi sulle colline di Cavi di Lavagna, provincia di Genova, desideroso di isolamento e contatto con la natura, ma proprio dell’isolamento ha approfittato per coltivare, oltre a ortaggi e frutta, anche alcune piante di marijuana. Che alla fine gli sono costate un’accusa per spaccio. Nei guai è finito un 38enne originario di Bergamo, che da tempo vive in totale autonomia in una sorta di ricovero sotto il viadotto autostradale, allevando polli e maiali per il sostentamento e uccelli per compagnia, e coltivando il suo orto e alcuni alberi da frutta. Proprio nell’orto i carabinieri della compagnia di Chiavari e i militari forestali hanno trovato le piante di marijuana, allargando così la perquisizione nella «baita» in cui l’uomo vive: all’interno altra marijuana già essiccata, circa un etto, pronta per essere fumata. Il quantitativo ritrovato, insieme con le piante coltivate, hanno fatto scattare l’arresto per spaccio, ma il 38enne, cui sono stati concessi i domiciliari nel suo rifugio, dovrà rispondere anche di accuse legate all’allevamento di alcune specie protette di uccelli, di cui si sta occupando il nucleo Forestale.

2 – Borse di studio a giovani medici in memoria di Eleonora Cantamessa

Aiutare i giovani medici a coltivare i propri sogni. Nel nome di Eleonora Cantamessa. Torna il premio promosso da Cassa Galeno e dedicato alla dottoressa investita e uccisa in strada nel 2013 mentre soccorreva un ragazzo ferito e che «vuole sostenere progetti di ricerca, di volontariato e di formazione di giovani colleghi al di sotto dei 40 anni con tre borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna che vengono assegnate ai progetti ritenuti più meritevoli», ha spiegato Colomba Lo Presti, consigliera di Cassa Galeno. Cassa Galeno è una cassa mutua, un fondo sanitario integrativo creato e gestito da medici e odontoiatri per le proprie esigenze, per quelle dei colleghi e per le proprie famiglie.

3 – Ciclabile da Seriate all’Esperia passando per Boccaleone, via ai lavori

Pedalare in sicurezza da Seriate fino al centro di Bergamo: i primi di maggio parte il cantiere della nuova ciclabile tra la Fiera Nuova e il polo scolastico di via Europa. La pista, dalla lunghezza di circa 2.5 km, verrà realizzata ampliando o allargando alcuni marciapiedi esistenti per renderli ciclo-pedonali, costruendo ex-novo diversi tratti, ricongiungendo infine tratti esistenti, ma attualmente scollegati tra loro. Il percorso collegherà dunque la ciclabile di Seriate – che al momento si interrompe proprio nei pressi della fiera di Bergamo – con l’area della stazione ferroviaria e, da lì, il centro cittadino. Costeggerà via Lunga passando poi per Boccaleone, l’ex convento delle Clarisse, sotto il viadotto della circonvallazione, raggiungendo viale Europa e da qui al sottopasso della stazione lato via Gavazzeni. I lavori saranno avviati, per contenere i disagi alla viabilità nell’attuale periodo, a partire dal tratto di prevista realizzazione nell’area verde agricola limitrofa all’Istituto G. Quarenghi, dove la pista ciclopedonale si svilupperà interessando rispettivamente porzioni di area di proprietà comunale e della Provincia di Bergamo, (con la quale è stata sottoscritta apposita concessione amministrativa passiva), consentendo quindi, in tale tratto, la connessione della rete ciclopedonale del “campus scuole superiori” alla rete esistente nel quartiere di Boccaleone (collegamento Via Boccaleone – Via Europa). I lavori avranno durata di 120 giorni. L’opera costa circa 400mila euro e viene finanziata interamente con i fondi provenienti dal Bando del Governo per progetti a favore delle periferie, grazie al quale la città di Bergamo si è aggiudicata 18 milioni di euro.

4 – Circonvallazione tornata alla normalità. Chiuso il cantiere, otto mesi dopo

La circolazione è tornata regolare sulla circonvallazione di Bergamo, dove si è chiuso il cantiere di via delle Valli. Un intervento difficile, atteso da oltre quindici anni, nei quali la strada si è allagata regolarmente a ogni acquazzone: le tubazioni sotterranee, a differenza delle previsioni, erano completamente distrutte ed è stato un lungo lavoro di ripristino quel che è stato intrapreso dal Comune di Bergamo e che ha previsto l’utilizzo di tecniche innovative, per evitare di chiudere la strada. Il Comune si scusa per il disagio di questi mesi (i lavori erano iniziati a fine agosto, e sarebbero dovuti durare poche settimane), ma il risultato dovrebbe ripagare dell’attesa.

5 – In carcere un camionista narcotrafficante di Caravaggio

Voleva importare venti chili di hashish dalla Francia, in carcere camionista narcotrafficante. È un 55enne di Caravaggio. È stato condannato in via definitiva e portato in via Gleno su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica. Dovrà scontare la pena di 2 anni e quattro mesi patteggiata dopo l’arresto avvenuto nel gennaio 2017. Sul mezzo che stava conducendo vennero rinvenuti dai carabinieri di Imperia oltre 20 kg di hashish nascosti abilmente proprio dal trasportatore. L’uomo rimase oltre cinque mesi in regime di custodia cautelare, tra carcere ed arresti domiciliari, sino al patteggiamento. Dovrà scontare il residuo pena di circa 1 anno e 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 4mila euro.

6 – Ruba la bici a un’anziana a Verdellino, 60enne denunciato

Ha aspettato che l’anziana donna entrasse in chiesa per seguire la messa e le ha rubato la bicicletta. Beccato dai carabinieri, è stato denunciato. Si tratta di un 60enne già noto alle Forze dell’ordine. È successo a Verdellino. La perquisizione eseguita successivamente dai carabinieri ha permesso di recuperare la bicicletta e di conseguenza di restituirla all’avente diritto. L’uomo è il padre convivente del giovane denunciato nei mesi scorsi per i furti in chiesa a Verdellino.

7 – Dopo la violenza sessuale anche l’onta degli insulti

Non c’è pace per la 33enne che il 27 febbraio 2017 venne sequestrata, seviziata e violentata dall’ex fidanzato. Sottrattole il telefono, la donna era riuscita ugualmente a dare l’allarme e il suo aguzzino è stato condannato a 9 anni di reclusione. Lunedì mattina, nell’ufficio del giudice di pace di Treviglio, città dove la vittima vive da poco a casa della sorella e dove ha trovato lavoro come barista, è iniziata un’altra puntata legata a quella dolorosa vicenda. Recentemente, il tribunale di Bergamo ha condannato a tre anni due fidanzati colpevoli di non aver fatto niente per aiutare la donna pur avendone l’opportunità. Non solo, qualche mese fa la coppia avrebbe incrociato la 33enne al mercato di Arcene. Erano volati insulti e dalle parole si è passati alle mani. A farne le spese, ancora la donna che ha presentato denuncia anche per quella aggressione.

8 – Nibbio Bruno impallinato consegnato dalla Polizia Provinciale di Bergamo al’Oasi Wwf

Bellissimo esemplare di Nibbio Bruno consegnato dalla Polizia Provinciale di Bergamo alla Riserva Naturale Oasi Wwf di Valpredina. Dopo le indagini radiografiche per valutare la frattura a un ala «siamo rimasti senza parole – scrivono dall’Oasi – nel vedere la presenza di tre pallini da caccia».