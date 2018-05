8 MAGGIO

1 – La 12esima Camminata Nerazzurra con maglia firmata da Raimondi

L’obiettivo è raggiungere le quindicimila presenze a questa dodicesima edizione della Camminata Nerazzurra, presentata questa mattina, 8 maggio, all’Expo Stone City di Bolgare. In programma il prossimo 3 giugno, la manifestazione sarà la giusta occasione per tifosi e appassionati sostenitori dell’Atalanta per festeggiare l’ottima stagione di cui si è resa protagonista la squadra bergamasca. Cristian Raimondi ha accettato di firmare la maglia ufficiale della manifestazione.

2 – Da due mesi senza stipendio, presidio di 15 lavoratori a Treviolo

Presidio alcantiere di Treviolo dei 15 lavoratori dell’impresa Edil Riga. I lavoratori non vengono pagati da due mesi e la committenza, Parco Costruzioni Srl di Bergamo, da ieri mattina ha chiuso i cancelli e non permette ai lavoratori di entrare. «Edil Riga – dice Danilo Mazzola, segretario generale Filca Cisl di Bergamo – ha preso in subappalto da Mo Costruzioni i lavori per un cantiere da 4 milioni di euro. La chiusura del cantiere da parte della committenza è inspiegabile, e inizialmente motivata da problemi di sicurezza non confermati dall’Ats di Bergamo. I lavoratori vogliono percepire lo stipendio e comprendere le motivazioni della serrata».

3 – Pronto soccorso di Treviglio, al via i lavori per l’ampliamento

Inizieranno a breve i lavori per l’ampliamento del pronto soccorso di Treviglio. Presentato oggi il progetto che prevede lo spostamento del centro prelievi al piano superiore, insieme agli altri laboratori e la realizzazione di nuove sale d’attesa per i pazienti. Il cantiere aprirà tra poco e avrà durata di un anno. Il primo passo è già stato fatto: è stato inaugurato proprio oggi il nuovo laboratorio d’analisi all’insegna dell’alta tecnologia. Il laboratorio è completamente automatizzato ed è stato realizzato interamente con fondi di bilancio dell’ospedale, senza la richiesta di contributi.

4 – «Ha chiesto degli anticipi ai clienti ma poi l’avvocato non ha lavorato»

Una condanna pesante, di quattro anni, quella che rischia l’avvocato Diego Pezzotta, 47 anni, di Ranica, facente riferimento al foro di Bergamo. Per il momento l’Ordine ha deciso di sospenderlo. Secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero Lucia Trigilio si sarebbe fatto consegnare da alcuni clienti anticipi in denaro per portare avanti le cause. Cause civili soprattutto. Peccato che poi, secondo quando sostenuto dal pm, non si sia dato minimamente da fare per risolverle, quelle cause, arrivando addirittura a mostrare atti giudiziari falsi come prova di attività mai svolte.

5 – Orio, sciopero dei controllori: Ryanair cancella 35 voli

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo ha coinvolto anche l’aeroporto di Orio al Serio: 35 i voli cancellati da Ryanair da e per Bergamo, mentre le altre compagnie viaggiano regolarmente sullo scalo bergamasco. La compagnia irlandese, comunque, si era portata avanti nella riprogrammazione delle partenze dei passeggeri, limitando i disagi.

6 – Prof a tempo pieno, liberi professionisti fuori: Finanza in università

Lavorano a tempo pieno nelle università e fuori non dovrebbero esercitare attività da liberi professionisti. Invece lo fanno. Coinvolta anche l’Università degli Studi di Bergamo nell’inchiesta della Guardia di Finanza sui professori che, pur avendo optato per il regime full time, con divieto di svolgere altri incarichi se non con autorizzazione del Rettore, si dedicherebbero ad altre attività remunerative. Sarebbero almeno 10 i professori della Facoltà di Ingegneria attenzionati dalle Fiamme Gialle.

7 – Fa caldo, ma il cartello segna meno 39 gradi

I cartelli impazziti fanno sempre sorridere, soprattutto quando sbagliano temperatura di circa 60 gradi. È quello che è accaduto stamattina all’ingresso della città dal lato ovest, ovvero sulla Briantea. Il cartello luminoso portava una chiara scritta: meno 39 gradi. Essere nel traffico e pensare alla Siberia, con tutto ciò che l’immagine comporta, non è cosa da tutti i giorni.

8 – Maxi esercitazione di Treviglio, attivo il tavolo operativo

È iniziata questa mattina la maxi esercitazione «Scheele Treviglio 2018» per testare le procedure d’emergenza previste dal piano provinciale per il rischio industriale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura di Bergamo con la collaborazione del Comune e prevede la simulazione di un incidente alla Corden Pharma (ex Farchemia). Nella sede della Protezione civile c’è fermento: attivati Coc (Centro operativo comunale) e Com (Centro operativo misto). Al tavolo il sindaco Juri Imeri con il consigliere delegato alla Protezione civile Marco Ghiggini insieme ad Ats, Arpa, Centro antiveleni, Croce rossa e Forze dell’ordine (carabinieri con la presenza del capitano Davide Papasodaro. Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia stradale) Si lavora e si discute per organizzare la simulazione di rischio chimico. L’esercitazione ha coinvolto anche alcune scuole del territorio che sarebbe interessato in caso di incidente alla Corden Pharma. Procedure attivate a Treviglio per la Mozzi, Bicetti e Piazzoni (Castel Cerreto), ma anche alle primarie di Arcene, Pontirolo e Castel Rozzone. In via Bergamo, proprio in prossimità dell’azienda chimica, le Forze dell’ordine hanno organizzato diversi posti di blocco per simulare la gestione del traffico in caso di incidente all’ex Farchemia.

7 MAGGIO

1 – Bandiere a mezz’asta a Bergamo per la scomparsa di Ermanno Olmi

Il Comune di Bergamo, dalle prime ore di domattina, esporrà a mezz’asta le bandiere sugli edifici comunali, in segno di lutto per la scomparsa di Ermanno Olmi, il grande regista nato a Bergamo 87 anni fa: così ha deciso, poco fa, la Giunta dell’Amministrazione cittadina. Questa mattina, il sindaco Giorgio Gori ha inoltre voluto rivolgere, via twitter, «un ultimo affettuoso saluto a Ermanno Olmi, figlio illustre di Bergamo, che di questa terra ha splendidamente raccontato le radici contadine, i valori, la fatica e la dignità».

2 – Danneggiata statua di papa Giovanni XXIII nel Giardino della Pace

Intorno alle 19 di sabato scorso la statua di papa Giovanni XXIII posizionata nel Giardino della Pace di Sotto il Monte ha subito un danneggiamento. La parte inferiore del monumento è stata annerita da fiamme che si sarebbero sviluppate proprio nel buio della notte. Inizialmente si pensava ad un atto vandalico, ipotesi che però è stata presto scartata. A rovinarla sarebbero state invece le fiamme delle candele situate accanto ad essa.

3 – Perseguita ex moglie e parenti inviando delle pizze a domicilio

Telefonate reiterate e regali non graditi, tra cui un ingente quantitativo di pizze, alla ex moglie e ai familiari di lei, nella Bergamasca e in Calabria. Ma non solo. I carabinieri di Calusco d’Adda hanno arrestato un uomo per atteggiamenti persecutori. Un atteggiamento fastidioso che si è rivelato essere una vera e propria angheria, perché la ex di lui non voleva più saperne. E non è la prima volta. L’uomo, un 46enne, era già agli arresti domiciliari analoghi comportamenti sempre nei confronti della stessa donna, è stato arrestato nella serata di ieri.

4 – Furti seriali in piscina a Osio Sotto, due ragazzi denunciati

Furti seriali in piscina a Osio Sotto, una svolta nelle indagini ha portato alla denuncia di due ragazzi, un 19enne italiano e un 16enne senegalese, entrambi incensurati e residenti a Ciserano. A fine aprile, all’interno degli spogliatoi maschili della piscina, in via delle Industrie, si erano verificati alcuni furti ai danni di utenti della struttura. In particolare, in un caso era stato forzato un armadietto da cui era stato sottratto poi un telefono cellulare. In un altro caso, invece, era stato rubato un paio di scarpe. Convocati in caserma, i due hanno ammesso le relative responsabilità dopo le contestazione avanzate dai carabinieri, restituendo tra l’altro anche la refurtiva.

5 – Qualità dei men scolastici, Bergamo perde due posizioni

Rimane nella top ten a livello nazionale (su 51 province censite) ma perde due posizioni, Bergamo. Parliamo di ristorazione scolastica. Siamo ottavi e non più sesti e ci distinguiamo positivamente per la bassa quantità di carne rossa. Si tratta della terza edizione della ricerca condotta da Foodinsider, stilata secondo il parere di genitori e commissioni mensa. Cremona è al primo posto, con Trento e Fano che completano il podio.

6 – Essere animali, doppio blitz in allevamenti di maiali

Ieri pomeriggio una trentina di attivisti dell’associazione Essere Animali hanno realizzato un blitz davanti a due allevamenti intensivi di maiali nella bassa bergamasca. «Un’azione per ricordare i maiali che proprio adesso sono chiusi dentro enormi capannoni come questi. Ben 12 milioni ogni anno finiscono al macello dopo una breve vita di privazioni e prigionia. Dietro a ogni numero c’è la storia e la vita di un essere vivente». Un modo per manifestare contro gli allevamenti intensivi. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di allevamenti. Circa la metà del patrimonio suinicolo nazionale è allevato nella nostra regione, con oltre 4milioni di maiali in 8.643 allevamenti.

7 – Da Bergamo ad Alessandria d’Egitto, il nuovo volo Air Arabia

«Bergamo è la porta di ingresso di Air Arabia Egypt in Italia e in Europa». Con queste parole Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia, ha salutato il volo inaugurale di Air Arabia Egypt, atterrato allo scalo di Orio al Serio. La compagnia del gruppo Air Arabia, di casa negli Emirati Arabi Uniti, collegherà lo scalo lombardo ad Alessandria d’Egitto con due voli settimanali, in partenza il venerdì e la domenica, operati con A320. «La rotta su Alessandria – ha aggiunto Adel Al Ali – seguirà lo sviluppo con cui otto anni fa abbiamo lanciato il volo da Bergamo verso Casablanca con Air Arabia Maroc. Non è un caso che abbiamo scelto Bergamo per questo debutto: si tratta di uno scalo fondamentale per la crescita del nostro network in Europa e per lo sviluppo del nostro business».