29 MAGGIO

1 – Centinaia a sostegno di Mattarella. Tricolori e inno di Mameli in via Tasso

L’appello l’aveva lanciato il presidente della Provincia Matteo Rossi, scrivendo: «Gli attacchi e le minacce al presidente della Repubblica sono gravissimi». E in centinaia hanno raccolto l’invito al presidio di stasera davanti al palazzo di via Tasso. Si son viste bandiere legata attorno al collo e libri della Costituzione. È stato cantato l’inno di Mameli. «La situazione è grave – ha detto Rossi -. Quello che stiamo vivendo in queste ore è uno dei momenti più drammatici della Repubblica. Io sto con il nostro presidente Mattarella, che si è mosso in modo ineccepibile e ha usato parole chiarissime nel suo messaggio».

2 – Arrestato l’ex direttore Inps di Bergamo, ora a Sondrio

Sono rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione le accuse con cui sono finiti agli arresti domiciliari il nuovo direttore dell’Inps di Sondrio, Angelo D’Ambrosio, già a capo della sede di Bergamo, e un imprenditore della provincia di Bergamo. Nell’ambito di una complessa indagine in relazione a reati finanziari e fiscali (con un ricorso sistematico alle indebite compensazioni d’imposta su numerose realtà economiche in diverse regioni), avviata dalla Procura di Bergamo, questa mattina la guardia di finanza e la squadra mobile di Lecco hanno dato esecuzione alle due ordinanze di custodia cautelare. Agli arresti domiciliari anche il presunto corruttore, imprenditore che operava nel settore cooperativo della somministrazione di manodopera.

3 – Locali sanzionati più volte, scatta la chiusura anticipata

Ci sono cinque nuovi locali soggetti a ordinanza di restrizione riguardo all’apertura (mezzanotte e mezza anziché l’una e mezza) perché negli ultimi mesi sono stati sanzionati più volte dalla polizia locale di Bergamo. C’è sempre la possibilità di chiedere una deroga. I locali sono: La Cantina Compagnoni, via Ghislanzoni, 3; Luna Nueva, via Baschenis, 17; Il Giardinetto, via Foro Boario, 7. Cubo Cafè, via Oprandi, 20; Al diciotto, via Sant’Orsola, 18/c.

4 – Volo cancellato, bus fino a Catania. Odissea per decine di passeggeri

Da Bergamo a Catania in pullman, una vera e propria odissea per decine di passeggeri che si sarebbero dovuti imbarcare all’aeroporto di Orio al Serio su un volo della compagnia low cost Ryanair. Come riporta il Giornale di Sicilia, il decollo era previsto per le 19.25 di domenica ma alle 22 la compagnia irlandese ha comunicato la cancellazione del volo offrendo ai passeggeri la possibilità di recarsi nel capoluogo etneo con un pullman messo a disposizione dalla stessa Ryanair: un viaggio lunghissimo iniziato alle 2 del mattino.

5 – Fonteno, voragine nella strada: il paese resta isolato

La pioggia battente sta mettendo a dura prova le nostre valli. E non solo. Dopo il nubifragio di domenica, resta chiusa la litoranea tra Riva di Solto e Tavernola e resta isolato l’abitato di Fonteno: l’asfalto si è spaccato e l’ampia fenditura rende impraticabile il ponte che porta nel centro del paese.

6 – Incidente di domenica sull’A26, resta gravissimo il 20enne bergamasco

Ancora critiche le condizioni del ventenne bergamasco, M.B. le sue iniziali, coinvolto nel drammatico incidente alle prime luci dell’alba di domenica lungo la A26. Feriti gravemente altri due occupanti del mezzo che, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato, urtando il guardrail sul lato sinistro della carreggiata e finendo la sua corsa in un campo adiacente l’autostrada nella parte destra. Nell’impatto la 20enne Giusi Signore, seduta a lato del guidatore, ha perso la vita.

7 – Sanga: se si va al voto, il candidato premier del Pd è Gentiloni

Oggi Giovanni Sanga, ex parlamentare bergamasco del Pd, parteciperà alla manifestazione pro Mattarella. Bergamonews l’ha intervistato. «Se voto sarà, il Pd candiderà a premier Paolo Gentiloni», ha detto l’ex onorevole. E ha aggiunto: «Formeremo una coalizione che sarà in grado di raccogliere forze politiche e formazioni sociali che vogliono stare con convinzione dentro l’Europa, dentro le alleanze atlantiche e non vogliono correre avventure che potrebbero essere fatali e disastrose per tutti noi».

8 – Fedez e Chiara Ferragni, cena (social) con i paccheri da Vittorio

Cena da Vittorio 💕 #ItalianDays Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mag 28, 2018 at 1:49 PDT

Fedez e Chiara Ferragni hanno mangiato da Vittorio, il noto ristorante tristellato alla Cantalupa di Brusaporto. La foto di lui che imbocca lei – con i famosi paccheri, piatto forte del posto, sulla forchetta – spopola su Instagram: oltre 280mila mipiace in poche ore.

28 MAGGIO

1 – Incidente di Brignano, l’addio ad Alex il giorno del compleanno della moglie

Una chiesa letteralmente gremita, oggi a Pagazzano, ha accolto il feretro di Alessandro Defendi, il motociclista morto venerdì pomeriggio in un tragico incidente frontale tra due moto a Brignano. Centinaia sono arrivati in paese per i funerali del 47enne. Il mesto corteo era già stato preceduto ieri dal saluto di alcuni amici motociclisti, che si sono dati appuntamento sotto casa di Defendi, in via Roma, per salutarlo con il rombo delle loro motociclette. Una passione bruciante, quella di Alessandro per le due ruote, che lo aveva portato ad aderire a un’associazione di bikers luranese. Oggi invece è il giorno del silenzio e del dolore. Per i famigliari (Alessandro lascia il padre Carlo e cinque fratelli), come per la moglie Deborah Perletti, che peraltro oggi compie gli anni. «Deborah oggi è il tuo compleanno so che è difficile parlare di regalo oggi ma Alessandro ti ha fatto e ci ha fatto un ultimo regalo, cioè il messaggio che bisogna custodire in noi la gioia della vita», sono state le parole del parroco di Pagazzano don Giuseppe Bolis dal pulpito. «La sera prima di morire mi raccontavi che ti ha fatto un grande sorriso. Questo perché il peso della morte non ci deve far morire prima del tempo». Una tragedia assurda, quella accaduta attorno alle 13 di venerdì lungo la Sp121 tra Lurano e Pagazzano. Stando a quanto emerso, lo scooter condotto dal romanese Omar Pesce – tutt’ora gravissimo in ospedale – ha superato la mezzaria e si è scontrata con la Harley Davidson di Defendi, che viaggiava in direzione Lurano-Brignano. Secondo un testimone, un 49enne di Bergamo che viaggiava in direzione Lurano e che ha assistito all’incidente mentre si trovava ad alcune decine di metri di distanza, lo schianto è stato violentissimo. Il primo a fermarsi per prestare aiuto è stato un automobilista straniero, subito assistito dal bergamasco che ha allertato il 112. Le condizioni dei due però erano già evidentemente gravissime. Defendi è spirato dopo pochi secondi dallo schianto. Pesce è stato trasportato prima al Papa Giovanni XXIII e poi al Poliambulanza di Brescia.

2 – Nubifragi: fango invade un’azienda, albero distrugge serre

Agricoltura colpita dal maltempo. Lo rende noto Coldiretti Bergamo dopo avere effettuato un monitoraggio sul territorio provinciale. A Casazza i nubifragi delle ultime ore hanno provocato uno smottamento che ha coinvolto l’azienda agricola Agrigottini, mentre a Trescore Balneario per il forte vento un albero di 30 metri si è abbattuto su parte delle serre dell’azienda Molino dei Frati, distruggendo e schiacciando i vasi di ortensie e camelie. «Le piogge intense – racconta Roberto Gottini – hanno fatto tracimare un corso d’acqua nelle vicinanze della mia azienda, il terreno ha ceduto e fango e detriti hanno invaso il deposito dove ho stoccato terricci e concimi». «È successo tutto in un attimo – spiega Carlo Donini, uno dei titolari dell’azienda Molino dei Frati – La raffica di vento è stata fortissima: ha strappato da terra un albero molto alto, con un tronco del diametro di circa un metro, che cadendo ha demolito parte delle nostre serre e i vasi di fiori che ora sono inutilizzabili». In Val Serina le violente precipitazioni e la grandine hanno colpito a macchia di leopardo provocando danni su circa il 50% del foraggio nella zona tra Algua, Costa Serina e Oltre il colle. Coldiretti Bergamo spiega che nell’attuale fase stagionale la grandine è l’evento più temuto dagli imprenditori, per le possibili perdite nei raccolti che può provocare. L’andamento anomalo di quest’anno in Italia conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano proprio con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, dal caldo al freddo.

3 – Auto contro staccionata e muro di cemento ieri a Palosco

Auto contro una staccionata in legno e poi contro un muro di cemento. Brutto incidente domenica mattina a Palosco. Alla guida della sua auto c’era un ragazzo di 20 anni di Palosco che stava percorrendo la via per Mornico, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Padana Emergenza da Bergamo e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Chiari. Fortunatamente in quel frangente nessun pedone stava transitando lungo la pista pedonale e ciclabile. La staccionata è distrutta per qualche metro mentre il muro è stato sostituito con una recinzione metallica, al di là della quale si possono vedere il mucchio di macerie.

4 – Fa una coccola al cane al bar. Il pitbull gli stacca un labbro

Un gesto fatto mille volte, dagli amanti dei cani: un saluto e una coccola all’animale (al guinzaglio) che entra in un bar accompagnato dal padrone. La reazione, però, è stata inattesa: il pitbull lo ha aggredito e gli ha strappato un pezzo di labbro con un morso. È accaduto sabato sera bar in piazza Matteotti, a Treviglio, durante una pausa della finale di Champions. Sangue dappertutto, gente che sviene e A.M., 44enne di Treviglio, figlio di un vigile in pensione, che viene portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il labbro gli è stato ricucito.

5 – Serio in piena e maltempo, Rossi: Roma sorda sul dissesto idrogeologico

Serio in piena e maltempo, in valle i danni sono ancora seri. Sono parecchi i danni in Val Serina per il nubifragio di ieri. Ci sono state diverse frane, che hanno anche compromesso la viabilità. Ad Algua, in Val Brembana, è esondato un torrente e sono ingenti i danni. Ieri sera, mentre a Roma il premier incaricato Giuseppe Conte rimetteva l’incarico, il presidente della provincia di Bergamo Matteo Rossi (Pd) ha pubblicato la foto di un frana e ha fatto la sua personalissima analisi della crisi. «Questa foto è il mio commento alla crisi istituzionale: ennesima frana ed esondazione in Valserina, ennesimo evento che richiama la necessità di interventi radicali e urgenti sul dissesto idrogeologico. La politica nazionale è sorda, lontana, inconsapevole, e in queste ore chi ha vinto le elezioni preferisce far saltare tutto piuttosto che assumersi responsabilità chiare all’interno delle regole democratiche. C’è chi pensa più ai sondaggi che al Paese. Nessuna paura di tornare al voto e rappresentare fino in fondo le istanze del territorio».

6 – Dalmine, arrestato 17enne sinti autore del raid in una villa

Ieri i xarabinieri della Compagnia di Treviglio si sono presentati a casa sua e l’hanno così arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Brescia. A 20 giorni dal raid in una villa di Dalmine è così arrivata la svolta nell’indagine che aveva visto come protagonista un 17enne sinti, con alle spalle già altri precedenti penali. Nonostante la giovane età, durante l’episodio criminale in questione, il giovane autore aveva aggredito violentemente i carabinieri dopo essere stato scoperto, aizzando altresì contro gli stessi il pitbull portato nella circostanza al seguito ed utilizzato di fatto come arma impropria. Quella notte un militare dell’Arma rimase pure lievemente ferito dopo l’aggressione subita.

7 – Gomme tagliate e graffi sull’auto a Bariano: caso non isolato

Pneumatici tagliati e incisioni multiple sul cofano e sulla fiancata dell’automobile. Una spiacevole sorpresa quella capitata a Giovanni Radici, 23enne di Bariano. Che nella notte tra sabato e domenica scorsi è stato vittima di un atto di vandalismo. «Sabato scorso mi sono recato alla festa che si tiene al campo sportivo in via Marconi con la mia Seat Ibiza – ha spiegato – c’erano pochi parcheggi e così sono andato in via Adua dove ho trovato posto davanti al civico 8». «Tornato a casa ho subito notato che la gomma anteriore sinistra risultava completamente sgonfia – continua Radici – Ho controllato le altre che sembravano a posto, anche se quelle sul lato destro risultavano più sgonfie. È in quel momento che passando davanti all’auto ho notato delle incisioni sul cofano».

8 – Nel giorno della festa della Repubblica Dalmine dedica un parco a Sandro Pertini

Un parco dedicato a Sandro Pertini nel giorno della Festa della Repubblica. È questo l’omaggio che Dalmine farà a uno dei presidenti più amati e rimpianti proprio nella giornata, quella del 2 giugno, in cui viene celebrata la Repubblica Italiana che vide la luce nel 1946 dopo un Referendum popolare che sancì l’uscita di scena della Monarchia. Il parco in questione è l’ultimo nato sul territorio dalminese, quello posto nell’area verde che divide viale Locatelli e via Puccini. L’intitolazione è prevista per le 15.15 con il saluto del sindaco Lorella Alessio. Ma il 2 giugno non sarà solo dedicato a Sandro Pertini e al nuovo parco. Alle 16, infatti, il primo cittadino consegnerà un attestato ai ragazzi dalminesi nati nel 2000 che sono entrati – o che stanno per entrare – nella maggiore età. A seguire il Corpo Musicale di Sforzatica offrirà alla cittadinanza un concerto previsto in via Mazzini (o al Teatro della Comunità San Giuseppe in caso di maltempo).