26 GIUGNO

1 – Muore in moto per evitare ciclista che viene condannato a 4 mesi

Patteggiata la pena il ciclista austriaco che il 30 aprile del 2017 si scontrò con Francesco Pinetti, il 36enne di Palosco che morì in un tragico e assurdo incidente avvenuto sulle strade del Trentino. Come pubblicato dal quotidiano «L’Adige», il ciclista austriaco venerdì è comparso in tribunale di Rovereto davanti al giudice Michele Cuccaro. Ha patteggiato una pena di quattro mesi per omicidio colposo, non il più grave omicidio stradale. Incredibile la dinamica dell’incidente. Francesco Pinetti era in sella alla sua moto e stava viaggiando in direzione di Trento. Sulla sua Kawasaki Z1000, pare sia precipitato in una piccola scarpata per evitare l’austriaco. Praticamente illeso il ciclista, che si è «solo» rotto una gamba. Pinetti lascia la moglie Michela, i figli Alice che aveva 9 anni e Lorenzo di 4. La famiglia ha poi disposto la donazione degli organi.

2 – Auto contro moto ad Ardesio, centauro di 18 anni ferito

Incidente oggi pomeriggio ad Ardesio. Coinvolti un’automobile e un moto con in sella di 18 anni: lo schianto si è verificato intorno alle 16.20 sulla strada provinciale 49. Fortunatamente le condizioni del giovane centauro, che inizialmente sembravano gravi, sono poi parse più tranquillizzanti.

3 – Da Amici a Le due torri, Carmen incanta tutti

Il centro commerciale Le due torri di Stezzano ospiterà l’instore organizzato da Mediaworld della cantante siciliana Carmen Ferrari che ha ottenuto il secondo posto al talent show “Amici”. Sabato 30 giugno a partire dalle 17.30 la talentuosa cantante intratterrà il pubblico del centro commerciale con una sorta di mini live, in seguito sono previsti la presentazione di alcuni brani già proposti durante “Amici” e il firmacopie del suo primo album chiamato “La complicità”. Successivamente i fans potranno farsi fotografare con la cantante e le immagini saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook dello shopping center e saranno poi scaricabili gratuitamente.

4 – Una cagnolina trovata tra i rifiuti. Quanti maltrattamenti in Val Seriana

«In genere non pubblichiamo ogni ritrovamento di cane o gatto. Ma per la settimana appena trascorsa il bollettino è allucinante: siam partiti con i mici lanciati da un auto, uno è vivo e per ora si sta riprendendo e uno è deceduto; proseguiamo con una cagnolina cucciolina trovata in un sacco nella pattumiera (soprannominata Monny da “monnezza”); il culmine nel fine settimana con due mici trovati a distanza di 1 ora ciascuno, probabilmente fratelli: Pippi, recuperata in un canale con gomito zampa anteriore rotto, e Freddy, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate». Lo scrive su Facebook il Canile di Colzate. Segue un invito a sterilizzare gli animali, unico modo per evitare che crudeltà di questo genere siano all’ordine del giorno.

5 – Calenda, nuove frontiere per il Pd: chiamata per Gori

«Va preparata per settembre una grande costituente anti sovranista e su questa costituente va mobilitato il Paese superando il Pd». Lo ha detto ieri a Radio Radicale l’ex ministro Carlo Calenda. «Oggi il Pd ha un limite: non riesce più ad aggregare, ha avuto un logoramento fortissimo derivante anche da una conflittualità interna enorme. Possiamo uscire dall’angolo se allarghiamo moltissimo, se mettiamo dentro movimenti civici, esperienze come quella di Pizzarotti o di Gori in Lombardia. Il Pd non lo può più fare e non più da solo».

6 – Una bergamasca è la prima donna alla guida in Arabia Saudita

È bergamasca la prima donna alla guida in Arabia Saudita. Tatyana Lorenzini, imprenditrice originaria di Filago, con un passato nel mondo dello spettacolo, consigliere comunale a San Siro (Como), da 15 anni a Riad, dove si occupa di costruire legami di partnership tra le aziende italiane e quelle locali, è stata scelta dai principi sauditi come testimonial della storica decisione firmata dal re Salman (anche se in realtà l’ha volita il principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa’ ud): concedere un diritto storico alle donne, quello appunto di guidare.

7 – Rimandato lo spettacolo di domani della Banda Osiris all’Edonè

Il festival A levar l’ombra da terra segnala che lo spettacolo della Banda Osiris previsto per domani sera (27 giugno) all’Edonè non si svolgerà a causa di un improvviso problema di salute di uno dei componenti del gruppo. Verrà comunicata in un secondo momento la data in cui verrà recuperato lo spettacolo.

8 – Trenta ambulanti dal primo agosto traslocano in piazzale Alpini

Con la nuova rotonda che andrà ad interessare la Malpensata, le piazzole per il mercato del lunedì sono destinate a diminuire. Il Comune quindi ha messo a disposizione trenta posti per una «succursale» nel piazzale degli Alpini. Ma molti ambulanti non sarebbero interessati, mentre pare che qualcuno abbia già fatto domanda per cogliere la nuova opportunità.

25 GIUGNO

1 – Corruzione a Foppolo, in carcere l’ex sindaco di Foppolo Berera

Questa mattina, i militari dei comandi provinciali della Guardia di finanza e dei Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Ilaria Sanesi, nei confronti dell’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera e di due imprenditori. Secondo i pm, l’ex sindaco all’epoca dei fatti amministratore della Brembo Super Ski, avrebbe ricevuto delle tangenti da un imprenditore bresciano, utilizzando un conto corrente austriaco messo a disposizione da un altro imprenditore residente a Bergamo, sul quale l’allora primo cittadino di Foppolo aveva delega ad operare, sin dalla sua costituzione. È emerso che l’ormai ex sindaco avrebbe ottenuto denaro per circa 75mila euro sul conto austriaco, attraverso pagamenti formalmente eseguiti da due società, una di Innsbruck e una italiana, intestata a un prestanome. La presunta corruttela, ricostruita nel periodo 2011-2013, avrebbe consentito all’imprenditore bresciano di “assoldare Berera” per beneficiare di affidamenti diretti di lavori dalla Brembo Super Ski, per un ammontare complessivo di circa 4 milioni e 592 mila euro, evitando il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

2 – Ennesimo colpo all’autolavaggio Union Carburanti di Spirano

Purtroppo non è la prima volta che la stazione di servizio “Union Carburanti” di Spirano, sulla strada Francesca, subisce un furto. A poche ore dall’ennesimo furto con scasso però l’amarezza è tanta. A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso titolare, Sergio Carminati, che ha dichiarato: «Dalle telecamere di sorveglianza installate abbiamo potuto ricostruire la dinamica del furto: tutto è iniziato verso le 3.15, quando tre individui col volto coperto sono entrati nella stazione arrivando a piedi dalla campagna – ha spiegato Carminati – Si sono poi recati a una delle casse dell’autolavaggio a rulli e, muniti di piede di porco e leverini, l’hanno forzata per poi aprirla e derubare i soldi contenuti nella cassa. Per fortuna un cliente, cogliendoli sul fatto, ha suonato il clacson per richiamare l’attenzione e ha chiamato i carabinieri. Purtroppo però quando sono arrivati i ladri si erano già dileguati attraverso i campi». Nonostante l’allarme lanciato dal cliente, i malviventi sono riusciti a rubare circa 1000 euro tra resti e contanti dalla cassa dell’autolavaggio, senza contare gli ingenti danni causati alla macchinetta. «Oltre ai soldi rubati dalla cassa a costare è il danno che i ladri hanno fatto alla macchina che hanno forzato, deformando il telaio per un costo di circa 6mila euro – ha commentato il titolare della stazione di servizio – Speriamo che presto si possa contare almeno sulla certezza della pena per questi malviventi».

3 – Uni.Run, una corsa per il 50esimo dell’Università di Bergamo

Fra gli eventi che celebrano il 50esimo dell’Università di Bergamo, sabato 30 giugno alle 16 ai nastri di partenza c’ la corsa non competitiva Uni.Run. L’edizione “zero” prende il via dal Campo Utili di via Baioni a Bergamo Bassa e prevede il traguardo nella sede universitaria di Sant’Agostino in Città Alta. Un percorso di circa 6,5 chilometri su strada e su pista ciclopedonale che richiede un solo requisito: la voglia di stare insieme per un’occasione unica. In “gara” anche il runner bergamasco Oliviero Bosatelli, l’Highlander delle ultramaratone.

4 – Incidente a San Giovanni Bianco. Muore docente dell’università

Il rettore e tutta l’Università di Bergamo esprimono il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa del professor Giovanni Salesi, venuto a mancare ieri pomeriggio. «Era molto amato anche per come sapeva insegnare la fisica ai giovani, e aveva realizzato il progetto “Beautiful Campus”, che ora sarà terminato in suo ricordo». Il docente si è schiantato con la sua auto contro il guardrail mentre percorreva l’ex statale 470 della valle Brembana: all’origine dell’incidente forse un malore. Aveva 58 anni e viveva a Dalmine: lascia l’anziana madre che vive a Ragusa, la sua cittadina d’origine.

5 – Fornovo, ex sindaco lascia 2,5 milioni al Comune

Crederci davvero nella politica e fare del bene per la propria comunità. Anche dopo la morte. Carlo Nicoli, ex sindaco di Fornovo, ha lasciato al suo Comune cinque immobili e 2,5 milioni di euro fra obbligazioni, azioni e soldi in contanti, di cui 300 mila saranno a disposizione subito da quest’anno. Una bella eredità per l’ex primo cittadino – due mandati fra gli anni ‘60 e ’70 – scomparso a 85 anni nel dicembre 2016.

6 – Recuperano un gatto «abbandonato» ma non erano volontari del gattile

Un vero e proprio mistero quanto accaduto ieri al parco del Roccolo di Treviglio. Al centro della vicenda un presunto gatto abbandonato salvato da alcuni volontari. Ma a quanto pare il gatto non era abbandonato e il gattile non ne sa nulla. A chiedere spiegazioni sulla vicenda una donna che ha assistito all’intera scena ieri al parco del Roccolo. «Due individui,un uomo e una donna molto arroganti maleducati e offensivi si sono presentati come volontari del gattile di Treviglio e hanno portato via un gattino che se ne stava comodamente sul ramo di un albero a dormire. Premetto che io ero li dalle 13 e il micino non miagolava disperatamente per attirare l’attenzione ma al contrario dormiva. La volontaria ha iniziato a dire che non miagolava perché era esausto e troppo magro. Il gattino ha tentato di scappare ma alla fine l’hanno preso e portato via. Io non so se fossero davvero volontari o no ma non credo sia questo il modo di aiutare gli animali». Sulla questione sono intervenuti i responsabili del Gattile di Treviglio. «I volontari della nostra associazione non vanno in giro a recuperare gatti e gattini allo sbaraglio, tanto meno quelli selvatici e liberi sul territorio. Tra abbandoni, cucciolate indesiderate e gatti in lista d’attesa per l’ingresso siamo attualmente pieni, non possiamo permetterci di raccoglierne altri senza una reale necessità. Per quanto ci riguarda cerchiamo anche di essere educati e non insultare nessuno. Tutti quanti inoltre abbiamo un documento cartaceo di identificazione, quindi possiamo dire con certezza che queste persone non sono dei nostri. Cercheremo di capire chi siano».

7 – Ex imprenditore arrestato e portato in carcere

È diventata definitiva la condanna per reati tributari e fiscali commessi a Madone dal 2009 al 2011 da parte di un ex imprenditore 57enne italiano, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo. L’uomo, dopo la condanna per fatturazioni per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili emessa dal Tribunale di Bergamo, è stato appunto destinatario di un provvedimento di esecuzione per una condanna di un anno e mezzo di reclusione. Dopo le formalità di rito, il 57enne è stato accompagnato in carcere dai Carabinieri della Stazione di Brembate.

8 – Bando Storevolution, incontro sui negozi digitali con Confesercenti

Regione Lombardia ha appena pubblicato il Bando Storevolution, con l’obiettivo incentivare gli investimenti in strumenti digitali delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa. Confesercenti organizza un incontro gratuito per spiegarne contenuti e modalità di partecipazione: l’appuntamento è per mercoledì 27 giugno alle 14 presso il Cescot (via Ravizza 7/a, Bergamo). Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa, in forma singola o aggregata, aventi almeno un punto vendita in Lombardia. La finalità è agevolare il miglioramento del rapporto esistente tra negozio e clientela, puntando sulla implementazione di sistemi digitali (ad esempio siti web e app, software gestionali, pagamenti sicuri, sistemi Crm, vetrine intelligenti e molto altro). Il bando sostiene spese sostenute già dal 1° dicembre 2017, pertanto rappresenta una importante occasione per recuperare investimenti già effettuati. L’incontro durerà circa 30 minuti e permetterà ai partecipanti di conoscere le caratteristiche del bando e di poter porre quesiti direttamente ai relatori.