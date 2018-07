18 LUGLIO

1 – Polizia Locale, record di arresti. 29 nel primo semestre del 2018

Sono stati 29 gli arresti nel primo semestre del 2018, Un bilancio di tutto rispetto quella della Polizia Locale del Comune di Bergamo, approfondito ieri pomeriggio a Palazzo Frizzoni dall’assessore alla sicurezza Sergio Gandi e dalla comandante della Polizia Locale Gabriella Messina. Un’occasione dettata dal fatto che la prima metà dell’anno ha fatto registrare risultati già superiori a quelli del 2017. Dei 29 arresti, ben 20 (il 69% del totale) derivano da servizi anti-spaccio di sostanze stupefacenti, 4 per furti in appartamento, 2 per resistenza a pubblico ufficiale, 2 provvedimenti cautelari e uno per omissione di soccorso dopo un incidente in circonvallazione. Il maggior numero di arresti in via Quarenghi e in piazzale degli Alpini (4), poi vengono via Bonomelli e via San Giorgio (3), via Maironi da Ponte, piazzale Marconi, via Berizzi e via Paglia (2). La situazione di via Bonomelli e di via San Giorgio è andata migliorando con la chiusura dei distributori automatici 24h su 24h: il contributo che il Comune di Bergamo ha erogato ai gestori si è rilevato decisivo per la chiusura delle serrande di due dei luoghi di ritrovo di spacciatori di droghe leggere.

2 – Aereo colpito da fulmine. A terra il volo Catania-Bergamo

Colpito da un fulmine, il volo Ryanair diretto a Bergamo è rimasto in pista a Catania. L’aereo sarebbe dovuto partire ieri mattina a 6.30 dall’aeroporto siciliano di Fontanarossa ma è rimasto bloccato sulla per diverse ore e un nuovo tentativo di decollo è stato messo in programma alle 14.40. Le verifiche di sicurezza, effettuate prima del rullaggio, hanno evidenziato anomalie tanto da convincere i tecnici a sospendere il decollo. Intorno alle 12 un tecnico specializzato ha raggiunto l’aeroporto di Catania per ripristinare le condizioni di sicurezza.

3 – Marito violento picchia la moglie anche davanti ai carabinieri

Ieri i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato a Ghisalba un 54enne italiano, di professione autotrasportatore, incensurato, dopo che lo stesso, per l’ennesima volta aveva aggredito la moglie convivente. Da tempo l’uomo, secondo il racconto della donna, aveva assunto atteggiamenti violenti contro la consorte, sia sotto il profilo psicologico che fisico. Facendo a volte anche abuso di bevande alcoliche, il 54enne, soprattutto nell’ultimo periodo, aveva creato un vero e proprio stato di assoggettamento e paura ai danni della moglie, determinando in alcuni casi anche l’intervento dei Carabinieri. Sino a questo momento, però, per timore ma anche con la speranza che l’uomo cambiasse atteggiamento, non erano mai state denunciate le varie situazioni di violenza e frustrazione che la 46enne era stata costretta in silenzio a subire. Soltanto alcuni anni fa era estata presentata una querela da parte della vittima, subito dopo però ritirata. Ieri, però, esausta ha chiamato il “112”, facendo quindi intervenire i carabinieri a casa sua. Anche davanti ai militari l’uomo avrebbe comunque continuato ad ingiuriare, minacciare ed anche percuotere la moglie, al punto tale da dover essere ammanettato, avendo difatti altresì aggredito i carabinieri responsabili, a suo dire, di essersi «intromessi in fatti che non li riguardavano». Un militare riporterà 5 giorni di prognosi, come anche la 46enne in conseguenza delle contusioni riportate. È stato necessario infatti l’intervento sia della pattuglia dei carabinieri di Romano di Lombardia e del Nucleo Radiomobile di Treviglio per bloccare l’uomo. Inevitabile quindi l’arresto.

4 – Sconti per gli ambulanti ai mercati nei quartieri, piano del Comune

Arginare la scomparsa degli ambulanti che animano i mercati nei quartieri. Con questo scopo, il Comune di Bergamo vara un piano di sconti sul canone annuo delle piazzole. Se ne è parlato durante la commissione di ieri e il provvedimento arriverà in Consiglio Comunale la prossima settimana.

5 – Professioni del digitale, Bergamo lancia il master sui lavori del futuro

A Bergamo la Scuola di management (Sdm) dell’università ha lanciato la prima edizione del master in Digital business development di primo livello, aperto, quindi, anche a chi ha una laurea triennale. Un corso di perfezionamento di durata annuale, con 1.500 ore di formazione, tra aula, project work ed elaborazione della tesina finale. In cattedra non salgono solo docenti universitari, ma anche esperti del mondo digitale, professionisti che sono a contatto con la sfida della digital transformation sul campo.

17 LUGLIO

1 – Il treno si ferma ma a porte chiuse. “Deportati” a Chiari da Romano

Pendolari bergamaschi sul piede di guerra contro Trenord. Questa volta il treno si è fermato in stazione a Romano, ma le porte guaste non segnalate hanno fatto sì che i pendolari non riuscissero a scendere. Così da Romano i viaggiatori sulla linea Milano-Verona – che fa tappa a Treviglio e a Romano – sono finiti a Chiari. Quando hanno capito che le porte non si sarebbero aperte hanno tentato di raggiungere un’altra uscita. Ma il tempo non è stato sufficiente.

2 – Si è spento Antonio Vinciguerra, ex dirigente della Polizia a Treviglio

Ieri sera è deceduto a 54 anni nella sua Campania Antonio Vinciguerra, vice questore della Polizia di Stato. Vinciguerra era attualmente ai vertici della Digos di Napoli, ma tra il 2002 e il 2004 era stato dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio dove all’inizio della carriera si era distinto per impegno, professionalità e doti umane. Con il commissariato trevigliese Vinciguerra aveva sempre mantenuto i contatti anche dopo il trasferimento. In varie occasioni si era anche fermato per incontrare nuovamente i colleghi del Commissariato della Bassa, commuovendo tutti. Poliziotto esemplare dalla carriera specchiata, dopo gli anni di servizio alla direzione del Commissariato di Treviglio, era stato trasferito al Commissariato di Sorrento e poi al Commissariato di Ischia dove, nel mese di ottobre scorso, aveva coordinato i servizi per il vertice dei G7.

3 – Pesca di salmerini record sul lago d’Iseo

Il 15 luglio nelle acque del lago d’Iseo antistanti Monteisola, Luciano Mazzucchelli, socio del Fishing Club del Monte Bronzone e del Basso Sebino ed elemento di spicco delle canne d’Oro del Sebino, ha catturato a traina in sequenza due salmerini di fonte con misure e peso da record: il primo pesava 4.8 kg e il secondo 2.8 kg. C’è da dire che oltre alla bravura, la fortuna ci ha un po’ messo lo zampino perché prenderne due contemporaneamente è un fatto più unico che raro per le acque del nostro lago.

4 – Parcheggio alla Fara, ora l’Unesco avvisa il ministero dei Beni culturali

I Noparking Fara pungolano l’Unesco e l’Unesco si muove, trasmettendo «le informazioni ricevute alle principali autorità nazionali competenti per ulteriori approfondimenti e osservazioni». Una richiesta indirizzata al ministero dei Beni culturali sul parcheggio in costruzione alla Fara, in sostanza. Nuova punto fatto segnare a proprio favore dalla campagna contro il parcheggio multipiano interrato dall’associazione di protesta, dopo il focus messo in atto dall’Anticorruzione.

5 – Porta Nuova, 21enne rapinato in piena notte

Aggressione con furto (di appena 15 euro) in pieno centro. Un cameriere peruviano di 21 anni in servizio al chiringuito di Sant’Agostino, stanotte all’una, è stato vittima di una violenta rapina da parte di due senegalesi, a Porta Nuova. Uno dei due aggressori è stato arrestato dalla polizia.

6 – Bilancio del Comune: crescono le entrate dallo Stato e dai dividendi, più investimenti

Conti del Comune di Bergamo sotto controllo nel 2018: è questo il principale aspetto che emerge dall’assestamento di bilancio presentato a Palazzo Frizzoni dal vicesindaco Sergio Gandi, a poche settimane dall’approvazione in Consiglio Comunale del consuntivo 2017. Partiamo dalla parte corrente, dove spicca la crescita delle entrate, addirittura +3,8 milioni di euro. Innanzitutto per effetto della crescita del Fondo di Solidarietà Comunale (+661mila euro, nel 2018 sarà di poco meno di 11milioni di euro) e di trasferimenti da enti diversi (+388mila euro, di cui – tra gli altri – 155mila dalla Provincia per l’assistenza ad alunni disabili e 95mila per effetto di bando Fondazione Cariplo). Per quello che riguarda le entrate extra-tributarie, l’incremento è più marcato, ben 2,871milioni di euro per via di: +640mila euro di maggiori dividendi (+296mila da Sacbo e +344mila da A2A); +2,1milioni di euro relativo alle dividendi AtbB – Azienda Trasporti Bergamo che il Comune di Bergamo non aveva ancora utilizzato (delibera 2015 per un totale di 5 milioni); +128mila euro per aggiornamento stime di entrata (+21mila, ad esempio, da proventi dei musei civici; +90mila per rimborso danni e così via). Si registrano di conseguenza maggiori spese, che crescono di 2,9milioni di euro, sulle quali incidono per quasi il 35% i servizi sociali ed educativi (circa 1,1milioni di euro). Crescono anche le spese per la sicurezza (+60mila euro) e quelle per la cultura (+300mila euro circa).

7 – L’aeroporto cresce ancora: più 5,7% nel primo semestre

L’aeroporto di Bergamo registra un incremento del 5,7% del movimento passeggeri nel primo semestre 2018, con un totale di 6 milioni 157mila persone in transito, che permette di consolidare la terza posizione nella classifica degli scali nazionali. È quanto emerge dai dati di traffico relativi al mese di giugno, che permette di tirare le somme e avanzare qualche previsione. Un trend che, se confermato anche nella seconda metà dell’anno, consentirebbe allo scalo di tagliare il traguardo dei 13 milioni di passeggeri al 31 dicembre prossimo. Nel 2017 sono transitati 12,3 milioni di passeggeri. Bene anche l’attività delle merci courier, che ha superato le 60mila tonnellate nei primi sei mesi del 2018, in linea con le previsioni, permettendo di conservare il valore strategico del comparto.

8 – Basta morire sui cantieri. Anche da Bergamo al presidio regionale

Anche i lavoratori bergamaschi della filiera delle costruzioni erano in piazza Duomo questa mattina a Milano per protestare contro gli infortuni mortali sul lavoro. Nel corso della manifestazione sono state avanzate proposte alla giunta regionale della Lombardia e al presidente Fontana per debellare questo intollerabile fenomeno. Durante il presidio sono state raccontate le cause dell’ultimo infortunio mortale avvenuto sui singoli territori della Lombardia: «Ricordare, comprendere e analizzare le cause del perché i lavoratori muoiono sul lavoro nel 2018, serve ad interrogare tutti i soggetti che operano nella filiera delle costruzioni – spiega Luciana Fratus (Fillea Cgil), Giuseppe Mancin (Feneal Uil) e Giovanni Anesa (Filca Cisl) – A Bergamo stiamo cercare di far fronte a questo dramma attraverso un grande lavoro di prevenzione svolto attraverso gli organismi paritetici, Scuola Edile e Cpta: nel 2017 abbiamo garantito a 5.550 lavoratori 323 corsi sulla sicurezza, per un totale di 2.926 ore di formazione. La sensibilizzazione coinvolge tutta la filiera, dai liberi professionisti ai lavoratori dipendenti. Oltre a questi vengono fatti sopraluoghi nei cantieri da parte di tecnici a supporto delle imprese in materia di salute e sicurezza. Inoltre il Ccnl dell’edilizia è uno dei pochi contratti che prevede l’obbligo della formazione preventiva di 16 ore prima di ogni nuova assunzione, totalmente a carico della bilateralità. Sottolineiamo anche l’importanza del nuovo contratto provinciale dell’industria, che dal giugno di quest’anno introduce in via sperimentale la contrattazione d’anticipo».

16 LUGLIO

1 – A tutta velocità sulla circonvallazione ritirate ieri ben 26 patenti per velocità

Patenti ritirate per eccesso di velocità in poche ore. Sono state 26, ieri mattina: il che significa che ben 26 auto sfrecciavano oltre i 116km/h su una strada sulla quale il limite di velocità è di 70km/h. Un numero altissimo, registrato durante il controllo di routine di ieri mattina sulla sicurezza stradale lungo la circonvallazione cittadina tra Grumello del Piano e Curno. La Polizia Locale si è sistemata con telelaser (e segnaletica di preavviso come previsto in questi casi) intorno alle 8.30 subito dopo lo svincolo di Grumello del Piano, in direzione Curno. Probabilmente la circonvallazione sgombra, in una domenica mattina di piena estate, ha favorito velocità più elevate da parte degli automobilisti. Fatto sta che la Polizia Locale ha ritirato 26 patenti, per velocità verificate di oltre 40km/h (+5km/h di tolleranza) sopra il limite di 70 previsto sul tratto di strada in questione. Tre di queste auto viaggiavano oltre i 136km/h: il “record” spetta a una Jaguar, pizzicata dal telelaser mentre percorreva la circonvallazione a 182km/h.

2 – Sessanta strade da asfaltare prima dell’inizio delle scuole.

Ben 100mila metri quadrati di asfalto nuovo a Bergamo. Quasi 60 strade cittadine coinvolte in un’iniziativa estiva pensata dall’Amministrazione comunale per rimettere in sesto le strade cittadine nel 2018, con un investimento mai registrato negli anni scorsi. Parte in questi giorni il primo lotto di asfaltature, con interventi sulla prima ventina di strade: ecco quali.

3 – Ruba una bicicletta, denunciato 16enne con precedenti

I carabinieri della Stazione di Verdello hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 16enne sinti. Il minore, fermato nella giornata di sabato, ha precedenti penali. La bicicletta rubata ad Arcene è stata recuperata dai militari e restituita al proprietario. La posizione del 16enne è ora al vaglio della Magistratura minorile di Brescia.

4 – Portava con sé un cacciavite: denunciata dai carabinieri

Girava per le strade di Verdello con in borsa un cacciavite. Quando è stata fermata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviglio, la donna ha acconsentito a farsi perquisire. Così, i militari hanno trovato lo strumento – forse usato per delle effrazioni- nella borsetta. A quel punto sono scattati gli accertamenti, che hanno dato modo ai carabinieri di andare a fondo. Già indagata per reati contro il patrimonio, la donna non ha saputo giustificare il possesso del cacciavite. Per lei, il sequestro dell’arnese e la denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli.

5 – È morto l’ematologo Franco Mandelli

È morto l’ematologo Franco Mandelli. A darne notizia è stata l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus (Ail), sulla sua pagina Fecebook. «Addio al nostro Presidente, professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà. Anima della nostra organizzazione di cui era Presidente Onorario e fondatore del Gimema. Ha pubblicato più di 700 studi scientifici. L’Ail tutta su stringe con riconoscenza e grande affetto alla sua famiglia». Mandelli (nato a Bergamo il 12 maggio 1931) si è spento a Roma, all’età di 87 anni. Medico ed ematologo, presidente del Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto (Ginema), oltre che dell’Ail, ha incentrato la sua attività clinica e di ricerca sulla cura delle leucemie e dei linfomi, dedicando le sue energie in particolare al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute. È stato promotore di numerose campagne per raccogliere fondi a favore delle leucemie e per finanziare la ricerca scientifica. L’ematologo ha ricevuto nel 1987 dall’Accademia Nazionale dei Lincei il Premio Nazionale per l’Oncologia; nel 2001 ha ricevuto il premio Adriano De Zan. Inoltre, Mandelli è stato insignito (1987) della Medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte; è stato fatto (1993) Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ha ricevuto (2003) la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica.