23 OTTOBRE

1 – Denunciati due bracconieri in provincia. Oltre 140 uccelli morti, anche pettirossi

Impegno sul campo per i carabinieri forestali di Bergamo, la scorsa settimana, per contrastare le attività di bracconaggio. Denunciate due persone. Il 20 ottobre il servizio di vigilanza venatoria della stazione di Gromo e Colzate ha consentito di sorprendere un uomo di 61 anni, a Valcanale di Ardesio, mentre raccoglieva gli uccelli imprigionati nelle trappole a scatto, posizionate illegalmente in un’area boschiva. Sequestrati sette esemplari, tra cui 6 pettirossi e 1 merlo. La perquisizione è proseguita nell’abitazione dell’uomo e ha portato al sequestro di altri 135 esemplari di uccelli di piccola e media taglia, già congelati. Il 18 ottobre, invece, i militari della stazione di Trescore Balneario, nel Comune di Torre dei Roveri, all’interno di un fondo coltivato a vigneto, hanno rinvenuto una rete per l’uccellagione di 11 metri di lunghezza e 2,30 metri di altezza, al cui interno era imprigionato un esemplare vivo di pettirosso. Denunciato un 65enne.

2 – Ponte di Paderno: Maurizio Gentile nuovo commissario

È arrivato il momento della svolta, si spera decisiva, per il Ponte di Paderno. «Sono molto contento di annunciare che, come promesso, abbiamo inserito nel decreto Genova, con un emendamento approvato dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati, una norma che conferisce all’amministratore delegato di Rfi i poteri commissariali per interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull’Adda, a Paderno d’Adda, in provincia di Lecco», ha detto il ministro Toninelli. «Il compito dell’ad Maurizio Gentile sarà quello di garantire al più presto la riapertura al traffico, prima pedonale e poi anche viario e ferroviario, del ponte San Michele, garantendo i più alti livelli di sicurezza sull’infrastruttura».

3 – La bergamasca ABenergie riqualificare le aree verdi d’Italia

ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile operante sul territorio nazionale, avvia oggi Penso in Verde, un progetto volto alla riqualificazione delle aree verdi italiane attraverso la piantumazione di nuovi alberi. L’iniziativa parte da un’area del Parco Nord di Milano per estendersi nei prossimi mesi ad altre aree e parchi in tutta Italia. Con Penso in Verde, infatti, ogni 10 nuovi utenti che sceglieranno di sottoscrivere un contratto con ABenergie per l’energia rinnovabile, sarà piantato un nuovo albero – Carpino, Frassino o Quercia – presso un’area dedicata di 2000 mq al Parco Nord di Milano, uno dei polmoni verdì della città. Obiettivo di questa prima fase dell’iniziativa, raggiungere quota 300 alberi, la cui piantumazione sarà effettuata a marzo 2019.

4 – Professore ucciso, nuova pista. Girava video hard nella cascina

Nuova pista per il delitto della cascina di Entratico, dove lo scorso 3 ottobre ha perso la vita Cosimo Errico, 58 anni, professore del Natta. In una stanza del luogo sono state trovate sei telecamere, scatole di Viagra e Cialis, nonché filmati a luci rosse girati sul posto. I carabinieri del Nucleo investigativo stanno ora cercando di identificarle partendo dalle immagini. Perde quota quindi l’ipotesi di un movente economico legato ai lavoratori in nero utilizzati per mandare avanti la cascina. Ne parla oggi il Corriere della Sera Bergamo.

5 – I mutui sostengono il mattone. Chiesti in media 130mila euro

I dati del mercato immobiliare a Bergamo danno conferme, in autunno, almeno secondo le rilevazioni di Tecnocasa: «Il segmento abitativo degli ultimi sei mesi continua a rispecchiare l’andamento dell’ultimo semestre del 2017 – spiega Carlo Assandri, agente Tecnocasa – . I prezzi rimangono quindi invariati, così come il numero delle compravendite, che registra tuttavia una leggera tendenza al rialzo». Segnali positivi sul versante del credito continuano ad arrivare segnali positivi: la richiesta di mutuo abitativo è di un importo medio di 130.058 euro, a fronte di un valore medio dell’immobile finanziato pari a 197.213 euro e un importo effettivamente erogato pari ad una media di 113.629 euro.

6 – Allarme bomba stamattina in tribunale: via Borfuro blindata

Allarme bomba stamattina in tribunale a Bergamo: imponenti misure di sicurezza sono state messe in atto nell’edficio di via Borfuro, e nei dintorni, in seguito alla segnalazione di un ordigno all’interno. Le forze dell’ordine hanno circondato la zona, impedendo l’afflusso di auto e gente dalla rotonda dei Mille. Evacuata l’area.

7 – Controlli antidroga nelle scuole, trovato dell’hashish tra i banchi

Stamattina, i carabinieri della Compagnia di Treviglio, unitamente a due unità cinofile del Nucleo dei carabinieri di Orio al Serio, hanno ripetuto i controlli antidroga nelle scuole e precisamente ancora una volta negli istituti superiori di Treviglio. In una scuola è stato rinvenuto dell’hashish nella disponibilità di uno studente 15enne. I carabinieri hanno contattato la famiglia. Il giovanissimo verrà quindi segnalato alla Prefettura di Bergamo quale assuntore di droga. Ci sono accertamenti in corso per risalire allo spacciatore. Oltre a ciò, altri studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono stati comunque segnalati dal cane antidroga in quanto i loro vestiti od i loro zainetti risultavano “contaminati” (erano entrati in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o per interposta persona).

8 – Nuovo stadio, approvato ieri il piano attuativo

Nuovo stadio di Bergamo: il Consiglio comunale ha approvato ieri sera il piano attuativo e dà il via definitivo alla riqualificazione dell’impianto da parte dell’ Atalanta Bergamasca Calcio. A maggio, alla fine del campionato, si aprirà il cantiere.

22 OTTOBRE

1 – I vigili sequestrano la prima bici. Fermato ucraino: sarà rimpatriato

Prima bicicletta sequestrata dalla Polizia Locale di Bergamo in via Bonomelli: questa mattina intorno a mezzogiorno gli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana l’hanno portata via a un uomo che non solo andava a tutta velocità sul marciapiede, ma che aveva a suo carico anche un provvedimento di espulsione ancora da eseguire. È il primo effetto dell’ordinanza che il Comune di Bergamo ha emesso poco più di due settimane or sono per contrastare la microcriminalità e lo spaccio nelle vie Bonomelli, Paglia e Quarenghi: diverse infatti sono state le segnalazioni da parte dei residenti circa spacciatori che viaggiano in bicicletta ad alta velocità sui marciapiede delle vie in questione, segnalazioni a cui il Comune di Bergamo ha risposto con l’intensificazione dei controlli e con l’ordinanza che consente il sequestro delle biciclette. A essere fermato all’altezza del civico 9 di via Bonomelli stamattina è stato H.D., di origine ucraina, che viaggiava a tutta velocità sul marciapiede: gli agenti gli hanno contestato la violazione dell’art. 143 del Codice della Strada e dal controllo scoprivano il provvedimento di espulsione a suo carico. H.D. è stato quindi condotto in Questura: sarà rimpatriato domani stesso.

2 – Berbenno, infortunio sul lavoro: 60enne ferito alla testa

Incidente sul lavoro – pare senza gravi conseguenze – in un’azienda che si occupa di lavorazione del legno a Berbenno, nella frazione Cà Passero. Oggi intorno alle 14.30. Un uomo di 60 anni si sarebbe ribaltato con un carrello elevatore mentre affrontava una breve discesa. Nella caduta, si è ferito leggermente alla testa.

3 – Clandestino ai domiciliari spacciava cocaina, arrestato

Era stato arrestato lo scorso giugno per essere rientrato illegalmente in Italia dopo l’espulsione coattiva tramite frontiera aeroportuale di Milano Malpensa e per questo condannato ad un anno di reclusione da parte del Tribunale di Bergamo. Dopo la condanna di 1° grado, il 39enne marocchino, clandestino in Italia, era stato ristretto agli arresti domiciliari presso il domicilio della moglie in via Albarotto a Romano di Lombardia. Anche qui, però, l’extracomunitario, come accertato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, avrebbe continuato la propria azione criminale, dedicandosi in particolare allo spaccio di cocaina. Diversi gli episodi riscontrati dai militari della Stazione di Romano di Lombardia, che hanno così segnalato il tutto alla Magistratura di esecuzione. Oggi infine la svolta con l’emissione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha difatti sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella del carcere. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Bergamo, dove continuerà così ad espiare la propria condanna.

4 – Il ponte di Paderno resta chiuso. C’è chi scavalca e passa lo stesso

Dal 14 settembre, quando cioè Rfi ha deciso improvvisamente di chiudere il ponte, sia sulla sponda di Paderno che su quella di Calusco sono state installate recinzioni e barriere per sbarrare l’accesso a chiunque per ragioni di sicurezza. Il ponte, infatti, alla luce dei dati registrati dall’ente proprietario, non è più in grado di reggere il passaggio di treni, auto, ma nemmeno quello di ciclisti e pedoni. C’è però chi se ne infischia e decide di scavalcare le barriere e di avventurarsi sulla struttura che collega le due sponde dell’Adda a oltre 80 metri d’altezza. Un comportamento a dir poco incosciente, segnalato da alcuni cittadini al Comune di Calusco attraverso un video.

5 – Raid nel magazzino di Gls, vandalizzati due furgoni

Raid nel magazzino di Gls, vandalizzati due furgoni. A fare l’amara scoperta, questa mattina, sono stati i dipendenti della cooperativa a cui si appoggia il corriere che ha sede in via Brignano a Treviglio. Alle 7 si sono presentati come sempre per iniziare il turno di lavoro, ma si sono trovati davanti due furgoni vandalizzati. È successo tutto tra sabato e domenica. “«Abbiamo parcheggiato i furgoni sabato mattina dopo il turno e non avevano nulla – hanno raccontato alcuni dipendenti – Questa mattina quando siamo arrivati li abbiamo trovati così, quindi deve essere successo tra sabato e domenica». Danni per migliaia di euro.

6 – La stracciatella bergamasca sul grattacielo più alto del Giappone

Dalle mura venete al grattacielo più alto del Giappone: la stracciatella sbarca nel Paese del Sol Levante in occasione di Buonissimo! Italy Exibition, mostra mercato organizzata in collaborazione con l’ambasciata italiana in Giappone nel mega store Kintetsu, all’interno dell’Abeno Harukas di Osaka, 60 piani per 300 metri di altezza. A portare in Giappone il gusto di gelato inventato a Bergamo non poteva che essere La Marianna, storica pasticceria di Città Alta.

7 – BergamoScienza chiude la XVI edizione con 133.689 presenze

Si è conclusa ieri con 133.689 presenze la XVI edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica che per 16 giornate ha indagato – in 176 eventi (49 conferenze; 110 mostre e laboratori; 17 spettacoli) – le meraviglie della scienza con una prospettiva multidisciplinare: dalla medicina alla fisica, dall’intelligenza artificiale alla biologia, dalla tecnologia alla chimica, dalla matematica all’astrofisica, con contributi interessanti anche dal mondo delle arti e dello spettacolo. «Sono molto soddisfatta di questa edizione – dichiara Raffaella Ravasio, presidente di BergamoScienza – che ha visto la partecipazione di un pubblico largo, appassionato, interessato ad approfondire le tematiche proposte, ma soprattutto sempre più preparato, come ha dimostrato la qualità delle domande durante le conferenze. Significativa anche la crescita del numero di volontari che ha superato quota 5.000».

8 – Uniacque al lavoro da domani a Redona, cambia la viabilità

Il Comune di Bergamo informa che, a partire dal 23 ottobre, Uniacque svolgerà un importante cantiere nel quartiere di Redona per la realizzazione di sottoservizi. Da domani e sino all’undici novembre è quindi prevista la chiusura al traffico di via Papa Leone XIII, nel tratto compreso tra via Corridoni e via Berlese. In via Berlese viene di conseguenza cambiato il senso di marcia, con accesso da via Corridoni e uscita sulla via Papa Leone XIII in direzione via Legnano/via Marzanica.