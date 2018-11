6 NOVEMBRE

1 – Trovati trapani e gioielli rubati. A Treviglio si cercano i proprietari

La Polizia di Stato di Treviglio stamattina ha effettuato una perquisizione in via Colombo a Treviglio in un appartamento in ristrutturazione, dove è stata sorpresa una persona di origine marocchine che aveva nel locale 4 trapani nuovi, ancora all’interno del cellophane, probabilmente provento di furto in qualche negozio o magazzino. Accompagnato al comando veniva identificato per A.M.E., 40enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare per furto. È risultato già colpito dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia. Veniva anche rinvenuto nei pressi della stessa via un collier e un bracciale in oro nascosti in una busta. Come per i trapani, al momento non si è ancora riusciti a risalire ai proprietari. La Polizia ha diffuso allegano le foto al fine di un eventuale riconoscimento da parte degli interessati, che possono presentarsi per il ritiro con la denuncia di furto, presentata ovviamente in periodo antecedente al rinvenimento.

2 – Incidente a Dalmine, morto anche l’uomo alla guida

È morto l’uomo 45enne di origini cubane che era alla guida dell’auto in cui ha perso la vita Guadalupe Rosabal, cubana di 44 anni che viveva a Treviglio, nell’incidente all’alba di di domenica. Era ricoverato in gravissime condizioni al Papa Giovanni.

3 – Donna Regina diventa la prima pizzeria con cinema

La pizzeria Donna Regina di Campagnola lancia una nuova iniziativa per dicembre: Giovediamoci. Tutti i giovedì: pizza, bevanda, caffè e film su grande schermo a soli 15 euro. IN sostanza Donna Regina diventa la prima pizzeria d’Italia con cinema integrato», dicono i gestori.

4 – Malpensata, demolito ex Palaghiaccio. Più vicino il cantiere all’ex gasometro

L’ex Palaghiaccio alla Malpensata non c’è più: la ditta incaricata dal Comune di Bergamo ha infatti provveduto alla demolizione a tempo di record della struttura ormai in disuso da un paio d’anni nel cuore del quartiere, accanto al parco inaugurato quasi un anno e mezzo fa. I lavori erano iniziati quest’estate con la bonifica dell’ammoniaca presente nel terreno dell’area e derivante dagli impianti di raffreddamento del ghiaccio dell’ex Palaghiaccio. Nei giorni scorsi la demolizione della struttura: ne sopravvivono il muro che costeggia il parco, lasciato proprio per evitare intrusioni nell’area, e il cancello di ingresso. Ora il Comune provvederà all’asfaltatura del nuovo piazzale, che nei prossimi mesi ospiterà una trentina di banchi del mercato del lunedì mattina. Un trasferimento necessario in vista dei lavori che da qui in avanti interesseranno il quartiere Malpensata. A dicembre è prevista l’apertura del cantiere all’ex gasometro (un’area in disuso da 40 anni e sulla quale l’Amministrazione realizzerà un parcheggio a raso) e a gennaio quello per la costruzione della rotatoria che andrà a snellire il traffico dell’incrocio tra via don Bosco, via Carnovali e via Gavazzeni. «Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla – del primo tassello di quel complesso di opere che porteranno allo spostamento dell’area mercatale e alla realizzazione dell’importante parcheggio all’ex gasometro, un’opera attesa da decenni e che nel 2019 sarà completata. Sono contento soprattutto per due motivi, in primo luogo perché va a posto questo primo fondamentale tassello nel domino di opere che attendono la Malpensata, in secondo luogo perché era opportuno demolire questo edificio ormai abbandonato, che non solo presentava tracce di ammoniaca nel terreno, ma anche amianto nelle coperture. Ora questa area è completamente bonificata, a giovamento dei residenti del quartiere».

5 – Parcheggio alla Fara, indagine della Procura di Bergamo

Non c’è ipotesi di reato, ma un fascicolo esplorativo aperto in Procura dal pm Giancarlo Mancusi. Il tema? Il parcheggio della Fara, da tempo sotto accusa da parte di un gruppo di cittadini di Bergamo riuniti nel comitato No Parking Fara, che sostengono l’assenza della Via, la Valutazione di impatto ambientale per i lavori in Città Alta.

6 – Casirate d’Adda, inseguimento “da film” con speronamento

Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne marocchino, clandestino sul territorio nazionale e con alle spalle già altri precedenti penali. Lo straniero, ieri pomeriggio, a bordo di una Peugeot 207 risultata poi intestata a un “prestanome”, ha ingaggiato un inseguimento a tutta velocità “da film” con una gazzella del 112. I militari del Nucleo Radiomobile di Treviglio hanno in particolare notato tale mezzo sospetto con a bordo uno straniero a Casirate d’Adda, all’altezza di via Dante. Alla vista dei carabinieri, il conducente si è messo alla fuga. Inseguito dai carabinieri per alcuni chilometri ha quindi speronato più volte il mezzo militare durante le manovre di affiancamento. Bloccato dopo alcuni minuti, l’extracomunitario è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di alcuni grammi, e di denaro contante provento dell’attività di spaccio probabilmente messa precedentemente in atto dallo stesso. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

7 – Cresce la villetta dentro la “portaerei” sotto le mura

Il cantiere era fermo da anni, ma ora la villa al centro del terreno dalla forma che ricorda una portaerei, che da su via Tre Armi ed è ben visibile dalla passeggiata sulle mura, è quasi terminata, come si vede bene dalla fotografia. Le volumetrie sono come le precedenti, quindi è stato smentito lo spauracchio che sorgesse una palazzina dall’impatto maggiore. Tra poco dovrebbe sparire la gru, con gran guadagno per il panorama.

8 – Convegno sull’incontinenza a Seriate

Per sapere come si può prevenire l’incontinenza e come la si può curare, come si prevengono e si curano gli altri disturbi di quelle parti, è stato organizzato il convegno pubblico “Incontinenza e non solo. Disturbi che si curano e si prevengono”. Avrà luogo mercoledì 7 novembre, ore 18, a Seriate, presso il Teatro Aurora, in Via del Fabbro, 5. A cur di Politerapica – Terapie della Salute e Fincoop Lombardia Onlus.

5 NOVEMBRE

1 – Due infortuni sul lavoro in provincia. Trentenne schiacciato da una bobina

Stamattina alle 8.15 grave incidente sul lavoro a Filago, all’interno della ditta Diesse Rubber Hoses. Un 30enne si è ferito in modo serio dopo essere stato investito da una bobina di cavi, persa probabilmente da un muletto che la stava trasportando. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Papa Giovanni. A Cortenuova, invece, i carabinieri sono intervenuti insieme a 2 tecnici Ats per accertare le dinamiche di un’incidente che ha coinvolto un uomo di 55 anni. L’infortunato stava lavorando a uno scavo e ha subito un trauma da schiacciamento per il crollo di materiale (presumibilmente terra e detriti) con fratture agli arti inferiori.

2 – Minacciato con un coltello e rapinato, presi gli aggressori

Il 31 ottobre un 22enne spagnolo, qui per il progetto Erasmus dell’università, era stato minacciato e derubato da due uomini di origine ghanese e pregiudicati. Uno dei due responsabili è stato arrestato subito, il secondo, invece, ieri sera. Ora sono entrambi nel carcere di via Gleno.

3 – Nella Bergamasca segno positivo per vino, ortaggi e prodotti tipici

L’agricoltura bergamasca accantona un bilancio dalle sfumature contrastanti. È quanto emerge da un’analisi realizzata da Coldiretti Bergamo in occasione della Giornata Provinciale del Ringraziamento che quest’anno ha organizzato a Treviglio, in collaborazione con la locale amministrazione comunale e la Parrocchia, per il prossimo 11 novembre a chiusura dell’annata agraria. In generale quasi tutti i comparti mostrano un segno positivo o stabile dal punto di vista produttivo purtroppo restano molteplici le incognite che caratterizzano l’andamento dei mercati.

4 – Incidente a Dalmine, muore cubana. Lavorava all’ospedale di Treviglio

Grave incidente stradale avvenuto ieri all’alba a Dalmine, in via Roggia Serio Grande. Una Chevrolet Matiz è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo. Sul colpo è così deceduta una 44enne cubana, residente a Treviglio. La vittima è Guadalupe Rosabal, da molti soprannominata «Lupe», che lavorava da diversi anni alla mensa dell’ospedale di Treviglio. Lascia due figlie, 15 e 16 anni. Il conducente, un 45enne sempre di nazionalità cubano, è invece ricoverato in prognosi riservata al “Papa Giovanni” di Bergamo, le sue condizioni sono critiche. La donna viaggiava sui sedili posteriori; davanti, sul lato passeggero, c’era anche il marito, un italiano 42enne, non in gravi condizioni. Stavano tornando dal locale «Garota de Ipanema» di Curno dove aveva trascorso una serata a ballare latino americano per festeggiare l’anniversario di matrimonio.

5 – Cade in moto, muore artigiano 57enne di Calcio

Un artigiano 57enne di Calcio è morto ieri a Soncino, in seguito a un incidente stradale a bordo della sua moto. Lo schianto lungo la strada che porta a Ticengo, in zona industriale, verso le 19. Inutili i soccorsi: Umberto Corbelli è morto su colpo dopo aver perso il controllo all’altezza di un rondò. Poi lo schianto contro il guard-rail.

6 – “Lady Maxwork” presa a rubare profumi, pennarelli e Didò a Oriocenter

Era già finita nei guai nell’inchiesta Maxwork con il marito Massimiliano Cavaliere. Stavolta Paola Stucchi, 41 anni, è stata arrestata per furto di profumi, pennarelli e Didò a Oriocenter, venerdì scorso. In stato avanzato di gravidanza, era con uno dei due figli e con un nipote, di 6 e 8 anni. Ha ammesso tutto e all’avvocato ha confidato di non sapersi spiegare perché lo ha fatto.

7 – Fossato pieno, strada allagata tra Mozzanica e Bariano

Questa mattina in molti hanno segnalato l’allagamento della Statale 591 tra Bariano e Mozzanica all’altezza del distributore di benzina. L’acqua che ha invaso anche la carreggiata proviene da un fossato che costeggia la Statale 591 nel tratto che collega i due Comuni e che, forse per una mancata pulizia o a causa della fortissima pioggia di questa notte, ha tracimato. L’appello che è corso anche sui social ha invitato a moderare la velocità. Dopo qualche ora, comunque, la situazione è tornata alla normalità. In questo momento, nonostante, l’altezza del fossato resti preoccupante e abbia invaso il campo, la carreggiata è tornata asciutta.

8 – Arte in ospedale: “La Cura e la Bellezza” in Humanitas Gavazzeni e Castelli

Da qualche giorno, grandi immagini di opere dell’Accademia Carrara sono comparse sulle pareti degli ospedali Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli. Ritratti sorridenti e storie raffigurate sono già visibili al Cup di via Mazzini 6 e all’ingresso delle reception di Gavazzeni come in alcune sale di attesa o accettazione. Questa suggestiva opera di vestizione di due strutture ospedaliere prende il nome di “La Cura e la Bellezza” e nasce come prima iniziativa del più ampio progetto “La Carrara in Humanitas”. Le due istituzioni bergamasche, dopo le indagini diagnostiche preparatorie al restauro de “La Resurrezione” del Mantegna, tornano a collaborare e propongono alla città un progetto in divenire: sul sito www.lacarrarainhumanitas.it è possibile infatti seguire il conto alla rovescia che segna la fine dei lavori di allestimento (29 novembre 2018).