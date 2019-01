15 GENNAIO

1 – Ristrutturazione, poi un nuovo ponte per Calusco: mozione della Regione

Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità una mozione per la realizzazione di un nuovo ponte sull’Adda, in alternativa al ponte San Michele. Una mozione che di fatto ricalca “l’auspicio” del commissario straordinario Maurizio Gentile che ieri ha effettuato un sopralluogo sul san Michele. «La tragedia del Ponte Morandi ci ha insegnato che le infrastrutture non sono eterne. Per questo è necessario pensare a un nuovo ponte sull’Adda che sostituisca il San Michele con un nuovo tracciato. Un ponte di ghisa di 130 anni non può avere le prestazioni originarie», ha infatti dichiarato ieri, lunedì 14 gennaio, l’amministratore delegato di Rfi. «Garantisco che Regione Lombardia metterà in campo ogni sforzo possibile, lavorando anche di concerto con le istituzioni locali per individuare la migliore ubicazione della futura opera», ha detto l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

2 – Omicidio di Dalmine, Vitali condannato a 20 anni di carcere

È stato condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato Fabrizio Vitali, ex operaio, 61 anni, reo confesso dell’omicidio di Esther Onane Eghianruwa, 37 anni, in un hotel a Dalmine il 20 gennaio 2018. L’uomo, disoccupato, confessò subito l’omicidio, compiuto con un colpo di pistola alla testa

3 – Esce di strada e finisce nel canale: ragazza ferita

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nel canale Vacchelli. Paura questo pomeriggio tra Torre Pallavicina e Pumenengo, lungo la Sp106. Vittima una ragazza di 33 anni, che fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stata trasportata in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica: sembra che la donna sia uscita di strada, in quel tratto è molto stretta e priva di guard rail, finendo prima per sfondare il filare di arbusti e poi nel naviglio. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Romano, insieme ai sanitari del 118. La ragazza è stata liberata dalle lamiere: sulle prime le sue condizioni sembravano molto serie, e la centrale operativa del 118 ha stabilito un codice rosso, poi declassato a giallo. Ora è ricoverata a Bergamo, al Papa Giovanni.

4 – Dopo Battisti, richiesta per Manenti. Vive in Francia: uccise un carabiniere

La Francia negò l’estradizione oltre 30 anni fa, nel 1987. Ma dopo l’arresto di Battisti, la procura di Bergamo ci riprova: spiccato un nuovo mandato di arresto europeo per Narciso Manenti, di Telgate, 61 anni, detto Ciso, che vive a cento chilometri da Parigi (a Chalette Sur Loing Centre, nella Loira). Venne condannato in via definitiva all’ergastolo nel 1986 come uno dei due banditi che sparò all’appuntato Giuseppe Gurrieri in un ambulatorio medico di Città Alta, davanti al figlio i dieci anni, nel 1979. Manenti ora ha moglie, tre figli e un’impresa di servizio a domicilio. «Penso che dopo 40 anni si dovrebbe trovare una soluzione a questa vicenda», ha detto al Corriere della Sera Bergamo. La sua (proposta) si chiama amnistia.

5 – Merce contraffatta, indagini da Genova fino a Bergamo

All’alba, militari del I Gruppo della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Genova, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Genova e con la collaborazione di altri Reparti del Corpo, hanno eseguito 6 misure restrittive della libertà personale e 110 perquisizioni nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, senegalese e cinese, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata ad ostacolare la proliferazione del mercato del falso nel settore economico della moda. L’indagine ha interessato 10 regioni (24 province) ed è stata diretta a contrastare gruppi criminali di cittadini senegalesi, radicati principalmente nel territorio genovese e lombardo, di operatori economici italiani e di cittadini cinesi attivi nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi e Parma, che costituivano l’intera filiera di produzione (attraverso laboratori clandestini), importazione e commercializzazione di merce contraffatta destinata ai venditori abusivi che operano sulle piazze e sui lidi della Liguria ed in altre province italiane.

6 – Palazzo Frizzoni, tre consiglieri con più del 30% di assenze

All’appello del Consiglio comunale di Bergamo sono risultati assenti ingiustificati in più del 30% delle sedute, e quindi a rischio decadenza, secondo il regolamento di Palazzo Frizzoni. Tre i consiglieri sotto la lente: Alessandra Gallone e Tommaso D’Aloia (consiglieri di Forza Italia), nonché Paola Tognon (Pd). A bacchettare i colleghi il solito Simone Paganoni, consigliere di Patto civico (per lui è l’ultimo mandato), che porterà la questione relativa all’assenteismo nella conferenza dei capigruppo.

7 – Convivere a Bergamo? Facile, se si è ordinati

Due cuori e una capanna? Sì, purché sia ordinata. La casa è, da sempre, uno dei beni più preziosi per gli italiani, da difendere da ogni attacco o pericolo: ladri e incidenti domestici possono causare danni materiali, che si possono prevenire grazie a polizze assicurative o sistemi di sicurezza, ma secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, anche il tubetto del dentifricio lasciato aperto, le luci accese in tutte le stanze, piccoli lavori domestici lasciati a metà o fatti male, o semplicemente il disordine, possono provocare conseguenze: mettono a dura prova infatti le convivenze tra le famiglie. Anche a Bergamo. Se il caos è tra le cause scatenanti per il 46% degli intervistati della città lombarda, tra le mura domestiche si litiga specialmente per i piccoli gesti di tutti i giorni o perché si hanno visioni differenti sulla gestione della casa (49%) che presuppongano una decisione comune: si può discutere sui gestori da scegliere ma anche su come affrontare eventuali danni che possano danneggiare il proprio nido d’amore. Attenzione anche alle faccende domestiche: chi non collabora ha il 45% di probabilità di concludere la giornata con un litigio. L’11% non tollera la violazione della propria privacy e reclama i suoi spazi personali, mentre, per il 25% dei bergamaschi, rumori e musiche ad alto volume sono la principale fonte di discussione. Ci sono modi per ovviare a questi disagi e risolvere i problemi senza incorrere in spiacevoli conseguenze? Per il 69% degli intervistati sì, e la chiave per la riappacificazione è il dialogo. C’è chi cerca un compromesso (45%) e chi, molto saggiamente, accetta il rimprovero e cerca di migliorare (14%). Ci sono poi i più romantici, che cercano di addolcire la propria metà compiendo gesti gentili (30%). Secondo la ricerca, la convivenza può essere messa a dura prova anche a causa dei rapporti con altri familiari, e non solamente con la suocera, come si potrebbe immaginare. Il 38% dei bergamaschi, infatti, ha ammesso di non essere disposto a convivere con altre persone della propria famiglia, senza fare distinzione tra genitori, fratelli o, appunto, suoceri. Alcuni temono di perdere la propria privacy, per altri potrebbero rappresentare solo un peso, c’è chi sostiene che sarebbero solo fonte di litigio e, addirittura, c’è chi ha dichiarato che più lontano sono e meglio è. In ogni caso, il 34% sarebbe disposto ad ospitarli solo in casi di estrema necessità e, specialmente, solo per brevi periodi (12%), legati più che altro a difficoltà economiche o a problemi di salute. E se parenti e amici abitassero lontano e volessero fare una bella sorpresa? Anche in questo caso, i bergamaschi non avrebbero dubbi. Dai risultati della ricerca i bergamaschi non fanno distinzione tra parenti e amici: il 27% li ospiterebbe volentieri, ma solo per pochi giorni, mentre il 37% sarebbe ben contento di invitarli a pranzo o cena, a patto che a dormire vadano in albergo. Un altro 21%, infine, dichiara di essere disposto ad ospitare i parenti per tutto il tempo necessario, dimostrando di rimanere legato alla tradizione.

8 – Francesca Gennaro si è spenta: il 29 avrebbe compiuto 106 anni

Francesca Gennaro, la donna più anziana di Treviglio, si è spenta sabato mattina nella casa di riposo “Anni Sereni”. Avrebbe computo 106 anni il 29 gennaio.

14 GENNAIO

1 – Definì la Kyenge «un orango». Calderoli condannato a 18 mesi

Dal palco della festa della Lega di Treviglio, nel 2013, aveva definito, senza mezzi termini, l’ex ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge, “un orango”. Parole pesantissime che da subito avevano suscitato grande scalpore e indignazione. A partire dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Calderoli aveva cercato di difendersi bollando le offese a sfondo razzista come una battuta simpatica. Un’opinione non condivisa evidentemente né dal Senato, che autorizzò il Tribunale a procedere, né ai giudici bergamaschi, che oggi lo hanno condannato. La sentenza di primo grado ha visto il leghista bergamasco vicepresidente del Senato condannato a un anno e sei mesi per diffamazione con l’aggravante razziale. Nonostante il Senato in un primo momento non avesse concesso l’autorizzazione a procedere per l’aggravante degli insulti razzisti la Consulta aveva dato ragione al Tribunale di Bergamo che aveva fatto ricorso.

2 – Esplode forno in azienda, tre ustionati a Cisano

Oggi a mezzogiorno è esploso un forno in un’azienda di via Bisone, a Cisano. Tre i feriti di 23, 40 e 50 anni, tra cui i due titolari dell’azienda. Non sarebbero gravi, ma sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, al Papa Giovanni, a Merate e al Niguarda. Avrebbero riportato diverse ustioni sul corpo.

3 – Don Orione: il sindacato incontra direzione del centro e cooperativa

Fisascat Cisl e Fp Cgil incontreranno domani, martedì 15 gennaio, la direzione del Don Orione, per comprendere le ragioni che hanno portato l’istituto a dare disdetta alla Cooperativa Monterosso. Mercoledì, poi, ci sarà l’incontro con la Cooperativa Quadrifoglio che dovrebbe sostituire la Monterosso nel cambio di gestione e successivamente è fissata un’assemblea con tutte le lavoratrici e i lavoratori, circa 200, tra personale impiegato nell’ assistenza e quello dei servizi. «In attesa di capire meglio cosa stia succedendo – sottolineano Giovanna Bettoni e Leopoldo Chiummo, rispettivamente per Fisascat e Fp -, una cosa è certa: se ci fosse un cambio di gestione faremo tutto ciò che è previsto dal Ccnl Nazionale e dal Contratto Integrativo Territoriale. L’intero organico deve essere assunto con la forma del rapporto di lavoro subordinato, senza periodo di prova e a tempo indeterminato dalla cooperativa entrante mantenendo tutti i diritti acquisiti nel tempo così come previsto dalla normativa che regola i cambi di appalto nella cooperazione sociale. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è garantita anche a quelli che sono in sospensione lavorativa per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, in ogni caso che comporta la conservazione del posto di lavoro».

4 – Ponte di Paderno aperto a marzo. Ma solo per biciclette e pedoni

Il lavori dureranno complessivamente 24 mesi, ma a marzo il ponte San Michele, noto anche come di Paderno, riapre a biciclette e pedoni. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rfi (Rete ferroviaria italiana) Maurizio Gentile stamattina, dopo un sopralluogo. Attualmente è in corso sul ponte l’esecuzione della prima parte dell’intervento di manutenzione straordinaria prevista che consiste nel rifacimento del manto stradale. A dicembre, poi, la riapertura al traffico leggero (mezzi sotto le 3,5 tonnellate). Per i treni bisognerà aspettare i due anni complessivi dei lavori.

52 – Frode fiscale e bancarotta fraudolenta a Bergamo, tre in arresto

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, nell’ambito dell’operazione Crazy water, hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 pluripregiudicati, due di origine campana e uno lombarda, nei cui confronti è stato disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca di beni per un valore equivalente a 10,6 milioni di euro. I tre complici, tramite due società operanti nel settore del movimento delle merci, intestate e gestite da prestanome, si erano accollati debiti tributari, di altre imprese campane, che sistematicamente provvedevano a compensare attraverso falsi crediti IVA, derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Una frode al Fisco quantificata in oltre 8 milioni di euro. Le società, la cui contabilità veniva distrutta, venivano portate al fallimento una volta depauperate delle risorse finanziarie. Parte dei proventi illeciti, oltre a consentire un elevato tenore di vita da parte degli indagati, sono stati reinvestiti in una società che ha gestito un noto ristorante di Bergamo, le cui quote sono state oggetto di sequestro. Le indagini hanno portato anche alla procedura di fallimento, in yribunale, delle due aziende attraverso le quali venivano commessi gli illeciti tributari, nonché al sequestro di beni e disponibilità finanziarie degli indagati tra cui un’abitazione, autovetture, motoveicoli, uno scooter d’acqua e diversi conti correnti.

6 – Il camino fa le bizze, famiglia sta male: quattro intossicati

Intossicazione ieri di un’intera famiglia residente a Urgnano. Si tratta di un 36enne, una 32enne, di un bambina di 10 anni e di un piccolo di 5. La causa? Il camino presente all’interno dell’abitazione. I pazienti sono stati ricoverati all’ospedale Policlinico San Marco di Zingonia e poi trasferiti presso la camera iperbarica di Habilita a Zingonia.

7 – Inseguimento a Treviglio: trovate 43 dosi di cocaina ed eroina

A mezzanotte, tra sabato e domenica, un equipaggio delle “Volanti” del Commissariato di Polizia di Treviglio ha notato una Ford Fiesta di colore grigio metallizzato in via Pontirolo. L’auto era stata sottoposta a fermo amministrativo per violazioni al codice della Strada, e quindi non poteva circolare. È partito allora l’inseguimento. Il conducente ha aumentato l’andatura per non farsi fermare dagli agenti e nel tentativo di dileguarsi si è infilato in via Fasanini. Dopo circa un centinaio di metri si è però reso conto che era priva di sbocco. Ha abbandonato quindi la macchina e ha cercato di scappare a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, che avevano notato anche che si era disfatto di qualcosa lanciandola sotto le macchine parcheggiate. Gli agenti hanno quindi trovato e recuperato 43 dosi di stupefacente accuratamente confezionate. La persona è stata accompagnata in commissariato e identificata per T.M., 20enne cittadino egiziano, in regola con le norme sul soggiorno, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Le 43 dosi di stupefacente che, dalle verifiche fatte con i reagenti in uso alla Polizia Scientifica, sono risultate essere 20 dosi di cocaina e 23 dosi di eroina, sono state poste sotto sequestro e il fermato tratto in arresto.

8 – Street art per riqualificare i muri a Longuelo

In città i cittadini migliorano i quartieri con la street art: l’associazione Vivere Longuelo, in collaborazione con gli abitanti di un condominio di via Lochis, di Tracce Urbane e del Comune di Bergamo, ha promosso un progetto per la riqualificazione di un muro degradato nel quartiere Longuelo, affidandosi allo street artist Alessandro Conti, in arte Etsom, per la realizzazione di un maxi murale. Il risultato piace a tutti.