30 LUGLIO

1 – Cade dalle scale in stazione. Gravissimo anziano a Romano

Cade dalle scale del sottopassaggio, grave anziano. Ancora da chiarire l’esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto finora accertato l’uomo, un 73enne, stava scendendo le scale che portano al secondo binario della stazione di Romano. Poi, forse a causa di un malore per un colpo di sole, è scivolato ed è caduto a terra. Una caduta che ha avuto conseguenze gravissime. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Romano e anche un’eliambulanza da Bergamo. Sul posto anche la Polizia locale di Romano per accertamenti.

2 – In gita in barca con gli amici, disperso nel lago d’Iseo a Castro

I vigili del fuoco sono in azione sul lago d’Iseo con i sommozzatori, a Castro, alla ricerca di una persona. Dalle prime ricostruzioni si tratta di un ragazzo straniero, in vacanza sul Sebino con amici a Pisogne. Il gruppo sarebbe partito in barca per una gita: il ragazzo non sarebbe più riemerso da un bagno.

3 – Grande folla per l’ultimo saluto a Giulia Serafini

Grande commozione e grande folla nella chiesa di Borgo Canale ogggi per l’ultimo saluto a Giulia Serafini, l’agronoma 28enne morta nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio in un tragico incidente stradale in A4. Intanto sta meglio il fidanzato di Giulia, David Benedetti, 28enne di Sabbio di Dalmine: si è risvegliato dal coma, anche se le sue condizioni restano gravi.

4 – Martinengo, aggredito a 14 anni per portargli via la bicicletta

Momenti di tensione e paura in via Milano venerdì pomeriggio. Un giovane martinenghese di 14 anni stava percorrendo la strada che collega Martinengo a Romano quando all’improvviso si è sentito spingere sulla schiena. Preso di sorpresa l’adolescente è stato disarcionato dalla sella e spinto in fosso laterale alla carreggiata. Il 14enne finito nel fosso ha provato a reagire. Dopo aver realizzato quanto stava accadendo ha provato a risalire dal fossato ma l’aggressore lo ha aspettato e con un calcio lo ha ricacciato dentro. Il ladro a questo punto è scappato in sella alla bici. L’adolescente ha chiamato così i soccorsi. I carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza e cominciato la ricerca dell’aggressore, che nel frattempo si è dileguato. Non è il primo caso che verifica in città di aggressione finalizzata al furto di biciclette. Una settimana fa la stessa sorte dell’adolescente è toccata ad una signora anziana che è stata aggredita durante il furto, finendo a terra e riportando delle ferite. Ora le indagini proseguono, il sospettato è un giovane di Martinengo che stando alle prime ricostruzioni, sarebbe il responsabile delle due aggressioni e di altri reati.

5 – Morta la 26enne colpita da infarto sul treno verso Bergamo

Non ce l’ha fatta la 26enne colpita da un infarto, ieri 29 luglio, mentre si trovava sul treno che la stava portando a Bergamo. Trasportata in ospedale, è spirata 6 ore dopo.

6 – Incontri ravvicinati con la volpe nel centro di Treviglio

La volpe è tornata a Treviglio. Dopo la sua prima comparsa, durante il weekend, la piccola volpe che ha intenerito gli internauti è tornata a fare capolino, questa volta in centro città. Era stata avvistata già questa mattina, poco dopo le 7, in via Roma. Si aggirava tra i vicoli, forse affamata. Non si esclude la presenza di altri esemplari in zona e si raccomanda, qualora si mostrasse l’occasione, di non avvicinarsi a toccarle ma allertare subito la Polizia locale.

7 – Fortnite World Cup: Italia sesta grazie a 24enne bergamasco

Il sedicenne Kyle Giersdorf, in arte “Bugha””, ha vinto la gara individuale alla Coppa del Mondo di Fortnite organizzata a New York, all’interno dell’Artur Ashe Stadium, lo scorso weekend. Si è aggiudicato i 3 milioni di dollari messi in palio dall’evento, una parte consistente dei 30 milioni di dollari complessivi che sono stati assegnati durante la competizione. Il duo composto dal norvegese Emil Bergquist Pedersen (Nyrhox) e dall’austriaco David Wang (Aqua), rispettivamente 16 e 17 anni, si è imposto nella categoria a coppie, aggiudicandosi un premio complessivo di 3 milioni di dollari. Gloria anche per l’Italia che ha ottenuto, nella gara a squadre, il sesto posto grazie a Edoardo “Carnifex” Badolato, 24 anni, di Martinengo, nel team Llama Record. Per lui una vincita di 67.500 dollari.

8 –Tavernola, masso cade dal bosco: piomba su un’auto in sosta e la distrugge

Un grande blocco di pietra caduto dall’alto si è infilato nell’abitacolo di una Mercedes parcheggiata. È accaduto lunedì 29 luglio verso le 17 a Tavernola, in una zona lungo la strada provinciale 469. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

29 LUGLIO

1 – Domani i funerali di Giulia. David si è svegliato dal coma

Domani pomeriggio alle 15 in Borgo Canale si terranno i funerali di Giulia Serafini, l’agronoma di 29 anni morta martedì notte per un incidente sull’A4. Il fidanzato David Benedetti, che era alla guida dell’auto, si è nel frattempo svegliato dal coma ed è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni (era ricoverato a Brescia).

2 – Rapina e violenza sessuale sulla commessa, arrestato a Verdellino

I Carabinieri hanno arrestato per rapina e violenza sessuale un 29enne senegalese residente a Verdellino. L’uomo, di fatto senza fissa dimora, si è introdotto in un negozio di Osio Sotto, lo ha rapinato e ha violentato la commessa. Era già stato arrestato per violenza sessuale nel 2014.

3 – La festa di nozze finisce al pronto soccorso per i due sposi

Due giovani, dopo la cerimonia del matrimonio, a Palazzago stavano festeggiando la loro unione quando lo sposo, durante il banchetto nuziale, è caduto rovinosamente a terra, rimediando un trauma cranico che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza con conseguente trasporto al Pronto soccorso di Ponte San Pietro. La giovane sposa, colta da malore per quanto è accaduto, è svenuta e quindi è stata accompagnata, ancora in abito nuziale, pure lei da un’ambulanza al pronto soccorso di Ponte San Pietro.

4 – Si scontra in moto col furgone dei rifiuti, grave un 35enne

Si scontra in moto con il furgone dei rifiuti, grave un 35enne. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 29 luglio, pochi minuti prima delle 8. Lo scontro ha coinvolto un furgoncino della raccolta rifiuti e una moto all’altezza dell’incrocio con il civico 120 lungo via Pontirolo, a Treviglio a pochi passi dal confine cittadino. Sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso e gli agenti della Polizia locale. A restare ferito un 35enne, è stato trasportato con urgenza a Bergamo. Da una prima ricostruzione il furgone dei rifiuti stava attraversando la strada dopo aver lasciato da cava Deponti per raccogliere i sacchi dalla cascina di fronte. Non avrebbe visto, però, la moto che sopraggiungeva da Treviglio è che è finita per incastrarsi sotto al mezzo. Trascinato per qualche metro il centauro è poi caduto procurandosi diverse fratture. «Faccio questo percorso tutti i giorni – ha detto ancora scosso il conducente del furgoncino – Non l’ho proprio visto, non mi sono accorto nemmeno di averlo trascinato. Stavamo andando tutti e due piano, non capisco come sia potuto fare così male, mi dispiace moltissimo».

5 – Uomo di 64 anni muore in un incidente in via Borgo Palazzo

Giuseppe Marchetti, 64enne di Bergamo, in sella al suo scooter una Spark 150, ha perso la vita in uno scontro con un’auto in via Borgo Palazzo, attorno alle 11 di ieri. Dopo l’impatto con una Yaris di colore rosso guidata da una donna, il motociclista ha perso il controllo ed è finito rovinosamente a terra. Sia la moto sia l’auto viaggiavano nella stessa direzione quando pare che la moto avrebbe urtato lo specchietto dell’auto che stava svoltando in via Ponchielli. Immediati i soccorsi sul posto, con un’automedica e un’ambulanza: i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma l’uomo è deceduto probabilmente per lesioni interne.

6 – Incendio “Da Mimmo” a Fara, brucia la canna fumaria

Incendio “Da Mimmo” a Fara, brucia la canna fumaria. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, ma solo danni al tetto a causa dell’incendio scoppiato questa notte in via Treviglio a Fara Gera d’Adda.

7 – Si sente male mentre è sul treno. Gravissima 26enne a Verdellino

Una ragazza di 26 anni ha avuto un grave malore sul treno, stamattina, ed è stata soccorsa direttamente sul vagone dal personale medico del 118. Il capotreno, allertato dai viaggiatori, ha fermato il treno alla stazione di Verdello-Dalmine. I medici hanno tentato di rianimare la giovane che poi è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Brescia.

8 – Palazzo della Libertà, cade rivestimento

Facciata transennata e ingresso inagibile per il Palazzo della Libertà. Nel corso di un sopralluogo la polizia locale, i vigili del fuoco e l’ufficio sicurezza della prefettura hanno stabilito che fosse necessario chiudere l’ingresso principale, in attesa dei lavori di messa in sicurezza della facciata.