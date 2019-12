3 DICEMBRE

1 – Brescia, studentessa bergamasca uccisa a 19 anni dalla meningite

Tragedia stamattina a Brescia, dove all’ospedale Civile una giovane studentessa di 19 anni residente a Villongo è morta, stroncata da una meningite. L’Ats ha disposto la profilassi per novanta ragazzi dell’Università di Brescia, dove la giovane studiava. La ragazza ha iniziato a sentirsi male nel pomeriggio di ieri, proprio mentre si trovava in università, ed è stata ricoverata al Civile. Purtroppo però con il passare delle ore, la situazione è precipitata e per la studentessa, matricola della facoltà di Matematica, non c’è stato nulla da fare. La giovane si è spenta questa mattina. Sono state avviate tutte le procedure di profilassi del caso. Il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera esprimono cordoglio e vicinanza a nome della Regione Lombardia alla famiglia della ragazza di 19 anni della provincia di Bergamo deceduta nelle scorse ore all’Ospedale di Brescia per meningite da meningococco. Sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento. «Questa notizia ci riempie di dolore. La giovane era stata ricoverata ieri agli Spedali Civili di Brescia, con sintomi lievi, ma nel corso della serata il quadro clinico si è drammaticamente aggravato», hanno commentato. «Abbiamo attivato attraverso le Ats competenti la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari della “Cattolica” di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi. Non c’è nessun allarme, la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza», ha concluso Gallera.

2 – Atalanta, Arana si sfoga: stanco di stare sempre in panchina

«Non mi trovo a mio agio. Sto bene fisicamente, so che potrei dare molto ma non mi vengono date le opportunità di cui ho bisogno per giocare e mostrare il mio talento». Guilherme Arana si sfoga. Il 22enne esterno brasiliano, arrivato all’Atalanta la scorsa estate in prestito dal Siviglia, finora ha trovato pochissimo spazio: appena 4 presenze per un totale di 75 minuti.

3 – La statua della Madonna di Loreto all’Aeroporto di Bergamo

In occasione dei cento anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori, il Santo Padre, Papa Francesco, ha concesso il Giubileo Lauretano rivolto a tutti i viaggiatori in aereo e che avrà inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per concludersi il 10 dicembre 2020. Durante l’anno giubilare, il cui programma è stato illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa in Vaticano, l’indulgenza plenaria non sarà rivolta ai soli fedeli che varcheranno la Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto, ma potrà essere estesa, secondo le modalità che saranno espresse dalla Santa sede e dalle rispettive diocesi, anche a quanti visiteranno le Cappelle degli aeroporti civili dove una statua raffigurante la Madonna di Loreto seguirà “un viaggio itinerante”. La Delegazione Pontificia ha individuato l’Aeroporto di Bergamo tra gli scali destinati a ospitare la Madonna di Loreto, dal 2 al 23 giugno 2020. «L’annuncio del Giubileo Lauretano, nel centenario della proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti, ci rende entusiasti e coinvolti nell’apprendere che la cappella dell’Aeroporto di Bergamo accoglierà la Statua pellegrina – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo – È un evento di grande portata, che cade nell’anno in cui Sacbo celebra il suo cinquantesimo anniversario di fondazione. Ancora una volta l’aeroporto, nello svolgimento della sua funzione di infrastruttura per la mobilità delle persone, diventa momento di condivisione di essenziali valori rappresentativi della comunità e del territorio».

4 – Sardine in piazza anche a Bergamo. Manifestazione venerdì 13 dicembre

Niente sciopero del venerdì. Le Sardine manifestano in piazza anche a Bergamo, ma lo fanno la sera alle 19.30, in Piazza Matteotti, venerdì 13 dicembre. Sul gruppo creato su Facebook si contano oltre 10mila iscritti, mentre per l’evento, al momento (ma cresceranno notevolmente, si presume), risultano 190 partecipanti e 411 persone interessate.

5 – Carrara, una visita guidata tutto da toccare (tattile)

Una mascherina oscurante, un po’ di fiducia e tanta curiosità sono gli ingredienti da portare con sé per conoscere le sculture della Carrara in un modo mai provato: con le proprie mani, grazie al racconto e alla guida di sei persone cieche. Si tratta del progetto sperimentale «Valori tattili» che mira all’inclusione del pubblico non vedente: durante otto appuntamenti, uno al mese fino a giugno, queste guide d’eccezione accompagneranno i visitatori nell’ammirare con il tatto sei sculture dell’ Accademia Carrara Bergamo, selezionate tra quelle della Collezione Zeri.

6 – Due arresti per frode fiscale, coinvolte società nella Bergamasca

Le Fiamme Gialle, nel corso di una investigazione delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza a contrasto dei reati societari e fallimentari ai danni di una società vicentina operante nel settore del riciclo di rifiuti solidi e biomasse, hanno individuato un sistema di frode fiscale realizzato attraverso l’emissione, negli anni d’imposta dal 2015 al 2019, di numerose fatture per operazioni economiche inesistenti da parte delle suddette imprese milanesi, qualificate come “cartiere”, nei confronti di 10 società operanti nelle province di Bergamo, Milano, Pavia e Vicenza nei settori delle pulizie generali di edifici, agenzia di recupero crediti, recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse, altri lavori di costruzione ed installazione e rimozione di elementi di amianto per l’edilizia, relative a prestazioni di consulenza mai effettuate per l’importo complessivo di oltre 990mila euro. All’esito del nuovo filone di indagini svolte, in capo ai due amministratori “di fatto” delle “cartiere”, G.R., quarantatreenne, e Q.M., sessantanovenne, entrambi residenti in provincia di Pavia, è stato quantificato un illecito provento derivante dal reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per l’importo di oltre 174mila euro. La ricostruzione investigativa effettuata dai finanzieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, è stata valutata pienamente attendibile dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, condividendo la prospettazione accusatoria, ha dunque emesso un Decreto di sequestro preventivo per l’importo sopra indicato, provvedimento magistratuale che è stato eseguito sottoponendo a vincolo liquidità presenti su un conto corrente bancario e prodotti assicurativi, nonché la quota di un immobile ubicato in provincia di Pavia, di proprietà di uno degli indagati.

7 – La rotatoria tra le vie Carnovali e Autostrada costerà 600mila euro

Il Comune di Bergamo pensa a una rotatoria al posto del semaforo per aumentare la sicurezza all’incrocio tra via Carnovali e via Autostrada, alle porte della città. Nel 2020 è prevista la progettazione dell’opera con un investimento da 600mila euro.

8 – Addio Alberto Cereda, papà di due figlie si è spento a 51 anni

Si è spento a soli 51 anni, lasciando due giovanissime figlie Alberto Cereda, operaio caravaggino portato via da un malore improvviso che ha lasciato senza parole la sua famiglia. Tante le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta partecipando, strette attorno alla famiglia molto conosciuta e stimata in paese, alle esequie che si sono tenute martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Caravaggio. La salute di Alberto secondo i suoi parenti era buona e non aveva avuto problemi a livello fisico. Nulla che potesse far presagire la tragedia: un infarto fulminante ha colpito Alberto mentre si trovava a casa da solo e per lui non c’è stato niente da fare.

2 DICEMBRE

1 – Donna aggredita per un parcheggio. Angela: «Ho rischiato di morire»

Poteva sfociare in una tragedia l’aggressione avvenuta a Ghisalba nella mattina di venerdì. La vittima è Angela Luparello, parrucchiera e titolare del negozio “Center Woman” di via Locatelli, picchiata e percossa per un parcheggio. L’episodio è stato il culmine di una serie di atti vandalici iniziati un mese fa ai danni dell’auto della parrucchiera. «Circa un mese fa ho iniziato a trovare gli pneumatici della mia auto tagliati nel parcheggio pubblico – ha detto Angela – Ho chiesto allora ai condomini del cortile dove si affaccia il retro del mio negozio, se potessi parcheggiarla all’interno. Tutti mi hanno dato il consenso, tranne una donna che appoggiava la propria bici all’auto sia all’inferriata della porta d’emergenza del negozio, oltre che minacciarmi verbalmente». Giovedì l’ennesima ruota dell’auto tagliata. «Venerdì mattina ho visto passare la donna e l’ho chiamata per cercare di chiarire la situazione – ha proseguito – Lei si è avvicinata e ha iniziato a picchiarmi con le mani, con le unghie e con i denti. Mi ha preso per i capelli e trascinata per il cortile, vedevo nei suoi occhi una rabbia e una forza incredibile. Ho gridato aiuto e chiamato mia sorella Loredana, ma poi il ricordo è offuscato. Se non ci fosse stata lei, sarei morta». Intera intervista su RomanoWeek in edicola venerdì 6 dicembre

2 – Donizetti Opera, più di 10mila presenze (aumento del 21 per cento)

Il 2019 del festival Donizetti Opera – organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti e dal Comune di Bergamo con la direzione artistica di Francesco Micheli e quella musicale di Riccardo Frizza – si chiude con un nuovo record di presenze, una crescita dei paesi di provenienza del pubblico straniero e del numero di giornalisti accreditati. Si supera la soglia delle diecimila presenze – per la precisione 10.293 presenze contro le 8.491 dello scorso anno – corrispondenti a un +21% l’aumento del pubblico totale rispetto al 2018. Gli stranieri, calcolati su un campione di circa 2.200 spettatori esclusi gli abbonati, sono stati il 53%, dato pressoché stabile rispetto al 2018. Trentatré sono i paesi di provenienza del pubblico, molti dei quali collegati grazie alle tratte attive sull’aeroporto di Milano Bergamo gestito da Sacbo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna Grecia, Olanda, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, cui si aggiungono alcuni Paesi più lontani come l’Australia, Brasile e Thailandia (per la prima volta), e i crescenti Giappone, Israele e Stati Uniti.

3 – Brebemi dona un ufficio mobile attrezzato per la Polizia Stradale

È stato consegnato oggi, da parte della società A35 Brebemi, il nuovo furgone ad uso ufficio mobile alla Polizia Stradale. La breve cerimonia è avvenuta alla presenza di Francesco Bettoni, presidente di Brebemi e di Barbara Barra della Polizia di Stato.

4 – Consumo di stupefacenti nei parchi. La polizia controlla 15 giovanissimi

Continuano i controlli della sezione Antidroga della Questura di Bergamo per prevenire e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Sabato 30 novembre la Polizia di Stato è intervenuta ad Almenno San Salvatore dopo le segnalazioni dei residenti della zona di attività di consumo di hashish e marijuana tra gli adolescenti del posto in alcuni parchi pubblici del paese. Il consumo avveniva soprattutto nei fine settimana. L’attività di controllo ha confermato quanto segnalato: all’interno di due diversi giardini pubblici, uno dei quali non distante da un istituto scolastico, sono stati identificati e controllati circa 15 giovani, molti dei quali ancora minorenni. Due ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente: un giovane del 2001 veniva trovato in possesso di 3 grammi di hashish, mentre un minorenne del 2002 veniva trovato in possesso di 4,3 grammi di marijuana e 2,4 grammi di hashish. Per tali ragioni, i due sono venivano condotti in Questura e sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, che disciplina l’uso personale di sostanza stupefacente.

5 – Rocca, verranno consolidate le fondamenta della terrazza

Primo passo verso la riapertura della terrazza panoramica della Rocca di Città Alta, sopra il colle di Sant’Eufemia, che è transennata dal 2012, da quando i tecnici del Comune di Bergamo decisero di posizionare una rete metallica per impedire l’ingresso a cittadini e turisti a causa di danni strutturali che ne rendevano pericoloso l’accesso. L’unica soluzione è consolidare direttamente le fondamenta, lavori per cui negli ultimi mesi è stato predisposto il bando da 156 mila euro e ora assegnato.

6 – Serio, la sponda crolla e si porta via la pista pedonale

La sponda del fiume Serio a Ghisalba è a rischio frana. A causa delle intense piogge è già crollata parte della pista pedonale che costeggiava il fiume lungo l’alveo sinistro. A mettere in sicurezza l’area è stata la Protezione civile che si è trovata di fronte al reale stato di fatto dell’area, durante l’esercitazione in scenario di esondazione del fiume.

7 – Gewiss investe in tecnologie intelligenti

Venerdì 29 novembre si è tenuta la tradizionale giornata aziendale Gewiss, che rappresenta un momento di partecipazione e d’incontro per festeggiare i premiati, ricordare i valori aziendali e scambiarsi gli auguri. L’evento, che si è svolto presso la sede di Cenate Sotto e si è concluso con una cena conviviale, ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Durante la serata sono stati premiati i collaboratori che, dimostrando senso di fedeltà e di condivisione ai valori aziendali, hanno maturato un’anzianità aziendale di 15 anni, 25 anni e 35 anni. Come hanno spiegato nei loro interventi Fabio Bosatelli e Luca Bosatelli, Vice Presidenti e Ceo di Gewiss, «quello che stiamo vivendo è un periodo di grandi novità e cambiamenti. Stiamo dando forma alla nostra idea di innovazione attraverso investimenti in tecnologie intelligenti e nuovi ambiziosi progetti. La partecipazione di tutti i collaboratori rappresenta da sempre il punto di forza nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Uno dei segreti del nostro successo sta nell’aver mantenuto invariati, nel tempo, il dinamismo, l’affiatamento e il coraggio che ci hanno caratterizzati fin dalle origini. Queste sono le qualità che vogliamo celebrare oggi e che ci permetteranno di raggiungere gli ambiziosi traguardi dei prossimi anni». «Lo sviluppo futuro dell’azienda”, ha spiegato Paolo Cervini, Ceo di Gewiss, «si fonda sull’idea che le competenze e il know-how maturati in 50 anni di storia vengano valorizzati per dare vita a nuove soluzioni applicative sicure, affidabili e capaci di integrarsi con le più avanzate tecnologie digitali per migliorare la qualità della vita di tutti, in ogni luogo e nel rispetto delle risorse ambientali. Un percorso che richiederà il coinvolgimento, l’entusiasmo e la partecipazione attiva di tutta la squadra Gewiss».

8 – Due colpi in villa a Pontirolo, rubati oro, fucili da caccia e una pistola

Colpi in villa, sventrata col flessibile la cassaforte e portato via a braccia un armadio blindato con dentro dieci fucili da caccia e una pistola. Vittime due famiglie residenti in via Redaelli e via Piemonte, a Pontirolo. I ladri sono arrivati in pieno giorno e hanno parto le casseforti col flessibile. In una delle due case hanno anche portato via la fuciliera dove ero tenuti dieci fucili da caccia e una pistola.