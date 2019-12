24 DICEMBRE

1 – Imprenditore romanese dona il 49% delle azioni milionarie ai dipendenti

La sua azienda taglia il traguardo del mezzo secolo di storia e il titolare lo celebra regalando metà della propria società ai sei dipendenti. Succede alla “Simmy” di Romano, dove nei giorni scorsi Giorgio Bona è finito sotto i riflettori per un gesto di grande altruismo, che è al tempo stesso un esempio plastico di amore per il lavoro e la comunità. “Simmy” è un’azienda d’eccellenza di Romano che fattura 8,5 milioni di euro all’anno, si occupa di confezionamento di capi d’abbigliamento per conto terzi e da alcuni anni anche di progettazione e produzione di abiti per l’alta moda, esportando in mezzo mondo. Nei giorni scorsi, in occasione della festa per il cinquantesimo, il titolare Giorgio Bona ha deciso di festeggiare proprio come suo padre aveva fatto con lui, cinque decenni prima. Ha donato a sei dipendenti il 49 percento delle azioni dell’azienda, per un valore a sei zeri. «Donerò anche le altre», annuncia. Questo deve aver pensato: assicurare un futuro al suo mondo, la sua azienda, che da 50 anni esporta in tutto il mondo la sapienza del made in Italy in campo tessile, è più importante di essere “soltanto” ricco.

2 – Maradona plaude al Papu per la benemerenza civica

Tra i tanti complimenti ricevuti dal Papu per la benemerenza civica del Comune di Bergamo spiccano quelli di Diego Armando Maradona. L’argentino ha commentato il post pubblicato dal capitano dell’Atalanta sul proprio profilo Instagram.

3 – Papa Giovanni: Andrea si risveglia dopo 23 giorni di coma

Miracolo di Natale all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Dopo 23 giorni Andrea Grilli, 36 anni, è uscito dal coma. L’atleta dei Falchi di Lecco era precipitato per 60 metri in un canalone sul versante bergamasco del Resegone.

4 – Cambio di gestione alla Pizzeria 900. Subentra la Trattoria Caprese di Strati

Ieri, lunedì 23 dicembre, ultima giornata di apertura per la Pizzeria 900 aperta da Claudio Mansi nel 1982 davanti ai vecchi Ospedali Riuniti. A febbraio riaprirà col nome di 900 Strati: nella gestione subentra infatti Adriano Strati della Trattoria Caprese di via Piccinini, vicino alla Rotonda dei Mille.

5 – Rapina negozio con una pistola giocattolo, arrestato 34enne

È stato arrestato in flagranza di reato per rapina il 34enne, residente a Breno (Brescia), che ieri mattina ha fatto irruzione in un negozio di alimentari di Ghisalba, rapinando le poche decine di euro contenute nella cassa. C.T, questo il nome dell’arrestato, si era dileguato verso Cologno, ma proprio lì grazie alle informazioni dettagliate fornite dalla commessa rapinata, i carabinieri sono riusciti a identificare e fermare l’uomo, che si trova ora in carcere. Si trovava a Cologno, in un’area notoriamente frequentata da spacciatori di stupefacenti. Era insieme alla propria compagna, in attesa di rifornirsi di stupefacente. Alla vista della pattuglia dei carabinieri ha cercato di fuggire in direzione del Serio, ma è stato raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione con i carabinieri. Aveva ancora con sé, in auto, due revoler giocattolo, prive del tappo rosso. L’uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere. La compagna 42enne R.N invece è stata denunciata a piede libero. Secondo i carabinieri potrebbe essere il responsabile di diverse altre rapine del genere avvenute nella zona in queste settimane.

6 – Biblioteca Tiraboschi, iniziato l’intervento del Comune di Bergamo

La Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi è al centro di una serie di interventi di sistemazione. Nei mesi scorsi si è distaccato materiale dalle facciate e la zona è stata transennata. Ora è iniziato l’intervento del Comune di Bergamo, ma è in arrivo anche una sala polifunzionale da oltre un milione negli spazi del porticato ora dismesso.

7 – Ztl di Natale, 650mila visitatori in centro

Non sarà solo l’effetto della ruota panoramica, certo. Ma ha sicuramente aiutato. I weekend natalizi hanno portato in centro migliaia di persone. Si può anche calcolare la cifra esatta, come scrive oggi L’Eco di Bergamo: 650mila distribuite nei cinque weekend dall’accensione delle luminarie, l’ultima settimana di novembre, a domenica. Un dato ricavato dal monitoraggio costante degli occhi elettronici installati nel 2014 dal Distretto urbano del commercio.

8 – Piscine di Cologno: in arrivo il bando per la gestione degli impianti

Approvato il bando per l’affidamento del centro natatorio colognese. Ma per le minoranze si è buttato via solo del tempo. Secondo la Lega si è “ripercorsa la strada avviata dalla precedente Amministrazione”, mentre l’ex sindaco Claudio Sesani consiglia alla Giunta Drago di pianificare una buona strategia di marketing per attrarre potenziali operatori. Il nuovo bando per la gestione delle piscine prevede una concessione ad un operatore privato. La strada percorsa è quella della “finanza di progetto” e cioè un partneraiato tra pubblico e provato con concessione mediante gara ad evidenza pubblica. Impossibile infatti la gestione diretta da parte del Comune a causa della mancanza di fondi. Questa forma di affidamento però porterà dei vantaggi alla comunità. In primis chi si occuperà dell’impianto sportivo si farà carico dei costi per l’ultimazione del centro natatorio e la sua riqualificazione. Ma non solo: oltre ai rischi di costruzione, il futuro gestore si sobbarcherà i rischi di mercato. Il Comune in cambio non darà alcun contributo pubblico, chiedendo invece un canone d’affitto.

23 DICEMBRE

1 – Sepsi da meningococco, terzo caso. Batterio “particolarmente aggressivo”

Un nuovo caso di sepsi da meningococco C è stato scoperto a Villongo: è il terzo in pochi giorni. La vittima, un 36enne del paese, è ricoverato in ospedale a Brescia, in prognosi riservata. Interviene la Regione: “Batterio particolarmente aggressivo”. Nelle scorse settimane era morta una ragazza di 19 anni, Veronica Cadei .

2 – Sciopero per la vertenza Conad-Auchan, in centinaia sotto Palazzo Lombardia

Diverse centinaia di lavoratori sotto palazzo Lombardia a Milano nel giorno dello sciopero Auchan. «È stata alta la partecipazione dei lavoratori e buona l’adesione allo sciopero – dichiarano i segretari generali di Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs di Bergamo -. Numerosi dipendenti del gruppo francese, in attesa di conoscere il proprio futuro nella vicenda dell’acquisto da parte di Conad, hanno manifestato la propria preoccupazione». Una delegazione sindacale è stata ricevuta dall’assessore Rizzoli, che ha espresso la vicinanza dell’ente a tutti i lavoratori, e ha preannunciato che Regione Lombardia convocherà Conad per avere le rassicurazioni necessarie sul fronte occupazionale. «Da parte nostra – sottolineano Mario Colleoni, Alberto Citerio e Maurizio Regazzoni – terremo alta l’attenzione per evitare che l’operazione non tenga conto delle nostre richieste e delle aspettative dei lavoratori. Le parole dell’AD di Conad non riescono a tranquillizzare. Speriamo che non siano preludio a una mera operazione immobiliare e finanziaria, ma comprenda la piena occupazione dei dipendenti Auchan».

3 – Il Comune pianterà 1400 alberi lungo le strade e nei parchi

Il Comune di Bergamo si appresta alla piantumazione, nel 2020, di ben 1425 alberi in città. Si tratta di un intervento di grande importanza, che vedrà l’Amministrazione scegliere con attenzione gli spazi dove aggiungere alberi a Bergamo: completare filari verdi lungo i viali urbani, ampliare la dotazione botanica nei parchi, realizzare delle “barriere” verdi lungo le circonvallazioni, sono solo alcune delle soluzioni che sono state pensate dall’Assessorato al verde pubblico della città. Alberi di una certa dimensione: tutte le piante che saranno messe a dimora avranno infatti una circonferenza tra i 18 e i 20 cm, per un valore dell’intervento di 350mila euro.

4 – Bergamo, Dia sequestra 10 immobili agli eredi di un pluripregiudicato

La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Brescia ha eseguito un decreto di confisca nei confronti degli eredi del pluripregiudicato Antonio Monaco, originario della provincia di Cosenza ma da anni residente a Ponteranica, deceduto nel maggio 2017. La confisca riguarda dieci immobili, fra cui un villino nel comune di Ponteranica, due appartamenti a Trescore Balneario (Bergamo) e due nella città di Bergamo, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro. Il provvedimento scaturisce da indagini svolte dalla Dia e coordinate dalla Dda bresciana, «che acclararono la sua pericolosità sociale, derivata dall’elevato numero di condanne riportate fin dagli anni ’70 per i reati di associazione a delinquere finalizza alla commissione di reati tributari, truffa e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la netta sproporzione tra i redditi dichiarati (anche dal suo nucleo familiare) rispetto al patrimonio accumulato negli anni, ritenuto il frutto delle attività delittuose commesse, occultato, in taluni casi, all’estero e poi fatto rientrare in Italia».

5 – Trova letterina di Natale per terra e avvera i desideri del bimbo

Un ragazzo di Bergamo, accortosi di una letterina di Natale sul ciglio della strada legata a un palloncino ormai scoppiato, ha voluto realizzare i desideri del bambino che l’aveva lasciata andare dalla sua mano a 70 chilometri di distanza, a Villa Cortese in provincia di Milano, improvvisandosi Babbo Natale. Armato di pazienza, ha rintracciato la famiglia e organizzato un appuntamento per portare in dono il pensiero al piccolo.

6 – Ospedale di Treviglio, continui furti: il personale è esasperato

Furti e razzie ai danni dei pazienti dell’ospedale di Treviglio. Una situazione arcinota, su cui da anni si accendono puntualmente i riflettori, ma che nell’ultimo periodo sembra essersi aggravata. Tanto che il personale è giunto all’esaperazione e chiede un intervento deciso.

7 – Tre ventenni feriti sulla Rivoltana, aggressione a Treviglio

Brutto incidente ieri sera, poco prima delle 20, sulla Rivoltana a Caravaggio. Tre ventenni sono rimasti feriti in un sinistro che ha visto coinvolte due auto, all’altezza dell’incrocio che porta nella zona produttiva della città.

8 – Stracciatella, nascono le “Gelaterie Scelte” selezionate in tutta Italia

La Stracciatella il gelato di Bergamo saluta il 2019 con una preziosa novità che va ulteriormente ad arricchire il percorso di valorizzazione lanciato nel 2017. Nascono infatti le “Gelaterie Scelte”, eccellenze del territorio nazionale Italiano – ma non solo – garanti di una qualità alimentare superiore e portavoce riconosciute e riconoscibili di una cultura artigianale autentica, tipica della tradizione gelatiera italiana. Le Gelaterie Scelte saranno da oggi, insieme alle gelaterie aderenti di Bergamo e Provincia, le principali e indiscusse ambasciatrici del progetto e del brand. L’obiettivo del progetto, promosso da Ascom Bergamo e Gelatieri Bergamaschi, con il sostegno di Cciaa Bergamo e il patrocinio del Comune di Bergamo, oltre al supporto delle aziende bergamasche del mondo del gelato Astori Group, Frigogelo, Ostificio Prealpino, Puntogel e Lactis, e di un marchio di assoluto prestigio come Lindt, si conferma ancora una volta quello di diffondere storia, valori e finalità di una delle eccellenze made in Italy riconosciute e universalmente apprezzate. Eccellenza che deve a Bergamo un contributo speciale: l’invenzione del gusto stracciatella nel 1961, ad opera di Enrico Panattoni della gelateria La Marianna, che da qualche tempo è diventato ufficialmente marchio del territorio, depositato e legato ad un disciplinare per la sua produzione autentica e originale.