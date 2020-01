7 GENNAIO

1 – Parchi storici, c’è l’investimento di 400mila euro per migliorarli

Continua l’impegno del Comune di Bergamo per la valorizzazione dei giardini storici della città: un piano già avviato nell’Amministrazione precedente e che trova concreta prosecuzione anche nel 2020 con un progetto approvato a fine 2019 dalla Giunta comunale del valore di 400mila euro. Palazzo Frizzoni interverrà su quattro aree verdi storiche, il parco delle Rimembranze alla Rocca, i parchi Caprotti e Marenzi in centro il giardino Baertsch a Redona. I lavori previsti al Parco delle Rimembranze vogliono migliorare dal punto di vista estetico, paesaggistico, funzionale e dell’accessibilità l’ingresso al parco delle Rimembranze da via alla Rocca. L’intervento (necessario per permettere l’accessibilità alle carrozzine e ai passeggini, nonché ai mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco) prevede soprattutto la sostituzione del falso scalone esistente con una rampa carrabile, simile sia per quello che riguarda la materia utilizzata che per pendenza intervento. Il Comune lavorerà anche per consentire l’interramento delle linee aeree Enel e Telecom che attraversano via alla Rocca e il Parco delle Rimembranze, fino a raggiungere le pareti del Museo delle Storie di Bergamo, all’interno del Parco della Rocca. Sarà poi predisposta una linea per realizzare il futuro impianto d’illuminazione pubblica lungo l’asse principale del parco delle Rimembranze, che conduce allo scalone d’accesso da via san Lorenzo, in vista della futura apertura al pubblico. Infine si procederà alla manutenzione del giardino e dei vialetti. Al parco Caprotti, invece, i lavori prevedono la pulizia e la messa in sicurezza della grotta storica nei pressi del laghetto. Si prevede l’implementazione degli arredi, in linea con quelli esistenti e installati da un paio di anni, nonché la manutenzione straordinaria dei vialetti, addolcendone la pendenza e cambiando il verso di deflusso delle acque, in prossimità degli accessi da via Tasso e da via Verdi, senza cambiarne l’estetica. Sarà riqualificata la barriera del laghetto, valutata la stabilità degli alberi (ricontrollo periodico), eseguita la manutenzione del giardino e dei vialetti. Al Parco Marenzi si dovrà innanzitutto risolvere la perdita d’acqua riscontrata recentemente, andando a ripulire le sponde in ceppo del laghetto e il fondo, così da mettere in evidenza le parti crollate e da ricucire, eliminando le fratture, e sigillando le sponde. Nell’appalto dei lavori è previsto il rifacimento interno dei bagni e la revisione della linea d’adduzione di acqua potabile, andando alla ricerca di eventuali altre perdite. I lavori al Giardino Baertsch prevedono infine la riqualificazione generale dei percorsi e la manutenzione generale degli arredi, delle alberature (sono previste potature e nuove messe a dimora). Al fine di rendere fruibile il parco al maggior numero di utenti, verrà rivista la posizione dell’area cani, allontanandola dal confine con il condominio. Sarà quindi possibile prevedere nuove messe a dimora di alberi e piante lungo il perimetro del giardino, in grado di mascherare armadietti e muri in cemento armato, così come, in futuro, la vista della Circonvallazione. I lavori prevedono la realizzazione di uno scarico per la fontanella, così da poterla rimettere in funzione. Infine si lavorerà per predisporre linee e sottoservizi per un futuro impianto d’illuminazione pubblica.

2 – Armato di pistola rapina la farmacia a Fara d’Adda

Armato di pistola rapina la farmacia e poi fugge. Paura questa sera a Fara d’Adda, dove un bandito ha assaltato la farmacia di via Longobardica, in centro al paese. Stando alle prime informazioni, il bandito sarebbe entrato in azione poco prima delle 18. Dopo aver minacciato il personale si è fatto consegnare l’incasso della giornata e poi è fuggito, con il favore della nebbia. Sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno sentito i testimoni e stanno ora cercando di risalire al rapinatore.

3 – Bergamo, un infortunio mortale in meno sul lavoro

Aumentano gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia. La provincia di Bergamo va invece controcorrente nel 2019: sono state 18 le vittime(10 nel 2018) e 12.872 (12.992 nel 2018) le denunce di infortunio. A fornire un quadro dettagliato di una situazione che lo scorso anno ha preso i contorni dell’emergenza è la Cisl Lombardia che ha analizzato i dati dell’Inail.

4 – Malore sul volo per le Seychelles. Gravissima 46enne di Mapello

Malore sul volo per le Seychelles: gravissima 46enne originaria di Sotto il Monte, ma da tempo residente a Mapello. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi e la donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni a Mahé, ovvero la principale isola dell‘arcipelago dell’oceano Indiano, al largo dell’Africa orientale. Ancora da chiarire l’origine del grave malore che ha colpito la donna, classe 1973, che lo scorso 28 dicembre era partita con un gruppo di amici per celebrare nel paradiso delle Seychelles il Capodanno. Sembra però esclusa la possibilità che la donna sia stata colpita dalla meningite che sta seminando il panico nella Bergamasca. Secondo alcune testimonianze sembra che la 46enne stesse male già prima di salire a bordo dell’aereo. Un malessere che però la donna non aveva evidentemente ritenuto tanto grave da spingerla a rinunciare alla vacanza. Il suo volo ha effettuato un primo scalo in Dubai. Già lì la donna sarebbe stata soccorsa ma avrebbe rifiutato un ricovero in una struttura locale. Quindi un nuovo decollo verso l’oceano Indiano. Viste le sue condizioni però, appena il volo è atterrato, la donna è stata trasferita in condizioni estremamente gravi nell’ospedale della capitale Victoria dove si trova tutt’ora ricoverata ed è stata raggiunta dal fratello.

5 – Lotteria Italia, a Verdello vinto un premio da 20mila euro

È stato venduto a Verdello l’unico biglietto della Lotteria Italia risultato vincente nella Bergamasca. Al fortunato giocatore sono è andato uno dei premi di terza categoria da 20mila euro.

6 – Revocate le limitazione al traffico per smog a Bergamo

Revocate le limitazioni al traffico adottate nelle province di Pavia, Bergamo e Monza: da oggi i veicoli diesel Euro 4 possono tornare a circolare. Lo stop era in vigore da venerdì 3 gennaio.

7 – Multe in città, Bergamo in cima alla classifica

I consiglieri comunali di Bergamo Alberto Ribolla a Alessandro Carrara (Lega) hanno espresso la propria preoccupazione per la situazione multe della città. I dati sono stati pubblicati dal Ministero dell’Interno e si riferiscono al 2018. «Dispiace tornare periodicamente sull’argomento multe – hanno scritto in un comunicato – ma ogni volta che vengono resi noti nuovi elementi sulla questione c’è da preoccuparsi sempre di più. Come confermano anche i recenti dati pubblicati dalle varie testate locali e nazionali, Bergamo è in cima alla classifica delle contravvenzioni staccate ogni anno, toccando la cifra record di 13,5 milioni l’anno». «Dato che, da una parte stupisce e dall’altra preoccupa, è quello legato alla riscossione delle multe – hanno proseguito i consiglieri – Infatti, nella nostra città, vengono riscossi proventi derivanti dalle contravvenzioni per circa 6,6 milioni di euro l’anno. Meno della metà rispetto al preventivato. Quindi non solo Bergamo risulta di gran lunga la città più multata rispetto alle altre città con grandezza e numero di abitanti simili alla nostra ma ha anche un pessimo rendimento per quanto riguarda il rapporto multe staccate ed incasso correlato». «Siamo favorevoli all’assoluto rispetto delle regole – hanno concluso i consiglieri – ma come abbiamo sottolineato più volte, il rispetto è un conto, l’accanimento verso i cittadini è un altro. La Giunta Gori ancora una volta si è distinta nel non essere brillante sulle questioni importanti».

8 – Seriate: approvato il bilancio di previsione 2020-2022

Approvato nel Consiglio comunale di Seriate del 16 dicembre scorso il bilancio di previsione 2020-2022. Nonostante le ristrettezze economiche, non saranno applicati aumenti nelle tasse: addizionale Irpef e aliquote Imu invariate e servizi garantiti. «Seriate si conferma tra le prime amministrazioni in grado di approvare il bilancio previsionale e il relativo Documento Unico di Programmazione entro la fine dell’anno – dichiara soddisfatto l’assessore al Bilancio, Giampaolo Volpi -. La previsione delle entrate e delle spese è sinonimo di un Comune efficiente e virtuoso che permette di garantire il corretto funzionamento dell’ente, assicurando la sostenibilità dell’erogazione dei servizi al cittadino».

6 GENNAIO

1 – L’ultimo addio a Marzia Colosio morta di meningite a Predore

Tantissime persone hanno partecipato stamattina a Predore al funerale di Marzia Colosio, 48 anni, morta per meningite. Oltre ai cittadini di Predore e di Tavernola, paese natale della donna, anche tutti i colleghi di lavoro. «Sapevi alleggerire le ore più pesanti con la tua allegria», hanno detto i colleghi.

2 – Errori nel calendario 2020 patrocinato da Comune e Provincia

Errore nel calendario 2020 patrocinato da Comune e Provincia, in distribuzione gratuita negli uffici del Comune. L’avvocato Marco Saita: sul proprio profilo Facebook ha postato la foto del prossimo mese di marzo, con la prima di Quaresima e inaspettati “martedì grasso” di giovedì e “venerdì delle ceneri”.

3 – Sherine Mazzulli di Arcene è testimonial di Unicef Italia

Sherine Mazzulli ha otto anni ed abita ad Arcene. In occasione della giornata del 20 novembre che celebra la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata protagonista del video di Unicef Italia. Sherine è già stata volto di diversi spot pubblicitari e di comparse in alcuni film. «A me piace fare gli spot – ha detto – per il video dell’Unicef però ho fatto fatica a imparare le frasi perché erano difficili».

4 – A Credaro coppia intossicata dal monossido di carbonio

Coppia intossicata dal monossido di carbonio nella notte. È arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale di Iseo con forti mal di testa e nausea, secondo i medici dovuti alle esalazioni. La coppia, insomma, presentava sintomi che non hanno lasciato dubbi e così sono stati visitati anche i tre figli maschi di 5, 8 e 12 anni. Per fortuna per loro nessun allarme, anche se per precauzione i sanitari del 118 li hanno trasferiti al Civile di Brescia in osservazione.

5 – La pubblicità natalizia di Esselunga registrata tra le abitazioni di Crespi

Nell’ultimo spot di Esselunga, tra pupazzi di neve, luci natalizie e commessi al lavoro, si riconoscono anche le case di Crespi d’Adda. È stata infatti registrata nel paesino della Bergamasca la pubblicità del colosso lombardo della distribuzione.