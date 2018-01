30 GENNAIO

1 – Spaccano la vetrina, poi panini e grappa | Fuggono con un prosciutto nel sacco

Su Facebook il mitico Mauri, cioè Maurizio Morea, barista noto tra i nottambuli bergamaschi per esser stato dietro al bancone di un locale storico come il Caribe, ha scherzato con post del tipo: «Se qualcuno vede in giro un prosciutto, è mio». Infatti nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio i ladri hanno sfondato la vetrina del suo nuovo locale, il Binario 12 in via Mai, con un tombino e hanno mangiato e bevuto tre bottiglie di superalcolici. Poi hanno preso un sacco dell’immondizia e ci hanno messo altri generi alimentari da «asporto». tra cui pacchetti di casoncelli, hamburger e, appunto, un prosciutto crudo intero. Uscendo, alticci, si sono tagliati con le schegge di vetro della finestra.

2 – L’Eudimorphodon diventa il logo del museo di scienze naturali

Il Museo Caffi si rinnova: un nuovo ingresso, più luminoso e visibile su piazza Cittadella, nuovi spazi per la biglietteria e il bookshop, una nuova immagine, grazie al nuovo logo di quello che è uno dei luoghi più visitati del panorama culturale della città di Bergamo. L’inaugurazione del nuovo ingresso, realizzato a partire da ottobre e finanziato dall’Associazione Amici del Museo, è stata di fatto il primo appuntamento che si prevede straordinario per il museo Caffi: si tratta infatti dell’anno del centenario del museo, anno che l’Amministrazione comunale intende festeggiare con una serie di iniziative che culmineranno nella grande mostra sui dinosauri «Noi abbiamo cento anni, loro molti di più», in calendario i primi di marzo. Il progetto è stato realizzato dagli architetti Marcella Datei e Valentina Nani: la soluzione proposta ha previsto un nuovo ingresso adiacente la porta che collega piazza Cittadella con piazza Mascheroni e quindi sposta per la prima volta l’entrata al museo sulla piazza. Sono stati recuperati tre spazi, per un totale di circa 100mq, che in precedenza erano utilizzati come deposito di materiali: in questo modo si sono create le condizioni per nuovi ambienti che possano fungere da accoglienza, biglietteria e informazione per tutti i visitatori prima di avviare la visita vera a propria. Sin dalla sua apertura, infatti, il Caffi ha sempre avuto l’ingresso al primo piano, dopo la salita dell’ampio scalone, senza alcuno spazio adibito a biglietteria o accoglienza. L’intervento consente ora di aprire nuove finestre sulla piazza: saranno infatti realizzate delle aperture su piazza Cittadella nelle quali sono state realizzate delle vetrate che consentiranno di guardare all’interno del museo, in modo da conoscere le sue attività anche nelle ore di chiusura. In occasione dei 100 anni del Museo di Scienze Naturali è stato rinnovato anche il logo del Museo, considerato ormai superato. Il nuovo logo è un evidente richiamo all’unicità dei reperti conservati in museo: spicca infatti la stilizzazione dell’Eudimorphodon ranzii, pterosauro di epoca triassica, tra i più antichi rettili volanti rinvenuti al mondo e conservato nelle sale di Piazza Cittadella.

3 – Strastezzano, 3.800 persone e 8mila euro in solidarietà

Grande successo per la quinta edizione della Strastezzano: domenica 28 gennaio, alla partenza nel parcheggio del centro commerciale Le Due Torri, si sono presentate 3.800 persone. Il 20 per cento in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La manifestazione, che coniuga sport e solidarietà, ha ormai raggiunto un’importanza regionale. Tra gli iscritti infatti, molti provenivano dalle province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Brescia. Tantissimi i bergamaschi e soprattutto i cittadini di Stezzano. Raccolti ben 8mila euro che andranno a sostenere le associazioni del territorio.

4 – Ostriche nocive al ristorante stellato, la colpa è dell’allevamento francese

L’Ats ha decretato che quelle ostriche capaci di provocare gastroenterite erano contaminate nell’allevamento. Allevamento di quelli importanti, in Bretagna, apprezzato dai buongustai di tutto il mondo. Ne esce pulita, quindi, la stella Michelin del ristorante San Martino di Treviglio dove, dopo una cena prenatalizia, venti persone si erano sentite male a dicembre. «Sapevamo di aver sempre lavorato al meglio — spiega Paolo Colleoni, della famiglia che ha fondato il San Martino e lo gestisce, al Corriere della Sera Bergamo —, ora possiamo ribadirlo carte alla mano. Siamo stati buttati in pasto all’opinione pubblica ma il nostro ristorante è stato vittima della situazione».

5 – Incendi dolosi al ponte del Costone, condannato il piromane

L’incapacità d’intendere e di volere è stata esclusa. I giudici hanno emesso la sentenza: il 73 enne, presunto piromane del ponte del Costone, non sarebbe affetto da patologie psichiatriche pregresse. Niente problemi mentali, in relazione ai ripetuti incendi appicati in Val Seriana, zona Ponte del Costone, quindi alla fine è arrivata la condanna: 3 anni e 10 mesi per incendio boschivo doloso.

6 – Macchina incendiata a Ghisalba, la carcassa è ancora lì

Macchina incendiata, la carcassa è ancora lì, in paese a Ghisalba. L’incendio è divampato nella notte di martedì 23 mentre l’auto era parcheggiata in via don Sturzo. Grande la paura per i residenti che hanno sentito e poi visto le fiamme proprio sotto casa. Ora, a distanza di una settimana, il rottame è ancora lì. I vicini sono preoccupati e si sentono poco tutelati da questi fatti che coinvolgono una famiglia di etnia zingara che vive nella via. I residenti ritengono che il rogo sia stato appiccato all’auto per un regolamento di conti e diverse volte si sono recati dalla Polizia locale per chiedere la rimozione del veicolo.

7 – Il pass residenti entra nella presa d’aria, multa salatissima

Una multa più cara di quella per sosta abusiva. E questo per aver fatto entrare il pass residenti nella presa d’aria della sua auto. La vicenda la racconta oggi L’Eco di Bergamo. Lucia di Gioia deve pagaare quasi il doppio della sanzione prevista per i non residenti che occupano abusivamente le strisce gialle: 50 euro (più le spese di notifica) rispetto alle 28,50 euro (se pagate entro cinque giorni) perché il suo pass non era visibile, infilatosi appunto nella feritoia dell’aria in fase di manovra. Controllando gli elenchi della auto con pass, però, la polizia locale può decidere di non emettere il verbale, e infatti ora la cittadina ha fatto ricorso al sindaco.

8 – Bambino muore soffocato da un rigurgito

È morto soffocato a causa di un rigurgito. E a nulla è servita la corsa disperata in ospedale. È successo la notte scorsa a Carugate. Secondo quanto ricostruito, il piccolo, reduce da un’influenza, aveva mangiato una minestra e poi era stato messo a letto. La mamma a un certo punto si è avvicinata al lettino per vedere se tutto andasse bene, ma il piccolo non respirava più. Immediatamente è scattato l’allarme. Soccorritori e famiglia sono corsi in ospedale, dove però non c’è stato più nulla da fare. Il piccolo è morto, secondo il referto, per «polmonite ab ingestis», cioè asfissia da cibo. Non è stata fissata l’autopsia. A novembre era accaduto anche a Bergamo. La tragedia, che aveva colpito una famiglia senegalese, era accaduta in strada. La madre stava portando il piccolo in fascia, sulla schiena, quando è rimasto soffocato da un rigurgito.

29 GENNAIO

1 – Trafisse un cane con una freccia, 50enne condannato a 10 mesi

Con un colpo partito dalla sua balestra aveva ucciso un meticcio di 10 anni, trafitto dalla freccia. Era in cane del vicino. Accadde nel 2014 a Castione della Presolana. Per questo un cinquantenne bergamasco è stato condannato in primo grado a 10 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno.

2 – Treno deragliato, indagati i vertici di Trenord e Rfi

La procura di Milano ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’incidente ferroviario di giovedì scorso nel milanese nel quale hanno perso la vita tre donne e altre 46 persone sono rimaste ferite. Nell’indagine, passata da ignoti a noti, l’ipotesi di reato principale è disastro ferroviario colposo. L’iscrizione è un atto dovuto per consentire agli indagati di partecipare, tramite loro esperti, alla super consulenza e alle autopsie.

3 – Politiche, Carnevali candidata all’uninominale di Bergamo

Elezioni politiche del 4 marzo, Elena Carnevali candidata all’uninomiale di Bergamo: «Questa candidatura è una grande responsabilità e mi è sembrato giusto rispondere positivamente alla richiesta. Al collegio uninominale rappresenterò tutte le forze della coalizione, con l’obiettivo primario di valorizzare ciò che come squadra parlamentare abbiamo fatto. Rappresentiamo una sintesi dei valori di centrosinistra, e in questi anni siamo stati punti di riferimento oltre i confini del Pd. Credo che questa candidatura sia un riconoscimento dell’impegno profuso per questo territorio da assessore prima e da parlamentare poi».

4 – Sterza per evitare una ragazza. Capriate, 40enne muore in moto

Un quarantenne a bordo di uno scooterone, Stefano Viganò, è morto stamattina all’alba di lunedì 29 gennaio a Capriate San Gervasio. La tragedia attorno alle 6.30 in via Vittorio Veneto, la provinciale che collega Brembate con Trezzo. Cause dell’incidente ancora da chiarire: dalle prime informazioni lo schianto sarebbe avvenuto in fase di sorpasso, con l’uomoche ha cercato di evitare una ragazza di 14 anni che stava attraversando la strada: l’ha urtata lievemente e poi è caduto sbattendo la testa. Morto sul colpo il 40enne. Per la ragazza solo qualche contusione.

5 – Maxi blitz in discoteca a Chignolo. I genitori corrono a prendere i figli

Proseguono i controlli ai locali pubblici da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviglio e gruppo interforze. Domenica notte, a Chignolo d’Isola, i militari dell’Arma insieme ai colleghi del Nas di Brescia, al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Bergamo, all’Inps di Bergamo, al Nucleo Cinofili di Orio al Serio, ai Vigili del fuoco di Bergamo, all’Agenzia dell’Entrate, alla Siae di Dalmine, nonché alla Polizia Locale di Brembate, hanno effettuato un blitz in una frequentata discoteca, gestita in realtà come circolo privato. I militari sono entrati in divisa, ma anche in borghese (mischiandosi con la clientela). Riscontrate diverse violazioni in materia antincendio; rilevate diverse violazioni in materia prevenzione alcol; accertate anche violazioni di carattere fiscale (principalmente, l’aver gestito tale circolo privato in realtà come una vera e propria attività commerciale). È stata poi sospesa per l’impiego di manodopera irregolare la ditta di vigilanza che ha impiegato gli addetti alla sicurezza nel locale in argomento (i buttafuori) Due su tre, infatti, non erano impiegati regolarmente e per tale motivo è stata applicata una maxi sanzione di oltre 10mila euro, oltre che ovviamente la sospensione immediata della relativa attività. Numerosi i clienti-soci presenti nella discoteca gestita come circolo durante le attività ispettive compiute, all’incirca 500, in prevalenza giovani e giovanissimi della zona, anche minorenni. All’esterno del locale è stato poi disposto un posto di blocco con diverse pattuglie, a seguito del quale sono state ritirate alcune patenti di guida, in quanto i conducenti guidavano sotto l’effetto dell’alcol. Segnalati altresì amministrativamente alla Prefettura di Bergamo, quali assuntori di droga, cinque clienti-soci della discoteca, tra cui anche alcuni minorenni. A seguito di perquisizioni personali gli stessi sono stati infatti trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale. Diversi, inoltre, i controlli svolti dall’unità cinofila antidroga di Orio al Serio sia all’interno che all’esterno del locale. All’interno del circolo sono state infatti rinvenute, complessivamente, alcune decine di grammi di hashish e marjiuana nascoste oppure abbandonate in vari spazi dell’ambiente della discoteca di fatto. Addirittura, in un sacchetto recuperato dai militari dell’Arma sono state ritrovate ben 41 mono dosi di hashish, singolarmente avvolte nella carta stagnola, pronte per essere cedute. Complessivamente, durante il servizio di stanotte, sono state identificate in tutto circa 150 persone e diverse decine di autoveicoli, alcuni dei quali controllati altresì con i cani antidroga. Nota di colore: dopo il passaparola del maxi controllo in atto da parte dei carabinieri, molti genitori hanno anticipato il rientro a casa dei figli, venendoli a prendere probabilmente prima dell’orario concesso per la serata. Notevole difatti il via vai di auto di padri e madri preoccupate di quello che stava succedendo.

6 – Rapinò un’anziana in casa, tradito dall’andatura zoppicante

È stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare e ristretto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Urgnano il 48enne italiano, con alle spalle già altri precedenti penali, tra cui anche il tentato omicidio, catturato a seguito del provvedimento restrittivo della libertà professionale emesso nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Bergamo. L’uomo, una settimana prima dello scorso Natale, a Cologno, fece una rapina all’interno dell’abitazione di un’anziana ultrasettantenne, procurandole in quell’occasione anche delle lesioni personali guaribili in 7 giorni. In quella circostanza, il 48enne asportò degli apparecchi tecnologici in possesso della donna, nonché del denaro contante. Le successive indagini eseguite dai Carabinieri consentirono comunque, nel giro di sole poche ore, di risalire all’uomo e di recuperare parte della refurtiva, poi restituita alla vittima. Tra novembre e dicembre, sempre secondo le contestazioni mosse a carico dell’uomo da parte della Magistratura Bergamasca, il 48enne aveva compiuto alcuni furti anche all’interno di esercizi pubblici e commerciali di Ghisalbae Cologno al Serio, sottraendo in particolare portafogli, cellulari e valori vari. A tradirlo, l’andatura zoppicante ben riconoscibile dalle registrazioni della videosorveglianza.

7 – Furti in calo del 10% ma boom di frodi in Internet

La percezione collettiva farebbe pensare a un aumento. Invece i furti nella Bergamasca sono diminuiti del 10 per cento tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017: 22.578 quelli denunciati, cioè 2.513 in meno rispetto a 12 mesi prima. È quanto risulta dai dai diffusi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Calo generalizzato che riguarda anche i reati: sono stati 41.901, ovvero 3.348 in meno rispetto al periodo precedente. Sono al contrario in crescita le frodi informatiche. Di rilievo, ma non è una novità, il fenomeno dell’evasione fiscale.

8 – Festa del cioccolato presa d’assalto sul Sentierone: 45mila visitatori

La Festa del cioccolato piace, e il bel tempo di domenica l’ha resa un evento da tutto esaurito, con traffico decisamente intenso in centro città. Almeno 45mila i visitatori, nel solo weekend, che hanno passeggiato tra le 23 bancarelle degli artigiani dei cioccolato. Tra assaggi, acquisti e dimostrazioni dei mastri cioccolatai.

9 – Il borgomastro di Saardam su Classica Hd (Sky canale 138)

Nuovi echi mediatici per il festival Donizetti Opera 2017, ad alcuni mesi dalla conclusione: in prima visione esclusiva su Classica Hd (Sky canale 138) sabato 27 gennaio (ore 21,10 e poi in replica per un mese in varie fasce orarie consultabili sul sito www.mondoclassica.it) è andato in onda Il borgomastro di Saardam, melodramma giocoso di Gaetano Donizetti, nell’edizione registrata lo scorso novembre durante il festival al Teatro Sociale di Bergamo. La messa in onda dell’opera sé stata preceduta dalla presentazione di Silvia Corbetta – volto noto del canale Classica Hd – e di Francesco Micheli, direttore artistico della Fondazione Donizetti.