21 FEBBRAIO

1 – Una poliziotta sotto inchiesta. Case intestate, quadri, contanti

La notizie l’ha data oggi il Corriere della Sera Bergamo: il vice questore aggiunto Mariella Russo, da aprile 2016 in servizio all’ufficio di polizia amministrativa di via Noli, è sotto inchiesta. Gli inquirenti vogliono verificare se ci sia una sproporzione tra il suo patrimonio (dieci case intestate, in particolare) e gli stipendi incassati in vent’anni di carriera. A svolgere gli accertamenti è la Finanza. Tutto è partito da un suo interessamento per una pratica su 11 guardie giurate non di sua competenza. Inoltre, da una perquisizione di un suo alloggio, erano spuntati una pila di quadri accatastati e 10mila euro in contanti. La Russo è stata comandante della Stradale di Como e poi di Lecco.

2 – Sul comitato NoParkingFara ora pende l’ipotesi di reato

Lunedì sera si sono presentati in Consiglio comunale, a Palazzo Frizzoni, con cartelli che hanno costretto l’assemblea a rinunciare a ogni discussione. Ora i Noparkingfara rischiano di finire in guai di carattere giuridico. L’ipotesi di reato, cioè interruzione di pubblico servizio, c’è tutta: non è necessaria la denuncia, ma si procede d’ufficio dopo comunque una comunicazione alla magistratura. Del caso si sta occupando ora la Polizia locale. Alla procura, in ogni caso, non sarebbe giunta ancora nessuna segnalazione.

3 – Deposito di legna in fiamme a Verdello: colonna di fumo sul paese

In fiamme un deposito con 80 quintali di legna e materiale vario, questa mattina a Verdello, in via Ferraris. A dare l’allarme i residenti, che hanno visto una colonna di fumo scuro ergersi sulla Bassa. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviglio che alle 10.30 sono riusciti a domare l’incendio. Non ci sarebbero feriti. Il fuoco ha intaccato dei recinti e depositi attrezzi di abitazioni vicine.

4 – Iperdì di Antegnate: «Problemi di approvvigionamento ma non stiamo chiudendo»

L’Iperdì di Antegnate prossimo alla chiusura? Falso. E a smentirlo sono i responsabili stessi dell’azienda che hanno voluto fugare ogni timore, dopo l’accesa discussione nata ieri pomeriggio sui social. A lanciare l’ipotesi chiusura del noto supermercato di Antegnate erano stati diversi antegnatesi sul web, a mezzo del gruppo Facebook «Fontanella… Parliamone». Gli scaffali dell’Iperdì di Antegnate erano rimasti infatti sguarniti di parecchie tipologie di merce, cosa che aveva fatto pensare a molti clienti all’effetto di una decisione aziendale. Ma a spiegare la causa ci ha pensato il direttore commerciale dell’azienda, Antonio Lanari. «Abbiamo avuto alcuni piccoli problemi di approvvigionamento, legati a una riorganizzazione aziendale che ha coinvolto anche dei magazzini», ha spiegato, «ma non stiamo chiudendo Antegnate e non abbiamo intenzione di farlo. Entro pochi giorni sarà tutto risolto».

5 – Fatture false per 8 milioni di euro, denunciati in 32

Un giro di fatture false per 8 milioni di euro fra il 2010 e il 2016. Un’azienda di costruzioni della Valle Camonica si è intascata 2 milioni di euro di Iva, ma nel giro non c’è solo l’azienda; le denunce sono 32 a carico di persone di tutta la Lombardia. Secondo le Fiamme gialle, l’impresa utilizzava false fatture per il noleggio di mezzi che in realtà risultavano impiegati, nello stesso periodo e contemporaneamente, presso altri cantieri situati in varie provincie della Lombardia, Piemonte e del Veneto. Con tale escamotage l’imprenditore realizzava un duplice illecito profitto: da un lato, i costi per tali falsi noleggi venivano, contestualmente, «compensati» con falsi ricavi dovuti all’emissione di altre fittizie fatture a soggetti compiacenti e, dall’altro, i crediti Iva accumulati venivano utilizzati per «chiudere» i debiti tributari della società. Sono state denunciate 32 persone. Di essi 5 provengono dalla Valle Camonica, dove è iniziata l’indagine, e 27 abitano nelle province di Brescia, Milano, Pavia, Cremona, Bergamo, Verona e Torino.

20 FEBBRAIO

1 – Lavorare da vivi per riposare da morti (ma gratis) a Cavernago

Lavorare da vivi per riposare (gratis) da morti. Sembra una proposta bizzarra, ma a Cavernago è già realtà. Ora, infatti, per i privati cittadini sarà possibile svolgere dei lavori al cimitero, come ad esempio riqualificare il vialetto, per ottenere la tomba gratis. «Esattamente come due anni fa – ha spiegato il sindaco Giuseppe Togni –. Anche questa volta le famiglie hanno accettato la nostra proposta: anziché versare gli oneri dovuti per l’acquisto della terra, realizzeranno i vialetti laterali fino a quello centrale».

2 – Crisi Legler, chiuderà anche il punto vendita di Cene

Continua e si aggrava la crisi della cooperativa Legler. Nell’incontro di oggi pomeriggio tra azienda e sindacati, è stato comunicato che la lista dei punti vendita in cui verranno abbassate per sempre le saracinesche si è allungata di un nuovo negozio, quello di Cene. Cresciuto anche il numero degli esuberi, da 60 a 62.

3 – Renato Brunetta domani al centro congressi di Bergamo

Domani pomeriggio alle 17 nella sala stampa del Centro Congressi di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII 106, l’onorevole Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, dopo una serie di incontri con imprenditori del territorio, illustrerà alla stampa il programma economico e fiscale di Forza Italia. Alla conferenza parteciperanno i candidati bergamaschi di Forza Italia alle elezioni del 4 marzo.

4 – Seriate, vincitore milionario cercasi. Ha soltanto un mese per riscuotere

Forse non vuole far sapere di aver vinto. O forse si è semplicemente dimenticato di aver giocato, convinto che, come decine di altre volte, la fortuna non avrebbe mai bussato alla sua porta. Sta di fatto che nessuno a Seriate si è ancora presentato a ritirare il premio da un milione di euro vinto con l’iniziativa Venti nababbi a Natale. La schedina vincente del superenalotto, da 3 euro, è stata giocata il 23 dicembre al punto vendita Sisal Tabaccheria di via Brusaporto 41. Sisal ricorda che il termine per la riscossione del premio milionario – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadrà il prossimo venerdì 23 marzo. Il vincitore ha quindi poco più di un mese di tempo per riscuotere il premio.

5 – Cane nel fossato a Urgnano soccorso da un passante

I fatti risalgono a domenica scorsa. Protagonisti della vicenda il piccolo Flash, cagnolino che è caduto nel fossato della Rocca di Urgnano, e il suo salvatore Mario Ferri. Poco dopo mezzogiorno di domenica scorsa Mario è uscito a passeggiare con Lluvia, una femmina di Galgo spagnolo adottata circa 3 anni fa. «Camminavo per la strada che costeggia il castello – ha raccontato Mario – quando Lluvia si è messa a tirare di fronte all’entrata insistentemente. Io non avevo ancora sentito i lamenti. Il cane invece sì e quindi mi ha tirato fino al fossato ed è saltata sul bordo, abbaiando e scodinzolando». A destare l’attenzione di Lluvia era stato il cagnolino Flash. «Il cane era seduto un po’ rannicchiato in un angolo sotto la torre – ha continuato Mario – vedendo che non si muoveva nel chiamarlo ho pensato che fosse caduto e si fosse fatto male. Sono andato quindi in un altro punto del fossato e ho trovato un cancello chiuso, ma non così alto da non riuscire a scavalcarlo. Ho dunque raggiunto Flash che non ha avuto paura mentre lo prendevo in braccio. Si era alzato in piedi e ho visto che non si era fatto male. Ho raggiunto il cancello, l’ho tenuto sotto braccio e con un po’ di fatica in più, alla fine, siamo riusciti a scavalcare». Dopo essere stato liberato Flash ha giocato e corso un po’ con Lluvia, correndo poi dentro un cortile poco lontano dal castello. «Ho pensato che fosse la sua casa – ha spiegato Ferri – quando l’ho salvato, ho fatto un controllo, ma il cane non aveva una medaglietta con numero di telefono. Me ne sono andato scoprendo solo qualche ora dopo, grazie a Facebook, che casa sua era la Battaina».

6 – Dal 24 febbraio al 18 marzo la reliquia di Papa Giovanni Paolo II al Don Orione

Da sabato 24 febbraio 2018 fino al 18 marzo il Centro Don Orione ospiterà la reliquia di Papa Giovanni Paolo II. Sarà possibile visitarla e raccogliersi in preghiera nella cappella del centro tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18. Per informazioni, prenotazioni di gruppi e per organizzare veglie di preghiera si può contattare il numero: 346/1817052 oppure si può scrivere una mail a: formazione@donorione.bg.it. Ricco il programma degli appuntamenti. Si comincia il 21/2 alle ore 10 con la Santa Messa presieduta da Mons. Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo; il 23 e il 24/2 due momenti aperti alla cittadinanza di Bergamo con la Via Crucis il venerdì (si terrà ogni settimana) e la preghiera per la pace il sabato alle ore 20; il 3/3 la conferenza di Don Paolo Clerici su «Don Orione e il Papa»; il 10/3 l’incontro e la conferenza di Don Aurelio Fusi, direttore della provincia religiosa orionina «Madre della Divina Provvidenza»; il 14/3 la conferenza di Mons. Slawomir Oder, postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II su «Il processo di santificazione di Giovanni Paolo II»; il 17/2 Don Attilio Riva, orionino e capo ufficio del servizio delle Poste Vaticane, interverrà con focus su «Papa Giovanni Paolo II e la Madonna».

7 – Canone Rai: con le nuove norme 3.500 famiglie bergamasche saranno esenti

Saranno circa 3.500 in nuclei familiari (in maggior parte vedovi o vedove) in provincia di Bergamo a usufruire delle nuove condizione per l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Lo comunica Adiconsum in una nota diffusa oggi a seguito della decisione da parte del Governo di aumentare la soglia di reddito (che arriva a 8mila euro) per gli abbonati over 75. «Con questa decisione – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, è stato mantenuto l’impegno previsto con l’introduzione del pagamento tramite bolletta». Gli altri requisiti di esenzione non cambiano: aver compiuto 75 anni entro il termine del pagamento del canone Rai; non convivere con altri soggetti titolari di proprio reddito, fatta eccezione del coniuge; avere un reddito non superiore a 8mila euro. Si ricorda che il limite però, va riferito all’anno precedente a quello in cui si richiede l’esonero, è dato dalla somma dei redditi dell’over 75 e del coniuge convivente. «Quelli che già erano esenti perché avevano un reddito sotto 6.713 euro – avverte Busi – non devono fare nulla, mentre coloro che rientreranno in questo beneficio dovranno inviare specifica richiesta di esonero. Con la pubblicazione del decreto saranno chiarite meglio le modalità e le decorrenze, anche per il fatto che già a gennaio molti dei nuovi esonerati hanno pagato parte del canone».

8 – Catturato dai carabinieri un marocchino ricercato per furto e rapina

Dopo alcune settimane di ricerche i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno rintracciato ed arrestato a Pontirolo Nuovo un marocchino 25enne, condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione. I militari della stazione di Fara Gera d’Adda hanno infatti dato esecuzione a un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo, per fatti risalenti al 2012 e 2013 nell’ambito della provincia di Bergamo. Le contestazioni a carico dello straniero erano di furto aggravato in un caso e di rapina aggravata in un altro.

19 FEBBRAIO

1 – Lara Magoni, gaffe dell’inciucio. Quello strafalcione nello slogan

Mancano poche settimane al voto del 4 marzo e gli schieramenti politici stanno valutando – chi più chi meno – la possibilità di «inciuci» post elezione. C’è però qualcuno, invece, che di «inciuci”» non ne vuole nemmeno sentire parlare, come Fratelli d’Italia che ha lanciato il patto «Io non tradisco». Ma si sa: i «no» non bastano mai. Così Lara Magoni, ex sciatrice di Selvino e dirigente sportiva, candidata alle politiche per Fratelli d’Italia, esagera con le negazioni. Il suo «No a nessun inciucio post voto», grammatica alla mano, significa «Sì ad almeno un inciucio». Le due negazioni si annullano a vicenda. Che sia una strategia per lasciar aperta ogni possibilità? Ironia a parte, chiaro che si tratti di una gaffe. Da penna rossa, però. Anzi, da matita copiativa rossa.

2 – Spaccata in via Mai, il ladro viene fermato grazie a un passante

Un passante ha visto il buco nella vetrina, in un negozi in via Mai 22, ieri sera. Dentro c’era un ladro intento a impossessarsi del contenuto del registratore di cassa. Il cittadino dall’occhio attento, però, ha segnalato subito alla Volante della Polizia di Stato quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuto subito un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale che ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un italiano di 47 anni pluripregiudicato.

3 – Lotta alle malattie rare: gli chef cucinano con ingredienti «rari»

In occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare di mercoledì 28 febbrai, i 20 chef dei ristoranti aderenti a InGruppo, l’iniziativa che per il sesto anno rende l’alta gastronomia «prêt-à-manger», accettano la sfida dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Creeranno per l’occasione 20 ricette esclusive con ingredienti rari: un contributo simbolico di 15 euro per piatto andrà a sostegno della ricerca.

4 – Camion incastrato in via Autostrada. Traffico bloccato (e c’era il mercato)

Un tir diretto verso il centro si è incastrato sotto il ponte di via Autostrada, in città stamattina alle nove, non lontano dal mercato della Malpensata. Il mezzo non poteva né tornare indietro né proseguire. Così, sarebbero stati sgonfiati gli pneumatici al mezzo, con l’ausilio della Polizia Locale. Tutto è stato risolto brevemente: traffico nel caos, ma solo per pochi minuti. Foto di Andrea Magni.

5 – Scontro tra due auto: muore 56enne di Casazza. Tre feriti

Un uomo di 56 anni, Fakir Chand, cittadino indiano, residente a Casazza, è morto in un incidente stradale avvenuto domenica poco dopo mezzogiorno a Brusaporto, sulla strada provinciale. Due le auto coinvolte nello schianto, tra cui quella guidata dall’uomo, che è morto subito dopo a causa delle gravi ferite riportate. Tre altri occupanti sono rimasti feriti, in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri di Seriate e la polizia locale dei Colli con due squadre dei vigili del fuoco: le auto coinvolte sono un’Audi A3 dove viaggiava un uomo e una Ford Fiesta guidata dal cinquantenne accompagnato dalla moglie e dal figlio.

6 – Ai domiciliari per droga continua a spacciare e finisce in carcere

E’ stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio su disposizione della Magistratura di Sorveglianza di Brescia il marocchino 39enne, con alle spalle già diversi precedenti penali, colpito da ordine di carcerazione. Lo straniero, già agli arresti domiciliari per questioni di droga, nei giorni scorsi, come accertato nello specifico dai Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia, avrebbe tranquillamente continuato a spacciare. In particolare, il magrebino avrebbe ceduto dell’hashish ad un suo connazionale 25enne, cedendogli la droga direttamente sotto il domicilio di Romano di Lombardia dove doveva scontare gli arresti domiciliari quale carcerazione preventiva, in attesa appunto di definitivo giudizio. I militari dell’Arma, quando hanno controllato l’acquirente 25enne e sottoposto lo stesso a perquisizione, recuperando così diversi grammi di sostanza stupefacente, accertando quindi che lo spacciatore era proprio il 39enne. Segnalata di conseguenza l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con un’apposita informativa, l’A.G. di esecuzione ha disposto la revoca dei domiciliari e l’applicazione del carcere nei confronti del 39enne, che è stato così arrestato nuovamente e associato alla casa circondariale di Bergamo.

7 – Ciclista 19enne investito a Fara d’Adda, momenti di paura per il ragazzo

Ciclista 19enne investito a Fara d’Adda. È successo pochi minuti prima delle 8, stamattina, all’altezza dell’intersezione tra via Pontirolo e via Martiri di Cefalonia e Corfù. Il ragazzo è stato travolto da un’auto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Ciserano e un’automedica. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, che in un primo momento sembravano gravissime, non sarebbero in realtà così preoccupanti.

8 – Bagno di folla per la Youtuber LaSabri, in duemila a Le Due Torri

Tutto esaurito ieri per il grande evento de LaSabri a Le Due Torri. La Youtuber più amata dagli adolescenti è tornata a Stezzano dopo il grandissimo successo della scorsa estate, quando ad incontrarla erano arrivate più di 3.500 persone. Questa volta non è stato da meno: le persone accorse allo shopping center per Sabrina Cereseto sono state duemila, tanti quanti erano i pass disponibili. L’organizzazione ha deciso di autorizzare l’accesso solo alle persone che avevano ritirato il pass, disponibile all’infopoint del centro già da quindici giorni, per consentire una migliore gestione dell’evento, per evitare che l’evento si protraesse fino a tarda ora e per permettere a tutti di potersi far scattare una foto singolarmente. Un vero portento la Youtuber di Milano i suoi fans l’hanno ricoperta di regali, alcuni alquanto particolari, come dalle richieste che lei stessa fa nei suoi video: sono arrivate centinaia di bottiglie di tè freddo, alcuni pelapatate, anelli, peluches, profumi, lettere e cartelloni, disegni, ritratti. Tanti i ragazzi, soprattutto i fan più giovani, vestiti con una tuta intera pelosa e il cappuccio con il muso da unicorno. LaSabri ha organizzato anche alcuni giochi per intrattenere il pubblico in attesa del proprio turno: chi metteva più passione nel cantare le canzoni in sottofondo vinceva un braccialetto, qualche gadget, una maglietta «usata e piena di peli dei miei gatti», come ha specificato Sabrina. Chi invece indovinava le citazioni utilizzate dalla Youtuber nei suoi video si aggiudicava i due premi più ambiti ovvero un mega peluches a forma di tartaruga con tanto di dedica e una forchetta.