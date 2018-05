3 MAGGIO

1 – Studente di Loreto muore nel sonno. Studiava arte a Newcastle, in Inghilterra

Studiava arte all’Università di Newcastle, in Inghilterra, ed era da poco tornato Oltremanica, da Bergamo: la sua famiglia abita a Loreto. Federico Scalisi, 21 anni, dormiva nel campus dell’ateneo, ma il 24 aprile non si è mai svegliato: è morto nel sonno per un malore. Il 21enne aveva un problema cardiaco, hanno detto i medici, mai sospettato da nessuno. Grande dolore per la mamma Maria Luisa Ponzoni, già psichiatra all’ospedale di Bergamo, papà Lionello Scalisi, fisiatra, e i fratelli Francesca e Alessandro. I funerali si terranno nella parrocchiale di Loreto il 12 maggio.

2 – Terno, incidente sull’asse interurbano: tre feriti e traffico nel caos

Grave incidente a un quarto alle nove sull’asse interurbano, provinciale 671, nella zona di Terno d’Isola. Coinvolto anche un mezzo pesante. Sono state inviate tre ambulanze per altrettanti feriti. Sul posto le pattuglie dei carabinieri di Bergamo. Il traffico, vista l’ora di punta, ha accusato pesantemente il contraccolpo.

3 – Pistola clandestina carica, albanese fermato sulla Francesca

Stanotte, a Ghisalba, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un albanese 35enne, con precedenti penali anche per reati gravi, trovato in possesso di una pistola semiautomatica clandestina. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato a bordo di un’utilitaria, intestata ad un altro cittadino albanese, con addosso un’arma con 4 colpi all’interno, di cui uno già in camera di cartuccia e pronto quindi per essere sparato. Immediatamente immobilizzato, l’albanese è stato arrestato con l’accusa di porto illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento. Contestato inoltre anche il reato di clandestinità. Su disposizione del pm di turno, il 35enne è stato quindi associato al carcere di Bergamo, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di convalida. Gli investigatori dell’Arma ritengono che la presenza dello straniero lungo la provinciale 122 sia da associare al controllo del territorio per quanto riguarda il racket della prostituzione.

4 – Un piombino la colpisce in strada: ignota la provenienza

Un piccolo mistero, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma poteva andare molto peggio. Martedì pomeriggio a Terno una donna è stata raggiunta alla testa da un piombino: l’ha sparato sicuramente qualcuno, ma non si sa chi e da dove. La donna è stata portata al Pronto soccorso, dove le hanno rimosso il piccolo proiettile.

5 – Monza, travolto al passaggio a livello. Disagi sulla linea via Carnate

Un uomo di 67 anni è morto questa mattina poco prima delle 6 travolto da un treno a Monza, nei pressi del passaggio a livello di via Osculati. Dalle prime informazioni non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. I soccorsi, Croce rossa di Monza e Brianza, automedica e Vigili del Fuoco, sono arrivati tempestivamente ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per quanto riguarda i treni, al momento la circolazione è bloccata per i convogli diretti a Milano via Carnate: pesanti disagi per i pendolari provenienti da Lecco, Bergamo e Como, come riportato dal sito di Trenord. Tanti i disagi anche sulle altre direttrici.

2 MAGGIO

1 – Autolavaggio, gestione poco pulita. Sei lavoratori su sei erano in nero

Nonostante si tratti di un autolavaggio, la gestione dei lavoratori era decisamente poco pulita: tutti in nero, sei su sei, gli operai trovati impegnati nella struttura di Orio al Serio, nei pressi dell’aeroporto, dall’Ispettorato del Lavoro e dai carabinieri. Al proprietario è stata comminata una sanzione amministrativa di 20mila euro e la temporanea sospensione dell’attività.

2 – Sassi contro la fermata del tram ad Alzano, chiamato il 112

Nessuno si è fatto male, né i macchinari sono stati danneggiato. Il gesto vandalico di alcuni ragazzi da un edificio abbandonato nei pressi della fermata del tram delle Valli, ad Alzano, ieri, ha pero preoccupato chi aspettava alla pensilina, tant’è che sono stati chiamati i carabinieri. Perché piovevano sassi sulla pensilina. Si ipotizza che gli autori fossero 4 o 5 ragazzini. I militari sono riusciti a bloccarne due (16 e 17 anni), denunciati a piede libero per danneggiamento.

3 – Auto ariete contro l’Euronics di Dalmine, refurtiva recuperata

Nella notte tra lunedì 30 aprile e martedì primo maggio dei ladri hanno sfondato con un’auto la vetrina dell’Euronics di Dalmine. I carabinieri, visto che l’allarme è scattato immediatamente, sono intervenuti e hanno rintracciato l’auto e recuperato la refurtiva ma i ladri sono riusciti a fuggire a piedi.

4 – Polizia Locale, il 22esimo arresto. Fermato spacciatore in via Paglia

Dopo il duplice arresto di lunedì 30 aprile (quando una pattuglia ha fermato due persone che cercavano di rubare in un’abitazione di Valverde), la Polizia Locale non si ferma nemmeno nel giorno della Festa dei Lavoratori e mette a segno il 22mo arresto del 2018. Un vero e proprio giro di vite quello del Comune di Bergamo, soprattutto nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria: basti pensare che nel 2016 gli arresti a fine anno furono 15, in tutto il 2017 – anno record – furono complessivamente 28. Una cifra che sarà con ogni probabilità – visto il trend degli arresti 2018 – raddoppiata quest’anno dagli agenti del Comando di via Coghetti. Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia del Nucleo Sicurezza Urbana ha arrestato I.I.A. un 28enne irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. Il giovane è scappato alla vista degli agenti non appena li ha incrociati lungo il marciapiede di via Paglia. È stato raggiunto dalla Polizia Locale e fermato, non senza difficoltà. L’uomo, con diversi precedenti penali, aveva addosso ben 130 g. di hashish e marijuana, 205 euro in contanti e un telefono cellulare: tutto posto sotto sequestro. Stamattina I.I.A. sarà processato per direttissima. I reati a lui contestati sono: detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni (uno degli agenti ha avuto 5 giorni di prognosi per aver battuto la testa cadendo nel tentativo di fermare il giovane), false generalità e irregolare presenza sul territorio.

5 – Si ribella al suo protettore, dopo le bastonate lo fa arrestare

Non ha esitato a riempirla di botte anche ieri notte. E se non fossero intervenuti i carabinieri, probabilmente sarebbe potuta finire davvero male questa volta. Lei, una giovane prostituta rumena «protetta», con la sola colpa di essersi rifiutata di pagare la quota «dovuta» al suo protettore. Lui, un 28enne albanese con diversi precedenti analoghi alle spalle. Un manager del racket, insomma, che i militari dell’Arma conoscevano bene. La ragazza ha però avuto il coraggio di chiamare il 112. La «gazzella» del Norm, dopo aver ricevuto la segnalazione-denuncia da parte della giovane rumena, si è precipitata sul posto e ha rintracciato il 28enne. Non ha proferito una sola parola di spiegazione, ai militari. Ma ciò non gli ha risparmiato l’arresto in flagranza di reato.

6 – Aggressione il primo maggio a Verdellino, grave un 39enne

Aggressione a Verdellino, grave un 39enne. È successo alle 14.30 in pieno centro, in via Principe Amedeo. Sul posto, dopo la chiamata al 112, si è portata la Croce rossa di Bergamo in codice giallo. Tutto sarebbe partito da una lite tra due italiani fuori da un locale. I due sarebbero velocemente arrivati alle mani, finché uno dei due ha spinto l’altro contro una vetrata. Le condizioni del ferito 39enne inizialmente non sembravano gravi, sono poi peggiorate.

7 – Malore mentre è al lavoro, grave un 56enne a Martinengo

Malore mentre si trovava al lavoro, stamattina, in un’azienda di Martinengo. In gravi condizioni un uomo di 56 anni. È stato soccorso dall’ambulanza del 118 e dall’elisoccorso all’interno della Euromec di via Trieste. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bergamo.

8 – Arrestato per le banconote false si dà allo spaccio di droga

Era già stato arrestato alla fine dello scorso anno perché cercava di smerciare banconote false da 50 euro. Ma evidentemente non gli era bastato e, ha deciso di darsi allo spaccio di droga. È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di un 22enne residente a Romano di Lombardia ma originario della provincia di Bari.

30 APRILE

1 – Verdello, terrore ieri in stazione. Una rapina da Arancia meccanica

Una rapina in pieno stile «Arancia meccanica». Sono gli stessi carabinieri dell’Arma di Treviglio ad evocare il celebre film di Kubrick per descrivere l’incredibile rapina avvenuta la notte scorsa in stazione a Verdello, ai danni di due ragazzi della provincia di Genova. Le due vittime, di ritorno dalla discoteca, sono stati assaliti in stazione dai due aguzzini che, sotto la minaccia di un coltello oltre che con calci e pugni, sono riusciti a sottrarre al 19enne uno smartphone, oltre a felpa e documenti. Solo tentata invece la rapina ai danni del 17enne che, dopo essersi divincolato, è riuscito a darsi alla fuga. Ai due non è rimasto che chiamare il 112. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Zingonia ha proceduto al rintraccio dei due rapinatori, che sono stati arrestati. La merce, restituita alle vittime. Rinvenuto anche il coltello utilizzato dai due rapinatori contro le loro vittime, che era stato gettato. A seguito dell’arresto, i due stranieri già noti alle Forze dell’Ordine sono stati portati in carcere, dove sono in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Si tratta di due stranieri 22enni, un marocchino ed un peruviano.

2 – L’inflazione resta al palo in città: più 0,6 per cento annuo

Nel mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), a Bergamo, si attesta a +0,1%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), scende a +0,6% rispetto a +0,9% del mese scorso. La variazione più importante si ha per la divisione «Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili» con un indice di -2,5%.

3 – Musei di Città Alta tutti aperti il primo maggio

Martedì 1 maggio tutti i musei di Città alta del circuito Museo delle storie di Bergamo saranno aperti con orario festivo. Una grande occasione per fare un vero e proprio tuffo nella storia. Col nuovo biglietto One Day è possibile accedere a tutti i luoghi a 10 euro (al posto di 21 euro) per 24 ore dalla prima timbratura. Coinvolti il Campanone, il Palazzo del Podestà, il Convento di San Francesco, il Museo Donizettiano e la Rocca.

4 – Fugge dall’asilo a 2 anni e mezzo e poi se ne torna a casa da solo

A Palosco un bimbo di soli due anni e mezzo scappa dall’asilo e torna a casa sua senza che nessuno se ne accorga. Immaginabile lo shock dei genitori che lo avevano affidato alle insegnanti e che invece se lo sono ritrovato sull’uscio di casa. Non si sa se in quel momento si trovasse in un’aula con tutti gli altri bambini o se fosse in giardino a giocare. Sta di fatto che da solo certo non avrebbe potuto aprire il cancello, quindi l’ipotesi più plausibile è che qualcuno deve averlo dimenticato aperto. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, infatti la versione circolata in paese, mai smentita dalle autorità, non fornisce dettagli particolari. La scuola, dal canto suo, si è trincerata dietro un secco «no comment».

5 – Scappa dagli arresti domiciliari e si nasconde in un centro massaggi

Ieri i carabinieri della Stazione di Dalmine, con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Dalmine, hanno arrestato per evasione un 25enne pregiudicato originario della Repubblica Dominicana. È la seconda volta nel giro di pochi giorni che il 25enne, residente a Seriate, evade dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, dove stava scontando un periodo di carcerazione preventiva per reati contro Pubblici Ufficiali. Dopo essere scappato da casa, lo straniero ha quindi iniziato a girare per alcuni esercizi di Dalmine in stato pressoché confusionale. A un certo punto, una segnalazione lo indicava all’interno di un centro massaggi, dove appunto si era nascosto. Una volta raggiunto, i carabinieri lo hanno arrestato.

6 – È morta Ester Arzuffi, mamma di Massimo Bossetti. Aveva 71 anni

È morta Ester Arzuffi. La mamma di Massimo Bossetti, accusato di essere l’assassino di Yara Gambirasio, abitava a Terno d’Isola. Aveva 71 anni ed era ammalata da tempo. Nei giorni scorsi il figlio era riuscito a farle visita su permesso della Corte d’Appello di Brescia. Nata a Villa d’Ogna, si era trasferita da Ponte Selva a Brembate Sopra negli anni Settanta. Nel 2015 aveva perso il marito, morto il giorno di Natale all’età di 73 anni. I funerali si terranno martedì 1° maggio alle 9.30 a Terno d’Isola.

7 – Troppo fragile la terrazza della Rocca: niente riapertura

Salgono i costi per la messa in sicurezza della terrazza della Rocca, quella dove un tempo erano esposti i cannoni storici. Così i tempi si allungano. Niente riapertura, quindi, per una questione di sicurezza. Le analisi commissionate dal Comune hanno rivelato una situazione precaria delle fondamenta della casa della Marchesa.

8 – Ukraine International Airlines, nuovo collegamento tra l’aeroporto di Orio e Kharkiv

Ukraine International Airlines ha inaugurato sabato 28 aprile il nuovo collegamento tra l’aeroporto di Milano Bergamo e la città di Kharkiv, la seconda dell’Ucraina per dimensioni e popolazione, situata nella regione centro-orientale. Questa destinazione, servita con frequenza bisettimanale il mercoledì e sabato da un B737-800 da 180 posti, si aggiunge alle due rotte già operate da Ukraine International Airlines dall’Aeroporto di Milano Bergamo: con Kiev Boryspil, servita da un volo giornaliero, e Chernivtsi, collegata ogni lunedì e sabato.