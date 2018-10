17 OTTOBRE

4 – Parla Michelini, che ha ucciso Piavani: «Il colpo è partito accidentalmente»

Fulvio Piavani, 44 anni il prossimo 16 novembre, era nato a Seriate. Lì aveva lavorato, e anche a Grassobbio, al Garage Club. È stato ucciso domenica notte con un colpo di pistola «partito accidentalmente», come ha detto detto chi ha sparato, da Roberto Michelini, 76 anni, che dal 1965 al 2004 ha vissuto a Treviolo: «Non lo volevo uccidere, non l’ho fatto apposta: volevo soltanto spaventarlo». E anche la madre di Piavani, e compagna di Michelini, ha a che fare con la Bergamasca: 66 anni, è originaria del Cagliaritano ma ha vissuto fino al 2004 a Dalmine.

2 – Bergamo sale ancora nella classifica delle città intelligenti

Risultato storico per Bergamo nella classifica IcityRate 2018, il rapporto realizzato per il settimo anno consecutivo da ForumPA che stila la classifica delle Smart City italiane. Dopo l’exploit del 2017, con Bergamo nella top10 per la prima volta (sesta), la nostra città migliora ancora la propria posizione, issandosi al 5° posto tra le città più dinamiche del nostro Paese. Il rapporto ha considerato anche quest’anno oltre 100 indicatori per tracciare il rating delle città più intelligenti d’Italia. L’ascesa di Bergamo negli ultimi anni è stata inesorabile: dopo il 18mo posto del 2015 e l’undicesimo posto del 2016, il quinto posto di quest’anno conferma Bergamo come una “piccola capitale italiana”. Questo risultato mette Bergamo dietro alle sole Milano, Firenze, Bologna e Trento. La nostra città si mette alle spalle città come Torino, Venezia, Parma, Pisa, Reggio Emilia e grandi centri come Roma. In Lombardia Bergamo è dietro la sola Milano, davanti a Cremona 16ma, Mantova 18ma, Brescia addirittura 31ma. La nostra città è seconda in Italia per solidità economica, dietro la sola città metropolitana di Milano; terza per verde urbano (grazie all’incidenza del verde pubblico e all’attivazione di tutti gli strumenti di pianificazione), quinta per trasformazione digitale, sesta per mobilità sostenibile e ricerca e innovazione.

3 – Senso unico e marciapiedi più larghi in via Tiraboschi

Di solito i commercianti mal digeriscono le decisioni del Comune in materia urbanistica. Invece il nuovo progetto di Palazzo Frizzoni per via Tiraboschi fa proprio quello di Ascom e Confesercenti che puntano ad allargare l’idea del centro: due corsie per gli autobus e una sola per le auto, con senso unico da Porta Nuova verso largo Medaglie d’Oro e da qui verso via Spaventa. E poi marciapiedi più larghi per i dehor dei locali.

4 – Incidente a Mozzanica, furgone si schianta in curva

Brutto incidente a Mozzanica, in via Crema, davanti alla Banca di Credito Cooperativo. Un furgone stava percorrendo la via quando, per cause ancora da accertare, l’autista ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. A causare l’incidente, forse, un malfunzionamento del servosterzo del furgone. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Urgnano che si sono occupati dell’autista del mezzo, di 23 anni. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

5 – Intossicazione da farmaci, 47enne salvato dai soccorritori

Alla 1.10 di stamattina i soccorritori della Croce Rossa di Romano di Lombardia hanno prestato soccorso a una persona di 47 anni che aveva ingerito una grossa quantità di farmaci, sentendosi male. Arrivati sul posto, in via Aldo Moro, i soccorritori hanno accertato che le condizioni di salute della persona coinvolta erano meno gravi del previsto. È stata comunque portata in ospedale per accertamenti.

16 OTTOBRE

1 – Ragazze costrette a prostituirsi tramite riti voodoo, tre arresti

Costringevano giovani ragazze nigeriane a prostituirsi minacciandole con riti voodoo. Sono finiti in carcere al termine di un’operazione condotta dalla Polizia, squadra mobile di Bergamo. Nei guai sono finiti Joy Ojo, detta anche “Mama”, nigeriana del 1974, Love Ogbemuda, detta anche “Susan”, connazionale del 1996, e il cassanese Gian Pietro Verna, 58 anni, ex guardia particolare giurata. Tutti e tre sono accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione aggravata e continuata. La Squadra mobile di Bergamo è partita dalla denuncia di una ventenne nigeriana a un’associazione anti-prostituzione. La giovane, nel 2015 aveva lasciato il suo Paese grazie a Ojo, che l’aveva convinta a venire in Italia per seguire il sogno di diventare una modella, per il quale le aveva chiesto anche 35mila euro. Ma, una volta arrivata nello Stivale, la realtà è stata molto diversa. Per estinguere il debito la ventenne avrebbe dovuto prostituirsi a Osio Sotto. Per convincerla la “Mama” le ha parlato di un rito voodoo, il “juju”, una sorta di un giuramento sciamanico affinché le ragazze mantengano la fedeltà all’impegno preso. Un rituale che la giovane non poteva spezzare e per farlo doveva vendere il suo corpo consegnando direttamente il denaro ai tre. Sino al 2017, quando ha estinto il debito e Ojo le ha ridato il passaporto che le aveva sottratto. Sulla base della testimonianza della giovane gli uomini della Questura sono risaliti ai tre, che continuavano a gestire attività di sfruttamento con altre ragazze. Ogbemuda, figlia di Ojo, oltre a prostituirsi personalmente, teneva i contatti con il Paese natio e gestiva il denaro. Il cassanese, compagno della “Mama”, invece, accompagnava le lucciole al lavoro e stava in zona, pronto ad avvisare in caso di arrivo della Polizia.

2 – Malore in aeroporto a Orio, muore un 67enne

Malore in aeroporto a Orio, muore un 67enne. È successo oggi prima delle 13, nella zona del terminal delle partenze. A sentirsi improvvisamente male è stato un 67enne colpito da un forte malore mentre si trovava in coda con la moglie in attesa di imbarcarsi. Sul posto è giunta poi un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo in codice rosso, ma nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, purtroppo non ce l’ha fatta.

3 – Tour nei quartieri per confrontarsi con i cittadini sulla sicurezza

L’Amministrazione comunale di Bergamo ha deciso di riproporre, a due anni di distanza dall’ultimo tour di questo genere, datato ottobre 2016, gli incontri nei quartieri dedicati al tema della sicurezza. Il primo appuntamento è in calendario il prossimo 23 ottobre: l’iniziativa si snoderà durante tutto l’arco dei mesi di ottobre e novembre. Sette infatti gli incontri organizzati: ad ogni appuntamento terranno banco i problemi e le peculiarità di tre-quattro quartieri, con una suddivisione territoriale che rispecchierà quella della ripartizione organizzativa connessa al Servizio Reti Sociali (che, appunto, prevede che un operatore di quartiere sia il riferimento di più quartieri). Come due anni fa, gli assessori alla Sicurezza Sergio Gandi e alla Coesione sociale Maria Carolina Marchesi saranno a disposizione dei cittadini nel corso di assemblee pubbliche, aperte a tutti coloro i quali vorranno partecipare. I due assessori, insieme agli altri assessori della Giunta che vorranno aggiungersi ed ai Consiglieri comunali dei diversi quartieri, raccoglieranno le istanze e i bisogni dei cittadini, racconteranno le esperienze e le iniziative realizzate in questi anni per incrementare il livello di sicurezza, il presidio del territorio, i legami sociali tra i cittadini. Spazio poi alla presentazione delle iniziative che l’Amministrazione vorrà realizzare in questa ultima parte del suo mandato e delle idee che intende perfezionare per il prossimo futuro. A fianco degli assessori Gandi e Marchesi anche la Comandante della Polizia Locale Messina, che porterà all’attenzione dei cittadini anche la competenza tecnica specifica e i dati raccolti, quanto alla sicurezza urbana e non solo, sul territorio. Il calendario degli incontri è il seguente: martedì 23.10.2018 ore 20.30 Auditorium San Sisto, via della Vittoria 1, Colognola, Villaggio Sposi, Grumello; martedì 30.10.2018 ore 20.30 Auditorium Centro Risorse Educative c/o Biblioteca, via Pietro Ruggeri da Stabello, Conca Fiorita, Valverde, Valtesse S. Antonio, Valtesse San Colombano; mercoledì 07.11.2018 ore 20.30 Salone del Centro Terza Età, via Caprera 6, Malpensata, Campagnola, San Tomaso, Carnovali; mercoledì 14.11.2018 ore 20.30 Spazio comunale Civico 7 (Hobbit), via Curò 7, Celadina, Boccaleone; mercoledì 21.11.2018 ore 20.30 Auditorium Spazio Polaresco, via del Polaresco 15, Longuelo, Loreto, San Paolo, Santa Lucia; mercoledì 28.11.2018 ore 20.30 Centro Famiglia, via Tito Legrenzi 31, Redona, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina; mercoledì 5.12.2018 ore 20.30 Sala Galmozzi, via Tasso 4, Centro S. Alessandro, Centro Pignolo, Centro Papa Giovanni XXIII, Città Alta.

4 – Appello del Comune: «No riscaldamento. Fa ancora caldo, riduciamo lo smog»

Evitare sprechi e difendere la qualità dell’aria, non usando o usando con moderazione gli impianti termici in questi giorni quasi estivi: questo l’appello del Comune di Bergamo ai cittadini, sull’onda di quanto detto al sindaco Sala a Milano. In questi giorni il Pm10 è già in netta risalita: negli ultimi 10 giorni per cinque volte ha sfiorato i 50 microgrammi per metro cubo.

5 – Raffineria di droga a Osio Sotto, 24 chili sequestrati

Operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di nove persone, portata a termine grazie alla collaborazione tra i Comandi provinciali di Brescia e Bergamo. È stata sgominata un’organizzazione criminale composta da cittadini albanesi e italiani dediti al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che dalla bergamasca – con raffineria a Osio Sotto – venivano veicolati in Valle Camonica per poi alimentare le locali piazze di spaccio. L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Brescia, ha consentito di individuare una raffineria della droga nella bergamasca, arrestare in flagranza 9 persone e sequestrare complessivamente 12,5 chili di eroina, 10 chili di marijuana, 1 chilo di cocaina e circa 70mila euro in contanti.

6 – Cade in una scarpata per 40 metri, morto 66enne di Zogno

Antonio Pesenti, 66 anni, residente a Zogno, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 15 ottobre, in località Tigli, poco lontano da casa sua. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. È scivolato lungo un pendio molto ripido e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati verso le 18. Sul posto la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, la Croce Rossa, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso da Bergamo.

7 – Botte e insulti alla moglie davanti ai figli piccoli, allontanato da casa

È stato allontanato dalla propria abitazione di Caravaggio un 28enne rumeno che da 3 anni elargiva botte e insulti alla moglie anche davanti ai figli piccoli. L’ultimo grave episodio risale allo scorso mese di settembre, quando l’uomo, per l’ennesima volta in stato di alterazione fisica derivante dall’abuso di alcol, ha aggredito la moglie, così costretta a scappare di casa con il figlio di 4 anni. Quello più piccolo, invece, soltanto di un anno, era rimasto in casa da solo con il padre, che nel frattempo si era barricato minacciando azioni violente. Intervenuti in forza i militari dell’Arma, l’operaio 28enne ha cercato di scappare calandosi giù dalla finestra di casa. I carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Ieri sera, quindi, l’esecuzione del provvedimento cautelare personale da parte del Comando Stazione di Caravaggio emesso dal Gip Ilaria Sanesi su richiesta del Pm Maria Esposito della Procura della Repubblica di Bergamo, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Oltre ai maltrattamenti aggravati in famiglia, l’A.G. di Bergamo contesta al marito violento anche le lesioni personali aggravate e la resistenza a pubblico ufficiale.

8 – Aruba, al via due nuovi data center a Ponte San Pietro

È trascorso un anno dall’apertura del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, e Aruba tira le somme sui progressi fatti sino ad oggi. All’interno di quello che per il gruppo è il più grande data center campus d’Italia – un complesso innovativo di oltre 200mila metri quadri – la prima struttura è stata quasi totalmente opzionata. Si tratta del Data Center A (DC-A), che sorge su un’area di 17.500 metri quadri. Il gruppo può pertanto ora partire con la costruzione di due nuovi data center con l’obiettivo di triplicare la capacità disponibile.

15 OTTOBRE

1 – Gaetano, ucciso a 44 anni da una gru. Morto sul lavoro a Costa di Mezzate

Abitava in via Carducci Gaetano Davide Trezza, 44enne di Torre Boldone, padre di due figli, morto oggi a causa di un infortunio mortale alla Naef di Costa di Mezzate, via Nazioni Unite 6, alle 8.30. Una piccola officina meccanica che si occupa della costruzione e riparazione di mezzi d’opera ferroviari, di cui era dipendente. Trasportato in condizioni gravissime all’Ospedale Papa Giovanni, dopo qualche ora è deceduto al Pronto Soccorso. Secondo una prima ricostruzione, mentre erano in corso le operazioni di carico e montaggio del braccio gru su un autocarro, Trezza è stato colpito violentemente al collo il proprio da quella gru. È stato trovato privo di sensi disteso sul pianale del camion. Abitava in via Carducci. Le foto sul suo profilo Facebook lo mostrano sorridente, con tanta voglia di scherzare. Era un appassionato di podismo.

2 – Il Comune realizza 18 orti urbani con ciclopedonale a Celadina

Lavori in corso a Celadina per la realizzazione dei nuovi orti urbani tra Via Flores e Piazza San Pio X. Un intervento di rilievo, avviato dal Comune di Bergamo che ha acquisito i terreni sui quali erano sorti diversi orti spontanei e, nell’ambito dei finanziamenti ottenuti con il Bando Periferie, ha avviato la progettazione di una nuova area per orti completamente attrezzata e di tutt’altra qualità. Vengono infatti realizzati 18 nuovi orti urbani, con pergolato e aree di aggregazione: gli orti saranno assegnati attraverso un bando in fase di pubblicazione sul sito del Comune di Bergamo. Accanto agli orti anche un percorso ciclopedonale alberato, pensato per mettere in comunicazione via Flores con piazza San Pio X e via Pizzo Redorta, e infine è prevista anche la completa riqualificazione del giardino pubblico di via Pizzo Redorta (saranno anche piantati alberi da frutto).

3 – Giorgia Villa di Brembate incanta alle Olimpiadi

Giorgia Villa di Brembate ha vinto la medaglia d’argento e quella d’oro alle Olimpiadi giovanili in Argentina, nella ginnastica artistica. Un oro è arrivato al volteggio, mentre l’argento alle parallele.

4 – Carvico: colpito da un cacciatore mentre gioca a soft air, è grave

È stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Marco di Zingonia il 25enne che è stato colpito da un cacciatore mentre giocava a soft air. Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 17 di ieri, domenica, a Carvico, in una zona boscosa nei pressi dell’area industriale del paese, poco lontano da via Brugari. Il ragazzo residente a Rogno si trovava nella boscaglia insieme ad un gruppo composto da una decina di giovani. Tutti erano intenti a giocare alla “guerra simulata”. Peccato che nella zona ci fosse anche chi cacciava non con armi giocattolo, ma con veri e propri fucili. Se ne è accorto amaramente il 25enne che è stato colpito alle gambe dai pallini sparati da un cacciatore di 61 anni residente a Sotto il Monte. L’uomo era convinto di aver mirato a un fagiano. Sul posto, inizialmente in codice rosso, sono intervenuti i volontari sull’ambulanza e i medici del 118 a bordo dell’auto medica. Fortunatamente dopo le prime cure prestate sul posto il quadro clinico del ragazzo è apparso meno grave. Come detto è stato trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Verdellino.

5 – Bergamo entra tra i video della Rai dedicati ai siti Unesco

Oggi una troupe di registi di Rai Storia sarà in Città Alta per effettuare le riprese dei luoghi più significativi e rappresentativi della città. Saranno visibili a novembre perché parte di un o nuovo progetto targato Rai volto a valorizzare i patrimonio dell’umanità d’Italia e intitolato «Unesco: la via delle meraviglie». Saranno 54 clip da due minuti, una per ciascun sito Unesco italiano, da trasmettere a ciclo continuo tra un programma e l’altro di Rai Storia.

6 – Incidente col ladro che passa col rosso: «Sono vivo per miracolo»

Incidente a Fornasotto, un 25enne di origine albanese, clandestino e ricercato, ha speronato l’auto di un pontirolese, che ha visto la morte in faccia. Dario Ferraro, 51 anni, era a bordo della sua Opel Mokka, a semaforo verde, si è immesso su via Bergamo. Ma dalla destra l’Audi A4 dell’albanese, che si è scoperto essere un pericoloso ricercato, gli è piombata addosso come un missile. «Sono vivo per miracolo – ha raccontato la vittima – Ha sorpassato la colonna ferma al rosso e mi ha speronato. Fosse per me questa gente andrebbe giustiziata sul posto». Il malvivente è stato poi bloccato da un gruppo di residenti.

7 – Tentato furto di un pitbull in centro paese a Brembate

Va a trovare la nonna disabile e tentano di rubarle il cane. L’incredibile episodio è avvenuto martedì in tarda mattinata nel centro del paese. Protagonista della vicenda, una giovane donna residente a Brembate. «Come ogni mattina martedì mi sono recata a far visita a mia nonna che è disabile per darle una mano – ha raccontato- Come sempre ho portato con me il mio cane, un pitbull. Era una bella giornata e quindi ho pensato di lasciarla all’aria aperta in un’area recintata che guarda sulla strada». La giovane donna è quindi entrata in casa per accudire la nonna quando da una delle finestre dell’abitazione che si affacciano sulla strada ha notato qualcosa. «Non ero sicura di quello che stavo vedendo e quindi sono uscita per rendermi conto meglio di quanto stava accadendo – ha spiegato – Ho visto un uomo bello robusto, afferrare il mio cane per il collare per portarlo via. Mi sono messa a gridare e lui si è dato alla fuga. Pur essendo un pitbull di circa quanta chilogrammi il mio cane non ha reagito. È stato preso in un canile e ha una brutta storia alle spalle. Temo che, vista la razza, volessero portarla via per farla combattere».

8 – Scuole imbrattate a Seriate. Il sindaco: «Ora pagano tutti»

La notizia l’ha data con amarezza il sindaco Cristian Vezzoli che ha pubblicato un paio di foto su Facebook e uno sfogo contro i responsabili dell’atto vandalico. «Sabato notte hanno vandalizzato con pittura e stupide scritte i muri della scuola Aldo Moro di Corso Roma che ora il Comune dovrà pulire a proprie spese (ovvero a spese della collettività). Mi chiedo: perché non imbrattano i muri di casa loro? perché devono finire una giornata imbrattando i muri di una scuola?».