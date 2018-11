14 NOVEMBRE

1 – Insulta e picchia la convivente davanti alla figlia di 9 anni

Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione alla misura cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne italiano. I fatti in questione si sono verificati in provincia di Milano negli ultimi 3 anni circa. Un anno fa le cose sono peggiorate e così sono iniziate le indagini di rito da parte dei militari. L’uomo nel frattempo si era trasferito a Osio Sotto. Vengono così ricostruiti diversi episodi di ingiurie, di minacce e di violenze psicologiche. In alcune occasioni, il 50enne ha anche lanciato degli oggetti contro la convivente, un’italiana 46enne. Alcuni atti di violenza contestati al 50enne sarebbero avvenuti anche davanti alla loro figlia minorenne di soli 9 anni e per tale ragione è stata contestata all’uomo l’aggravante specifica della “violenza assistita”. A volte, il convivente maltrattante distruggeva gli oggetti presenti in casa, sfogando così la proprio rabbia indirizzata contro la donna. In un caso, l’uomo avrebbe anche speronato l’autovettura della 46enne, provocando così un incidente stradale, scagliandosi inoltre subito dopo contro il veicolo della donna, colpendone i vetri con dei pugni. In un caso la vittima è stata costretta anche a rivolgersi alle cure dei medici in conseguenza delle lesioni subite. È stato contestato inoltre un tentativo di violenza sessuale ai danni della donna, non portato a termine grazie alla pronta reazione della stessa. Violato anche il divieto di avvicinamento disposto dall’A.G. Minorile nei confronti del 50enne, che è così costato all’uomo anche il reato di violazione del provvedimento di un Giudice.

2 – Furto fallito alla Agnelli di Lallio: scattato l’allarme

Tentativo di furto fallito nella notte all’interno della Agnelli di Lallio: l’allarme ha permesso l’arrivo tempestivo delle guardie giurate e i ladri sono stati costretti alla fuga. Il colpo è stato provato nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre: a mezzanotte e mezza è partita la sirena nella famosa azienda di Lallio che produce pentole e utensili per la cucina.

3 – La Dhl dona 300 alberi al Parco della Trucca: piantumazione iniziata

Stamattina il sindaco Giorgio Gori ha presenziato al parco Martin Lutero alla Trucca, dove con Dhl Express Italy, Rete Clima e Assofloro Lombardia è iniziata la piantumazione di 300 nuovi alberi, donati appunto dalla società di logistica. Entro marzo 2019 saranno piantati circa 1.600 nuovi alberi in città.

4 – La tecnologia del Gruppo Tesmec impiegata in un nuovo progetto record in Cina

La Tesmec Spa di Grassobbio, a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, è impegnata in un progetto record in Cina, unico al mondo, commissionato da Sgcc – State Grid of China Corporation, la più grande utility elettrica a livello mondiale, per la realizzazione di un elettrodotto aereo ad altissimo voltaggio, 500 kV. L’operazione di tesatura da parte del gruppo collegherà il lato Nord-Est dell’isola di Jintang a quello Ovest dell’isola di Cezi, mediante torri con altezza record di 380 m, superiore a quella della Tour Eiffel, con una campata di quasi 3 km di lunghezza. L’interconnessione è parte di una nuova linea elettrica della lunghezza di circa 40 km, costituita complessivamente da 71 torri di trasmissione. L’elettrodotto ad altissimo voltaggio 500 kV è realizzato mediante lo stendimento ad alta velocità (5 volte superiore allo standard attuale) del cavo traente su una distanza di quasi 3 km, con elicottero a marchio Erikson ad elevatissime prestazioni, e sulla base di un nuovo sistema di tesatura aerea brevettato dal Gruppo Tesmec.

5 – Cinque patenti ritirate durante i controlli fuori dai locali

Ancora cinque patenti ritirate nei controlli straordinari alla circolazione stradale. Solo l’ultima settimana i carabinieri di Bergamo, durante una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza agli utenti della strada, hanno fermato numerosi mezzi e identificato decine di persone, sia nei centri abitati che lungo le principali arterie stradali extraurbane, soprattutto nei pressi dei locali più frequentati.

13 NOVEMBRE

1 – Brescia-Bergamo, pendolari affumicati. Il treno delle 11 resta fermo a Seriate

La condizione dei pendolari bergamaschi, e non solo, non migliora. I disguidi sono all’ordine del giorno. Oggi, sul Giornale di Brescia, un altro caso significativo avvenuto a Seriate. La foto pubblicata è arrivata alla redazione del quotidiano da uno di tanti pendolari bresciani esaperati. Il convoglio è quello diretto a Bergamo e partito alle 11 da Brescia. Una studentessa iscritta al corso di laurea in comunicazione scrive: «Già a Palazzolo abbiamo cominciato a sentire una forte puzza di bruciato e a vedere del fumo nelle carrozze. A Seriate il treno si è fermato in stazione alcuni minuti mentre il personale controllava la parte della carrozza da cui usciva fumo». Problemi ai freni, probabilmente. Il viaggio è poi proseguito trasferendo, semplicemente, i pendolari in un’altra carrozza.

2 – Sempre più i bergamaschi che si trasferiscono all’estero

Dalla provincia di Bergamo all’estero. Cercano fortuna lontano da casa, o proprio qui non hanno possibilità. Tra gennaio e giugno di quest’anno, come scrive oggi L’Eco di Bergamo, sono stati 1.774 i residenti in Bergamasca che si sono trasferiti all’estero, in discreta crescita rispetto ai 1.640 dello stesso periodo del 2017.

3 – Blitz della Polizia locale nel campo nomadi di Romano

Nel pomeriggio la Polizia locale di Romano ha effettuato un maxi controllo nel campo nomadi sulla strada Provinciale 101. L’obiettivo del controllo è stato il piazzale antistante all’ingresso del campo, spazio condiviso con la caserma dei vigili del fuoco volontari di Romano. Sono infatti state diverse le segnalazioni d’ingestibilità del piazzale spesso e volentieri usato come magazzino di autoveicoli abbandonati e ferraglie di ogni tipo. La situazione che si è presentata davanti agli agenti della Polizia locale ha giustificato le lamentele di disordine. Le automobili erano parcheggiate in modo casuale nonostante nel piazzale sia presente una segnaletica orizzontale dedicata ai parcheggi. Presente anche un veicolo dismesso e smontato nonché materiali ingombranti. A giugno erano stati i carabinieri della Compagnia di Treviglio ha fare un maxi controllo nel campo nomadi. L’operazione era seguita all’inclusione del campo nomadi nel progetto Recaras che prevede l’accompagnamento dei residenti del campo in appartamenti di edilizia popolare.

4 – L’auto del futuro senza pilota. Bergamo a fianco della Silicon Valley

Al Kilometro rosso di Bergamo apre il primo centro italiano di formazione dell’«autonomous driving» (i veicoli a guida autonoma), che costituisce un ponte con quanto si sta facendo nella Silicon Valley, dove la ricerca di settore sta facendo passi da gigante. Ne parla oggi il Corriere della Sera Bergamo. I neolaureati italiani eccellenti convergeranno qui, dopo attenta selezione, e ingegneri dall’America li formeranno. Dopo di che potranno mettere le loro competenze a servizio delle grandi case automobilistiche europee, dalla Svezia alla Germania, o restare nel centro di ricerca bergamasco.

5 – Congiuntura in chiaroscuro: il commercio frena, boom di hotel e ristoranti

Il terzo trimestre fornisce segnali negativi per l’andamento del commercio e quindi dei consumi. Buone notizie invece per i servizi, con ristoranti e hotel in crescita. L’indagine congiunturale sul volume d’affari del commercio al dettaglio a Bergamo registra una dinamica negativa delle vendite in provincia (-0,2% nel trimestre e -1,1% su base annua) non molto diversa dall’andamento medio a livello regionale. Il giro d’affari nell’alimentare risulterebbe su base annua positivo a Bergamo (+3,8%) ma non in Lombardia (-0,1%); negativo nel non alimentare sia Bergamo (-2,4%) che in Lombardia (-1%), molto debole nel commercio non specializzato: -0,3% a Bergamo e -0,7% in Lombardia. Il volume d’affari nell’insieme dei servizi è invece positivo su base annua a Bergamo (+3,7%) così come in Lombardia (+2,4%). La Lombardia, con indice a quota 101,1, supera i livelli medi del 2010, dai quali è più distante Bergamo (indice a 92,5). Nella media dei primi tre trimestri la crescita è del +2,3% a Bergamo e del +2,5% in Lombardia. La variazione trimestrale destagionalizzata è positiva a Bergamo (+1,1%) e in Lombardia (+0,4%). Per quanto riguarda i comparti dei servizi, la variazione tendenziale grezza del volume d’affari è di +5,3% nel commercio all’ingrosso (in Lombardia: +4,2%), +8,7% per alberghi e ristoranti (al +1,8% in Lombardia), -0,5% nei servizi alle persone (nullo in Lombardia) e +2,1 % nei servizi alle imprese (+2,3% in Lombardia).

6 – È di Bergamo la nuova campionessa de “L’eredità”

Alessandra Omacini, farmacista, di Bergamo è la nuova campionessa del programma televisivo “L’eredità“, il gioco a quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ieri sera ha anche indovinato la parola misteriosa finale, vincendo la cifra di 55mila euro. Stasera proverà a riconfermarsi campionessa.

7 – Chi ha più di 10mila followers entra gratis alla Carrara

L’Accademia Carrara scommette sugli «influencer», garantendo dei biglietti gratis e cercando di farsi una bella fama sui social. Se hanno più di 10 mila follower e raccontano una «story» della mostra su Botticelli tra Boston e Bergamo entreranno gratis in pinacoteca. «L’obiettivo è avere ambassador che sposino i contenuti culturali», ha affermato Paola Azzola, dell’area Comunicazione della Carrara.

8 – Camion ribaltato sulla Rivierasca, intervento in codice rosso

Intervento in codice rosso per un camion ribaltato sulla Rivierasca all’alba in territorio di Capriate San Gervasio. Due persone coinvolte, uomini di 38 e 39 anni. Le condizioni dei due, dopo l’iniziale spavento, sono migliorate. L’intervento è stato concluso in codice verde. L’incidente ha riguardato un camion di sabbia e cemento, che si è intraversato e appoggiato su un lato. Traffico rallentato per permettere le operazioni di recupero del mezzo. Impegnate due squadre dei Vigili del fuoco e quattro gru oltre a un mezzo aspirante per svuotare il carico.

12 NOVEMBRE

1 – Il marito le sbatte la testa sull’auto. Ferita donna 61enne al Q8 di Fara

Se l’è cavata, fortunatamente, con tanto spavento e qualche ferita la donna di 61 anni aggredita oggi alle 17 al distributore di benzina Q8 a Fara Gera d’Adda. Cosa sia accaduto precisamente, in via Locatelli, è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. All’origine dell’aggressione pare ci sia proprio una lite scoppiata tra la donna e il marito, entrambi di Canonica, che si trovavano fermi nell’area di servizio per il rifornimento. Secondo quando riportato da alcuni testimoni durante la lite l’uomo avrebbe afferrato la moglie per la testa e l’avrebbe sbattuta contro l’auto procurandole dei tagli.

2 – Fuori strada con la moto a Treviglio, ferito un 30enne

Fuori strada con la moto a Treviglio, ferito un 30enne. Ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un fossato. È successo poco prima delle 17.30 lungo la ex Statale 11 a ridosso della nuova rotatoria del casello Brebemi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un giovane di Cambiago che, in sella alla sua Kawasaki 750, stava procedendo da Casirate. Arrivato all’altezza della rotonda, ha proseguito dritto. È stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale in codice giallo. Nella caduta ha riportato alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

3 – Sorelline investite a Loreto: in ospedale, ma niente di grave

Una Ford Fiesta ha investito oggi due sorelline straniere in via Curie, a Loreto. Le bambine stavano tornando a casa a piedi. L’incidente all’incrocio con via Pasteur. Tanti spavento e trasporto immediato in ospedale, ma fortunatamente le ferite che hanno riportato sono lievi. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

4 – Muore nel sonno a vent’anni. Seriate piange Daniel Cristinelli

Ucciso nel sonno da un malore, a soli 20 anni. Tragedia nella notte tra sabato e domenica: Daniel Cristinelli è scomparso improvvisamente nella sua casa di Seriate. Ad accorgersi per primo del dramma il padre Roberto, tecnico radiologo all’ospedale Papa Giovanni: domenica mattina è entrato nella cameretta per svegliare il figlio, senza però ottenere alcuna risposta. Ha eseguito il massaggio cardiaco, così come i sanitari giunti sul posto, ma è stato tutto inutile. Daniel praticava diversi sport e pare non avesse problemi di salute. Grande appassionato di chitarra, collaborava con il centro ricreativo della parrocchia. Oltre al papà, lascia mamma Lorenza e il fratello Michael.

5 – Cade intonaco dal viadotto in Borgo Palazzo: nessun pericolo

Il Comune di Bergamo ha interrotto sabato la circolazione su un breve tratto di strada sotto il viadotto in zona Borgo Palazzo per via della caduta di intonaco. Non ci sono problemi strutturali, come evidenziato durante un immediato sopralluogo svolto dai tecnici comunali. Oggi è stato rimosso il resto dell’intonaco a rischio caduta nel tratto in questione e successivamente riaperta la strada.

6 – Auto in caduta per 5 metri, illesi madre e bimbo

Ha perso il controllo dell’auto, entrando nel parcheggio di un negozio, sfondando una barriera e cadendo per 5 metri sul terrapieno sottostante. Con lei il figlio di tre anni. Ma fortunatamente, per mamma e bambino, solo qualche graffio e tanto spavento. L’incidente si è verificato ieri verso le 14.30, in via Piazzalunga a San Giovanni Bianco.

7 – Donna aggredita dai proprietari di casa, non riusciva a pagare l’affitto

Donna aggredita dai proprietari di casa perché non riusciva a pagare l’affitto. È successo sabato a Treviglio, in via Cavour. Questa mattina la manifestazione di solidarietà del “Comitato di lotta casa per tutti Treviglio”. «All’inizio è stata aggredita solo a parole e poi anche fisicamente – raccontano i membri del comitato – È stata spintonata due volte e poi colpita da un uomo, imparentato con il proprietario, anche quando ormai si trovava in terra. L’aggressione si è consumata nel cortile di casa, davanti ai bambini, a loro volta malamente scacciati».

8 – Recuperato e portato in salvo 58enne a Oltre il Colle

Recuperato e portato in salvo un uomo di 58 anni, residente a Oltre il Colle. La richiesta di soccorso è arrivata domenica, nel tardo pomeriggio. Era a caccia con il fratello ma è scivolato per una quindicina di metri ed è finito in un torrente. Il fratello ha subito chiesto aiuto. I soccorritori della VI Delegazione Orobica del Cnsas lo hanno raggiunto, tolto dall’acqua, immobilizzato e trasportato fino all’ambulanza. Un’operazione di carattere tecnico per le caratteristiche ambientali del luogo. L’uomo aveva riportato diversi traumi ed era in stato di lieve ipotermia.