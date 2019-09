4 SETTEMBRE

1 – Punto da un calabrone, 35enne soccorso per un pelo a Caravaggio

Un agricoltore 35enne di Vidalengo se l’è vista brutta ieri pomeriggio, mentre lavorava nei campi della frazione di Caravaggio. L’uomo è stato infatti attaccato da uno sciame di calabroni mentre stava lavorando in un canale di irrigazione a nord del paese, verso Brignano. Ma essendo allergico alla puntura di questo genere di insetti ha avuto uno shock anafilattico. Provvidenziale la chiamata al 118 che è riuscito a fare prima di cominciare a stare male sul serio. I sanitari si sono precipitati sul posto e l’hanno soccorso in codice rosso, iniettandogli un farmaco per bloccare la reazione allergica. È stato portato in ospedale a Treviglio per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.

2 – Tavernola, l’auto sarà recuperata domani dai sommozzatori

Dovrebbe essere estratta domani mattina la Ford Fiesta di Rosario Tilotta inabissata a ottanta metri di profondità nel Sebino, a Tavernola, con all’interno un cadavere. Il condizionale è d’obbligo, visto che il buon esito dell’operazione dipenderà dalle condizioni climatiche.

3 – Ludovica Pagani sul red carpet del Festival di Venezia

Ludovica Pagani sul red carpet del 76esimo Festival del cinema di Venezia. La 24enne colognese è stata all’anteprima di “About Endlessness” alle 20.15 in sala grande. Ludovica è stata la Cio (Chief Instagram Officer) del profilo Instagram di Maxim per una sera, raccontando in prima persona le emozioni della sua esperienza al festival.

4 – Orio, in un mese 1 milione e 384mila passeggeri

Agosto record per l’aeroporto di Orio. Con un milione e 384mila passeggeri, lo scalo bergamasco ha toccato il massimo storico mensile. E sul progetto del treno per il dg Emilio Bellingardi non ci saranno ritardi.

5 – FlixBus: più tratte internazionali da Bergamo e Orio al Serio

FlixBus si consolida in area bergamasca e collega la Città dei Mille e lo scalo di Orio al Serio con nuove destinazioni in Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, eleggendo così il territorio a crocevia di eccezione per le rotte internazionali. Orio si è distinta inoltre, fra le mete della rete FlixBus, per crescita nel numero dei passeggeri registrata nell’estate 2019 rispetto al 2018 (+67%).

3 SETTEMBRE

1 – Auto con cadavere a Tavernola. Trovata la moglie del proprietario

Elva Kurti ha contattato i carabinieri: verrà in Italia. Attualmente è in Montenegro. Albanese, è moglie di Rosario Tilotta, il pensionato di Scanzorosciate scomparso nel 2004 e la cui Ford Fiesta è stata localizzata a 15 anni di distanza nel lago d’Iseo, a 80 metri di profondità, con un cadavere all’interno. L’auto e il corpo senza vita dovrebbero essere recuperati nei prossimi giorni. Si sospetta che il cadavere sia proprio quello di Tilotta. Toccherà lei spiegare come sono andate le cose.

2 – Arrestato usuraio di Bergamo mentre intasca 10mila euro

Arrestato usuraio di Bergamo, fermato il complice. Una vittima di usura si rivolge alla Guardia di Finanza che grazie alle intercettazioni interviene nel momento della consegna di 10mila euro all’usuraio, arrestato. Sequestrati 130mila euro in contanti e gioielli per un valore di 100mila euro.

3 – Maxi tamponamento, quattro chilometri di coda sulla Soncinese

La Soncinese è rimasta bloccata un’ora, tra Romano e Martinengo, a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un camion, un’autovettura e un furgone di un’impresa edile. Il tamponamento è avvenuto in piena ora di punta, pochi minuti prima delle 18, lungo la Soncinese all’altezza dalla rotatoria di accesso a Martinengo. Tutti e tre i mezzi stavano entrando in città provenienti da Romano. Sul posto due autoambulanze di Padana emergenza e della Croce rossa italiana di Romano, oltre ai carabinieri della stazione di Romano. Non risultano fortunatamente feriti gravi.

4 – Cascinale in fiamme, i pompieri salvano due cani a Mozzanica

Paura ieri mattina a Mozzanica per un incendio che ha distrutto un cascinale agricolo a due passi dal Serio. I Vigili del fuoco sono riusciti a salvare due cani, intrappolati nel locale andato a fuoco. Le fiamme sono divampate attorno a mezzogiorno. A bruciare, alcune cataste di legna immagazzinate in una struttura agricola disabitata che si trova in un’area privata a nord della ex SS11, poco prima del ponte che porta a Fara Olivana. Una densa colonna di fumo visibile da lunga distanza si è alzata sulla pianura quando è scattato l’allarme, dato da alcuni passanti. Sul posto si sono precipitate quattro squadre di pompieri, due da Treviglio, una da Dalmine e una da Romano. Che hanno spento le fiamme e salvato anche due cani – un meticcio e un cane pastore – all’interno del cascinale. Non hanno riportato ferite né sono rimasti intossicati, ma per sicurezza sono stati portati al riparo in una zona ombreggiata lungo il fiume. Illesi invece i conigli e le galline allevati nella stessa struttura ma in uno stabile leggermente distante, che non è stato interessato dalle fiamme. Il rogo ha interessato anche il tetto della struttura, andato distrutto.

5 – Piazzale degli Alpini, passaggio pedonale lungo il cantiere

Da oggi c’è un passaggio pedonale lungo il cantiere di piazzale degli Alpini in viale Papa Giovanni XXIII. L’apertura di un passaggio è stata molto richiesta da alcuni utenti e commercianti della zona nelle scorse settimane: il passaggio per i pedoni è stato aperto non appena si sono conclusi i lavori sui sottoservizi del viale.

6 – A4, Tutor accessi anche nel tratto Bergamo-Brescia

La velocità media in A4 torna completamente sotto l’occhio attento dei Tutor. Una decina di giorni dopo la riaccensione nel tratto Bergamo-Milano, infatti, Autostrade per l’Italia ha riattivato il dispositivo anche tra Bergamo e Brescia.

7 – Carona, nessuna offerta dai privati per le seggiovie

Il bando scadeva sabato scorso, ma non è arrivata alcuna offerta da privati per costituire insieme al Comune di Carona una società mista con l’obiettivo di acquistare all’asta le seggiovie della Brembo Super Ski (Alpe Soliva, Valgussera e Conca Nevosa). Il sindaco: «Chiederemo alla Curatela fallimentare di prendere in affitto gli impianti di risalita per garantire la stagione».

8 – Vespe e calabroni, bonifica dei pompieri in due scuole e un cimitero

Vigili del fuoco in azione questa mattina, martedì 3 settembre, per un’invasione di vespe e calabroni. Tre gli interventi: al camposanto di Poscante (Zogno) e in due scuole materne, a Ponteranica e Scanzorosciate.

2 SETTEMBRE

1 – Si stringe una fascetta al collo per gioco, gravissima 11enne

Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. È successo a Calvenzano venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è in prognosi riservata. A lanciare l’allarme è stata la madre che era l’unica persona in casa insieme alla figlia.

2 – Cadavere nel lago, al via le operazioni di recupero

Cadavere nel lago d’Iseo a Tavernola: stamattina, lunedì, sono cominciate le operazioni di recupero dell’auto su cui si trova un corpo in avanzato stato di decomposizione, scoperto alcuni giorni da due sub a ottanta metri di profondità. Sul posto è impegnata la Marina Militare Italiana (reparto subacquei di La Spezia), con il supporto del Gruppo Soccorso Sebino di Pisogne e del Nucleo Sommozzatori della Croce Rossa italiana, alla presenza dell’Arma dei carabinieri. Il recupero dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma già in queste ore sono si sono tenute le prime operazioni. Un sub amatoriale è stato in grado di leggere il numero della targa della vettura, una Ford Fiesta, che risulterebbe intestata a Rosario Tilotta, sparito nel nulla nel luglio del 2004 quando aveva 59 anni e risiedeva a Scanzorosciate con la giovane moglie di origini albanesi.

3 – La Cittadella dello sport sarà intitola a Yara Gambirasio

Il prossimo 23 settembre il complesso della Cittadella dello Sport di Bergamo verrà intitolato a Yara Gambirasio. Lo ha annunciato il padre della ginnasta 13enne uccisa e abbandonata in un campo dove il corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011, a pochi chilometri da Brembate Sopra.

4 – Colpito da arresto cardiaco. Salvato dalla vicina di casa

È stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nel cortile del suo condominio a Treviglio. Il 52enne è stato salvato dalla vicina di casa 25enne, Carolina Resmini, che gli ha praticato il massaggio cardiaco che aveva imparato al liceo. I dettagli e l’intervista completa sul Giornale di Treviglio in edicola.

5 – Oggi i funerali del bimbo annegato in piscina in Abruzzo

Si terranno oggi pomeriggio alle 16, a San Giovanni Bianco, i funerali del bimbo di 5 anni annegato giovedì scorso nella piscina dell’hotel di Silvi Marina, Abruzzo, dove’era in vacanza con i suoi familiari. Già domani potrebbero essere ascoltati il bagnino dell’hotel e il gestore-direttore del resort Abruzzo Marina di Silvi, iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e omessa vigilanza con il padre del bambino, Riccardo, elettricista, e la madre Cristina, casalinga. Le indagini dovranno accertare eventuali responsabilità.

6 – Funerali di Elena Casetto, la 19enne morta all’ospedale

Le urla della madre, disperate, sono state un colpo al cuore per tutti i presenti. Stamattina si sono tenuti i funerali di Elena Casetto, la 19enne vittima del rogo che il 13 agosto si è propagato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quanto successo al terzo piano della Torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni resta da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.

7 – Maltempo, ancora danni sulla linea e treni in ritardo

Diversi treni sono partiti con decine di minuti di ritardo questa mattina sulla linea Milano-Verona a causa dei danni del temporale. Colpita in particolare l’infrastruttura ferroviaria all’altezza di Rovato. Ripercussioni piuttosto importanti sono state subite anche dai treni della linea Lecco-Bergamo-Brescia. In particolare il treno da Milano Centrale delle 8.50 è partito con 43 minuti di ritardo, mentre quello delle 8.25 con 64 minuti di ritardo.

8 – Festa della Lega: i militanti ammettono gli sbagli di Salvini

«Il capitano ha commesso alcuni errori politici: ha staccato troppo tardi la spina al governo e ha scommesso sullo scioglimento delle camere. Sbagliando». Lo scrive Paolo Padoin, già prefetto di Firenze, su FirenzePost, riportando alcuni commenti dei militanti presenti alla Berghem Fest di Alzano. «I sostenitori restano compatti a sostegno di Salvini, e sotto il tendone della festa lo accolgono con il grido “Non mollare mai” e “Voto, voto, voto”, anche se diversi militanti riconoscono alcuni passi falsi».