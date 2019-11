13 NOVEMBRE

1 – Quanto parcheggio selvaggio a Bergamo. Gruppo Facebook (con tanto di foto)

È stato creato il 10 ottobre del 2015, quindi 4 anni fa, ma di lavoro da fare ne ha ancora molto. Parliamo del gruppo Facebook Parcheggio Selvaggio a Bergamo e provincia: «Veicoli in seconda fila, negli spazi riservati agli invalidi, sulle strisce pedonali, nelle rastrelliere per le biciclette, sul marciapiede, etc. Inviateci le vostre segnalazioni! Per non avere noie di privacy verrano approvati solamente i post con le targhe non visibili o oscurate», si legge nella descrizione del gruppo pubblico, che conta 600 iscritti. La foto sopra è di ieri in Contrada dei Tre Passi, tra via Tasso e via Camozzi.

2 – Via Tiraboschi diventa una zona 30: velocità ridotta

In via Tiraboschi scatta il limite di velocità di 30 km orari. L’ordinanza è stata siglata nei giorni scorsi ed entrerà in vigore nel giro di qualche giorno. L’obiettivo del Comune di Bergamo è quello di migliorare la vivibilità dei luoghi e aumentare il livello di #sicurezza stradale, come succede nel centro della maggior parte delle città del nostro Paese.

3 – Lavora in nero ma incassa il Reddito di cittadinanza

Percepiva il Reddito di cittadinanza, ma non era disoccupata. Non era un segreto: lo potevano notare tutti i clienti di un negozio di alimentari di Vertova. E oltre a lavorare, lo faceva in nero. Sono finiti così nei guai sia la donna, marocchina di 35 anni, sia il suo datore di lavoro, bergamasco.

4 – San Martino, pranzo stellato per i “nonni” di Anni Sereni

L’11 novembre gli ospiti della Casa di Riposo della Fondazione Anni Sereni hanno potuto gustare un ottimo pranzo offerto, come sempre, dalla famiglia Colleoni del “San Martino”. Un pranzo stellato che gli ospiti hanno davvero gradito in compagnia dei volontari e delle autorità di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera D’Adda. «Grazie a nome mio e di tutto il CdA alla famiglia Colleoni per l’attenzione che sempre ci riservate», ha commentato il presidente Augusto Baruffi.

5 – Fiaccolata per Zina contro la violenza sulle donne

Una fiaccolata per Zina per dire “no” alla violenza sulle donne e per raccogliere fondi per le figlie della 36enne uccisa dal marito. La manifestazione si terrà il 25 novembre dalle 20 a Cologno al Serio.

12 NOVEMBRE

1 – Il mercato su piazza degli Alpini. La novità da lunedì 25 novembre

Dal 25 novembre piazza degli Alpini ospiterà 36 banchi ogni lunedì: nasce così il mercato del centro città, prima fase del progetto di spostamento del mercato della Malpensata. I lavori sul piazzale sono ormai in uno stadio avanzato: il primo lotto e il terzo lotto saranno completati entro la settimana. Saranno quindi installate già nei prossimi giorni le tradizionali casette del villaggio di Natale, che avvieranno di fatto le attività sulla piazza rinnovata. Dalla fine del mese, quindi, toccherà al mercato del lunedì: nei prossimi giorni i rappresentanti delle associazioni di categoria degli ambulanti incontreranno gli esercenti e i tecnici dell’ufficio delle attività produttive del Comune di Bergamo per scegliere il posizionamento dei 36 banchi previsti. Il resto del mercato rimarrà sul piazzale della Malpensata ancora fino alla fine di gennaio: una decisione presa dall’Amministrazione comunale su esplicita richiesta dei rappresentanti degli ambulanti. E come ormai vuole la tradizione, il Villaggio di Natale è pronto ad accendere le sue luci in piazzale degli Alpini. Da sabato 16 novembre fino a giovedì 26 dicembre (orari di apertura 9-19.30) le tipiche casette di legno porteranno nel centro città la magica atmosfera delle Feste e offriranno ai bergamaschi e ai turisti la possibilità di uno shopping originale e di qualità. I 30 espositori, alcuni dei quali in arrivo dall’estero, proporranno prodotti artigianali e specialità regionali tutte da gustare, compresi i dolci natalizi. Come ogni anno, la manifestazione – organizzata da Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti ­ sarà arricchita da varie iniziative, dall’arrivo di Santa Lucia ai concerti pre natalizi. Confermatissima poi la messa di Natale all’interno della stazione autolinee evento che ogni anno richiama moltissimi fedeli e del quale siamo molto orgogliosi.

2 – Trentamila euro per la Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto

Solo un anno fa, la Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto era un gioiello romanico del tutto sconosciuto, in attesa da anni di essere recuperata e riscoperta. Nell’indimenticabile estate del 2018 la Basilica ha spiccato il volo, sulle ali della nona edizione de “Il Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai, nel quale è stata premiata da 21.191 voti, classificandosi al 13mo posto, seconda in Lombardia, su 37.000 luoghi segnalati a livello nazionale. Il Fai ha annunciato oggi di voler premiare per la seconda volta la Basilica di Santa Giulia, selezionandola tra i 27 luoghi che sosterrà attraverso il bando 2019 e classificandola al primo posto (ex aequo con l’abbazia si S. Michele Arcangelo in Lamoli – Marche) nella graduatoria dei progetti. Il Comune di Bonate Sotto può ora dare il via alle operazioni d’urgenza di recupero strutturale, primo lotto di un progetto più ampio di restauro e riqualificazione. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati sia gli interventi del primo lotto che il progetto complessivo, affidato all’architetto Gianluca Gelmini dello studio CN10 Architetti (vincitore anche del concorso di progettazione promosso dal Comune di Bergamo per il ridisegno del Centro Piacentiniano).

3 – XXI Giornata Nazionale del Trauma Cranico

“Anatomia di un ritorno alla vita dopo un grave trauma cranico” è il convegno organizzato dall’Associazione Amici di Samuel, nell’ambito della XXI Giornata Nazionale del Trauma Cranico (GNTC) e promossa dalla FNATC, che rappresenta oltre10.000 famiglie, sulle sfide da affrontare e su come trattare i casi, anche quelli detti “impossibili”, di persone colpite da una grave cerebrolesione acquisita per accompagnarli nella ricerca di nuove identità. Se ne parlerà a Bergamo il 16 novembre 2019 (Auditorium Casa del Giovane, via Gavazzeni, 13), con la presenza di relatori, sia istituzionali sia professionisti del settore, e di familiari di persone colpite da un trauma cranico encefalico.

4 – Un professore del Minnesota (Usa) racconta perché Bergamo merita

Il giornale del Minnesota (Stati Uniti) Star Tribune ha dedicato qualche settimana fa un ampio articolo a Bergamo, a firma di un professore della Concordia University, St. Paul, venuto in visita con un gruppo dei suoi studenti: ne emergono le (presunte) rivalità tra Bergamo e Brescia, il modo in cui i bergamaschi chiamano i milanesi, ma anche – e soprattutto – la bellezza della nostra città, le sue ricchezze, l’effetto che suscita in coloro che la visitano. Lo potete leggere qui (se non sapete l’inglese, usate la funzione “traduci la pagina” del browser).

5 – Rapina alla banca di via Partigiani in città, preso un pregiudicato

La Polizia di Stato ha arrestato l’autore della rapina alla filiale della Banca di Credito cooperativo dell’Oglio e Serio di via dei Partigiani a Bergamo dello scorso 16 ottobre. La Squadra Mobile ha tratto in arresto Giuseppe Di Matteo, classe 1958 di Sant’Omobono Terme, 51 anni, pluri-pregiudicato, attualmente in regime di semilibertà. Il malvivente si era introdotto nella mattinata di mercoledì 16 ottobre intorno alle 8.50 nell’istituto bancario in pieno centro città, a pochi passi dalla Procura della Repubblica e, dopo aver scavalcato il bancone, aveva minacciato il cassiere e si era impossessato di una refurtiva complessiva di 13.970 euro in banconote di vario taglio. L’uomo si è dato poi alla fuga.

6 – Tensostruttura a nuovo dopo i danni della tempesta di agosto

Dopo il PalaFacchetti (per cui è confermata la riapertura al pubblico per il 21 novembre, in occasione del match della Blu Basket contro Biella), anche la tensostruttura del centro sportivo “Mazza” è pronta tornare a essere utilizzata, a Treviglio. I lavori sono stati presentati stamattina, martedì 12 novembre, dall’assessore Basilio Mangano. Il forte vento del 2 agosto scorso aveva infatti divelto la copertura e la tanta pioggia caduta in poche ore aveva poi danneggiato irrimediabilmente la pavimentazione in linoleum.

7 – Percassi si allea con il Gruppo Cremonini di Modena

Percassi ha ceduto il 60% del suo settore food a Chef Express del Gruppo Cremonini (tenendosi Starbucks e Da30Polenta). La nuova società C&P unirà la forza d’urto del gruppo modenese alla competenza nel settore dei centri commerciali da parte del bergamasco. Tanto che l’obiettivo della nuova società è quella di aprire 20 negozi l’anno.

8 – La Collini lascia il cantiere del parcheggio alla Fara

Altro colpo di scena per il parcheggio alla Fara. Il 31 ottobre Bergamo Parcheggi ha comunicato all’amministrazione la risoluzione consensuale del contratto d’appalto stipulato con la Collini a partire dal 15 dicembre. La Collini ultimerà lo scavo smontando poi il proprio cantiere. Dopo il collaudo provvisorio, lavori verranno continuati, con la costruzione del parcheggio, da un’altra impresa.

11 NOVEMBRE

1 – Viaggiatori a bocca aperta in aeroporto per la maratona “Donizetti sing&fly”

Quindici sessioni con ventidue musicisti, poi il gran finale serale con una banda di 60 elementi. Per un giorno l’area partenze dell’aeroporto di Orio al Serio si è trasformata in un grande palco, nel segno di Gaetano Donizetti. Un’iniziativa decisamente originale per salutare l’apertura del Donizetti Opera.

2 – Botteghe storiche, premiate a Milano 8 insegne bergamasche

Ci sono anche otto imprese bergamasche tra le 45 botteghe storiche premiate da Confesercenti Lombardia per aver saputo valorizzare la loro attività nel corso dei decenni, attraverso il “racconto quotidiano” delle peculiarità che le rendono uniche. Si tratta di Macelleria Equina Rossoni (Verdello, aperta nel 1910), Trattoria Visconti (Ambivere, 1932), Trattoria D’Ambrosio (Bergamo, 1943), Nespoli Funghi (Bergamo, 1943), Calzature A. Mager (Sant’Omobono, 1954), Parigi Market (Ponte Nossa, 1958), La Bottega Del Buongustaio (Bergamo, 1970), Cartolibreria Nani (Alzano Lombardo, 1971).

3 – Boccone di traverso, paura per una bimba di due anni a Leolandia

Una bimba di due anni ha rischiato di soffocare nel primo pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre 2019, in un ristorante all’interno del parco divertimenti Leolandia di Capriate. Salva grazie al pronto intervento di un medico. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

4 – La Bassa in lutto per una mamma. Samanta Agazzi lascia due bimbe

Se n’è andata a 45 anni, per una malattia, una giovane mamma originaria di Arzago e residente a Casirate, Samanta Agazzi. Lascia due bimbe di 11 e 14 anni. Ex infermiera dell’Asst Bergamo Ovest e volontaria nella Croce rossa, i suoi genitori hanno gestito per anni un’azienda di auto demolizioni ad Arzago. «Mi unisco al dolore dei familiari per la scomparsa di Samanta, una donna che ha combattuto a lungo la sua battaglia e che se n’è andata troppo presto, sono le parole del sindaco di Arzago Gabriele Riva.

5 – L’ex rettore dell’ateneo Stefano Paleari diventa consultore di Papa Francesco

Papa Francesco ha nominato Stefano Paleari, docente di Analisi dei sistemi finanziari presso l’Università degli Studi di Bergamo, e commissario straordinario di Alitalia, tra i nuovi consultori del Pontificio consiglio della Cultura. Lo riferisce lunedì 11 novembre il Bollettino della sala stampa vaticana.

6 – Violenza e minacce contro i carabinieri, arrestato 35enne a Covo

I carabinieri lo hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia, lesioni a Pubblico Ufficiale dopo essere intervenuti, a Covo, per evitare che una lite degenerasse in aggressione. È successo nel pomeriggio di ieri, 10 novembre, in via Garibaldi. In manette un 35enne di origini marocchine.

7 – A Bergamo evasi 19 milioni nel settore “bollo auto”. Spedite 83 mila lettere di sollecito

Oltre 83 mila lettere di ingiunzioni di pagamento inviate a cittadini bergamaschi con l’obiettivo di recuperare quasi 19 milioni di euro. Dopo Milano e Brescia, Bergamo è la terza provincia lombarda per evasione dal bollo auto.

8 – Benemerenze del Comune, segnalazioni possibili

Il Comune di Bergamo anche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze destinate a premiare persone, enti, società, istituzioni che si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra città con disinteressata dedizione. Le segnalazioni, che possono essere inviate da ogni cittadino e a cui dovranno essere allegati gli elementi informativi della persona segnalata e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate al Comune di Bergamo – Segreteria del Sindaco – Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo e spedite entro il 20 novembre 2019 a mezzo mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo Palazzo Uffici, piazza Matteotti 3 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 08.30-15.45.