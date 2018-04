5 APRILE

1 – Ex Gasometro, entro l’estate al via i lavori per il parcheggio

Diverse novità per quello che riguarda il futuro dell’area dell’ex gasometro alla Malpensata, dismessa da decenni a due passi dalla stazione ferroviaria e dal centro cittadino: il Comune di Bergamo e Inps, proprietaria dell’area, hanno finalmente sottoscritto una convenzione – della durata di nove anni a partire dalle opere di collaudo per la realizzazione del parcheggio a raso previsto nell’area – che concede lo spazio all’Amministrazione di Bergamo e ad Atb, che si occuperà nelle prossime settimane della progettazione esecutiva e della realizzazione del parcheggio da quasi 300 posti. Nella giornata di oggi sono iniziate le operazioni di smaltimento dei rifiuti individuati nel terreno dell’ex gasometro da parte di Inps, lavori che termineranno entro la fine di aprile. Nel frattempo Atb ha avviato il bando per la progettazione esecutiva del parcheggio da 298 posti a raso che verrà realizzato entro l’autunno 2018, come previsto e annunciato nei mesi scorsi dalla Giunta del Comune di Bergamo. Grossa novità per quello che riguarda la mobilità dell’area: il Comune di Bergamo e Atb hanno deciso di realizzare una rotatoria in concomitanza con l’ingresso del parcheggio, un’opera pubblica che andrà rimodulare gli impianti semaforici tenendo conto dei flussi pedonali, tra le vie Carnovali, Gavazzeni, don Bosco, mettendo in sicurezza ed efficienza un incrocio fondamentale nel quartiere della Malpensata. L’intervento sarà realizzato durante l’estate, nel periodo in cui le scuole sono chiuse e vi sono meno veicoli sulle strade cittadine.

2 – Bocconi killer nel giardino condominiale: «Così hanno ucciso Kira»

Bocconi killer nel giardino condominiale: il cane Kira li mangia e muore. Torna l’incubo dei bocconi killer a Palosco. Grave episodio settimana scorsa in via Dante Alighieri, dove il cane Kira ha mangiato dei bocconi avvelenati avvolti nel bacon, gettati nel cortile del condominio.

3 – Seriate, con l’Ufficio stranieri rimpatri assistiti e gratis

Seriate è un ente sentinella. L’Amministrazione comunale, tramite l’Ufficio stranieri, da due anni partecipa al progetto «Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione» (Rvar), promosso dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), che permette il ritorno in patria, in condizioni di sicurezza e dignità, a cittadini di paesi terzi residenti in Italia che desiderano tornare a casa propria. A chi richiede l’attivazione del servizio viene pagato il biglietto di rimpatrio, garantita assistenza al viaggio in aeroporto ed erogata un’indennità economica di 400 euro in contanti da corrispondere prima della partenza, a cui se ne aggiunge un’altra nel paese d’origine. Sinora sono 3 le pratiche eseguite sinora dall’Ufficio stranieri di Seriate, in stretto contatto con Prefettura e Questura. In fase di valutazione altre 4 richieste. Il servizio erogato, la cui finalità è facilitare il ritorno volontario e contribuire alla corretta gestione dei flussi migratori, è rivolto a stranieri regolari e irregolari, richiedenti asilo, in difficoltà economica e con problemi di salute, che intendono rimpatriare. Per lo più chi si rivolge all’Ufficio stranieri sono immigrati residenti a Seriate, sulla quarantina d’anni, disoccupati e in situazione di indigenza, segnalati talvolta anche dai Servizi sociali. Per ora il programma di rimpatrio assistito è stato aperto per due sorelle pakistane e un figlio di una delle due donne. In attesa di valutazione, la domanda di una donna senegalese con il figlio, di un turco e di un bengalese.

4 – Straniero rifiuta casa Aler a Monterosso. La motivazione: «Ci son troppi stranieri»

«Sai, la gente è strana» cantava in tempi non sospetti Mia Martini. Dando un’occhiata a quello che sta accadendo a Zingonia con l’assegnazione della casa Aler agli inquilini regolari non si può darle torto. Sono iniziate ormai da un paio di settimane le immissioni in possesso degli appartamenti delle torri che diverranno a tutti gli effetti proprietà dell’Aler. Agli inquilini e ai proprietari regolari, Aler ha offerto una casa in affitto. I residenti di Zingonia in vista dell’abbattimento non dovranno aspettare la graduatoria e saranno sistemati negli appartamenti Aler, dove pagheranno un affitto sulla base del proprio reddito. Tra coloro che avevano accettato la soluzione proposta da Aler però non tutti hanno accettato l’appartamento proposto. Qualcuno ha deciso di rifiutare le chiavi e rimanere a vivere, finché sarà possibile, nelle torri. Strane però le motivazioni addotte dagli inquilini. A Spirano una casa è stata rifiutata perché aveva le finestre troppo piccole. C’è chi non ritiene sufficiente alle proprie esigenze la metratura e chi cerca un posto vicino al luogo di lavoro. Ma la storia più strana è quella di uno straniero che ha rifiutato una casa a Monterosso adducendo una motivazione che ha lasciato a bocca aperta i funzionari Aler. «In quel quartiere ci sono troppi stranieri, non ci vado». Questa la risposta che si sono sentiti dare dopo aver proposto all’uomo, un’extracomunitario, l’appartamento.

5 – Nuova pizzeria in via Camozzi, inaugurazione tra pop e vip



Grande successo ieri per la nuova apertura del Ristorante Pizzantò in via Camozzi. Una allettante sfida quella della proprietà, la famiglia Coppola fondatrice di Napulee. Un locale all’insegna del buon cibo e dell’accoglienza tipica campana. Hanno presenziato all’evento personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria, amici, conoscenti e famigliari. La serata è stata animata dalla potente voce di Cecilia Galey che ha fatto ballare fino a tarda notte sulle note dei suoi famosi successi, chi non ricorda il Pam Pam e il Tiki Tiki Tero. Un ringraziamento particolare agli ospiti tra cui Eva Henger e Lory Del Santo.

6 – Bancarotta fraudolenta, tre imprenditori arrestati dalla Guardia di Finanza

I militari della Guardia di Finanza di Treviglio hanno arrestato tre imprenditori della Bassa Bergamasca, residenti a Romano di Lombardia e Cortenuova, accusati di aver procurato un grave dissesto ad una società, operante nel settore edilizio, dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo. Attraverso le indagini è stato accertato che l’amministratore dell’azienda fallita, in concorso con un suo socio e complice, ha distratto beni patrimoniali e risorse finanziarie attraverso una serie articolata di operazioni societarie e contabili. Tra queste, una cessione di ramo d’azienda in favore di un’altra società, facente sempre capo agli stessi imprenditori, per la quale tuttavia non ha fatto seguito alcun introito nelle casse della fallita. Non solo, dalla ricostruzione documentale operata dai finanzieri, è stata accertata anche la distrazione di attrezzature, materiale edile ed attività di cantiere anche a favore di un’altra azienda, sempre riferibile agli stessi imprenditori, grazie a fittizie cessioni, saldate mediante false compensazioni di debiti e crediti, artatamente predisposti dagli indagati. L’irrimediabile crisi aziendale è stata anche causata da ingiustificati prelievi di denaro dai conti societari e dal mancato recupero di crediti vantati dalla fallita, che invece sono stati dirottati a favore delle altre società del gruppo. L’amministratore della società fallita, nel tentativo di sfuggire alle pretese dei creditori, è accusato inoltre di aver trasferito la titolarità dell’azienda e le quote societarie ad un altro imprenditore, il quale ha continuato a dissipare le restanti risorse aziendali e sottratto documentazione contabile, fino al definitivo fallimento dell’azienda. Danno da 1,7 milioni di euro.

7 – La circonvallazione dovrebbe riaprirà regolarmente entro il 25 aprile

Un’interrogazione della Lega in Consiglio comunale ha chiesto conto dello stato dell’arte per il cantiere sulla circonvallazione. È arrivata la risposta: un paio di settimane e i rallentamenti al Rondò delle Valli dovuti ai lavori in corso dovrebbero finalmente terminare. Il cantiere è stato aperto il 7 settembre per evitare gli allagamenti in via delle Valli. Doveva chiudersi nel giro di tre settimane, sono passati 8 mesi.

8 – Permessi di sosta per residenti diminuiti del 45 per cento

Probabilmente prima ne faceva richiesta anche chi non ne aveva davvero bisogno. Perché ha comunque a disposizione un posto auto interno, ma visto che il permesso di parcheggio per i residenti era gratuito, averne uno faceva comodo. Invece ora quel pass si paga e il numero di richieste è crollato: meno 45 per cento, cioè quasi dimezzati. In questo modo il settore viene un po’ regolarizzato: prima c’erano all’incirca quattro permessi per ogni posto disponibile.

4 APRILE

1 – Rapina e sparatoria a Caravaggio. Due morti, gli aggressori in fuga

Rapina con sparatoria alle 18.16 al Gold Cherry di Caravaggio, sala slot del centro commerciale di via Treviglio, lungo l’ex statale Padana Superiore. E ci sono anche due morti. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e un gran numero di ambulanze e auto mediche. I banditi sarebbero in fuga a bordo di una Renault Clio, uno di questi indosserebbe un giubbotto verde.

2 – Pesce siluro da record nell’Adda: più di cento chili

Un siluro record pesante più di 100 chili. È l’esemplare catturato nelle acque dell’Adda, in località Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi. A pescarlo è stato un martinenghese di 34 anni, Emanuele Aloiso. Il giovane non è nuovo a imprese di questo tipo. Il pescatore, infatti, qualche anno fa, aveva già tolto dall’acqua un esemplare di siluro da record e sabato scorso ha superato sé stesso.

3 – La mostra di Raffaello raggiunge quota 40mila visitatori

La mostra Raffaello e l’eco del mito organizzata dalla Fondazione Accademia Carrara (ma ospitata negli spazi della Gamec) va molto bene. Quarantamila i visitatori totali dall’apertura di cui 2.000 nel weekend di Pasqua appena passato; 15-20% di visitatori stranieri sul numero totale. Grande afflusso dall’Italia, prima di tutto dai residenti in Lombardia, ma molti anche dal Veneto, dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte, oltre alle altre regioni. Nell’ultimo mese di esposizione un’iniziativa esclusiva riservata a chi è residente nella città di Bergamo: visita alla mostra nei giorni infrasettimanali al prezzo speciale di euro 9.

4 – Romani, treno si ferma in stazione ma lascia i pendolari sulla banchina

Ormai ritardi e cancellazioni della circolazione dei treni sono all’ordine del giorno. Anche questa mattina i disagi non sono stati pochi. Ma quello che è successo a Romano ha davvero dell’incredibile. Il regionale delle 7.37 si è fermato in stazione e ha aperto le porte. Come sono scesi i passeggeri però, per lo più studenti delle scuole superiori, il capotreno ha chiuso le porte e ha fatto ripartire il treno. I pendolari sono rimasti sulla banchina, esterrefatti, a guardarsi in faccia. In diversi hanno provato a rincorrere il treno urlando, ma non c’è stato niente da fare. «È davvero incredibile e inaccettabile quello che è accaduto – la rabbia di chi non è riuscito a salire sul treno traspare anche al telefono -. Come sono scesi i ragazzi ci hanno letteralmente chiuso le porte in faccia e sono ripartiti con noi che gli correvamo dietro urlando di tutto». Anche sui social network sta esplodendo la frustrazione dei viaggiatori beffati. Qualcuno ha già inoltrato un reclamo a Trenord, qualcuno ha chiesto il nome del capotreno. Qualcuno ha sottolineato la pericolosità dell’operazione. Far assiepare la gente davanti alle porte chiuse e poi mettere in moto il treno non è certo una scelta saggia. Altri ancora hanno sottolineato come anche il treno precedente fosse davvero pieno, lamentando di essere saliti a fatica e di aver viaggiato schiacciati contro le porte per tutto il tragitto.

5 – Manifatture cinesi, scoperti dalla finanza lavoratori in nero e clandestini

Sono due le manifatture cinesi controllate dalla Guardia di Finanza di Treviglio a Fontanella. Una dedicata alla confezione in serie di abbigliamento, l’altra alla fabbricazione di calzature. Edifici dalle finestre completamente oscurate e totalmente prive di vie di areazione quelli in cui hanno fatto accesso i finanzieri, congiuntamente a personale della Polizia Locale di Fontanella, scoprendo 20 lavoratori, tutti cinesi, intenti al confezionamento di capi di vestiario e alla lavorazione di scarpe, attività non dichiarate al Comune. Rinvenuti numerosi banchi di lavoro in serie, un totale di 45 macchine, circondati da cumuli di materiale in disordine, fili elettrici volanti. All’interno dei locali sono state ricavate abusivamente 10 stanze da letto, con a disposizione servizi igienici dotati di una sola doccia, anch’essi in cattivo stato di manutenzione e pulizia. Alle operazioni ha partecipato personale dell’Ats Bergamo, degli Uffici Sanità Pubblica e Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, i quali hanno rilevato plurime violazioni in materia di igiene e sicurezza. I controlli hanno permesso di individuare 3 clandestini, di cui uno trovato intento al lavoro, 2 lavoratori completamente in nero, 4 dipendenti che hanno dichiarato ai finanzieri di aver lavorato in nero prima di essere regolarizzati e 7 lavoratori assunti irregolarmente. Per uno dei due titolari dei laboratori è scattata la denuncia per l’impiego di manodopera clandestina, mentre è ancora al vaglio la posizione dell’altro titolare del laboratorio dove sono stati trovati gli altri due clandestini, tutti segnalati alla Questura di Bergamo per l’avvio della procedura di espulsione dal territorio nazionale.

6 – Nuovo parco giochi con area picnic a Valtesse

Un quartiere già molto verde si arricchisce di un nuovo parco giochi con annessa area picnic, ricavato su di un prato libero da anni all’angolo tra via Ruggeri da Stabello e via delle Casette. Valtesse avrà un nuovo punto di riferimento per famiglie, quindi. Il piano di lottizzazione risale al 2007. Si tratta di parte del pacchetto di opere che il privato deve realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la vicina costruzione di un palazzo.

7 – Sta male e cade in moto, muore 19 giorni dopo: addio a Gerry Scarpellini

Sta male e cade in modo, 62enne muore 19 giorni dopo. L’incidente risale al 15 marzo scorso ad Arcene, la vittima è Gerolamo Scarpellini, 62anni, di Verdellino. L’uomo era in sella al suo scooter quando si è sentito male. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembravano essere preoccupanti. successivi accertamenti, invece, avrebbero individuato un problema cerebrovascolare poi peggiorato. Gerolamo Scarpellini è morto ieri mattina.

8 – Convegno dell’Associazione Cuore Batticuore alla Fiera di Bergamo

Sabato 7 aprile dalle 9 alle 13 nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo si terrà il convegno aperto e gratuito La tua salute è nelle tue mani realizzato da Cuore Batticuore onlus. Cuore Batticuore è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che ha come propria finalità ridurre i danni umani e sociali delle malattie cardiovascolari attraverso la promozione della prevenzione secondaria, volta al recupero psico-fisico, al reinserimento sociale e alla riduzione del rischio di recidive per le persone colpite da un evento cardiovascolare; la promozione della prevenzione primaria, volta alla riduzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari attraverso l’adozione di appropriati stili di vita ed il trattamento dei fattori di rischio; un’azione di stimolo sulle Istituzioni competenti, per la realizzazione di una efficace riabilitazione cardiologica. Nei suoi 35 anni di attività, l’associazione ha lavorato per «mettere al centro la persona, soprattutto i soggetti più deboli e bisognosi di aiuto», come dichiara il presidente Nazzareno Morazzini.

3 APRILE

1 – Elefante scappa dal circo a Fara e danneggia un’auto: catturato

Probabilmente la vita del circense non gli piaceva molto. Forse è per questo che un grande elefante del circo attendato in questi giorni a Fara ha deciso di tentare il tutto e per tutto dandosi alla fuga. La sua corsa non è durata molto: dopo poco è stato ripreso dai proprietari del circo. Nel frattempo però l’animale ha urtato contro un’auto, danneggiandola. Secondo quanto raccontato dagli stessi addetti del circo Dylan, i circensi si erano allontanati per bere un caffè. L’elefante, vista la ghiotta occasione, ha pensato bene di fare un giretto. Dal parcheggio tra via Ronchi di Sopra e via Crespi dove il circo è attendato il pachiderma ha attraversato la 184 bis ed è andato a brucare l’erba dell’aiuola spartitraffico. Uno spuntino fuori programma che è finito dopo pochi minuti, quando l’elefante è stato ricondotto nel suo recinto. Nel frattempo però ha urtato un’automobile. Fortunatamente nessun danno per il conducente.

2 – Auto ribaltata oggi pomeriggio in via Corridoni: nulla di grave

Incidente in via Corridoni oggi alle 14.30: un’auto si è ribaltata all’altezza del civico 56. Due le persone ferite, fortunatamente in maniera non grave: si tratta di una donna di 47 anni e un uomo di 55. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche i vigili del fuoco che stanno soccorrendo le persone incastrate nella vettura.

3 – Orti urbani messi a disposizione a Grumello del Piano

L’Amministrazione comunale rende noto che in zona Grumello al Piano (via Morali/Feramolino) si sono resi disponibili alcuni appezzamenti di terreno adibiti ad orti urbani; chiunque fosse interessato alla coltivazione potrà presentare la domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2018 presso l’ufficio protocollo del Comune di Bergamo o essere trasmesse via pec: protocollo@cert.comune.bergamo.it. L’assegnazione sarà disposta secondo il criterio cronologico in base all’ordine di arrivo delle richieste come risultante dalla data di acquisizione al protocollo dell’ente e secondo i criteri previsti dal regolamento per la concessione deli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Bergamo.

4 – Arrestato il pirata della strada che ha investito una 52enne

È stato identificato e arrestato il pirata della strada che ieri mattina ha investito una 52enne che stava attraversando la strada ad Almenno San Salvatore. La donna, che è purtroppo morta poco dopo lo schianto in via Garibaldi, sulla strada che da Almenno San Salvatore porta alla Valle Imagna, si chiama Stella Lipitska ed è di origine ucraina. Da tempo residente in zona, la 52enne era scesa intorno alle 6.30 per comprare le sigarette a un distributore automatico, quando è stata investita da un’auto di grossa cilindrata blu. È stato uno schianto fortissimo e la donna è stata sbalzata a circa 50 metri dal luogo dell’incidente. Inutili i tentativi di soccorrerla. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri di Zogno, capitanati da Cristian Modena, il quale ha coordinato i rilievi e le indagini che hanno portato all’arresto del pirata della strada. L’uomo, B.C, è un cinquantenne residente in provincia di Bergamo. Dopo aver investito la donna, l’uomo non si è fermato a prestarle soccorso ed è fuggito. Attraverso le registrazioni delle telecamere però i carabinieri sono riusciti a individuare la targa del veicolo, risalendo così al proprietario, che dopo poche ore dall’accaduto è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

5 – Poste Italiane assume portalettere a Bergamo e in altre città

Poste Italiane assume a Bergamo e in altre località portalettere a tempo determinato. La nuova selezione è stata aperta e c’è tempo fino al 15 aprile 2018 per presentare la propria candidatura. I requisiti per candidarsi sono i seguenti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Attenzione, non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio. Richiesta la patente di guida in corso di validità per la guida del motorino aziendale; idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla Usl/Asl di appartenenza o dal proprio medico curante. Per presentare domanda occorre inviare il curriculum su questo sito.

6 – Operai morti a Treviglio: a Gatti lo aspettava il figlio in auto

Era intervenuto in quanto tecnico incaricato reperibile, per valutare i problemi all’essiccatoio della Ecb di Treviglio. Essenso Pasqua, aveva portato con se il figlio più piccolo di 10 anni, che lo stava infatti aspettando in auto. Ma il papà non è mai tornato: è una delle due vittime dell’esplosione della ditta, insieme al collega Giuseppe Legnani. Poi il bambino è stato portato a casa da mamma Federica, tra le lacrime.

7 – Treni Bergamo Treviglio ko, rientro da incubo per i pendolari

Non è certo un bel rientro dopo il ponte pasquale quello che stanno vivendo i pendolari della linea Bergamo-Treviglio. Il treno che parte da Porta Garibaldi alle 8.22 diretto a Bergamo questa mattina non c’è. Cancellato anche il Treviglio-Bergamo delle 8.38 e il Bergamo Treviglio delle 9.20. «Soli» 8 minuti di ritardo invece per il regionale diretto a Milano Centrale.

8 – Cade nella scarpata per salvare il cane: soccorso dai vigili del fuoco

Il suo cagnolino, cieco e sordo, è finito in una scarpata lungo il sentiero che da Almenno San Salvatore conduce a Strozza. Lei ha tentato di recuperarlo, ma non ce l’ha fatta. I parenti hanno allertato i carabinieri e questi hanno informato i vigili del fuoco, che sono arrivati da Zogno e che hanno proceduto al recupero del cane e della donna.