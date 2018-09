26 SETTEMBRE

1 – La Mercedes rubata a Bergamo ritrovata dalla polizia di Tenerife

Pues a nuestros agentes les llamo la atención. Pararon, contactaron con la sala de control para verificar sus datos y… Resulta que figuraba como sustraído en Italia 🇮🇹 para confirmar este extremo contactaron con @policia @polprcanarias #Sirene #Interpol pic.twitter.com/kiWxWlAYvt — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 24 settembre 2018

Un’auto rubata a Bergamo ma ritrovata dalla polizia locale di Tenerife. Nel capoluogo Santa Cruz. La foto del mezzo è stata stata pubblicata sui social network dagli agenti dell’isola delle Canarie. Il veicolo era da tempo parcheggiato in via San Martín: dopo alcuni controlli la polizia ha appreso che l’auto era stata rubata in Italia, con denuncia presentata proprio a Bergamo. Ora è nel deposito comunale.

2 – Tamponamento sull’asse alle 17, lunghe code verso Bergamo

Incidente sull’asse interurbano oggi alle 17, e traffico bloccato. Si sono formate subito lunghe code da Curno in direzione Bergamo. Si è verificatoun tamponamento di tre auto che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per le persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti. Feriti in modo lieve un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 27.

3 – Tenta di rapinare una ragazza puntandole un coltello

Attimi di terrore per una ragazza di 20 anni che, stanotte, rientrando a casa, è stata aggredita alle spalle da un uomo che, armato di coltello, ha cercato di rapinarla della propria borsa. I fatti in questione si sono consumati in piena Zingonia e precisamente in Corso d’Africa a Verdellino. Le urla della ragazza hanno attirato il fratello della stessa che, percepita la gravità della situazione, è sceso in strada e ha così affrontato l’aggressore, un 40enne italiano, residente a Vaprio d’Adda , sino a questo momento incensurato. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Zingonia allertati da una chiamata al 112. I militari sono così riusciti a rintracciare l’autore della violenta tentata rapina, che è stato difatti arrestato in flagranza di reato. Rinvenuto e sequestrato anche il coltello utilizzato per tale azione criminosa. Secondo il racconto della vittima, il suo aggressore, a bordo di un’utilitaria, aveva già in precedenza seguito la ragazza e quindi probabilmente già pianificato il suo successivo intervento delittuoso.

4 – Boom di Airbnb nella Bergamasca. Più 69 per cento in soli due anni

Il numero degli alloggi presenti su Airbnb non sembra conoscere sosta. Da un’indagine sulla shadow hospitality presentata dal presidente nazionale di Federalberghi Bernabò Bocca al Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio risulta che in Italia sono quasi 400mila ad agosto 2018. Di questi, 2.154 sono presenti sul territorio bergamasco. Un dato che significa una crescita del 69,34% rispetto ad agosto 2016. Gli albergatori denunciano la concorrenza sleale del fenomeno.

5 – Tentano il furto in villa, messi in fuga grazie ai vicini

Un esempio di attenzione, di controllo del vicinato e di collaborazione con le Forze dell’ordine quello che è accaduto ieri mattina, in zona Cappuccini, a Caravaggio. A cercare di mettere a segno il colpo, in una villetta della zona Cappuccini a Caravaggio, due donne subito notate, però, da una coppia di vicini di casa che ha subito dato l’allarme. Erano circa le 11. La chiamata è stata inoltrata subito alla Polizia locale di Caravaggio e ricevuta la segnalazione chiara e tempestiva della vicina di casa è riuscita a raggiungere il luogo in pochissimo tempo. Arrivati sul posto, infatti, gli agenti con la loro sola presenza hanno fatto desistere le due ladre che si sono date alla fuga dal retro dell’abitazione. Nel frattempo, durante i pochi minuti necessari ad arrivare sul posto, le due ladre erano riuscite ad alzare la tapparella, rompere una finestra e mettere a soqquadro una stanza. Gli armadi erano aperti e il contenuto sparso un po’ ovunque, ma le ladre non sono riuscire a rubare nulla. Le ricerche delle due fuggitive, però, non hanno dato alcun esito.

6 – Tragedia di Gazzaniga, c’è un video in cui l’autista corre

Proseguono le indagini per fare luce sullo schianto tra due pullman a Gazzaniga, che è costato la vita al 14enne di Ardesio Luigi Zanoletti. Gli inquirenti hanno esaminato varie riprese della videosorveglianza. In una si vede l’autista dell’articolato, correre verso il suo mezzo ad Albino, quindi la necessità di fare estremamente in fretta, per quello che può significare.

7 – Muore mamma 41enne: era tornata dal mare con la febbre

Il cuore di Olga Ovchinnikova, 41 anni, si è fermato domenica sera a causa di un batterio che le ha stroncato i polmoni. Arrivata dalla Russia ad Almè per amore, moglie di Luigi Tarchini, aveva due figli, Lorenzo di 18 anni e Micole di 14 anni. Olga era tornata dalla Sardegna a metà agosto con la febbre. Poi il ricovero d’urgenza in terapia intensiva e da lì tutto è precipitato.

8 – Ruba snack in un supermercato e prende a sassate un cliente

Un banale furto di generi alimentari si è alla fine trasformato in una violenta tentata rapina aggravata con lesioni personali. Ieri nel tardo pomeriggio a Romano di Lombardia, presso un supermercato del centro, un giovanissimo marocchino ha rubato alcuni generi alimentari (brioche e barrette di cioccolato) del valore commerciale di pochi euro. Dopo l’azione predatoria, il 15enne straniero si è allontanato dall’esercizio commerciale, venendo però nel contempo inseguito da un cliente del negozio e anche da un dipendente, dopo l’allarme dato appunto dalla direzione. Armato di pietre raccolte probabilmente da terra il minorenne ha però aggredito violentemente il cliente in questione colpendolo con forza sia in testa che sulle braccia, procurandogli così delle lesioni personali guaribili in una settimana. Oltre a ciò, ha iniziato lanciare altre pietre contro la dipendente del supermercato che lo seguiva, per cercare di guadagnarsi la fuga e quindi l’impunità. Nel frattempo una pattuglia della stazione dei carabinieri di Romano, allertata tramite 112, è intervenuta rintracciando l’autore del reato e traendolo in arresto.

25 SETTEMBRE

1 – Quattordicenne morto sotto il bus. Giovedì i funerali e lutto cittadino

Si terranno giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ardesio i funerali del 14enne Luigi Zanoletti, morto ieri per uno scontro tra autobus nel piazzale della stazione di Gazzaniga. Uno degli altri due ragazzi feriti rischia ancora di perdere le gambe. Nel frattempo il Comune di Ardesio ha proclamato il lutto cittadino.

2 – Dominavano il mercato della cocaina, quattro arresti nell’Isola

Nella mattinata di martedì 25 settembre i carabinieri della compagnia di Zogno e della stazione di Almenno San Salvatore hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e di divieto di dimora in provincia di Bergamo a carico di due italiani e due tunisini. Il quartetto aveva creato un giro di spaccio che coinvolgeva gran parte della Bergamasca. L’indagine era partita ad aprile dopo la perquisizione di un uomo trovato in possesso di “polvere bianca” oltre che di grosse somme di denaro contante e di alcuni cellulari. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l’attività della banda, che era riuscita a monopolizzare lo spaccio in numerosi comuni, tra cui Brembate. Gli altri posti dove spacciavano erano Zogno, Paladina, Presezzo, Almè, Villa d’Almè, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Sedrina, Almenno San Salvatore e Ponte San Pietro. Il giro d’affari era di decine di migliaia di euro.

3 – Atelier d’artista aperti: visite guidate su prenotazione

Visite guidate gratuite (tramite prenotazione) in tre studi d’artista a Bergamo, Seriate e Bollate per gli amanti dell’arte, per gli studenti o anche solo per chi ha curiosità di scoprire da vicino i luoghi, le tecniche, gli strumenti di lavoro. Si parte con tre protagonisti della scultura del Novecento e con i loro spazi: Piero Cattaneo (1929-2003) a Bergamo, Gianni Grimaldi (1930) a Seriate e Armando Marrocco (1939) a Bollate. Il pubblico, attraverso visite guidate, testimonianze e workshop, potrà godere del privilegio di entrare in luoghi di norma riservati. L’Officina della Scultura è un’iniziativa promossa da Associazione Piero Cattaneo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Provincia di Bergamo e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Città metropolitana di Milano e Città di Seriate. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) tramite mail info@pierocattaneo.org e tramite telefono: 333.2698886.

4 – Muore in A21 tornando dalle ferie. Grave la figlia di quattordici anni

Tragedia domenica sera sull’A21 tra le uscite di Cremona e Pontevico. In un incidente è morto un uomo, Salvatore Ortaggio, 36 anni, di Villa di Serio. In gravi condizioni si trova la figlia di 14 anni. Ferita anche la compagna di 35 anni. La Ford C Max guidata da Ortaggio, secondo la ricostruzione della polizia stradale di Cremona, si è spostata sulla corsia di sorpasso, schiantandosi contro il new jersey che ha fatto da rampa, facendo fare al mezzo un volo di una quarantina di metri e altre carambole. La figlia è stata sbalzata fuori dall’auto. Morto anche il cane che era in auto con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona, le ambulanze del 118, l’elisoccorso e gli agenti della polizia stradale.

5 – Minaccia di morte la moglie, 47enne allontanato dai carabinieri

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un marito violento, un muratore albanese 47enne. I fatti si sono verificati a Romano di Lombardia. Qui una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Treviglio è intervenuta dopo l’ennesima furibonda lite tra due coniugi, oramai separati di fatto in casa. La donna, un’albanese di 30 anni, nei mesi scorsi, aveva già denunciato ai carabinieri di Romano di Lombardia la situazione di violenza fisica e psicologica costretta a subire dal proprio coniuge, quasi 20 anni più grande di lei. Una chiamata al “112” ha quindi dato l’allarme e così determinato l’intervento dei militari. Anche davanti ai militari dell’Arma il 47enne ha minacciato di morte la consorte. A questo punto nei confronti dell’uomo è scattata la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che, come disposto con il pm di turno della Procura della Repubblica di Bergamo, andrà in convalida davanti al gip del Tribunale orobico. Gli atti di violenza contestati al 47enne sarebbero avvenuti anche davanti ai tre figli della coppia; per tale ragione è stata contestata l’aggravante specifica della violenza assistita. Il 47enne nell’ultimo periodo stava addirittura istigando il figlio di 12 anni nei confronti della madre, al punto tale da fargli assumere anche atteggiamenti intolleranti nei suoi confronti. Della grave e delicata situazione familiare, nell’ultimo periodo, se ne stava anche occupando attivamente un Centro Antiviolenza del territorio, in stretto contatto con i carabinieri per prevenire appunto qualsivoglia situazione di rischio e pericolo per la donna.

6 – Beccato dai carabinieri con 5 chili di marijuana, arrestato 24enne

Nella serata di lunedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di origini rumene, già noto alle Forze dell’ordine e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di circa 5 chili di marijuana, in parte nascosta addosso e in parte ritrovata nella sua abitazione in via San Giorgio di Costa di Mezzate.

7 – Cena tra imprenditori e amici contro la fibrosi cistica

Venerdì 28 settembre, nella seicentesca Villa Pesenti Agliardi di Paladina, tra le più belle dimore storiche della Lombardia, un esclusivo charity dinner riunirà imprenditori, amici e molti volti noti dell’industria e dell’imprenditoria bergamasca in una serata unica e straordinaria: “Together for life”. Un appuntamento ambizioso, a sostegno del progetto scientifico “Task Force for Cystic Fibrosis”, promosso da Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus in sinergia con Istituto Gaslini e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, a cui andrà l’intero devoluto. Si punta a staccare un assegno da 100mila euro per contribuire a migliorare la qualità della vita di chi combatte ogni giorno la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa, che consuma polmoni e anni e che solo la ricerca ha il potere di sconfiggere.

8 – La sorpresa nel bosco: trovano un porcino da oltre 8,4 etti

I bergamaschi Lina Minola con il marito Vincenzo Cavalleri erano in vacanza nella zona delle Valli Giudicarie, nel Trentino occidentale. Top secret, come sempre accade, il luogo esatto in cui hanno trovato un piccolo grande tesoro: un porcino di 840 grammi.

24 SETTEMBRE

1 – Scontro tra due bus nel piazzale. Morto un quattordicenne di Ardesio

È Luigi Zanoletti, quattordicenne di Marinoni di Ardesio, la vittima dello scontro tra i due bus avvenuto questo pomeriggio nel piazzale della stazione di Gazzaniga. Il ragazzo frequentava la prima Liceo scientifico all’Isis “Valle Seriana”, istituto che si trova proprio a pochi passi dal luogo dell’incidente. E stato portato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I tre ragazzi coinvolti erano da poco usciti da scuola e aspettavamo l’autobus per far rientro dalle loro famiglie. Un sedicenne di Valgoglio ha riportato gravi ferite alle gambe e rischia l’amputazione. Il terzo, pure di Ardesio, è in condizioni meno gravi.

2 – Si ribalta con l’auto e scappa sul tetto di una cascina

È stato fermato dai carabinieri ed è stato sottoposto a una perquisizione il marocchino fuggito dopo essersi ribaltato con l’auto in via Albarotto. L’uomo, 40 anni, dopo essere uscito dall’auto, è entrato in Cascina Bradella dove, probabilmente con l’aiuto di qualcuno, è riuscito a raggiungere il tetto attraverso il lucernario. I carabinieri, però, erano già sul posto lo hanno raggiunto e perquisito forse alla ricerca di sostante stupefacenti. Ora verrà portato in caserma per accertamenti.

3 – Basta pullman e camion sul ponte Quisa

Da mezzogiorno è scattato il divieto di transito a bus e camion di peso superiore a 3,5 tonnellate sul ponte Quisa, tra Mozzo e Ponte San Pietro. Ragioni di sicurezza. Lo comunica il Comune di Mozzo in accordo con Atb e con il Comune di Ponte San Pietro.

4 – Zingonia, spacciatore urina in piazza | Redarguito, aggredisce un senegalese

Sabato sera in Piazza Affari, a Zingonia, verso le 20.30, un senegalese da anni residente nel condominio Barbara 1 ha notato un marocchino che urinava senza pudore in mezzo alla piazza. Vista anche la presenza di bambini, l’uomo avrebbe chiesto allo spacciatore di smetterla, rimproverandolo aspramente. A quanto pare al marocchino non è andata giù la reprimenda dell’altro uomo. Così ha pensato bene di armarsi di una bottiglia di vetro e spaccarla in testa a chi aveva osato rimproverarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Il senegalese è stato trasportato d’urgenza in ospedale e gli sono stati dati alcuni punti di sutura alla testa. Ma i residenti di piazza Affari e limitrofi non hanno voluto far passare la cosa sotto silenzio. Ieri sera, domenica, a 24 ore dall’accaduto, si sono ritrovati tutti in piazza per un momento di solidarietà nei confronti del ferito. Erano presenti i membri dell’associazione La Rinascita, il parroco don Lorenzo e il rappresentante dell’associazione dei senegalesi bergamaschi. Presente anche il ferito che ha ringraziato tutti per il gesto.

5 – Cinque video per la sicurezza a scuola firmati Bozzetto

Per due anni l’assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo ha lavorato con scuole e associazioni genitori per raccogliere segnalazioni e indicare i passi possibili per migliorare i percorsi casa-scuola in città. «Abbiamo allora voluto che il punto di vista dei bambini e delle bambine divenisse centrale e attivo nel chiederci (a noi adulti) se non sia possibile fare meglio. Lo Studio Bozzetto &Co ci ha aiutato, mostrando, in cinque pillole video, gli strumenti a disposizione per fare megllio: il piedibus e comunque il camminare con i propri figli, la bicicletta, il trasporto pubblico, le aree di parcheggio, l’attenzione agli attraversamenti pedonali». A partire da ierie per 5 domeniche, appuntamento alle ore 18 sulla pagina del Comune di Bergamo.

6 – Oltre diecimila partecipanti ieri per la StraBergamo

Un grande fiume di magliette verdi ha animato il Sentierone ieri mattina. L’entusiasmo e la carica delle circa 10.100 persone che hanno partecipato alla quarantaduesima edizione della StraBergamo, la marcia non competitiva tra le vie più belle della città alta e bassa, si sono propagati per tutta la città. Complice la bella giornata di sole, alla partenza si sono presentati in tantissimi: runner professionisti, famiglie con bambini anche molto piccoli, gruppi di amici giovani e meno giovani, cani piccoli e grandi (per loro, lungo il percorso, punti ristoro con acqua fresca e golosi spuntini a cura dello sponsor Aldog).

7 – Levate, armato di bottiglia molesta i passeggeri del treno regionale

Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Treviglio sono prontamente intervenuti a richiesta del capotreno di un convoglio regionale in transito nella stazione di Levate quando è giunta la segnalazione di intervento al 112. I militari dell’Arma hanno così rintracciato, fatto scendere dal treno e infine denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio un 24enne nigeriano, residente in provincia di Cremona, responsabile di alcuni momenti di panico tra i passeggeri del treno, costretto poi a fermarsi oltremodo presso la stazione di Levate. Armato di una bottiglia rotta, lo straniero, senza alcun apparente motivo, avrebbe iniziato a molestare gli occupanti del mezzo, costringendo così il capotreno a richiedere urgentemente l’intervento dei carabinieri. Alla stazione di Levate, i militari dell’Arma sono così saliti sul treno e bloccato l’extracomunitario, in presumibile stato di alterazione psico-fisica, accompagnandolo infine in caserma.

8 – Abbandono scolastico preoccupante nella Bergamasca

Più di uno studente su quattro, anche a Bergamo, abbandona gli studi prima di averli terminati. Secondo i numeri della rivista specializzata Tuttoscuola, è sempre la dispersione scolastica uno dei problemi maggiori della scuola italiana. A Bergamo la percentuale relativa al quinquennio che va dal 2013/14 al 2017/18 si attesta al 26.87%, un dato più alto sia della media regionale (pari a 25.83%) e a quella nazionale (24.74%).