31 OTTOBRE

1 – Investono due carabinieri a Onore dopo la rapina a Clusone: arrestati

Prima la rapina in una sala slot di Clusone, quindi la fuga investendo due carabinieri che hanno cercato di fermarli a un posto di blocco a Onore. Non solo: con l’auto sono tornati indietro per reinvestire intenzionalmente i militari. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3 di stanotte. Due i banditi, un uomo e una donna. I militari investiti alle 3.45 in via Garriguella hanno 39 e 54 anni, uno è stato trasferito con l’elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo con diversi traumi e fratture, il secondo a Piario. In poche ore, però, le forze dell’ordine sono riusciti a rintracciare e arrestare i due banditi, noti alle forze dell’ordine e pregiudicati. Dopo il posto di blocco, si sono poi dati alla fuga ma si sono schiantati 500 metri dopo contro il guard-rail di una pista ciclabile vicina. Sono quindi scappati a piedi nella zona dei boschi vicino alla località di Baitella. Ma la fuga è stata breve: le ricerche, con l’ausilio dell’elicottero, hanno dato frutti oggi pomeriggio.

2 – Preghiera anti Halloween alla chiesa del quartiere ovest

Per la maggior parte di noi, soprattutto per chi ha bambini, Halloween è una festa come un’altra. Un’occasione per divertirsi con i travestimenti e mangiare qualche dolce, in modo piuttosto simile a quello che accade a Carnevale. Ma a Treviglio un gruppo di privati cittadini ha organizzato una veglia di preghiera per contrastare le “tremende aberrazioni” della notte del male. Una visione piuttosto catastrofica della festività americana quella che emerge dal messaggio pubblicato su Facebook per raccogliere i fedeli. «Presso la chiesa di San Francesco a Treviglio c’è la possibilità di partecipare all’adorazione eucaristica notturna (nella cosiddetta notte di Halloween) per riparare agli orribili peccati, gli omicidi, i sacrilegi e le profanazioni che in quella notte si faranno». L’adorazione eucaristica nizia alle 19 di questa sera, mercoledì 31 ottobre, e proseguirà fino alle 8 di domattina. Dopo la messa vespertina di oggi i fedeli si ritroveranno e inizieranno a pregare fino alla messa mattutina di domani, Ognissanti. L’appuntamento è alla chiesa di San Francesco in via Milano 17, nel quartiere ovest.

3 – Giro d’Italia, tappa da Lovere (verso Presolana, Gavia e Mortirolo)

Lovere ospiterà la partenza di una tappa molto bella del 102° Giro d’Italia Lovere-Ponte di Legno. Una frazione durissima, che potrebbe essere decisiva per la definitiva conquista della maglia rosa: 226 km e 5.700 m di dislivello. Si scalano il Passo della Presolana, la Croce di Salven, il Passo Gavia (Cima Coppi) e il Passo del Mortirolo (Montagna Pantani) dal versante di Mazzo di Valtellina.

4 – A Treviglio Ovest apre al pubblico la Temporary Station

Aperta da oggi al pubblico la Temporary Station a Treviglio Ovest. Collocata all’esterno della stazione, garantirà ai viaggiatori tutti i servizi della sala d’attesa che sarà riaperta a fine lavori. È dotata di monitor informativi su arrivi e partenze e diffusore sonoro. Nei prossimi giorni sarà posizionata una nuova validatrice per i biglietti; nel frattempo i viaggiatori potranno utilizzare quella presente sul primo marciapiede. Sono inoltre attivi i servizi igienici.

5 – Bergamo, svastiche e minacce sui muri del giornalista Berizzi

«Mani vigliacche mi hanno dato il buongiorno così. Scritte su portone e androne di casa, l’anno scorso mi avevano fatto l’auto. Se pensate di intimidirmi e fermarmi vi sbagliate. Siete solo codardi che si muovono di notte come topi di fogna». Questo il tweet con il quale Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, ha risposto alle nuove intimidazioni nei suoi confronti. Nonostante la sorveglianza da tempo disposta nei confronti del giornalista da Questura e Prefettura di Bergamo, nella notte tra lunedì e martedì sui muri e nell’androne di casa di Berizzi sono comparse scritte come «Infame, pagherai», svastiche, celtiche. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Scientifica e quelli della Digos. Non è il primo atto intimidatorio contro Berizzi, autore di inchieste sul mondo di estrema destra in Italia.

6 – Cade dal tetto mentre aggiusta i danni del maltempo, è grave

Paura ieri pomeriggio attorno alle 16.30 in via Leopardi a Cividate, quando un uomo è caduto da un’altezza superiore ai tre metri, dopo aver perso l’equilibrio durante alcuni lavori di sistemazione del tetto, danneggiato dal maltempo di lunedì, a Cividate. Le sue condizioni sono subito apparse serie e sul posto è stato inviato l’elisoccorso. Anche i vigili del fuoco volontari di Romano hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

7 – Bergamo: in arrivo 50 portalettere. Possibilità per valle Seriana e Brembana

Sono state pubblicate le graduatorie per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 50 portalettere in provincia di Bergamo. Si tratta di postini che hanno già lavorato nell’azienda negli ultimi cinque anni. «È uno dei risultati dell’accordo unitario sottoscritto nel giugno scorso – spiega il segretario della Slp Cisl provinciale, Rossana Pepe – e che prevede tremila assunzioni, in più fasi, a livello nazionale. Questa è la prima tranche, che prevede appunto circa 50 nuovi ingressi nelle zone della provincia orobica». Le assunzioni sono riservate a chi abbia già lavorato dal 1 gennaio 2014, o ancora lavori, con contratti a termine in Poste Italiane. A Bergamo alcune delle assunzioni previste sono riservate alle “zone disagiate”, che a queste latitudini sono i paesi di montagna delle valle Seriana e Brembana, dove i residenti saranno agevolati a restare vicino a casa e mantenere attivo il servizio in aree che rischiano di rimanere scoperte. Inoltre, 8 assunzioni saranno destinate agli sportelli degli uffici in città, e altre ancora per il settore commerciale.

8 – Diventa definitiva la condanna per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri della Compagnia di Treviglio lo hanno trovato a casa sua ieri pomeriggio e gli hanno così notificato un ordine di detenzione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo. L’uomo dovrà scontare in regime domiciliare 9 mesi di arresto. Con alle spalle già altri precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, non è stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale. I fatti in questione si erano verificati nel 2010 a Romano di Lombardia: in quel contesto venne difatti contestata all’uomo la guida in stato di ebbrezza alcolica durante un normale controllo sul territorio da parte dei carabinieri. Ora quindi la conclusione della vicenda giudiziaria.

30 OTTOBRE

1 – Atalanta, terzo figlio per il Papu e la moglie Linda: si chiama Milo

Oggi è nato il piccolo Milo, terzogenito di casa Gomez. Mamma Linda ed il bimbo, che alla nascita pesava circa 3 chili, stanno bene per la grandissima gioia di papà Alejandro, cioè Papu. L’arrivo di Milo è stato festeggiato da mamma, papà, dal fratellino Bautista e dalla sorellina Costantina.

2 – Via Astino e via della Noca ancora chiuse al transito

Tanti interventi nella serata di ieri da parte della Polizia Locale del Comune di Bergamo in occasione dell’allerta meteo che ha colpito la città e soprattutto la bergamasca con fitte piogge e vento forte. Non ingenti i danni registrati in città, ad eccezione di alcuni alberi e rami caduti, persiane divelte e alcuni piccoli danneggiamenti. Nel dettaglio, situazione tornata alla normalità in via Maironi da Ponte questa mattina intorno alle 9, quando l’albero caduto da una proprietà privata sulla strada è stato rimosso. Stesso discorso per via San Martino della Pigrizia, mentre in via Legnano la strada è stata riaperta intorno alle 4 di stamattina con il taglio delle piante cadute e la pulizia della strada. Lavori ancora in corso invece in via della Noca, percorso pedonale che collega piazza Carrara e via Pignolo, dove sono caduti diversi alberi da una proprietà privata: il taglio degli alberi caduti attualmente è ancora in corso e lavori sono in corso anche sui cavi Enel, colpiti dalle piante crollate e ora da ripristinare. Anche via Vetta è chiusa al traffico, con i tecnici al lavoro sui cavi Enel. Chiusa ancora via Astino per il cedimento di un muro di sostegno di una proprietà privata. Polizia Locale impegnata nella notte anche per la pulizia delle caditoie sulla Circonvallazione cittadina, la chiusura di alcune buche apertesi sulla Circonvallazione Fabriciano e la messa in sicurezza di via Pignolo, dove è caduto un cornicione all’altezza del civico 61, e di via Bono, dove il vento ha divento alcuni pannelli del cantiere privato all’area ex Cesalpinia.

3 – Maltempo, ingenti i danni causati all’agricoltura bergamasca

Pesante l’eredità lasciata dal maltempo alla campagna bergamasca. Stalle e abitazioni scoperchiate, viabilità interrotta per frane e smottamenti, alberi sradicati e serre distrutte, allagamenti ovunque. È quanto emerge dal monitoraggio dei tecnici di Coldiretti Bergamo sugli effetti del forte vento e della pioggia battente che nelle ultime ore hanno sferzato il territorio provinciale. Dopo la frana in Val di Scalve dei giorni scorsi, una violenta tromba d’aria si è abbattuta su un’ampia striscia di territorio della Bassa pianura, danneggiando aziende agricole e coltivazioni, oltre a numerose residenze private. Un coltivatore di Casirate D’Adda è stato travolto da una pianta strappata dal vento mentre stava passando. A Canonica d’Adda il vento fortissimo si è portata via il tetto di una cascina situata proprio alla confluenza di Adda e Brembo dove i due fiumi sono sorvegliati speciali. «È successo tutto in un attimo – spiega Maddalena Manzoni che con il marito e i figli gestisce la Cascina Ruffini a Canonica D’Adda – delle raffiche di vento violentissime si sono abbattute sulla nostra azienda e hanno fatto volare ovunque le tegole del tetto dell’abitazione e scoperchiato anche il fienile e una stalla. La pioggia è entrata in casa e ha bagnato tutto, c’era fango ovunque. Abbiamo passato la notte a pulire e a sistemare. Siamo stati per molte ore con il fiato sospeso, perché i fiumi facevano paura e temevamo esondassero». Danni ingenti per l’azione combinata di vento e pioggia si sono registrati anche a Fara Gera d’Adda, dove il crollo di un cascinale ha distrutto un trattore e un’automobile. In montagna si contano molte frane e smottamenti. A Treviglio ha subito danni anche la cascina Ganassina dell’Istituto Tecnico Agrario. A Isola di Fronda hanno ceduto alcuni depositi di fieno e una stalla è rimasta isolata mentre a Vigolo è stato completamente distrutto un impianto di luppolo appena realizzato. A Casnigo, in località “Baia del re”, campi di grano appena seminati sono stati invasi dall’acqua del Serio pertanto dovranno essere in gran parte riseminati. Diverse serre sono state abbattute dal maltempo a San Paolo d’Argon mentre a Palosco le strutture di un allevamento di cani sono state completamente distrutte.

4 – In tre giorni la pioggia di 5 mesi. La Bergamasca ha retto il colpo

In tre giorni è caduta l’acqua di cinque mesi e la Bergamasca ha retto sostanzialmente il colpo, con qualche inevitabile ferita. Il Serio e il Brembo sono esondati: non capitava da quasi due decenni nella Bassa e la situazione è critica. Non si registrano danni a cose, al momento. Tantissimi i blackout in provincia e i danni causati in particolare dalle fortissime raffiche di vento che hanno agito come una vera e propria tromba d’aria che ha sradicato alberi e fatto crollare tetti. A Cividate è stato scoperchiato un palazzo: la copertura è stata portata dal vento in mezzo alla strada e nei campi circostanti, arrivando fino alla rotonda sulla Provinciale. A Romano è avvenuto lo scoperchiamento della tribuna dello stadio San Defendente, come ha spiegato il sindaco Nicoli. A Bergamo, ieri, gran traffico in circonvallazione per il crollo di un albero in zona Campo Coni; crollato un muro su via Astino e alcune piante interrompono via Noca, che dall’Accademia Carrara porta a Sant’Agostino. La situazione più critica in Val Brembana è a Foppolo, isolata per le decine di alberi caduti sulla provinciale e le frane che si sono verificate. A Valleve strada ancora chiusa e lavori nel paese. C’è una famiglia sfollata a causa di una frana vicino all’abitazione.

5 – Cade una finestra della primaria a Calcio: ferito bimbo di 7 anni

La causa è forse da ricercare nel forte vento di queste ore: è crollata la finestra di una primaria, a Calcio, e un bimbo di 7 anni è rimasto lievemente ferito, oggi intorno alle 10.30. È stato colpito di striscio al capo e non ha perso conoscenza, ma è stata chiamata un’ambulanza con conseguente trasporto in ospedale per escludere complicazioni.

6 – Cancellati i voli per Catania e Lamezia dall’aeroporto di Orio

Notte difficile per 365 passeggeri a causa della cancellazione di due voli, ieri sera, per maltempo. Coinvolti due voli Ryanair diretti rispettivamente a Catania e Lamezia. Niente partenze neppure per Siviglia e Porto. Dei passeggeri diretti a Catania, 51 hanno accettato di partire in bus, 84 hanno rifiutato l’hotel e martedì mattina hanno accettato il trasferimento in pullman. Non sono mancati momenti di tensione: i passeggeri hanno lamentato assenza di informazioni certe e di assistenza. Stessa vicenda, con poche differenze, per chi era diretto a Lamezia.

7 – Ritardi dei treni, problemi su tutte le linee per i pendolari

Ieri per i pendolari riuscire a tornare a casa è stata una vera e propria impresa. Complice sicuramente anche il maltempo con le piante abbattute finite sui binari e i continui guasti alla linea elettrica. Oggi che la pioggia se ne è andata, sono rimasti solo i disservizi. Sulla Milano-Verona disagi fin dalle prime ore del mattino. I treni delle 6.45 da Verona e delle 7.44 da Brescia sono stati cancellati, così come il Brescia Greco Pirelli delle 6.40. Il treno in partenza da Verona alle 7.45 partirà in realtà da Brescia alle 8.28. Tutti gli altri treni della linea stanno viaggiando con un ritardo medio di 30 minuti. La cancellazione e i ritardi hanno peraltro causato un estremo sovraffollamento delle carrozze.

8 – Maltempo a Fara d’Adda, scoperchiate anche le tombe al cimitero

Tombe scoperchiate al cimitero di Fara, alberi abbattuti, monumenti danneggiati. Persino la copertura di una delle cappelle è stata divelta dal vento. Già dalle prime ore di questa mattina sono in corso i lavori per risolvere il problema il prima possibile, ma il lavoro da fare è davvero tanto.

29 OTTOBRE

1 – Fiumi in piena, smottamenti, blackout. Treviglio, danni per una tromba d’aria

Le piogge battenti di ieri e oggi stanno mettendo a dura prova il territorio provinciale. A Treviglio e nella Bassa una violenta tromba d’aria con raffiche molto forti di vento hanno provocato la caduta di alberi e distacchi di corrente in diversi paesi. Serio e Brembo hanno più che decuplicato la portata in poche ore e sono sotto osservazione. Il lago d’Iseo ha cambiato colorazione vicino a riva a causa dei detriti trascinati da torrenti e cedimenti. Il Comune di Bergamo ha ordinato la chiusura di via Astino al traffico per il cedimento di un muro di sostegno della proprietà di un privato cittadino. Le macerie del muro occupano al momento parte della sede stradale, ma a preoccupare è la presenza di un alto palo nel terreno smottato: i tecnici del Comune hanno quindi chiuso in via cautelare la strada e contattato la proprietà per la messa in sicurezza immediata e successivo ripristino del muro di cinta.

2 – Per due ore bloccati sul treno vicino alla stazione di Treviglio Ovest

Per due ore sono rimasti bloccati sul treno Bergamo-Treviglio, partito dal capoluogo orobico alle 16.20. «Siamo fermi dalle 16.40 – ha raccontato una pendolare esasperata dall’attesa attorno le 18.30 – Ci hanno detto di attendere dieci minuti invece siamo ancora qui fermi. Ora ci hanno aperto due finestre, ma c’è gente che non mangia da stamattina e ci sono persone anziane». Il treno è si è fermato a poche centinaia di metri dalla stazione Ovest di Treviglio a causa di alcuni rami caduti sui binari.

3 – Addio a Paolo Crivelli: socialista, 73 anni, stroncato da un tumore

Si è spento a 73 anni Paolo Crivelli, ucciso da un tumore che l’aveva colpito negli ultimi mesi. Crivelli era persona arcinota a Bergamo dove, soprattutto il mondo politico lo conosceva per il suo impegno di socialista a tutto tondo e per il suo lavoro nella giunta guidata da Roberto Bruni, dove aveva rivestito il ruolo di capo di gabinetto. «Sto piangendo la perdita di Paolo Crivelli, compagno ed amico fraterno di tutta una vita – ha scritto Bruni su Facebook -. Ci conoscevamo da 50 anni e tra noi, in tanti anni di frequentazione, per lunghi periodi quotidiana, non vi è mai stato un dissidio di una qualche serietà. Mi mancherai, mi manchi già, caro Paolo; mi mancheranno le nostre chiacchierate, i nostri confronti e mi addolora pensare che non potrò più dirmi “adesso chiamo il Paolo per sentire che cosa ne pensa” quando avrò bisogno di un consiglio o di uno scambio di opinioni su qualche questione politica. Paolo ha speso la sua vita, con grande coerenza, nella difesa degli ideali di giustizia e libertà del socialismo riformista; ha avuto, credo, meno di quanto meritava e di quanto ha dato, se non la stima e l’affetto dei tanti che oggi ne piangono, come me, la scomparsa».

4 – In città il Circo Americano Togni. Per 12 giorni in via Borgo Palazzo

Dal 31 ottobre all’11 novembre torna a Bergamo, dopo 15 anni di assenza, in via Borgo Palazzo, il Circo Americano della famiglia Togni, il più grande del mondo a 3 piste. Una città viaggiante composta da 50 animali di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tecnici e personale specializzato nell’installazione dell’enorme chapiteau, una tensostruttura di duemila metri quadrati che ospita 2mila posti a sedere e per il cui montaggio sono necessari quattro giorni di lavoro. «Manchiamo da Bergamo da quindici anni perché da diverso tempo nel periodo della storica festa di Sant’Alessandro il nostro circo è impegnato in tournée all’estero. Ma quest’anno ricorrono i 55 anni di attività dell’American Circus fondato da nostro nonno Ferdinando nel novembre 1963 – spiegano Flavio e Daniele Togni, titolari dello storico complesso – e ci teniamo a tornare a Bergamo che ci ha sempre accolto con grande calore ed entusiasmo. Da qui parte il nostro tour invernale che toccherà le grandi città italiane. Sarà l’unica città della Lombardia che visitiamo quest’anno per cui l’invito a venirci a trovare è esteso anche a chi viene dalle altre provincie».

5 – Città ecosostenibili, Bergamo (18esima) sale di otto posizioni in classifica

Bergamo continua a scalare la classifica Ecosistema Urbano, stilata ogni anno da Legambiente: la nostra città guadagna infatti ben otto posizioni, salendo al 18esimo posto nella graduatoria delle città «ecosostenibili» d’Italia. In Lombardia siamo al secondo posto dopo Mantova, superando Cremona, Sondrio e Lodi, che lo scorso anno figuravano davanti a Bergamo nella classifica annuale di Legambiente. È più avanti di Milano 23ª e Brescia che è invece 31ª. Un buon risultato per il capoluogo orobico che in sintesi eccelle nel riciclaggio dei rifiuti e nella depurazione delle acque, bene per quel che riguarda il trasporto pubblico, indietro per l’incidentalità stradale e l’inquinamento, risultato comune a gran parte delle città del bacino padano. Sono cinque i parametri in gioco. Le due classifiche incentrate sui mezzi pubblici necessitano più di altre di una suddivisione tra città grandi (per l’indagine in questione oltre 200 mila abitanti), piccole (da 80mila a 200mila) e medie (sotto gli 80mila). In sostanza, più un centro urbano è grande e più aumenta l’uso del trasporto pubblico. Bergamo da questo punto di vista si issa al 5° posto della graduatoria delle città medie per passeggeri e al 16° per offerta.

6 – A Lurano chiesa parrocchiale chiusa ai fedeli per motivi di sicurezza

Era già nell’aria da tempo che avesse qualche problema strutturale. Venerdì mattina la conferma dopo l’intervento dei tecnici è arrivata la decisione: la chiesa di Lurano è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Ad annunciare la decisione con una nota scritta il parroco don Stefano Manfredi. «Dopo i rilievi effettuati venerdì mattina da tecnici e ingegneri strutturali – ha scritto ai suoi parrocchiani – nella parrocchiale sono state riscontrate diverse anomalie. Oltre alla già nota questione legata all’ubicazione delle campane, il problema riguarda anche i laterizi». La chiesa è stata dunque chiusa al pubblico a partire da sabato. Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione della comunità parrocchiale l’auditorium civico di San Lino per la celebrazione delle messe.

7 – Riaffiorata la buca usata per la fusione del Campanone

Per qualche ora, tra giovedì e venerdì, in piazza Duomo a Bergamo Alta, è riaffiorata la buca usata per la fusione del Campanone di Bergamo, i cui rintocchi sono uno dei simboli della città. Si è scavato, in accordo con la Soprintendenza, per oltre due metri sotto il manto della piazza (ora in fase di restauro) per fare tutti i rilievi è registrare le informazioni del sito archeologico. Ora lo scavo è stato richiuso, soprattutto in considerazione del maltempo.

8 – 100 km Torino-Foglizzo, sospesa per doping un’atleta bergamasca

Si è svolta il 6 ottobre scorso la 100 km delle Alpi, la Torino-Foglizzo. Alla manifestazione, valida per la Fidal, ha partecipato anche lei, Luisa Betti, atleta tesserata con la società podistica “Bergamo Stars”. Il controllo antidoping per lei era stato disposto dalla Nado Italia al termine della gara. A seguito dei test, Luisa è risultata positiva al betametasone, e per questo motivo, a seguito dell’istanza avanzata dalla Procura Nazionale Antidoping, è stata sospesa in via cautelare.