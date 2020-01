3 GENNAIO

1 – L’addio a Mirko e al suo sorriso. Lurano e Castel Rozzone in lutto

Si è spento nella notte di Capodanno Mirko Pagani, 42 anni, di Castel Rozzone. Per quattro anni ha combattuto la sua malattia, sempre con il sorriso sul volto. Da 18 anni lavorava a Lurano come commesso al supermercato “Comprabene”, che ora è “Simply”. «Era un angelo, una persona di una grande bontà d’animo e altruista – ha raccontato il fratello Diego – pensava prima agli altri e poi a se stesso. Questo è stato dimostrato dal fiume di persone che sono passate a salutarlo». Mirko lascia la mamma Romilda, il papà Tarcisio, il fratello Diego, l’amata nipotina Zeudy e la nonna Giacomina. I funerali si svolgeranno oggi, venerdì, alle 15, nella parrocchiale di Castel Rozzone. Leggete di più sul Giornale di Treviglio in edicola da oggi, 3 gennaio 2020.

2 – I monopattini elettrici possono circolare dal 1° gennaio

Rimane ancora qualche dubbio, vista la convivenza con il decreto Toninelli, ancora in vigore, e che prevede la posa di cartellonistica e patentino per i minorenni. In ogni caso i monopattini elettrici dal 1° gennaio sono equiparati alle biciclette e possono quindi circolare sulle strade cittadine.

3 – Caffè del Tasso, cantina sotterranea in Piazza Vecchia

Il Caffè del Tasso riapre un posto quasi segreto di Piazza Vecchia: il sotterraneo dell’antica casa dell’Ofelino, osteria di cui esisteva traccia già nel 1.300. Ne parla oggi il Corriere della Sera Bergamo. Uno spazio di 50 metri quadrati, non riscaldato, che sarà dedicato esclusivamente ai vini.

4 – Arrivano i casoncelli anche nelle mense scolastiche

Casoncelli, salumi e formaggi forniti da aziende del territorio. Sapori bergamaschi nella mensa scolastica di Covo, dove il Comune ha confermato la presenza dei prodotti tipici approvando il Piano per il diritto allo studio 2019-2020.

5 – Smog: Coldiretti Bergamo, più aree verdi in città per combattere l’inquinamento

«A favorire lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, per questo è importante continuare a perseguire la strada dello sviluppo del “polmone verde” di Bergamo, una città che negli ultimi anni ha visto una crescita della disponibilità di verde urbano per ogni abitante, passato dai 18,2 metri quadrati del 2011 ai 22,2 metri quadrati del 2016, un valore in costante aumento che però è ancora lontano della media nazionale di 31 metri quadrati». Così la Coldiretti provinciale commenta le limitazioni del traffico per il contenimento dell’inquinamento dell’aria entrate in vigore con il nuovo anno a Bergamo, misure che interessano anche in altre città della Lombardia come Milano, Monza, Cremona, Pavia e Como. Di fronte all’evidente cambiamento del clima in atto bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che – evidenzia Coldiretti Bergamo – una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20mila kg di anidride carbonica (CO2) all’anno. In questo contesto è positiva la conferma il manovra per il 2019 del bonus verde fortemente sostenuta dalla Coldiretti che prevede attualmente una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Una misura utile a qualificare le aree urbane ma anche a ridurre l’impatto degli inquinanti nelle città. Gli alberi – precisa Coldiretti Bergamo -, se selezionati puntando sulla qualità e se correttamente monitorati e gestiti, costituiscono una vera e propria infrastruttura verde che aiuta a combattere i cambiamenti climatici, migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Per valorizzare al meglio la presenza delle piante – conclude Coldiretti Bergamo – bisogna però investire anche su un’adeguata manutenzione che solo i professionisti del settore possono garantire, per evitare così di incorrere in eventuali problemi di stabilità delle piante, pericolosi anche per la sicurezza delle persone.

2 GENNAIO

1 – Trovato morto in strada a Casirate. Gesto estremo tra le prime ipotesi

Un 37enne, di origini nordafricane, è stato ritrovato senza vita poco prima delle 17.30 di oggi, 2 gennaio 2020, sotto la tettoia dello Small Pub, chiuso da qualche anno, a Casirate. Il 37enne è stato trovato con la gola tagliata, forse con un taglierino e le prime ipotesi si stanno concentrando su un estremo gesto dell’uomo.

2 – È già allarme smog per il 2020: via alle limitazioni

Lo smog supera i limiti di legge per sei giorni consecutivi e da venerdì 3 gennaio in gran parte della Lombardia, compresa la provincia di Bergamo, scattano le misure di primo livello a contrasto all’inquinamento dell’aria. Riguardano i mezzi più inquinanti e la moderazione del riscaldamento.

3 – Cane legato vicino al canile salvato dai volontari di Colzate

Nella mattinata di giovedì 2 gennaio un cane è stato salvato dai volontari di Colzate. Qualcuno lo aveva lasciato in una stradina nelle vicinanze del canile. Lo ha notato un ragazzo. Ora per l’animale i controlli sanitari, poi sarà adottabile.

4 – Malore mentre stava camminando. Alberto Vanotti non ce l’ha fatta

Si è accasciato mentre stava camminando e il trasporto in ospedale è stato inutile: si è spento poche ore dopo. Alberto Vanotti, 50enne di Almenno San Salvatore, ha perso la vita così: martedì 31 dicembre si era messo in cammino per raggiungere la Roncola, poi il malore. Lascia due figli di 19 e 16 anni.

5 – Torna a casa ubriaca e ferisce il marito con un coltello

Quando W.O.Q, 26enne boliviana è tornata a casa, completamente ubriaca, il marito J.Z., suo connazionale anche lui di 26 anni, l’ha rimproverata e hanno iniziato a litigare davanti ai 3 figli piccoli della coppia. Dalle parole alle mani è bastato poco. La donna, però, ha afferrato anche un coltello e non ha esitato a ferire il marito a una gamba, alla testa e a una mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e i carabinieri di Seriate, che ora indagano sull’accaduto. La 26enne rischia una denuncia per lesioni gravi e maltrattamenti su minori. Marito e moglie sono stati portati entrambi in ospedale a Seriate in codice verde. Anche la donna, infatti, ha riportato lesioni al volto e alla testa durante la colluttazione col marito che ora si trova ospite di parenti nel Lecchese. La donna, invece, è tornata a casa con i bambini.

6 – L’Arlecchino dei Villa d’Almè a San Silvestro è rimasto senza manganello

Non è detto che la cosa sia avvenuta di proposito. Anzi. Fatto sta che la statua di Arlecchino alla rotatoria di Villa d’Almè, dove si incontrano la provinciale della Valle Brembana con la Villa d’Almè-Dalmine, la notte di San Silvestro è rimasta senza manganello. L’ipotesi più probabile? Qualcuno si è arrampicato per goliardia o per farsi un selfie specialissimo, ma l’operazione ha causato il danno: il manganello è stato trovato alla base della statua.

7 – Incendio a Martinengo, distrutti 40 metri di tetto

Quaranta metri quadrati di tetto devastati dalle fiamme. È questo il bilancio – e poteva essere ben più grave – dell’incendio divampato a Martinengo martedì mattina. Siamo in via Trento, in zona “Tiro”. Stando a quanto emerso, le fiamme sono partite dal camino e hanno intaccato la fuliggine della canna fumaria. Da lì complice il calore molto intenso si sono propagate alla struttura di legno del tetto. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco volontari di Romano, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e limitare i danni alla struttura.

8 – Via ai saldi, i bergamaschi spenderanno 168 euro a testa

L’anno nuovo parte con lo sconto. Il 4 gennaio prenderanno il via in Lombardia i saldi invernali 2019, primo grande appuntamento commerciale del 2020. Oltre 4 bergamaschi su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui saldi condotta da Swg per Confesercenti su base nazionale, che trova riscontro anche nei dati bergamaschi. L’interesse da parte delle famiglie rimane elevata: i saldi invernali si confermano l’evento commerciale più atteso dell’anno, con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella dell’ultimo Black Friday. Complessivamente, si registra però una lieve riduzione dell’appeal rispetto ai saldi invernali del 2019, che hanno visto la partecipazione del 48% dei bergamaschi. La media di 168 euro nasconde una spesa media fortemente polarizzata: il 43% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 47% spenderà tra il 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro. Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento legato soprattutto ai negozi fisici, scelti dai consumatori 8 volte su 10: il 33% degli acquisti dei saldi avverrà infatti in una grande catena o presso negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 28% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre solo il 17%, invece, cercherà l’affare scontato sul web. Quest’anno, in cima ai desideri ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47% di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c’è anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture.

31 DICEMBRE

1 – Scuole ritinteggiate dai volontari a Morengo, durante le vacanze

I volontari sono al lavoro da lunedì scorso, e contano di terminare la ritinteggiatura prima che le scuole riaprano il 7 gennaio. Succede a Morengo grazie all’impegno di alcuni cittadini e ne parla il Giornale di Treviglio. I lavori di ritinteggiatura dell’edificio scolastico morenghese erano previsti già da tempo e dovevano essere realizzati durante la sosta estiva. Il maltempo eccezionale della scorsa estate, però, aveva costretto l’Amministrazione a dare priorità a situazioni più urgenti. In soccorso all’Amministrazione e agli studenti si sono fatti avanti alcuni volontari, che armati di secchi e pennelli forniti dal Comune hanno rinunciato alle proprie ferie natalizie e si sono resi disponibili a ritinteggiare i locali. Tra loro anche alcuni professionisti. Un plauso all’iniziativa è giunto dal sindaco Amilcare Signorelli, che ha elogiato la buona azione dei volontari e li ha ringraziati a nome di tutta la comunità morenghese.

2 – Anziana scippata e aggredita per trenta euro a Romano

Aggredita e scippata in via Francesco Crispi a Romano. È successo ieri mattina, 30 dicembre. Erano appena passate le 10.30 ieri mattina quando una settantenne stava rientrando nel palazzo dove vive dopo aver fatto delle spese in centro. Una volta entrata entrata nell’androne del palazzo si è diretta verso le scale. Un uomo però aveva iniziato a seguirla e una volta entrato nel condominio, dal portone socchiuso, è arrivato alle spalle della 70enne. Lo scippatore ha così afferrato la borsetta iniziando a strattonare la donna con violenza. Tutto è successo in pochi attimi. La donna si è ritrovata per terra mentre l’aggressore la percuoteva per toglierle la borsetta. L’anziana cadendo a terra, ha sbattuto la testa in modo violento tanto da perdere sangue. Una volta presa la borsetta lo scippatore è scappata lasciando la vittima a terra. Ad accorgersi della donna ferita sono stati i vicini che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e una pattuglia della stazione dei carabinieri di Romano, con i colleghi della compagnia di Treviglio. Mentre l’autoambulanza del 118 ha trasportato la pensionata al pronto soccorso di Treviglio, i militari hanno cominciato a perlustrare la zona. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che l’aggressore è un giovane di colore. I carabinieri proseguono le indagini per identificarlo. La settantenne ha passato la notte in osservazione all’ospedale. Dai controlli è emerso che ha riportato la frattura di tre costole, oltre alle ferite al volto, conseguenza dell’impatto.

3 – Risse e schiamazzi, sospeso il Bar Luna Nueva di via Baschenis

Nella notte del 22 dicembre, equipaggi della Volante sono intervenuti per segnalazioni di una violenta rissa tra avventori del Bar “Luna Nueva” di Via Baschenis 17/a, per le quali venivano denunciati alcuni partecipanti pregiudicati, uno dei quali, irregolare sul territorio nazionale, ha esploso in aria colpi da un’arma da fuoco, rivelatasi successivamente una pistola scacciacani. Nella notte successiva, sono arrivate al numero unico per le emergenze diverse chiamate che segnalavano nuovamente un’accesa rissa con lancio di bottiglie in vetro tra avventori del locale. A seguito dell’intervento di equipaggi della squadra Volante e dell’Arma dei Carabinieri i contendenti sono fuggiti lasciando a terra i cocci delle bottiglie utilizzate. Alla luce di questi gravi episodi e di numerose segnalazioni precedentemente giunte circa liti violente, musica ad alto volume, imbrattamento del suolo pubblico e consumo smodato di alcolici da parte degli avventori di detto locale, il Questore di Bergamo ha emesso decreto di sospensione della licenza per giorni 15, provvedimento notificato nella giornata del 25 dicembre alla titolare dell’esercizio.

4 – Scaricavano rifiuti speciali edili, beccati e multati a Caravaggio

La vigilia di Natale, grazie alla segnalazione circostanziata di un cittadino, il tempestivo intervento della Polizia locale di Caravaggio ha smantellato una discarica abusiva di materiali di costruzione e demolizione edile, fra le vie Chiesa e Deledda, un’area residenziale interessata da cantieri edili nella zona Nord Ovest del centro abitato. Gli abusivi hanno probabilmente creduto di poter approfittare del periodo festivo per scaricare circa 20 metri cubi di cosiddetto “rifiuto speciale non pericoloso”, ma non hanno fatto i conti con la sensibilità ambientale dei concittadini e la prontezza degli agenti dell’Unità Operativa Ambiente, che sono immediatamente intervenuti per bloccare tutto. La Polizia locale ha contestato al titolare di un’impresa edile e all’addetto ai lavori la mancanza del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (il documento di tracciabilità del rifiuto), che comporta una sanzione di 3.100 euro, nonché il reato di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Attraverso la procedura di ripristino prevista dal Testo Unico Ambientale il reato può essere estinto e la pena ridotta al pagamento di circa 5mila euro se i responsabili quantificano e qualificano i rifiuti speciali e li recuperano e smaltiscono correttamente presso impianti autorizzati nel tempo strettamente necessario.

5 – Spaccio nei campi di Torre Pallavicina, arrestato 24enne marocchino

Nel pomeriggio di ieri, a Torre Pallavicina, i carabinieri della Stazione di Calcio, hanno arrestato un ragazzo marocchino incensurato di 24 anni, nullafacente, con una richiesta di permesso di soggiorno pendente presso la Questura di Ravenna. Dopo diverse segnalazioni giunte in caserma da parte dei residenti, che indicavano un via vai di auto sospetto in atto da diversi giorni nell’area campestre che sorge nei pressi della ditta Farco Derma di Torre, i militari hanno subito attivato una serie di servizi di osservazione. Eseguiti i primi appostamenti i carabinieri si sono subito resi conto che quel andirivieni di veicoli era legato a una attività di spaccio, tenuta da due soggetti stranieri. Alla guida dei numerosi mezzi notati, erano gli acquirenti che arrivavano sul posto, abbassavano il finestrino e, avvicinatosi uno dei due spacciatori, gli cedevano il denaro ricevendo in cambio la sostanza stupefacente da loro richiesta. Qui, infatti, ce ne era per tutti i gusti, cocaina, eroina e hashish. Giusto un paio di osservazioni da parte dei militari e ieri pomeriggio hanno deciso di passare all’azione. Dopo un paio di ore dall’inizio dell’ennesimo appostamento, alle 16 circa, 4 militari hanno circondato l’area e si sono mossi verso il punto dove stanziavano, in attesa del cliente di turno, i due spacciatori. Alla vista dei carabinieri i due si davano alla fuga e buttandosi in un canale lì vicino per attraversarlo, pensando così di averla fatta franca. In realtà al di là del canale ad aspettarli c’era un altro militare che è riuscito ad acciuffarne uno, mentre il secondo si dileguava. Il fermato è stato perquisito e indosso sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 110 grammi di cocaina, 80 di eroina, 15 di hashish e quasi 5mila euro in contanti, a tagli di piccole banconote.

30 DICEMBRE

1 –Angelo Zanchi, ritrovato il corpo. Era scomparso il 6 giugno scorso

Era il 6 giugno scorso quando Angelo Zanchi, pensionato 78enne di Nese (frazione di Alzano Lombardo), era uscito di casa senza farvi più ritorno. Il suo corpo, senza vita, è stato ritrovato ieri in una fenditura tra due rocce nei boschi di Olera. Ad accorgersi è stato un escursionista. L’uomo era solito uscire di casa tutte le mattine ma, come aveva spiegato la figlia Nives, generalmente rientrava sempre entro mezzogiorno. Quel giorno invece Angelo era salito in sella alla sua bici, ma non è più tornato a casa. La moglie, preoccupata, aveva subito allertato la figlia che aveva sporto denuncia ai carabinieri facendo partire le indagini. Per giorni le Forze dell’ordine con l’unità cinofila, la Protezione civile e tanti volontari avevano perlustrato la zona riuscendo, però, a recuperare solo la bicicletta dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione dei militari non sarebbe da escludere nemmeno un tragico gesto compiuto dal 78enne.

2 – Caravaggio, coppia minacciata e aggredita dai parenti di lei

Coppia minacciata e aggredita dai parenti di lei. Succede a Caravaggio, dove due giovani, lui marocchino e lei italiana di origini croate, hanno deciso di sporgere denuncia contro la famiglia della ragazza. L’ultimo episodio poco prima di Natale, quando il giovane marocchino è stato colpito con una bottiglia e una sedia in un bar. Da qui la decisione dei due di denunciare.

3 – Incidente tra due auto in Val Seriana: quattro feriti

Incidente ieri sera lungo la strada provinciale 671, quella della Val Seriana, tra Albino e Gazzainga. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 18 e quattro giovani sono rimasti feriti. Lo schianto a causa di un sorpasso in direzione Clusone. Coinvolta anche una terza auto, quella «sorpassata».

4 – Gasperini riceve la cittadinanza anche di Sauce d’Oulx

La frequenta da anni Sauce d’Oulx, Gasperini. Adesso è arrivata la cittadinanza onoraria della località sciistica vicina a Torino; un’altra per lui, dopo quella del Comune di Bergamo: «Ho iniziato con la città di Bergamo, questa è un’altra storia. Fin da bambino ho sempre frequentato questa stazione montana. È un riconoscimento che fa piacere», ha detto l’allenatore dell’Atalanta a Sky Sport. Durante la chiacchierata con Fabio Caressa, si è parlato anche di mercato: «Vedere il presidente così felice e la città di Bergamo così è il risultato migliore. Credo che l’Atalanta voglia continuare con la strategia di sempre, i conti devono sempre essere a posto. Ma l’ambizione è cresciuta. Arriverà qualcuno? Si, ma sempre con i termini giusti ed i profili determinati per una squadra come l’Atalanta».

5 – Brignano, rifiuti abbandonati in campagna: individuati e multati i responsabili

Brignano, rifiuti abbandonati in campagna: individuati e multati i responsabili. È bastata una breve indagine, agli agenti del Consorzio di Polizia locale di Brignano, per intercettare e multare i responsabili dell’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti in paese. A denunciare l’accaduto è lo stesso sindaco Beatrice Bolandrini, su Facebook.

6 – Uno sconosciuto la assale al Bancomat ma due passanti la salvano

Aggredita allo sportello del bancomat, immobilizzata e poi, quando ha avuto la forza di reagire, caduta a terra. Alla fine però due passanti sono intervenuti in suo soccorso, ingaggiando una colluttazione con l’uomo fino a che si è dato alla fuga, e salvando la donna. È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bariano.