6 agosto 2019

1 – Tragedia di Azzano, venerdì l’autopsia sui corpi di Luca e Matteo

Il pm Raffaella Latorraca, che sta seguendo il fascicolo d’indagine sulla morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, ha disposto per venerdì 9 agosto l’autopsia sul corpo dei due ragazzi, uccisi nella notte tra sabato e domenica da Matteo Scapin, 32enne di Curno che si trovava alla guida della sua Mini. Sebbene la dinamica dei fatti paia essere alquanto chiara (i due giovani e Scapin avevano litigato al Setai e quest’ultimo li avrebbe prima inseguiti e poi travolti con la sua auto mentre erano in motorino, infatti è accusato di duplice omicidio volontario), la Procura ha tutto l’interesse a ricostruire nel modo più accurato possibile la vicenda. Nel frattempo, gli inquirenti attendono risposte anche dalla perizia cinematica sul luogo e il punto dell’impatto. In particolare si vuole capire come, in quale punto e a seguito di quale manovra, l’auto guidata da Scapin abbia tamponato e urtato la Vespa con in sella Luca e Matteo.

2 – Continua a crescere il turismo in Bergamasca: i dati della Provincia

Come riporta il Corriere Bergamo, il bilancio delle presenze turistiche dello scorso anno si è chiuso con 2.340.788 presenze e 1.212.980 arrivi, con un aumento del due per cento delle presenze rispetto all’anno prima. Un dato che viene dalla media tra la percentuale di crescita di pernottamenti di turisti stranieri (+7,1 per cento sul 2017) e quella delle presenze di turisti italiani (-1,7% per cento sul 2017). I dati sono stati diffusi dalla Provincia e confermano la crescita del nostro territorio in questo settore, dato che si piazza al quinto posto tra le province lombarde in termini di numero di pernottamenti. È la prima volta che il numero delle presenze di turisti stranieri supera il milione. Tra i Paesi di provenienza dei turisti stranieri, la Germania rappresenta la comunità più cospicua (11,5 per cento), seguita dalla Francia, dalla Spagna e dalla Polonia.

3 – Da due mesi non si hanno notizie di Angelo Zanchi: nuovo appello dei familiari

Sono passati ormai due mesi dal giorno della scomparsa di Angelo Zanchi, il 78enne di Alzano uscito di casa per la passeggiata mattutina e mai più tornato. Su Facebook, la sua famiglia lancia un nuovo appello: «Papà, noi non smettiamo di cercarti: sono esattamente due mesi che non abbiamo più tue notizie». La scomparsa rimane un giallo: doveva rientrare a casa per pranzo dopo la sua solita passeggiata mattutina ma non è più ritornato dai suoi cari. La figlia Nives, sul social, scrive: «La sua bici è stata ritrovata in zona Busa. Di corporatura normale, alto circa 1.65 m, capelli bianchi e occhi verdi, indossava una maglietta a mezze maniche polo a righe bianche, azzurre e blu, pantaloni blu, scarpe nere, berretto con visiera blu e zaino grigio. Chiedo cortesemente a chi avesse notizie o fosse a conoscenza di particolari di segnalarceli al numero 3479839986 o di rivolgersi alle forze dell’ordine. Colgo di nuovo l’occasione di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto affettivamente, aiutato nelle ricerche, chi ha collaborato in ogni senso. La mia famiglia e io siamo e saremo infinitamente grati per la grande collaborazione… Papà, noi non smettiamo di cercarti».

4 – Niente bermuda e infradito in Tribunale: il presidente impone un “dress code”

Il presidente del Tribunale di Bergamo, Cesare de Sapia, ha deciso di usare il pugno di ferro. Perché il Palazzo di Giustizia è un luogo delle istituzioni e come tale va rispettato. Per questo ha deciso di emanare un vero e proprio “dress code” che impone determinate regole per chi si vede costretto (suo malgrado) a frequentare il Tribunale. O meglio, ha deciso di vietare alcuni capi che vengono usati con un po’ troppa disinvoltura e poco rispetto: bermuda e infradito. Chi non dovesse rispettare le regole, verrà lasciato fuori dal palazzo di via Borfuro.

5 – Auto contro un albero a Spinone: quattro feriti, grave un 85enne

Nel pomeriggio di lunedì 5 agosto, a Spinone al Lago, quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale. Un’auto è infatti finita contro un albero mentre viaggiava lungo la Statale del Tonale, in direzione Lovere. I coinvolti sono un uomo, un 85enne di Ranzanico, e tre donne: una 45enne di Castro, figlia dell’uomo e autista del mezzo al momento dell’incidente; la figlia di quest’ultima, 19enne, e un’amica della ragazza, di vent’anni. Tutte e tre sono finite in ospedale in codice rosso, una al Papa Giovanni, una alle Cliniche Gavazzeni e un’altra a Seriate, ma il ferito più grave risulta essere l’85enne, trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Ancora non sono stati chiariti i motivi dell’incidente.

6 – 43enne ai servizi sociali insulta sui social un poliziotto morto: per lui scatta il carcere

I Carabinieri di Treviglio hanno arrestato un uomo di 43 anni, pregiudicato, che si trovava in prova al servizio sociale dall’ottobre 2018. L’uomo ha infatti commesso due violazioni: è andato a lavorare senza essere stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza, ma soprattutto ha pubblicato sui social un commento offensivo nei confronti di un poliziotto morto. Quest’ultimo fatto risale a luglio, quando il 43enne ha commentato l’articolo di un sito web di cronaca milanese relativo alla morte di un poliziotto scrivendo: «Uno di meno». I Carabinieri, che aveva già segnalato la prima violazione, hanno informato l’autorità giudiziaria anche di questa condotta e il magistrato di sorveglianza di Brescia ha deciso di sospendere la misura alternativa, disponendo per il 43enne la custodia cautelare in carcere.

7 – PalaFacchetti distrutto, la Blu Basket si allenerà a Spirano

Mentre Treviglio fa la conta dei danni dopo la tempesta che ha colpito la città della Bassa lo scorso venerdì 2 agosto, la Blu Basket ha trovato una nuova e temporanea casa, visto che il PalaFacchetti è stato gravemente danneggiato (si parla di circa seicentomila euro di danni): la formazione di pallacanestro militante in A2 continuerà la preparazione alla nuova stagione a Spirano. Qui, però, non sarà possibile giocare eventuali partite ufficiali, come ha spiegato il presidente del club Gianfranco Testa a Bergamonews: «Purtroppo non è conforme ai regolamenti ufficiali. Per il campionato vero e proprio dovremo quindi stare a vedere: come detto, dipende molto dai tempi. Quando avremo dati certi valuteremo come muoverci. Non ci sono tanti spazi liberi in zona in grado di ospitare partite ufficiali di campionato: ci sono Brescia, Bergamo o Crema, ma anche li ci sarebbero problemi organizzativi dato che vengono utilizzati anche per altri eventi. La speranza è quindi di riuscire a tornare nella nostra sede il prima possibile».

8 – Acqua più cara nella Bassa: Cogeide annuncia aumenti del 12 per cento

Come riporta L’Eco di Bergamo, a breve nella Bassa le bollette dell’acqua aumenteranno del 12 per cento. L’aumento riguarderà i diciotto Comuni serviti dalla Cogeide spa. Il rincaro, però, non dovrebbe entrare in vigore tutto subito, ma verrà probabilmente spalmato in un biennio: «Questo aumento – afferma il presidente di Cogeide, Giorgio Rigamonti – è vitale per l’azienda a fronte dei costi fissi nella gestione della rete idrica e fognaria che sono aumentati: basti pensare al rincaro che ha subito lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione. E poi a fronte degli investimenti che dobbiamo sostenere».

9 – Va in pensione il dottor Orazio Valsecchi. Per lui trentamila interventi in quarant’anni

Il dottor Orazio Valsecchi, classe 1951, va in pensione e non è più il direttore del Dipartimento cardiovascolare e della Cardiologia 2 Diagnostica interventistica dell’Asst Papa Giovanni. All’ospedale cittadino Valsecchi ha dato ben quarant’anni della sua vita e ha così commentato “l’addio” sulle pagine de L’Eco di Bergamo: «Mi metto a disposizione dei pazienti e dell’ospedale per il quale ho lavorato per quarant’anni. Farò il primario di me stesso, offrendo la mia professionalità e la mia esperienza ai malati e ai colleghi più giovani come medico volontario, e quindi, lo dice la parola stessa, non remunerato, per alcuni giorni alla settimana: certo, dopo tanto tempo passato qui, un po’ strano mi sento. Non è che io fossi proprio pronto a vincere il concorso dell’Inps…». Si stima che durante la sua carriera abbia compiuto oltre trentamila interventi.

5 agosto 2019

1 – Tragedia di Azzano, Gori incontra i genitori dei ragazzi morti. Poi scrive: «Con loro piange tutta la città»

Ha toccato tutta Bergamo la tragedia che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto ha portato alla morte Luca Carissimi e Matteo Ferrari, rispettivamente 18 e 21 anni, travolti (volontariamente o meno saranno le indagini a provarlo) da un 33enne di Curno che aveva un tasso alcolico superiore allo 0,8 ed è stato arrestato. I due giovani sono stati uccisi ad Azzano, mentre tornavano da una serata alla discoteca Setai, dove pare avessero litigato con l’uomo alla guida dell’auto che li ha colpiti mentre tornavano a casa in motorino. Luca è morto sul colpo, Matteo nel letto dell’ospedale Papa Giovanni in cui era stato ricoverato in condizioni gravissime. Entrambi i ragazzi erano di Borgo Palazzo, per questo il sindaco Giorgio Gori ha fatto visite alle loro famiglie, portandogli il cordoglio di tutta Bergamo. Poi, su Facebook, il primo cittadino ha scritto: «Non credo ci sia dolore più grande di quello di un padre e di una madre che perdono tragicamente il proprio figlio, nulla di più straziante. Ho abbracciato i genitori di Luca Carissimi e di Matteo Ferrari. […] Non avevo parole, solo la carezza di un papà a padri e madri messi di fronte ad una prova più grande di loro, il desiderio di portare loro un poco di conforto, la vicinanza mia e di tutta la città. […] Non ho trovato rabbia negli occhi di questi genitori, e sì che sarebbe stata comprensibile, tanto meno desiderio di vendetta. Di giustizia – quella sì – ma forse ne avvertiamo più noi il bisogno, perché ci preme che una cosa così non debba più accadere, e serve per questo che le responsabilità non restino impunite. […] In una città che a volte fatica a ritrovarsi, in un tempo che suggerisce velocità e indifferenza, il Borgo resiste come luogo dell’incontro e della condivisione. Puoi anche far finta che non sia così, finché non arrivano momenti come questi. In cui il tuo quartiere, quello in cui sei nato e cresciuto, ti si stringe attorno e ti fa sentire meno solo».

2 – A Bergamo e provincia sono oltre seimila le domande accolte per il Reddito di Cittadinanza

Primo bilancio per quanto riguarda la nuova (e discussa) misura del Governo targato Lega e Cinque Stelle: il Reddito di Cittadinanza. Secondo i dati pubblicati oggi, lunedì 5 agosto, dall’Inps, a livello italiano sono 7.765 i Comuni in cui risiedono cittadini che godranno della misura. In Lombardia, la provincia di Bergamo è quarta per numero di beneficiari (6.023), dopo Milano (29.573), Brescia (9.099) e Varese (6.241).

3 – Un marocchino di 25 anni che doveva essere espulso ha tentato la fuga e aggredito un carabiniere

Lunedì 5 agosto, i Carabinieri di Calusco hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni residente a Solza, pregiudicato per reati che gli sono costati la revoca del permesso di soggiorno e l’avvio delle procedure d’espulsione. Dopo essere stato accompagnato alla Clinica Gavazzeni di Bergamo per effettuare le necessarie visite mediche prima dell’espulsione, il venticinquenne ha tentato di fuggire da un’uscita secondaria. Un carabiniere ha cercato di fermarlo e ha riportato una frattura del metacarpo nella colluttazione con il marocchino, che è poi stato comunque fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Domani, martedì 6 agosto, verrà processato per direttissima.

4 – Commercio in Città Alta, nei primi sei mesi dell’anno calo tra il 20 e il 25 per cento

Sono dati allarmanti quelli relativi ai primi sei mesi del 2019 per le attività commerciali in Città Alta. Come riporta il Corriere Bergamo, infatti, si stima una perdita pari al venti, venticinque per cento rispetto al primo semestre del 2018. Dati che lasciano sbalorditi se confrontati, invece, alla costante crescita del turismo in città, in particolare sulla Corsarola. A commentare i numeri è Fabrizio Zirafa della Comunità delle Botteghe di Città Alta e titolare della gioielleria Brivio: «Il commercio in generale è in flessione, ma qui abbiamo notato una diminuzione del flusso e chi è a spasso la domenica non porta sacchetti, ma in mano tiene qualcosa da sgranocchiare. Viviamo un turismo “popolare” che mangia, passeggia e se ne va. Ma che cosa lascia di tangibile?». Aggiungendo poi: «Si potrebbe anche obiettare che, in determinati ambiti merceologici, una certa qualità commerciale non è all’altezza… Credo che per potenziare il commercio in Città Alta sia necessario fare uno scatto in avanti». Intanto, sempre il Corriere riporta le ultime novità sull’apertura di California Bakery all’ex Caffè della Funicolare. O meglio, sulle tante domande relative all’apertura: «Abbiamo un organico di 20 persone che deve prendere servizio, tutto personale del territorio, ma ancora non abbiamo certezze sulla data di avvio dell’attività», spiega il nuovo titolare, Marco D’Arrigo. Alla base dei punti di domanda ci sono le contestazioni che la Soprintendenza ha mosso sul restyling dei locali, relativo al mancato passaggio autorizzativo che i nuovi gestori avrebbero dovuto chiedere in avvio di cantiere lo scorso autunno. D’Arrigo però spiega anche che se ci dovesse finalmente essere un confronto diretto con la Soprintendenza, tutto potrebbe sbloccarsi in pochi giorni.

5 – Scontro sulla A4 la sera di domenica, feriti quattro bambini

Alle 22 circa di domenica 4 agosto, nel tratto di autostrada A4 compreso tra Dalmine e Bergamo, due auto si sono scontrate, con ben otto persone coinvolte nell’incidente. Tra queste, anche quattro bambini: due femmine di 8 anni, una di 4 e un maschietto di 9. Fortunatamente solo ferite lievi per gli occupanti, che sono stati trasportati al Papa Giovanni e all’ospedale di Alzano per accertamenti.

6 – PalaFacchetti di Treviglio danneggiato dal maltempo, la squadra di basket costretta a cambiare casa

Sono ingenti i danni provocati dalla vera e propria tempesta che si è abbattuta sulla Bergamasca venerdì 2 agosto. Tra i Comuni più colpiti, c’è Treviglio, dove il locale palazzetto dello sport, il PalaFacchetti, è stato addirittura “scoperchiato”. Una situazione che costringe la nota squadra locale di basket, militante in Serie A2 nazionale, a trovare una nuova “casa”. I lavori e l’iter burocratico per il ripristino della struttura sono stati già avviati e la loro durata, secondo una prima valutazione, si dovrebbero protrarre per oltre un mese. Questo significa che la prima partita ufficiale della stagione che si sarebbe dovuta disputare il 20 settembre tra Treviglio e Orzinuovi in occasione della gara inaugurale della Supercoppa necessiterà di essere giocata da un’altra parte. Si spera che per l’esordio casalingo del campionato, fissato con Rieti domenica 6 ottobre, tutto sia stato risolto.

7 – L’addio a don Algeri a Torre de’ Roveri

La mattina di lunedì 5 agosto, Torre de’ Roveri s’è fermato per dare l’ultimo addio a don Edoardo Algeri, morto per un malore venerdì 2 agosto mentre era in bicicletta (grande passione sua e della sua famiglia) sulle strade di Camerata Cornello. Come riporta L’Eco di Bergamo, la parrocchiale di Torre de’ Roveri non è riuscita a contenere la folla che si è assiepata sul sagrato. Al funerale era presente anche il vescovo Francesco Beschi, visibilmente commosso, che ha celebrato la messa. Decine i preti che lo hanno conosciuto e che hanno voluto essere presenti alla cerimonia.

8 – La banda dello spray fermata per la tragedia di Corinaldo aveva colpito anche al Bolgia

Sette giovani sono stati fermati questa settimana con l’accusa di aver scatenato il panico l’8 dicembre scorso nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, causando così la morte di sei persone, lì presenti per il concerto di Sfera Ebbasta. I fermati sarebbero membri della cosiddetta “gang dello spray”: in locali molto affollati spruzzavano nell’aria dello spray al peperoncino, creando il panico e cogliendo così l’occasione permettendo così ai furfanti di rubare oggetti di valore ai presenti. Stando alle indagini, pare che alcuni membri di questa banda, a fine aprile sarebbero stati presenti alla discoteca Bolgia di Osio Sopra, tant’è che quella sera nel locale sono stati rilevati diversi furti.

9 – Dopo circa 30 anni, la funicolare di San Pellegrino vicina alla ripartenza

«Non si hanno ancora certezze sulle tempistiche, ma speriamo di aver concluso le necessarie verifiche sulla struttura entro la fine di settembre»: così ha parlato Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino. Dopo quasi trent’anni di inattività, infatti, la funicolare della “capitale brembana” è vicina alla ripartenza. Mancano i collaudi, ma la funicolare che porta alla località Vetta è pronta per la riapertura. Merito di un finanziamento di cinque milioni di euro concesso da Regione Lombardia e che ha permesso alla struttura di essere dotata di nuove carrozze e rotaie, oltre che di un impianto di videosorveglianza e illuminazione, senza contare la riqualifica delle due stazioni di partenza e arrivo, come ha spiegato Bergamonews.

10 – Magut Race, vince Daniel Guerini

Successo per la Magut Race, la goliardica manifestazione, giunta alla quarta edizione, che ha richiamato oltre cento concorrenti da tutto il nord Italia. La vittoria finale è andata a Daniel Guerini, di Cene, che ha completato la prova in 1’55”. Secondo classificato Maicol Morstabilini; terzo Giacomo Laini in 1’59”. Nella classifica femminile si è imposta la runner Elisa Pelliccioli in 4’39”. Dietro di lei, Grease Molteni e Lisa Galvan (6’13”).